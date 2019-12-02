Всеволод Вихнович – Иудаизм

Серия – «Лекции РRО»

Истоки иудаизма — традиционной религии евреев и древнейшей из монотеистических религий — прослеживаются от II тысячелетия до новой эры. Это значит, что история вероучения насчитывает около четырех тысяч лет, или 40 веков. С самого начала своего возникновения иудаизм противопоставил распространенным тогда в мире языческим религиям идею единого и всемогущего Божества. Более того, только у евреев религия приняла форму непосредственного и глубоко личного союза между человеком и Богом как существами пусть и неравносильными, но нравственно однородными. Иудейские пророки впервые провозгласили этические принципы, разительным образом отличавшиеся от того, что считалось нормальным в цивилизациях древности: безусловного права сильного, признания раба говорящим орудием, человеческих жертвоприношений и т. д. Принципы иудаизма оказались настолько прочными, что иудеи воспринимали только отдельные высокие духовные достижения эллинистической и древневосточных цивилизаций. С другой стороны, иудаизм, оставаясь национальной религией, видел свою миссию в распространении Священного Писания среди народов мира. Ведь важнейшим из постулатов иудаизма является понятие о том, что все люди созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому в иудаизме признается единство человеческого рода и считается, что различия между людьми обусловлены не происхождением, а степенью участия в их жизни нравственных законов. Согласно иудаизму, никто не имеет права нарушать законы божественной нравственности, ссылаясь при этом на свое социальное и имущественное положение. Ведь даже иудейские цари публично обличались библейскими пророками за грехи и преступления, и им грозило Божье наказание. Не меньшее значение придавалось в иудаизме и общественной морали, которая провозглашала подчинение индивидуального эгоизма общественным интересам. Богатство и власть даются Богом только для использования их во благо всего общества. Много внимания в иудаизме уделяется вопросам культа, обычаям и обрядам, и в ходе веков сложилась весьма изощренная и подробная система их соблюдения. Но все же главное значение имеет не соблюдение внешних форм культа и богослужений, а, как сказал библейский пророк, милосердие и мудрость сердца человека. Поэтому столь большое место в проповедях библейских пророков посвящено обличению власть имущих за злоупотребление властью, корыстолюбие, притеснение бедных, беззащитных, вдов, сирот и других обездоленных.

Всеволод Вихнович – Иудаизм

Издательство – Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Пальмира» – 287 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-386-12555-4

Всеволод Вихнович – Иудаизм – Содержание

Введение

Лекция 1. ИУДАИЗМ — ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ ЕВРЕЕВ 8

Лекция 2. БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРИОД. ЭПОХА ПЕРВОГО ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА (II тысячелетие — V в. до и. э.)

Лекция 3. ЭПОХА ВТОРОГО ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА (VI в. до н. э. — I в. н. э.)

Лекция 4. ИУДАИЗМ ЭПОХИ СОСТАВЛЕНИЯ ТАЛМУДА (начало I — конец VI в. н. э.)

Лекция 5. ГАОНЫ. КАРАИМСКИЙ РАСКОЛ. МАСОРЕТЫ (VIII-X вв.)

Лекция 6. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИУДЕЙСКАЯ (ЕВРЕЙСКАЯ) ФИЛОСОФИЯ (X-XV вв.)

Лекция 7. КАББАЛА (XI-XVI вв.)

Лекция 8. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РАВВИНИЗМ (X-XVIII вв.)

Лекция 9. МИСТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЗДНЕГО ИУДЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ в XVII-XIX вв. ЛЖЕМЕССИИ И ХАСИДИЗМ

Лекция 10. МОДЕРНИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В ИУДАИЗМЕ в XVIII-XX вв

Лекция 11. ИУДАИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН (I-XX вв. н. э.)

Лекция 12. ИУДАИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Лекция 13. ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ

Лекция 14. ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Лекция 15. ИУДЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Приложение 1. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Приложение 2. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Приложение 3. ЛИТЕРАТУРА

Всеволод Вихнович – Иудаизм – Символ веры иудаизма

Иудаизм — современное наименование древнейшей монотеистической религии мира. Название происходит от греческого слова «иудаисмос» (от ioudaios — иудей), которым в эллинистическом мире обозначали религию еврейского народа. В свою очередь, греческое слово восходит к еврейскому jehudi — хвала Богу. Этот термин появляется на рубеже I в. до н. 3. во Второй книге Маккавейской и в Послании Палатам апостола Павла, где иуда-изм (в синодальном переводе — иудейство) противопоставляется язычеству.

В первом источнике, где речь идет о восстании под руководством Иуды Маккавея против язычников греко-сирийцев во II в. до н. э., говорится: «Ме-жду тем Иуда Маккавей и бывшие с ним, тайно входя в селения, собирали сродников и, принимая оставшихся в иудействе, собрали до шести тысяч мужей. Они взывали к Господу, чтобы Он призрел на народ, всеми попираемый, и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми. <...> Окружив себя множеством, Маккавей сделался непобедим для язычников» (8:1,2,5).

Термин «иудаизм» (иудейство) использует и апостол Павел в Послании к Галатам: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем» (11:13-14). Главный символ веры иудаизма выражен в молитве иудеев, иногда собирательно именующих себя по имени одного из библейских патриархов народа—Израиль. Поскольку по законам в иудаизме имя Бога пишется с пропуском средней буквы, то перевод этой молитвы означает: «Слушай Израиль: Господь, Б-г наш, Господь един» (Втор., 6:4).

По-еврейски эта молитва обозначается словом «Шма» («слушай»). Согласно Священному Писанию иудеев (еврейская Библия, называемая христианами Ветхий Завет), основополагающие идеи иудаизма изложены в десяти заповедях, дарованных Богом на горе Синай величайшему еврейскому вождю пророку Моисею с заветом передать их еврейскому народу. Значение миссии Моисея для судеб иудаизма настолько велико, что иудаизм иногда именуется Моисеевой религией. Вот текст перевода этих заповедей (Исх. 20:2-17):

1. Я, Господь Б-г твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства.

2. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Б-г твой — Б-г ревнитель, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милости тысячам родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.