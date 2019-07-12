Имя Вильгельма Дильтея прочно связано в культурном сознании с гуманитарными науками, и даже сам термин «Geisteswissenschaften» обязан своим распространением дискуссии вокруг идей этого немецкого философа, который во второй половине XIX века поставил задачу философского обоснования гуманитарных наук в качестве самостоятельных научных дисциплин.

В своем главном труде «Введение в науки о духе» Дильтей писал об этой своей задаче: «В моей работе меня мучили вопросы, которые глубоко тревожат всякого думающего историка, юриста или политика. Так сами собой созрели у меня и потребность и план обоснования наук о духе. Какова система положений, на которую в равной мере опираются и в которой получают надежное обоснования суждения историка, выводы экономиста, концепции правоведа?»

Влияние Дильтея на философскую мысль XX столетия как раз и связано с интенсивным обсуждением проблем исторического познания, понимания творений культуры и форм человеческой жизни. Идея «историчности», учение о понимании (герменевтика), философия жизни и «описательная психология» - таковы центральные философские мотивы Дильтея, активно дискутировавшиеся в последующей философской и гуманитарной мысли. На протяжении столетия его идеи были предметом критических размышлений философов, начиная от Гуссерля и Хайдеггера вплоть до Гадамера, Арона и Хабермаса.

Не менее значительно и влияние философских идей Дильтея в конкретных гуманитарных науках, таких как литературоведение, история или педагогика. При этом стратегии работы с его идеями демонстрировали и продолжают демонстрировать целый спектр установок, от имманентной интерпретации, стремящейся показать открытость философской программы Дильтея новым движениям в гуманитарных науках (системный подход, структурализм, новый историзм), до полного отвержения его позиций, будь то в вопросе о статусе психологии, будь то в понимании методологической природы гуманитарных наук.

Вильгельм Дильтей и современная философия

Герменевтика. Психология. История.

Материалы научной конференции РГГУ

Под редакцией Н. С. Плотникова

Издательство - «Три квадрата» - 208 с.

Москва - 2002 г.

ISBN 5-94607-017-7

Вильгельм Дильтей и современная философия - Содержание

От редактора

Фритьеф Роди. Жизненные корни гуманитарных наук

А. Г. Черняков. Самопроживание и самосознание:

Аристотель, Дильтей, Хайдеггер

Рудольф А. Маккрил. Творческая сила истории и построение исторического мира у Дильтея

Р. В. Сундуков. Дильтей и проблема тематизации историчности

B. А. Куренной. Дескриптивная психология:

Пролегомены к анализу теоретического содержания и общее эпистемологическое затруднение

А П. Огурцов. Дильтей: От психологического к герменевтическому обоснованию педагогики

В. В. Калиниченко. Проблема исторической рациональности и своеобразие Дильтея

В.И.Молчанов. Гуссерль и Дильтей:

Предпосылки и методологические процедуры

И. М. Чубаров. Дильтей и Шпет: Границы герменевтики

Н.С.Плотников. «Живоезнание»:

Идея конкретного познания у С. Л. Франка и В. Дильтея

В.В.Бибихин. Вильгельм Дильтей и Лев Толстой

Приложение: Программа конференции

Об авторах

Указатель имен

Вильгельм Дильтей и современная философия - Жизненные корни гуманитарных наук

Указание на близкую связь гуманитарных наук с жизнью настолько очевидно связано с именем Вильгельма Дильтея, что казалось бы излишне касаться этой тему вновь. Особенно в последнем систематическом произведении Дильтея «Построение исторического мира в науках о духе», вышедшем за год до его кончины, а также в примыкающих к этому произведению фрагментах и планах продолжения связь с жизнью выражена уже на уровне терминологии. Многочисленные словосочетания со словом «жизнь» и «жизненный», как «сопряженность с жизнью», «жизненный опыт», «жизнепроявление», «жизненная ценность» и т.д. призваны прояснить взаимосвязь дифференцированных продуктов гуманитарно-научного творчества с фундаментальными слоями жизни, в первую очередь повседневной жизни.

Взаимосвязь переживания и понимания в жизненном мире, лишь вкратце затронутая в работе «Введение в науки о духе», изображается в поздних произведениях как основное отношение, исходя из которого впервые только и становятся возможными методически организованные понимание и интерпретация. Но при всей своей известности и почти хрестоматийности, эта характерная для Дильтея постановка проблемы весьма сложна в силу переплетения идейных мотивов, появляющихся в поздних произведениях. У толкователей Дильтея уже очень рано сложились два центральных понятия для прояснения этих переплетений, а именно понятия «герменевтики» и «психологии».