Иммануил Кант - Метафизика нравов

Классика философской мысли

Начало XVIII столетия стало периодом интенсивного развития как в промышленности, так и в интеллектуальном отношении для города Кенигсберга — родины Иммануила Канта. Польское владычество с его постоянными неурядицами, с преобладанием землевладельческих интересов и отсутствием сколько-нибудь значительных промышленных центров мало способствовало развитию среднего сословия. С тех пор, однако, как великий курфюрст утвердил господство Бранденбурга над южным берегом Балтийского моря, торговое значение Кенигсберга быстро возросло. Кенигсберг стал главным пунктом сношений между земледельческой Польшей и торговыми странами Запада — Голландией и Англией. Вместе с торговлей развились и ремесла, занесенные сюда главным образом выходцами из Германии. Город стал принимать все более и более немецкое обличье, улицы получили немецкие названия, протестантские кирки заняли место костелов.

Кроме выходцев из Германии, в Кенигсберге было много иностранцев разных национальностей — шведов, англичан, шотландцев, голландцев. К числу таких иностранцев принадлежал и дед Канта. В конце XVII века политические и религиозные притеснения вызвали усиленную эмиграцию из Шотландии. Неизвестно, какие причины побудили деда великого философа поселиться в Тильзите. Еще отец Канта, Иоганн Георг, считал себя шотландцем и писал свою фамилию по-шотландски (Cant вместо Kant). Так подписывался первоначально и сам философ, но, заметив, что некоторые немцы произносят его фамилию неправильно (Цант вместо Кант), усвоил немецкую орфографию.

Шотландское происхождение представляет некоторый интерес в том отношении, что сближает Канта по крови с философом, наиболее родственным ему по духу, — Юмом. Не следует, однако, забывать, что по матери Кант был чисто немецкого происхождения — мать его в девичестве носила фамилию Рейтер. Среда, в которой воспитывался Кант, состояла почти исключительно из мелких немецких бюргеров, купцов и ремесленников. С английскими купцами, принадлежавшими к составу лучшего кенигсбергского общества, Кант сблизился уже в зрелых летах. Отец Канта был по ремеслу седельным мастером и жил в так называемом Седельном переулке, возле Зеленого моста, центра речной торговли Кенигсберга. В скромном домике, на котором красовалась вывеска его отца, 22 апреля 1724 года родился Иммануил Кант. Из одиннадцати братьев и сестер он был четвертым; у него было три брата и семь сестер. Шестеро из одиннадцати умерли в раннем детстве. Единственный оставшийся в живых брат Канта был на одиннадцать лет моложе философа, отличался хорошими, но далеко не гениальными способностями, изучал богословие, историю и филологию, к философии питал мало склонности и никогда не мог понять умозрений своего брата.

Иммануил Кант - Метафизика нравов - Ты должен, значит, ты можешь

Серия "Классика философской мысли"

Издательство "Родина", 2019 г. - 272 с.

ISBN: 978-5-907149-18-2

Иммануил Кант - Метафизика нравов - Ты должен, значит, ты можешь - Содержание

Предисловие

ОСНОВЫ МЕТАФИЗИКИ НРАВОВ Учение о добродетели

Введение

Понятие свободы

Категорический императив

Учение о добродетели

Понятие долга

Долг и цель

Счастье другого

Максимы поступков

Моральные чувства

Физическое совершенство и моральность

Моральные чувства

Совесть

Любовь к человеку

Уважение

Аффекты и страсти

Бесстрастие ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Пороки, или «Негативные обязанности»

Введение

Суицид

Распутство

Неумеренность

Ложь

Скупость

Раболепие

Человеконенавистничество

Презрение

Высокомерие

Злословие

Издевательство

Моральный катехизис

Судья над самим собой

Об амфиболии

Избавление от пороков

Обязанности по отношению к другим

Казуистические вопросы

Благодарности и участливость

Дружба и любовь

О добродетелях обхождения

Моральный катехизис

Этическая аскетика ВЫСШИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ Моральный закон

Счастье и нравственность

Понятие свободы

Высшее благо

Эстетическая удовлетворенность ДОПОЛНЕНИЯ Зол ли человек по своей природе?

Что такое просвещение?

Заключение

Перевод латинских и древнегреческих выражений

Перевод важнейших терминов Иммануил Кант - Метафизика нравов - Ты должен, значит, ты можешь - Предисловие

Содержание лекций Канта было необычайно разнообразно. В общем они являлись комментарием и популярным изложением взглядов, развитых в его главных сочинениях. Вполне уместно поэтому перейти к обозрению литературной деятельности Канта.