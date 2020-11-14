Иммануил Кант - Метафизика нравов

Кант - Метафизика нравов
Классика философской мысли
Начало XVIII столетия стало периодом интенсивного развития как в промышленности, так и в интеллектуальном отношении для города Кенигсберга — родины Иммануила Канта. Польское владычество с его постоянными неурядицами, с преобладанием землевладельческих интересов и отсутствием сколько-нибудь значительных промышленных центров мало способствовало развитию среднего сословия. С тех пор, однако, как великий курфюрст утвердил господство Бранденбурга над южным берегом Балтийского моря, торговое значение Кенигсберга быстро возросло. Кенигсберг стал главным пунктом сношений между земледельческой Польшей и торговыми странами Запада — Голландией и Англией. Вместе с торговлей развились и ремесла, занесенные сюда главным образом выходцами из Германии. Город стал принимать все более и более немецкое обличье, улицы получили немецкие названия, протестантские кирки заняли место костелов.
Кроме выходцев из Германии, в Кенигсберге было много иностранцев разных национальностей — шведов, англичан, шотландцев, голландцев. К числу таких иностранцев принадлежал и дед Канта. В конце XVII века политические и религиозные притеснения вызвали усиленную эмиграцию из Шотландии. Неизвестно, какие причины побудили деда великого философа поселиться в Тильзите. Еще отец Канта, Иоганн Георг, считал себя шотландцем и писал свою фамилию по-шотландски (Cant вместо Kant). Так подписывался первоначально и сам философ, но, заметив, что некоторые немцы произносят его фамилию неправильно (Цант вместо Кант), усвоил немецкую орфографию.
Шотландское происхождение представляет некоторый интерес в том отношении, что сближает Канта по крови с философом, наиболее родственным ему по духу, — Юмом. Не следует, однако, забывать, что по матери Кант был чисто немецкого происхождения — мать его в девичестве носила фамилию Рейтер. Среда, в которой воспитывался Кант, состояла почти исключительно из мелких немецких бюргеров, купцов и ремесленников. С английскими купцами, принадлежавшими к составу лучшего кенигсбергского общества, Кант сблизился уже в зрелых летах. Отец Канта был по ремеслу седельным мастером и жил в так называемом Седельном переулке, возле Зеленого моста, центра речной торговли Кенигсберга. В скромном домике, на котором красовалась вывеска его отца, 22 апреля 1724 года родился Иммануил Кант. Из одиннадцати братьев и сестер он был четвертым; у него было три брата и семь сестер. Шестеро из одиннадцати умерли в раннем детстве. Единственный оставшийся в живых брат Канта был на одиннадцать лет моложе философа, отличался хорошими, но далеко не гениальными способностями, изучал богословие, историю и филологию, к философии питал мало склонности и никогда не мог понять умозрений своего брата.
Иммануил Кант - Метафизика нравов - Ты должен, значит, ты можешь
Серия "Классика философской мысли"
Издательство "Родина", 2019 г. - 272 с.
ISBN: 978-5-907149-18-2
Иммануил Кант - Метафизика нравов - Ты должен, значит, ты можешь - Содержание
Предисловие
ОСНОВЫ МЕТАФИЗИКИ НРАВОВ
- Учение о добродетели
- Введение
- Понятие свободы
- Категорический императив
- Учение о добродетели
- Понятие долга
- Долг и цель
- Счастье другого
- Максимы поступков
- Моральные чувства
- Физическое совершенство и моральность
- Моральные чувства
- Совесть
- Любовь к человеку
- Уважение
- Аффекты и страсти
- Бесстрастие
ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
- Пороки, или «Негативные обязанности»
- Введение
- Суицид
- Распутство
- Неумеренность
- Ложь
- Скупость
- Раболепие
- Человеконенавистничество
- Презрение
- Высокомерие
- Злословие
- Издевательство
- Моральный катехизис
- Судья над самим собой
- Об амфиболии
- Избавление от пороков
- Обязанности по отношению к другим
- Казуистические вопросы
- Благодарности и участливость
- Дружба и любовь
- О добродетелях обхождения
- Моральный катехизис
- Этическая аскетика
ВЫСШИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ
- Моральный закон
- Счастье и нравственность
- Понятие свободы
- Высшее благо
- Эстетическая удовлетворенность
ДОПОЛНЕНИЯ
- Зол ли человек по своей природе?
- Что такое просвещение?
- Заключение
- Перевод латинских и древнегреческих выражений
- Перевод важнейших терминов
Иммануил Кант - Метафизика нравов - Ты должен, значит, ты можешь - Предисловие
Содержание лекций Канта было необычайно разнообразно. В общем они являлись комментарием и популярным изложением взглядов, развитых в его главных сочинениях. Вполне уместно поэтому перейти к обозрению литературной деятельности Канта.
Немецкие историки философии, например Ибервег и Куно Фишер, подразделяют обыкновенно литературную деятельность Канта на два главных периода: докритический и критический. Куно Фишер, особенно подробно изучивший историю развития философской системы Канта, видит в ней следующие периоды: предварительный (натурфилософский), когда Кант стоял еще на рационалистической точке зрения; затем эмпирический, вызванный влиянием Юма и вообще шотландской и английской философии; наконец, критический, когда Кант окончательно вступил на самостоятельный путь.
Такое подразделение на периоды представляет удобства для изложения, но при этом не следует забывать, что самостоятельное отношение Канта к господствовавшим до него философским школам обнаруживается во всех его сочинениях, начиная с самого раннего труда об измерении сил. Ходячая метафизика никогда не удовлетворяла его, что видно уже из сочинения Канта о физической монадологии, которую он противопоставил системе Лейбница.
Точно так же самостоятельно отнесся Кант и к различным научным теориям и почти в самом начале своего профессорского поприща построил гениальную космогонию (то есть учение об образовании Солнечной и других систем).
Кант изложил свои космогонические взгляды в сочинении, озаглавленном «Всеобщая естественная история и теория неба». Работа эта принадлежит к числу самых ранних произведений Канта. По некоторым данным можно утверждать, что план этого сочинения был задуман Кантом еще в то время, когда он писал об измерении действия сил.
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