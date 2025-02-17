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Виппер - История раннего Средневековья

Виппер Роберт - История раннего Средневековья
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History
Родина многочисленного народа, составляющего теперь главное население Китайской империи, — плоскогория Средней Азии. Во второй половине третьего тысячелетия до Р.X. родоначальники «черноголовых», как сами себя называют китайцы, ушли из засыпанных песками оазисов восточного Туркестана (в бассейне р. Тарима) на восток и осели в равнине по нижнему течению Хоанго (Желтой реки) от ее большого загиба к северу до моря.
Отсюда китайские колонисты двинулись в долину Янцзы (Синей реки), покоряя и втягивая в свою среду туземные, более дикие племена родственного им монгольского происхождения. Еще позже добрались они до морских берегов к югу от устья р. Янцзы и заняли долину Сикианга (Жемчужной реки). Средоточием власти в Китае был и остался до последнего времени северный край, равнина нижнего Хоанго и его притока Вейхо; здесь были столицы старинного китайского государства; отсюда выходили объединившие всю страну завоеватели и династии.
Из среднеазиатской родины своей китайцы принесли веру в духов, витающих вокруг человека и приносящих ему то удачу, то несчастия и болезни; до настоящего времени сохранились колдовские заклинания добрых гениев и многообразные способы борьбы с бесами. Исстари также у китайцев развито почитание умерших предков: внимание к ним со стороны живых, ухаживание за ними считается главной добродетелью истинного китайца. Обязанность почитания умерших родителей коренится в огромном значении у китайцев отцовской власти. Хотя молодой человек 20 лет уже признается совершеннолетним, однако в действительности он приобретает самостоятельность лишь по смерти отца. Старший сын умершего обязан приносить ему жертвы. Вся семья собирается в особой комнате дома, чтобы оповещать предков обо всех важных событиях, касающихся родства, о рождении детей, достижении ими совершеннолетия, вступлении в брак, повышении по службе и пр.
Почитание предков — не только нравственный завет, но также необходимая мера предосторожности. Души умерших, за которыми никто не ухаживает, по убеждению китайцев, бродят без корма и пристанища, пугают живых, вредят им всячески. Поэтому в Китае всякий хочет непременно иметь свою семью и окружить себя обильным потомством; тот, кто умирает бездетным, осуждает на вечную гибель не только самого себя, но и всех своих предков, которые также должны лишиться почитания.

Виппер Роберт - История раннего Средневековья

М.: Родина, 2024. – 224 с.: илл. (Сталинская библиотека).
ISBN 978-5-00222-508-8

Виппер Роберт - История раннего Средневековья – Содержание

  • Старинная история Китая
  • Великая китайская империя
  • Старинное устройство Японии
  • Конец римской империи
  • Гибель Рима и западной империи
  • Вера и права европейцев около 600 г
  • Падение персидской державы
  • Арабский халифат
  • Иконоборство в Византии
  • Франкские вожди и римские папы
  • Империя Карла Великого
  • Культура христианского Запада
  • Византия и начало новоевропейских государств
  • Первые славянские государства
  • Восточная Европа в IX веке
  • Великоболгарское царство и Русь
  • Падение халифата
  • В Болгарии и на Руси
  • Германия и Польша
  • Крестные походы и татарское нашествие
  • Западная Европа в XI веке
  • Папское могущество
  • Великая хартия вольностей
  • Конец крестовых походов
Views 137
Rating 3.8 / 5
Added 17.02.2025
Author brat Vadim
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3.8/5 (2)

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