Антология «Л. Витгенштейн: pro et contra» посвящена жизни и философскому творчеству одного из самых известных философов XX в.

Жизнь Людвига Витгенштейна (1889-1951) была то яркой и полной событиями, то тихой, размеренной и почти никому не известной. Выходец из очень богатой еврейской семьи, Витгенштейн тяготился своим происхождением и в конце концов отказался от наследства в пользу семьи. Поистине правы те биографы, которые считают, что он часто сам направлял свою судьбу, пускаясь порой в сомнительные, но всегда оправданные для самого себя предприятия. С началом Первой мировой войны Витгенштейн вступил в армию добровольцем и добился отправки на фронт. Война против русских не мешала ему зачитываться Толстым и Достоевским прямо в окопах. Вероятно, именно тогда в его душе зародилась странная и противоречивая любовь к загадочной стране, лежащей и по ту сторону фронта, и по ту сторону «цивилизованного» мира. Попав в итальянский плен, Витгенштейн отнесся к этому философски и посвятил это время написанию «Логико-философского трактата». И во Вторую мировую войну он посчитал необходимым быть полезным своей стране, устроившись работать «аптечным носильщиком» в военный госпиталь.

Несколько лет Витгенштейн проработал учителем в сельских альпийских школах Австрии, ревностно выполняя свой скромный долг, снискав любовь учеников, но и ненависть начальства. Вернувшись в Вену, Витгенштейн раскрыл себя как художественную натуру. Он участвовал в проектировании дома своей сестры Маргарет, построенного его другом П. Энгельманом в стиле конструктивизма. В то же самое время Витгенштейн работал в мастерской скульптора М. Дроби л я и сделал несколько бюстов.

После недолгого, но тесного общения с представителями Венского кружка Витгенштейн разочаровался в родной Австрии и переехал в 1929 г. в Кембридж. Последующая жизнь протекала в основном в тихом и спокойном университетском городе. Витгенштейн натурализовался в Англии, приняв британское подданство. Подобный факт позволил авторам «Оксфордского словаря философии» определить Витгенштейна как «британского философа австрийского происхождения». Став англичанином по паспорту, Витгенштейн в своей внутренней жизни остался человеком, зачастую чувствующим себя чужим повсюду, наподобие «лишних» людей русской классической литературы, которую он очень любил. Его порой охватывала «охота к перемене мест». Он испытывал желание покинуть Вену и Кембридж, отправиться в Альпы, Норвегию, Россию...

Опубликованные дневники и заметки философа свидетельствуют, что он постоянно ставил перед собой мировые, экзистенциальные вопросы. Он непрерывно искал себя и свой путь. Такая внутренняя жизнь проходила в атмосфере нервозности, среди всплесков самомнения, жажды смирения, неуверенности в себе вплоть до развития комплекса неполноценности и чувства вины. Напрасно упрекать Витгенштейна в том, что он при жизни опубликовал только «Логико-философский трактат» да одну педагогическую работу. Это было твердое решение автора, его личный выбор — не печатать ничего из того, в чем он мог сомневаться. Витгенштейн был человеком долга и ответственности, подходя порой чрезмерно строго к самому себе и вовсе не считая себя гениальным. Поэтому лишь студенты и друзья знали, кто такой «поздний» Витгенштейн до посмертного опубликования его сочинений.

Л. Витгенштейн: pro et contra, антология

2-е изд.

(Русский Путь)

Сост., вступ. статья, примеч., науч. ред. С. В. Никоненко

СПб.: РХГА, 2019. — 1055 с.

ISBN 978-5-88812-840-4

Л. Витгенштейн: pro et contra, антология - Содержание

От издателя

С. В. Никоненко - «Витгенштейн в России» или «русский Витгенштейн»?

I. ВИТГЕНШТЕЙН И РОССИЯ

В. П. Руднев - Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна)

В. В. Васильев - Москва и Витгенштейн

B. В. Бирюков, Л. Г. Бирюкова - Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская. «Кембриджский гений» знакомится с советскими математиками 30-х годов

Т. А. Федяева - Витгенштейн и Россия <Фрагменты>

C. В. Никоненко - К вопросу об идеализме Л. Витгенштейна: осмысление российской философской критики 1950-1980-х годов

А. И. Бродский - Власть языка: П. А. Флоренский и лингвистическая философия XX в.

Т. В. Левина - Трансцендентное как непереводимое: метафизический реализм Людвига Витгенштейна и Павла Флоренского

К. А. Родин - Этика Л. Витгенштейна в контексте постметафизики "Логико-философского трактата"

II. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ВИТГЕНШТЕЙНА

М. С. Козлова - Витгенштейн: особый подход к философии (к проблеме бессмысленности философских фраз)

А. С. Богомолов - Английская буржуазная философия XX века <Фрагменты>

A. Ф. Грязнов - Аналитическая философия <Фрагменты>

B. В. Бибихин - Витгенштейн: смена аспекта <Фрагменты>

A. С. Колесников - История современной зарубежной философии: Компаративистский подход <Фрагмент>

Рассел и Витгенштейн: проблемы философского взаимовлияния

Б. В. Марков - Знаки бытия <Фрагменты>

B. П. Руднев - О недостоверности (против Витгенштейна)

C. Б. Никоненко - Аналитическая философия. Основные концепции <Фрагменты>

В. А. Суровцев - Автономия логики: Источники, генезис и система философии раннего Витгенштейна

М. Е. Соболева - Философия языка Л. Витгенштейна

III. ЛОГИКА И МАТЕМАТИКА ВИТГЕНШТЕЙНА

В. Ф. Асмус - "Логико-философский трактат" Л. Витгенштейна

Е. Д. Смирнова - "Строительные леса" мира и логика (логико-семантический анализ "Логико-философского трактата" Витгенштейна)

Е. Г. Драгалина-Черная - Фобия логического пространства: Витгенштейн об отрицании и противоречии

Логика запрещенных цветов

Е. Н. Лисанюк - Аргументация и следование правилу

С. В. Данько - Логика, смысл и ценность в перформативном измерении «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна

О. А. Назарова - Логический позитивизм и «Трактат» Витгенштейна

В. А. Суровцев - «Важная бессмыслица»: Ф. П. Рамсей и практическая философия Л. Витгенштейна

Л. Витгенштейн об экстенсиональных функциях Ф. П. Рамсея

В. М. Розин - Логика и методология: От «Аналитик» Аристотеля к «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна <Фрагменты>

3. А. Сокулер - Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в.... (Витгенштейновская философия математики) <Фрагмент>

IV. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, МЕТАФИЗИКА И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ВИТГЕНШТЕЙНА

М. С. Козлова - Идея «языковых игр»

И. С. Нарский - Современный позитивизм <Фрагмент>

В. В. Бибихин - Витгенштейн. Лекции 12-13

А. Ф. Грязнов - Язык и деятельность: Критический анализ витгенштейнианства <Фрагмент>

Н. С. Юлина - Головоломки проблемы сознания. Деннет и критика <Фрагменты>

Е. И. Чубукова - Язык и коммуникация: генезис и тенденции исследования проблемы в западной философии <Фрагменты>

Е. И. Беляев - Людвиг Витгенштейн: обновление философии <Фрагменты>

М.А. Киссель - Судьба старой дилеммы <Фрагмент>

3. А. Сокулер - Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в. <Фрагменты>

Б. В. Марков - Философия языка и коммуникации. Человек в мире звуков и образов <Фрагменты>

С. В. Никоненко - Реальность, символы и анализ. Философия по ту сторону постмодернизма <Фрагменты>

Р. В. Светлов - До Витгенштейна ли Дамаскию?

Т. В. Левина - Мир sub specie aeternitatis: о платонизме Витгенштейна

С. Л. Катречко - Вещная онтология Аристотеля vs. событийная онтология «Трактата»

A. А. Аксёнова - Понятие объекта у Фреге, Гуссерля и Витгенштейна

Е. В. Дзюба - О видах и структуре категорий

С. М. Левин - Жуки Витгенштейна против философского зомби Чалмерса

B. А. Ладов - Был ли поздний Витгенштейн конвенционалистом?

Дискуссия об индивидуальном языке: лингвист против философа

A. Е. Сериков - Проблема следования правилу у Витгенштейна

V. ЭТИКА, ЭСТЕТИКА, РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ВИТГЕНШТЕЙНА

B. Ю. Перов - Этические мысли Витгенштейна: истоки, проблемы и достижения

С. В. Данько - Этика, предрассудки и сверхъестественное в свете идей Л. Витгенштейна

О. Ю. Гончарко, Д. Н. Гончарко - Этика и/или логика в «Трактате» Л. Витгенштейна?

Д. Ю. Дорофеев - Эстетика образа Людвига Витгенштейна

М. Д. Мирошниченко - Звук, предмет, проекция: Витгенштейн и понимание музыки

Я. Я. Вейш - Аналитическая философия и религиозная апологетика. Учение Л. Витгенштейна и «игра религиозного языка» <Фрагменты>

И. Ф. Михайлов - Витгенштейн и проблема мистического опыта

С. М. Бардина - Всегда ли социолог — критик, а критик — социолог? Концептуализация исследовательской критики в витгенштейнианской теории

Нарушение социального функционирования психически больного: интерпретация с позиций феноменологии и витгенштейнианской теории социального действия

С. Н. Касаткин - Проблема следования правилу: Харт и Витгенштейн

А. Б. Дидикин - Людвиг Витгенштейн и теория юридического языка

Т. А. Орлова - Аналитическая традиция в структуре современной политической философии <Фрагменты>

Примечания