Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2

Столетие наивысшего расцвета Афинского государства трагически закончилось падением Афин (404 г. до н. э.), завершившим длившуюся почти 30 лет войну между греческими полисами*. Перикловские Афины были самым замечательным государственным образованием на территории Греции. Сперва казалось, что этому государству предназначено быть наилучшим на земле уголком в течение всего периода существования и развития греческой культуры. Прославление Афин мы встречаем в «Надгробной речи» Перикла, написанной Фукидидом вскоре после окончания войны. В этой речи сквозят воспоминания о кратком, достойном греческого гения периоде, когда в искусно построенной государственной жизни еще существовало полное равновесие между властью и высокой культурой граждан. Когда Фукидид писал эти страницы, он уже пришел к парадоксальному историческому выводу, который все его поколение вынуждено было признать: даже самая прочная власть носит преходящий характер, и лишь хрупкие на вид цветы человеческой мысли не увядают никогда. Побежденные афиняне оказались отброшенными назад — в эпоху, когда до победы над персами греческие государства жили еще изолированно друг от друга. Роль Афин как ведущей силы в борьбе с персами дала им право претендовать в будущем на руководство греками. Они были уже близки к цели, когда все развалилось.

Внезапное падение Афин потрясло весь греческий мир: возник невосполнимый вакуум. Размышления и споры о причинах политических злоключений Афин длились все последующее время, пока слава этого государства продолжала жить среди греков.

С самого начала греческая культура была неотделима от жизни полиса. Но нигде эта связь не была такой тесной, как в Афинах. Поэтому влияние катастрофы, постигшей государство, не могло ограничиться только политической областью. Она не могла не отразиться на моральных и религиозных основах человеческого существования. Только путем восстановления этих основ должно было пойти оздоровление общественной жизни, если оно вообще было возможно. Эта мысль содержится как в сочинениях философов, так и в повседневных разговорах и размышлениях афинских жителей.

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2

Москва: Издательство «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1997. - 336 с.

ISBN 5-87245-028-1

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2 - Содержание

Великие воспитатели и система воспитания. Четвертый век

Греческая медицина как Пайдейя. Греческая медицина — часть системы воспитания

Сократ

Проблема Сократа

Сократ-воспитатель

Платон и его учение в круговороте веков

Малые сократические диалоги Платона. Арете как философская проблема

«Протагор». Пайдейя софистов и Пайдейя Сократа

«Горгий». Воспитатель как государственный деятель

«Менон». Новый подход к познанию

«Пир» Платона. Эрос в понимании Платона

«Государство» Платона Введение Проблема идеального государства с точки зрения справедливости Преобразование древней Пайдейи Критика мусического образования О гимнастических упражнениях и медицине Воспитание в государстве справедливости Воспитание женщин и детей Расовый отбор и воспитание лучших Воспитание воинов и военная реформа Философ в государстве Платона



Примечания

Примечания научного редактора