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Йегер - Пайдейя - Воспитание античного грека - 2

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Family, Cultural Studies Art
Столетие наивысшего расцвета Афинского государства трагически закончилось падением Афин (404 г. до н. э.), завершившим длившуюся почти 30 лет войну между греческими полисами*. Перикловские Афины были самым замечательным государственным образованием на территории Греции. Сперва казалось, что этому государству предназначено быть наилучшим на земле уголком в течение всего периода существования и развития греческой культуры. Прославление Афин мы встречаем в «Надгробной речи» Перикла, написанной Фукидидом вскоре после окончания войны. В этой речи сквозят воспоминания о кратком, достойном греческого гения периоде, когда в искусно построенной государственной жизни еще существовало полное равновесие между властью и высокой культурой граждан. Когда Фукидид писал эти страницы, он уже пришел к парадоксальному историческому выводу, который все его поколение вынуждено было признать: даже самая прочная власть носит преходящий характер, и лишь хрупкие на вид цветы человеческой мысли не увядают никогда. Побежденные афиняне оказались отброшенными назад — в эпоху, когда до победы над персами греческие государства жили еще изолированно друг от друга. Роль Афин как ведущей силы в борьбе с персами дала им право претендовать в будущем на руководство греками. Они были уже близки к цели, когда все развалилось.
Внезапное падение Афин потрясло весь греческий мир: возник невосполнимый вакуум. Размышления и споры о причинах политических злоключений Афин длились все последующее время, пока слава этого государства продолжала жить среди греков.
С самого начала греческая культура была неотделима от жизни полиса. Но нигде эта связь не была такой тесной, как в Афинах. Поэтому влияние катастрофы, постигшей государство, не могло ограничиться только политической областью. Она не могла не отразиться на моральных и религиозных основах человеческого существования. Только путем восстановления этих основ должно было пойти оздоровление общественной жизни, если оно вообще было возможно. Эта мысль содержится как в сочинениях философов, так и в повседневных разговорах и размышлениях афинских жителей.

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2

Москва: Издательство «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1997. - 336 с.
ISBN 5-87245-028-1

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2 - Содержание

Великие воспитатели и система воспитания. Четвертый век
Греческая медицина как Пайдейя. Греческая медицина — часть системы воспитания
Сократ
  • Проблема Сократа
  • Сократ-воспитатель
Платон и его учение в круговороте веков
  • Малые сократические диалоги Платона. Арете как философская проблема
  • «Протагор». Пайдейя софистов и Пайдейя Сократа
  • «Горгий». Воспитатель как государственный деятель
  • «Менон». Новый подход к познанию
  • «Пир» Платона. Эрос в понимании Платона
  • «Государство» Платона
    • Введение
    • Проблема идеального государства с точки зрения справедливости
    • Преобразование древней Пайдейи
    • Критика мусического образования
    • О гимнастических упражнениях и медицине
    • Воспитание в государстве справедливости
    • Воспитание женщин и детей
    • Расовый отбор и воспитание лучших
    • Воспитание воинов и военная реформа
    • Философ в государстве Платона
Примечания
Примечания научного редактора
Views 1 508
Rating
Added 03.02.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 4 years ago

Очень хорошая книга в 3-х томах. Читать можно даже для общего развития. В СПб она у меня в бумаге была (1 и 2 тома), только вот прочитать времени не нашлось. А жаль, что в моей заводской молодости таких книг еще ен выпускали! После уже некогда было, появилась своя тема в науке...

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