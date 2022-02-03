Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2

Йегер - Пайдейя - Воспитание античного грека - 2
Столетие наивысшего расцвета Афинского государства трагически закончилось падением Афин (404 г. до н. э.), завершившим длившуюся почти 30 лет войну между греческими полисами*. Перикловские Афины были самым замечательным государственным образованием на территории Греции. Сперва казалось, что этому государству предназначено быть наилучшим на земле уголком в течение всего периода существования и развития греческой культуры. Прославление Афин мы встречаем в «Надгробной речи» Перикла, написанной Фукидидом вскоре после окончания войны. В этой речи сквозят воспоминания о кратком, достойном греческого гения периоде, когда в искусно построенной государственной жизни еще существовало полное равновесие между властью и высокой культурой граждан. Когда Фукидид писал эти страницы, он уже пришел к парадоксальному историческому выводу, который все его поколение вынуждено было признать: даже самая прочная власть носит преходящий характер, и лишь хрупкие на вид цветы человеческой мысли не увядают никогда. Побежденные афиняне оказались отброшенными назад — в эпоху, когда до победы над персами греческие государства жили еще изолированно друг от друга. Роль Афин как ведущей силы в борьбе с персами дала им право претендовать в будущем на руководство греками. Они были уже близки к цели, когда все развалилось.
Внезапное падение Афин потрясло весь греческий мир: возник невосполнимый вакуум. Размышления и споры о причинах политических злоключений Афин длились все последующее время, пока слава этого государства продолжала жить среди греков.
С самого начала греческая культура была неотделима от жизни полиса. Но нигде эта связь не была такой тесной, как в Афинах. Поэтому влияние катастрофы, постигшей государство, не могло ограничиться только политической областью. Она не могла не отразиться на моральных и религиозных основах человеческого существования. Только путем восстановления этих основ должно было пойти оздоровление общественной жизни, если оно вообще было возможно. Эта мысль содержится как в сочинениях философов, так и в повседневных разговорах и размышлениях афинских жителей.
Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2
Москва: Издательство «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1997. - 336 с.
ISBN 5-87245-028-1
Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 2 - Содержание
Великие воспитатели и система воспитания. Четвертый век
Греческая медицина как Пайдейя. Греческая медицина — часть системы воспитания
Сократ
- Проблема Сократа
- Сократ-воспитатель
Платон и его учение в круговороте веков
- Малые сократические диалоги Платона. Арете как философская проблема
- «Протагор». Пайдейя софистов и Пайдейя Сократа
- «Горгий». Воспитатель как государственный деятель
- «Менон». Новый подход к познанию
- «Пир» Платона. Эрос в понимании Платона
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«Государство» Платона
- Введение
- Проблема идеального государства с точки зрения справедливости
- Преобразование древней Пайдейи
- Критика мусического образования
- О гимнастических упражнениях и медицине
- Воспитание в государстве справедливости
- Воспитание женщин и детей
- Расовый отбор и воспитание лучших
- Воспитание воинов и военная реформа
- Философ в государстве Платона
Примечания
Примечания научного редактора
Очень хорошая книга в 3-х томах. Читать можно даже для общего развития. В СПб она у меня в бумаге была (1 и 2 тома), только вот прочитать времени не нашлось. А жаль, что в моей заводской молодости таких книг еще ен выпускали! После уже некогда было, появилась своя тема в науке...