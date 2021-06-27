Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси
Истоки русской музыки восходят к древнейшей культуре языческих славянских племен периода праславянского единства, когда южные, западные и восточные славяне представляли собой единую этническую группу.
Восточнославянские племена (анты) явились той славянской ветвью, из которой к IX в. сформировалось государство под названием Киевская Русь. Племена восточных славян расселились на огромной территории преимущественно по берегам больших рек и их притоков.
В Летописи[1] [2] перечислены места их поселения: на берегах Среднего Днепра жили поляне, на Десне — северяне, на Припяти — древляне и дреговичи, на Соже — радимичи, на верховьях Днепра — кривичи, на Ильмень-озере — словене, на окраинах, на Западном Буге — волыняне, у Карпатских гор — хорваты, по Оке — вятичи.
Как отмечает летописец, племена эти имели свои обычаи и законы отцов своих, предания и свой нрав.
[1] См.: Повесть временных лет. Т. 1. М.; Л., 1950. С. 11—12. «Повесть временных лет», или «Первоначальная летопись», была написана в Киево-Печерском монастыре Нестором- летописцем и игуменом Выдубецкого монастыря Сильвестром. Д. С. Лихачев называет эту Летопись энциклопедией русской жизни X—XI вв. В этом первом летописном произведении даны уникальные сведения об истории, языке, религии, народах, искусстве.
[2] Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 270.
Татьяна Феодосиевна Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси
М.: Знак, 2006. — 472 с.
ISBN 5-9551-0115-2
Татьяна Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси - Содержание
Часть I. Древнерусская музыкальная культура
Глава 1. Музыкальная культура восточных славян
- Исторические свидетельства
- Мифология и обрядность
- Семейно-бытовые песни
Глава 2. Музыкальная культура Киевской Руси
- Начало русского просвещения
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Народное и церковное искусство Древней Руси
- Двойственный характер музыкальной культуры Средневековья
- Генезис русской профессиональной музыки
- Былины
- Распевное чтение
- Княжеская культура. Скоморошество
- Инструментальная музыка
Глава 3. Музыкальная культура эпохи феодальной раздробленности
- Новгородская музыкальная культура
Глава 4. Стилевые особенности знаменного пения
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Основы канона древнерусского певческого искусства
- Осмогласие
- Знаменный распев
- Музыкальная поэтика и гимнография
- Жанровое своеобразие
- Музыкальная письменность Древней Руси
- Особенности текстов в древнерусских песнопениях
Глава 5. Музыкальная культура в период образования русского централизованного государства
Глава 6. Отражение русской истории в творчестве древнерусских распевщиков
- Песенный фольклор позднего Средневековья
Глава 7. Русская музыкальная культура XVII века
- Особенности исторического развития
- Музыкальная жизнь в XVII веке
- Юго-западное влияние в Московской Руси
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Ранние формы русского многоголосия
- Строчное и демественное многоголосие
- Партесные гармонизации
- Канты и псальмы
- Музыка для театра XVII века
- Теория музыки в XVII веке
Часть II. Синтез церковных искусств в Древней Руси
Глава 1. Музыка в синтезе древнерусских искусств
- Художественный канон певческого искусства
- Истоки русской церковной музыки
- Распевы и нотации
- Символика знаков
- Круг песнопений. Циклизм
Глава 2. Изобразительный канон музыкальных инструментов Древней Руси
Глава 3. Изображение певцов и песнопений в древнерусском искусстве
- Изображение песнопений на иконах
Глава 4. Богодухновенное, ангелогласное пение в системе средневековой музыкальной культуры (эволюция идеи)
Глава 5. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке
- Партесные концерты в эпоху барокко
Часть III. Древнерусские колокола и звоны
Очепные колокола на Руси
Иностранцы о колокольном звоне в Москве
Благословение колокола
Била
- Колокола и звоны
Древнерусская литература о колоколах
Колокола как памятники и помянники
Легенды о колоколах
Колокол как музыкальный инструмент
О колокололитейном искусстве
Колокольни, звонницы, церкви «под колоколы»
Ростовские колокола и звоны
Часть IV. Древнерусская певческая культура и старообрядчество
Глава 1. К вопросу об изучении традиций древнерусского певческого искусства у старообрядцев
Глава 2. Об экспедициях к старообрядцам
- Виды псалмодического пения
- Песнопения знаменного распева
Глава 3. К вопросу о связи народного и профессионально-церковного древнерусского певческого искусства
Часть V. Ранние формы древнерусского певческого искусства
Глава 1. Чтение нараспев священных текстов
- Погласицы
- Литургический речитатив
- Виды распевного чтения
- Интонационные особенности чтения Евангелия
- Пасхальное чтение в Остромировом евангелии
- Распевное чтение псалмов
- Рассказные погласицы
- Чтение Учительного Евангелия и Апостола
Глава 2. Самогласны малого знаменного распева
- Пение на погласицу, гласовое пение
- Напевка в самогласнах малого знаменного распева
- Знак речитации стопица и его значение в знаменном распеве
- Трехстрочные самогласны
- Двухстрочные самогласны
Глава 3. Подобны
- Классификация самоподобнов (на материале старообрядческих традиций)
Часть VI. Кондакарь Типографского устава и музыкальная культура Древней Руси XI—XII веков
Кондак
Древнерусские кондакари
Самогласны — распетые кондаки ТУ
Кондакарные подобны
Традиция пения кондаков
Изображение кондакарного пения на иконе «Покров Богоматери»
Кондакарная нотация
Малые и большие кондакарные знаки ТУ
Кондакарные формулы
Мартирии в древнерусских кондакарях
Византийские и кондакарные мартирии
Техника распева кондаков. Строки и попевки. Подобен в подобне
Музыкальное соотношение самогласна и подобна на примере кондака 8-го гласа
Строки и попевки кондака святому Симеону «Вышьних ища»
Кондак и икос Симеону в византийской традиции
Икосы
Икос Борису и Глебу
Припевы икосов
Распевы и самогласны икосов. Подобны воскресных кондаков и икосов
Не родной лист в ТУ
Кондакарный распев икоса, или ошибка писца?
Акафист в ТУ
Прокимен «Всякое дыхание» на 8 кондакарных гласов
Знаменные песнопения ТУ
Ранняя знаменная нотация в ТУ
Алфавит знаков раннезнаменной нотации
Октоих ТУ
Пение аллилуия в Октоихе
Кафизмы
Степенные антифоны
«Подобьници»
Автомелон «Преподобьне отьче, Богоносьче Феодосие»
в греческой и славянской рукописях
Текстология самоподобна «Доме Ефрафов»
О писце и заказчике «Михалъ псалъ Микуле»
«Микулины книгы»
О пении похрьстьном
О панихиде
Службы на разные случаи в ТУ
Евангельские чтения: «Ищи в велицем евангелии»
Рисунки в ТУ в связи со службами
ТУ о клепании и билах
Феодосий Печерский о церковном пении
Хронологическая таблица
Литература
Татьяна Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси - Исторические свидетельства
Восточнославянские племена жили общинным родовым строем. Византийский писатель VI в. Прокопий Кесарийский так описывает их жизнь, нравы и верования в труде «О войнах Юстиниана»:
Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии) и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим... Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды... Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания .
Сведения о восточнославянской мифологии немногочисленны не только потому, что в дохристианский период эти племена не имели письменности, но и потому, что в последующее время христианизации Руси языческая мифология сознательно разрушалась. Тем не менее различные косвенные свидетельства о ней сохранились главным образом в фольклоре.
Немногочисленные, но важные сведения о жизни древних славян, их культуре и обрядах можно найти в летописях, словах, поучениях, житиях и описаниях иностранных путешественников. Много ценного открывают археологические раскопки, но особая роль принадлежит фольклору, народной коллективной памяти. В песенном фольклоре сохранились многие особенности музыкальной культуры Древней Руси, определившие своеобразие ее языка. Под их влиянием происходило развитие всей русской музыкальной культуры. Несмотря на естественный процесс эволюции и развития народного искусства, нельзя не отметить большой степени устойчивости традиций народной музыки.
Вся жизнь, культура и искусство древнейшего периода тесно связаны с мифологией, у славян чрезвычайно богатой и развитой. Чтобы ее верно понимать, необходимо соотносить многие явления древнейшего русского искусства, в том числе и музыкального, с мифологией. Особенности пантеона языческих богов и мифологические представления славян с трудом поддаются реконструкции. Однако их элементы обнаруживаются в фольклоре — песнях, сказках, играх и даже детских забавах и игрушках.
Леший, домовой, баба-яга — персонажи сказочного фольклора — потеряли свою прежнюю мифологическую значимость, сохранившись лишь в детском фольклоре, всегда более архаичном. В некоторых детских игрушках можно видеть остатки древних культовых предметов: прежние идолы стали куклами, болванчиками, изображение солнечной колесницы — детской каталкой, торжественные весенние обряды превратились в детские игры и песни наподобие «Бояре, а мы к вам пришли», «А мы просо сеяли».
Некоторые детские песни, по-видимому, восходят к древним языческим заклинаниям. Например, распространенная детская песенка «Дождик, дождик, пуще», очевидно, некогда имела отношение к заклинаниям и жертвоприношениям с целью вызывания дождя, то есть была связана с культом Перуна — высшим богом в пантеоне языческих богов[1]. Звукоряд этой песенки представляет собой древнейший основной ангемитонный (бесполутоновый) звукоряд — трихорд в кварте, свойственный обрядовым народным песням, исполняемым ранней весной
[1] Перун был главным божеством языческой Руси, богом князей и дружинников, божеством, олицетворяющим грозные силы природы, вызывающим страх и трепет. При скреплении договоров князья со своею дружиною присягали Перуном и Велесом. По всем областям расселения славян известны названия возвышенностей и гор, которые происходили от имени Перуна (например, Перынь под Новгородом). На возвышенностях ставили изваяния Перуна.
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