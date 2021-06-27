Истоки русской музыки восходят к древнейшей культуре языческих славянских племен периода праславянского единства, когда южные, западные и восточные славяне представляли собой единую этническую группу.

Восточнославянские племена (анты) явились той славянской ветвью, из которой к IX в. сформировалось государство под названием Киевская Русь. Племена восточных славян расселились на огромной территории преимущественно по берегам больших рек и их притоков.

В Летописи [1] [2] перечислены места их поселения: на берегах Среднего Днепра жили поляне, на Десне — северяне, на Припяти — древляне и дреговичи, на Соже — радимичи, на верховьях Днепра — кривичи, на Ильмень-озере — словене, на окраинах, на Западном Буге — волыняне, у Карпатских гор — хорваты, по Оке — вятичи.

Как отмечает летописец, племена эти имели свои обычаи и законы отцов своих, предания и свой нрав.

[1] См.: Повесть временных лет. Т. 1. М.; Л., 1950. С. 11—12. «Повесть временных лет», или «Первоначальная летопись», была написана в Киево-Печерском монастыре Нестором- летописцем и игуменом Выдубецкого монастыря Сильвестром. Д. С. Лихачев называет эту Летопись энциклопедией русской жизни X—XI вв. В этом первом летописном произведении даны уникальные сведения об истории, языке, религии, народах, искусстве. [2] Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 270.

Татьяна Феодосиевна Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси

М.: Знак, 2006. — 472 с.

ISBN 5-9551-0115-2

Татьяна Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси - Содержание

Часть I. Древнерусская музыкальная культура

Глава 1. Музыкальная культура восточных славян

Исторические свидетельства

Мифология и обрядность

Семейно-бытовые песни

Глава 2. Музыкальная культура Киевской Руси

Начало русского просвещения

Народное и церковное искусство Древней Руси Двойственный характер музыкальной культуры Средневековья Генезис русской профессиональной музыки Былины Распевное чтение

Княжеская культура. Скоморошество

Инструментальная музыка

Глава 3. Музыкальная культура эпохи феодальной раздробленности

Новгородская музыкальная культура

Глава 4. Стилевые особенности знаменного пения

Основы канона древнерусского певческого искусства Осмогласие Знаменный распев Музыкальная поэтика и гимнография Жанровое своеобразие

Музыкальная письменность Древней Руси

Особенности текстов в древнерусских песнопениях

Глава 5. Музыкальная культура в период образования русского централизованного государства

Глава 6. Отражение русской истории в творчестве древнерусских распевщиков

Песенный фольклор позднего Средневековья

Глава 7. Русская музыкальная культура XVII века

Особенности исторического развития

Музыкальная жизнь в XVII веке

Юго-западное влияние в Московской Руси

Ранние формы русского многоголосия Строчное и демественное многоголосие Партесные гармонизации Канты и псальмы

Музыка для театра XVII века

Теория музыки в XVII веке

Часть II. Синтез церковных искусств в Древней Руси

Глава 1. Музыка в синтезе древнерусских искусств

Художественный канон певческого искусства

Истоки русской церковной музыки

Распевы и нотации

Символика знаков

Круг песнопений. Циклизм

Глава 2. Изобразительный канон музыкальных инструментов Древней Руси

Глава 3. Изображение певцов и песнопений в древнерусском искусстве

Изображение песнопений на иконах

Глава 4. Богодухновенное, ангелогласное пение в системе средневековой музыкальной культуры (эволюция идеи)

Глава 5. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке

Партесные концерты в эпоху барокко

Часть III. Древнерусские колокола и звоны

Очепные колокола на Руси

Иностранцы о колокольном звоне в Москве

Благословение колокола

Била

Колокола и звоны

Древнерусская литература о колоколах

Колокола как памятники и помянники

Легенды о колоколах

Колокол как музыкальный инструмент

О колокололитейном искусстве

Колокольни, звонницы, церкви «под колоколы»

Ростовские колокола и звоны

Часть IV. Древнерусская певческая культура и старообрядчество

Глава 1. К вопросу об изучении традиций древнерусского певческого искусства у старообрядцев

Глава 2. Об экспедициях к старообрядцам

Виды псалмодического пения

Песнопения знаменного распева

Глава 3. К вопросу о связи народного и профессионально-церковного древнерусского певческого искусства

Часть V. Ранние формы древнерусского певческого искусства

Глава 1. Чтение нараспев священных текстов

Погласицы

Литургический речитатив

Виды распевного чтения

Интонационные особенности чтения Евангелия

Пасхальное чтение в Остромировом евангелии

Распевное чтение псалмов

Рассказные погласицы

Чтение Учительного Евангелия и Апостола

Глава 2. Самогласны малого знаменного распева

Пение на погласицу, гласовое пение

Напевка в самогласнах малого знаменного распева

Знак речитации стопица и его значение в знаменном распеве

Трехстрочные самогласны

Двухстрочные самогласны

Глава 3. Подобны

Классификация самоподобнов (на материале старообрядческих традиций)

Часть VI. Кондакарь Типографского устава и музыкальная культура Древней Руси XI—XII веков

Кондак

Древнерусские кондакари

Самогласны — распетые кондаки ТУ

Кондакарные подобны

Традиция пения кондаков

Изображение кондакарного пения на иконе «Покров Богоматери»

Кондакарная нотация

Малые и большие кондакарные знаки ТУ

Кондакарные формулы

Мартирии в древнерусских кондакарях

Византийские и кондакарные мартирии

Техника распева кондаков. Строки и попевки. Подобен в подобне

Музыкальное соотношение самогласна и подобна на примере кондака 8-го гласа

Строки и попевки кондака святому Симеону «Вышьних ища»

Кондак и икос Симеону в византийской традиции

Икосы

Икос Борису и Глебу

Припевы икосов

Распевы и самогласны икосов. Подобны воскресных кондаков и икосов

Не родной лист в ТУ

Кондакарный распев икоса, или ошибка писца?

Акафист в ТУ

Прокимен «Всякое дыхание» на 8 кондакарных гласов

Знаменные песнопения ТУ

Ранняя знаменная нотация в ТУ

Алфавит знаков раннезнаменной нотации

Октоих ТУ

Пение аллилуия в Октоихе

Кафизмы

Степенные антифоны

«Подобьници»

Автомелон «Преподобьне отьче, Богоносьче Феодосие»

в греческой и славянской рукописях

Текстология самоподобна «Доме Ефрафов»

О писце и заказчике «Михалъ псалъ Микуле»

«Микулины книгы»

О пении похрьстьном

О панихиде

Службы на разные случаи в ТУ

Евангельские чтения: «Ищи в велицем евангелии»

Рисунки в ТУ в связи со службами

ТУ о клепании и билах

Феодосий Печерский о церковном пении

Хронологическая таблица

Литература

Татьяна Владышевская - Музыкальная культура Древней Руси - Исторические свидетельства

Восточнославянские племена жили общинным родовым строем. Византийский писатель VI в. Прокопий Кесарийский так описывает их жизнь, нравы и верования в труде «О войнах Юстиниана»:

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии) и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим... Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды... Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания .

Сведения о восточнославянской мифологии немногочисленны не только потому, что в дохристианский период эти племена не имели письменности, но и потому, что в последующее время христианизации Руси языческая мифология сознательно разрушалась. Тем не менее различные косвенные свидетельства о ней сохранились главным образом в фольклоре.

Немногочисленные, но важные сведения о жизни древних славян, их культуре и обрядах можно найти в летописях, словах, поучениях, житиях и описаниях иностранных путешественников. Много ценного открывают археологические раскопки, но особая роль принадлежит фольклору, народной коллективной памяти. В песенном фольклоре сохранились многие особенности музыкальной культуры Древней Руси, определившие своеобразие ее языка. Под их влиянием происходило развитие всей русской музыкальной культуры. Несмотря на естественный процесс эволюции и развития народного искусства, нельзя не отметить большой степени устойчивости традиций народной музыки.

Вся жизнь, культура и искусство древнейшего периода тесно связаны с мифологией, у славян чрезвычайно богатой и развитой. Чтобы ее верно понимать, необходимо соотносить многие явления древнейшего русского искусства, в том числе и музыкального, с мифологией. Особенности пантеона языческих богов и мифологические представления славян с трудом поддаются реконструкции. Однако их элементы обнаруживаются в фольклоре — песнях, сказках, играх и даже детских забавах и игрушках.

Леший, домовой, баба-яга — персонажи сказочного фольклора — потеряли свою прежнюю мифологическую значимость, сохранившись лишь в детском фольклоре, всегда более архаичном. В некоторых детских игрушках можно видеть остатки древних культовых предметов: прежние идолы стали куклами, болванчиками, изображение солнечной колесницы — детской каталкой, торжественные весенние обряды превратились в детские игры и песни наподобие «Бояре, а мы к вам пришли», «А мы просо сеяли».

Некоторые детские песни, по-видимому, восходят к древним языческим заклинаниям. Например, распространенная детская песенка «Дождик, дождик, пуще», очевидно, некогда имела отношение к заклинаниям и жертвоприношениям с целью вызывания дождя, то есть была связана с культом Перуна — высшим богом в пантеоне языческих богов [1] . Звукоряд этой песенки представляет собой древнейший основной ангемитонный (бесполутоновый) звукоряд — трихорд в кварте, свойственный обрядовым народным песням, исполняемым ранней весной