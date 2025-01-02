Власова - Психиатрический дискурс во французской философии XX века

Настоящая книга – не классический учебник: ее тематика не вполне традиционна, да и манера подачи материала не совсем учебная. В равной степени эта книга не похожа на монографию. Если бы автору довелось писать таковую, то, по прошествии еще как минимум пары лет работы, получился бы текст вдвое больше и с гораздо большим объемом привлеченной литературы, в том числе критической. Автор намеренно выбрал такой жанр (середину между учебным пособием и монографией), который лишен перфекционистской завершенности.

У каждого исследователя есть сквозные темы, которые затрагиваются почти в каждой его работе, но на детальную проработку которых не хватает времени. Обычно такие темы профессора отдают в разработку своим аспирантам или студентам, чтобы те на примере знакомых сюжетов разобрали спорные вопросы. Эти темы требуют гораздо большего, чем способны дать. Как правило, то, что можно получить от них на выходе, уже осмыслено в других сюжетах и при анализе других проблем. Иными словами, объем вложенного в их детальную проработку труда гораздо больше, чем значимость полученных результатов.

Учебные курсы предоставляют возможность говорить о том, о чем, к сожалению, никогда не напишешь. Кроме магистральной линии, раскрывающей главную тему учебной программы, автор может вплести в повествование сюжеты смежных проблем, решением которых занимался, занимается сейчас или только планирует. Однако курсы – не книги: от них редко остается письменный текст, они обрывочны, слишком личностны, слишком ориентированы на учебную группу, и – даже если читаются не один год – каждый раз представляются по-новому.

Настоящее издание – материалы курса; не стенограмма, а краткие конспекты; не завершенные главы, а наброски. Возможно, они разные по проработанности, но в целом это попытка представить такое многообразное и такое значимое для французской философии поле «пси-наук», которое здесь автор назовет психиатрическим дискурсом. Курс «Психиатрический дискурс во французской философии XX века» – это учебный курс для магистрантов, поэтому данное издание и является чем-то средним между пособием и книгой. Автор курса стремился показать студентам, что университетские учебные дисциплины – не предметы, знакомые им по школе, а проблемы, к решению которых можно подключаться, это проблемные области, в исследовании которых нужно проявлять самостоятельность.

Указанный учебный курс входит в вариативную часть основной образовательной программы высшего образования магистратуры «Французская философия» (шифр образовательной программы ВМ. 5707.2016) по направлению 47.04.01 «Философия». Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по уровню высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом самостоятельно (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»).

Образовательная программа «Французская философия» реализует практико-ориентированную модель магистратуры. Приоритетное внимание в ней уделяется изучению современного этапа развития философской мысли Франции, ее роли в политической жизни страны на фоне исторических событий последнего столетия, ее непосредственной связи с достижениями естественных и гуманитарных наук. Курс как раз и выявляет междисциплинарные тенденции французской мысли XX века, обращается к проблематике взаимодействия проблемных полей и методологических стратегий.

Власова О. А. - Психиатрический дискурс во французской философии XX века - Учебное пособие

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. — 104 с.

ISBN 978-5-288-05906-3

Власова О. А. - Психиатрический дискурс во французской философии XX века – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОАНАЛИЗ — МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КРУГ ФРАНЦУЗСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Психотерапия — психиатрия — психология — психоанализ: философские проблемы

Становление научной психиатрии во Франции и ее философские проблемы

Предыстория французской психотерапии: исследования магнетизма и терапевтический гипноз

КРИТИКА ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Научная психология во Франции в ее отношениях с философией

Философские и психологические истоки критики

Феноменологическая психология Ж.-П. Сартра

Антропология науки: М. Фуко и Ж. Кангилем

ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПСИХОАНАЛИЗА

Основания философской критики во Франции

Марксистская критика психоанализа: Л. Альтюссер и Л. Сэв

Экзистенциальный психоанализ Ж.-П. Сартра

М. Мерло-Понти: психоанализ как феноменология

Герменевтика психоанализа П. Рикера

Философизация психоанализа у Ж. Лакана

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПСИХИАТРИИ

Специфика философской экспансии психиатрии во Франции

Ж.-П. Сартр: феноменология галлюцинаторного опыта

Экзистенциальный анализ М. Мерло-Понти

Структурный анализ Э. Минковски

Феноменология деструктурированного сознания у А. Эя

Антропология сверхстрастности А. Мальдине

ЭПИСТЕМОЛОГИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Эпистемология безумия в традиции философии науки

Безумие и психическая болезнь в работах М. Фуко

Метаморфоза психиатрии и институт попечения: Р. Кастель

Историография инаковости: М. Гоше и Г. Свэн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА