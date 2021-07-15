Власть и образ: очерки потестарной имагологии
Прежде всего несколько слов о терминологии. Слово «имагология» появилось на страницах академических, в первую очередь социологических, изданий, еще в 20-х гг. XX в. Однако широкое распространение оно получило лишь с середины 50-х годов, притом благодаря уже не столько социологам, сколько филологам, увлекшимся тогда (как, впрочем, увлекающимся и сейчас) исследованиями на темы вроде «Образ англичанина во французской художественной литературе».
Отсюда пошло одно из направлений сравнительного литературоведения — компаративная имагология, — сложившееся раньше всего во Франции, но затем распространившееся и на другие страны Европы и Америки.За пределами академических трудов сложились свои, особые, трактовки слова «имагология». Одна из самых распространенных восходит, возможно, к писателю Милану Кундере. В «кундеровском» понимании имагология оказывается теорией и практикой сотворения «кажимостей», создания вымышленной реальности, которая при всей своей искусственности в состоянии затмевать реальность подлинную — «материк все менее и менее посещаемый» современным человеком «и, кстати, заслуженно нелюбимый». Вполне закономерно, что в публицистике слово «имагология» применяют для неодобрительной оценки информационной политики властей, прежде всего в области телевещания. Это не мешает самим работникам масс-медиа тоже пользоваться словом «имагология» для описания собственной профессиональной деятельности — притом без всяких негативных коннотаций: для них «имагология» — не более чем нейтральная технология — как анализа уже существующих в средствах коммуникации образов, так и создания образов новых.По поводу термина «потестарный» здесь стоит заметить, пожалуй, лишь то, что его применяют в самой разной научной литературе, но охотнее и последовательнее всего он используется в этнологии и культурной антропологии.
Там с его помощью описываются отношения власти в догосударственных обществах.Словосочетание «потестарная имагология», вынесенное в заглавие настоящего сборника, вовсе не является арифметической суммой перечисленных смыслов, числящихся за каждым из входящих в него по отдельности. Более того, значение каждого из этих слов здесь существенно отличается от приведенных выше трактовок. Так, принятое в антропологии инструментальное ограничение «потестарности» догосударственными отношениями для нашего случая не только бесполезно, но даже вредно. Преимущество этого слова состоит как раз в широте заложенной в нем семантики: его можно применять к отношениям власти на любом уровне развития общества — как до государственности, так и после ее возникновения, как в системе государственной власти, так и в сегментах социума, существующих так сказать, «рядом» или «помимо» государственных структур. Столь же широко следует понимать и слово «имагология» — как знание об образах самого разного свойства (о чем подробнее чуть ниже).
Власть и образ: очерки потестарной имагологии
отв. ред. М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский
СПб.: Алетейя, 2010 г. — 384 с.
ISBN 978-5-91419-366-6
Власть и образ: очерки потестарной имагологии – Содержание
Михаил Бойцов. ЧТО ТАКОЕ ПОТЕСТАРНАЯ ИМАГОЛОГИЯ?
НАДПИСИ, ИМЕНА, РЕЧИ
- Сергей Иванов. ПОДПИСЬ ПОД ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ: ОТ АНТИЧНОСТИ К ВИЗАНТИИ (предварительные замечания)
- Федор Успенский. REX LUDENS. ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ШАРАДЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРЕЙ
- Павел Габдрахманов. ОБРАЗЫ ВЛАСТИ В ЗЕРКАЛЕ АНТРОПОНИМИИ АЛТАРНЫХ ТРИБУТАРИЕВ ФЛАНДРИИ XII–XIII ВЕКОВ
- Елена Кирьянова. ОБРАЗ КОРОЛЯ В ИНАУГУРАЦИОННЫХ ПРОПОВЕДЯХ ЭПОХИ ПРАВЛЕНИЯ КАРЛА I СТЮАРТА
ЗНАКИ ВЛАСТИ
- Ирина Свенцицкая. ЗНАКИ ВЛАСТИ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРОВ
- Андрей Виноградов. ИМПЕРАТОР И АПОСТОЛЫ: ХРАМ И МАВЗОЛЕЙ
- Михаил Бойцов. ЗАЧЕМ ПАПЕ РИМСКОМУ ИМПЕРАТОРСКИЙ ФРИГИЙ?
- Сергей Федоров. LIBER REGALIS И АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ ИНСИГНИИ
- Иван Иванов. ГАНЗЕЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В МОСКВУ 1603 Г.: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ
ЖЕНЩИНА У ВЛАСТИ
- Ольга Тогоева. КАРЛ VII И ЖАННА Д’АРК: УТРАТА ДЕВСТВЕННОСТИ КАК УТРАТА ВЛАСТИ
- Ольга Тогоева. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (Из практической мифологии)
- Ольга Тогоева. VIRGO/VIRAGO ЖЕНЩИНА У ВЛАСТИ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗАПАДЕ
НЕУДАЧИ И ПРОВАЛЫ
- Олег Воскобойников. О ЧЕМ МОЛЧИТ БУЛЛА 1245 ГОДА? Философские основания низложения Фридриха II
- Ольга Дмитриева. ЯКОВ I — ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ? Британский имперский проект и церемонии символического утверждения суверенитета англичан в Новом Свете
- Елена Мягкова. «КОРОЛЬ ИВЕТО»: ОБРАЗ МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЙ ФРАНЦИИ XVII–XVIII ВВ.
- Людмила Пименова. ТАИНСТВО, ПРАЗДНИК, СПЕКТАКЛЬ: ВОСПРИЯТИЕ КОРОНАЦИОННОЙ СИМВОЛИКИ ВО ФРАНЦИИ XVIII В.
- Дмитрий Бовыкин. БЕЗДЕТНЫЙ «ОТЕЦ НАРОДА»
Список сокращений
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