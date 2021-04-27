В подводке к испаноязычному интервью Дэвида Харви 2020 года «Маркс сегодня актуальнее, чем когда-либо» мы читаем: «Дэвид Харви не относится к самым цитируемым фигурам в общественных науках, но при этом он один из виднейших современных марксистов» [Харви, 2020]. Если вторая часть фразы полностью корректна, то первая - неверна в корне. «Марксистский географ» Дэвид Харви весьма часто - и чаще многих социологов - цитируется в социальных и гуманитарных науках. В англоязычной Википедии буквально в основной статье сказано, что в 2007 году Харви занял 18-е место в списке самых цитируемых авторов книг по гуманитарным и социальным наукам (считались цитирования в академических журналах базы данных Thomson Reuters ISI), «обогнав» классиков Джона Ролза, Эдварда Саида, Ханну Арендт, Эмиля Дюркгейма и, что более чем иронично, даже Карла Маркса, попавшего на предпоследнее 36-е место (фактически последнее, так как его пришлось разделить с Фридрихом Ницше).

В целом это общеизвестный факт, что «выход каждой новой книги Дэвида Харви - важное событие. <...> Нельзя не упомянуть о том, что Харви - безусловно, самый знаменитый из ныне живущих социальных географов» [Филиппов, 2005, с. 220]. Дело в том, что влияние Харви распространяется не столько на географию, сколько на урбанистику, политическую теорию, философию, политическую экономию, исследования культуры, медиатеорию, исследования коммуникаций и т. д. Так как он работает на междисциплинарном академическом поле, сложно определить конкретную область, в которой он состоялся больше всего, и, следовательно, его конкретный вклад в ту или иную науку. Хотя формально и даже не без содержательных оснований Харви считается «географом», его исследовательский подход в целом можно охарактеризовать как «социальная теория» в широком значении этого слова.

Собственно, мы знаем, что Харви - более чем цитируемая фигура в социальной теории и даже в социологии. Другое дело, что мы должны понимать качество этих цитирований. Взглянув хотя бы на источники, переведенные на русский язык, в которых можно ожидать встретить его имя и в которых мы, конечно, его найдем, мы не составим полного и сколько-нибудь адекватного представления о вкладе Харви в социальную науку. К счастью, у нас есть подсказка самого Харви. В интервью британскому историку-марксисту Перри Андерсону 2000 года он сказал: «“Состояние постмодерна” - самая успешная из опубликованных мною работ, она завоевала большую аудиторию, чем все остальные мои книги, взятые вместе» [Harvey, 2001а, р. 15]. И хотя с 2000 года Харви - весьма плодовитый автор - издал немало работ, можно быть уверенным, что «Состояние постмодерна» все еще остается книгой, превосходящей по популярности все его творчество в совокупности. О том, почему это так, я скажу позднее, а пока давайте посмотрим на те самые несколько социологических работ, вышедших на русском языке, в которых Харви было нельзя не упомянуть.

Обозревая состояние левой социальной теории в начале XXI столетия, шведский социолог Йоран Терборн называет имя Харви в контексте «американского футуризма». Терборн цитирует всего лишь одну книгу географа «Пространство надежды», в которой Харви помимо прочего описал собственную утопию [Терборн, 2021, с. 190-191], за что, кстати, над ним смеялись некоторые критики. Это тем более странно потому, что Терборн много пишет о современности, вернувшейся в социальную теорию после схода «лавины постмодернизма», и регулярно ссылается на классическую книгу другого марксиста Фредрика Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма».

Социолог Джордж Ритцер в очередном переиздании своего знаменитого произведения «Макдональдизация общества 5» обращается к «Состоянию постмодерна» Харви, чтобы доказать, что «Макдоналдс» - это буквально «фабрика модерна», а динамика капитализма, описанная Харви, отражает не разрыв постмодерна и модерна, но их последовательную связь. Некоторая ирония заключается в том, что на предыдущей странице Ритцер утверждает, что фордизм (соответствующий модерну) - а не постфордизм (соответствующий постмодерну), так подробно проанализированный Харви, - не просто жив, а буквально превратился в «макдональдизм», и даже более того, классический фордизм «по-прежнему играет большую роль в американской промышленности» [Ритцер, 2011, с. 148]. Далее Ритцер подробно обращается к теории Джеймисона, чтобы отдать ей должное как лучшей среди прочих. В другой работе Ритцер посвящает концепции Харви полторы страницы, описывая ее в разделе про неомарксизм, в то время как Джеймисона он обсуждает в разделе социальной теории постмодерна, и куда более подробно [Ритцер, 2002, с. 209-201, 544-549].

Дэвид Харви - Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений

(Социальная теория)

Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. — 295 с.

ISBN 978-5-7598-2257-8

Дэвид Харви - Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений - Содержание

«Состояние постмодерна» Дэвида Харви

Библиография

Основные тезисы

Предисловие

Часть I. Переход от модерна к постмодерну в современной культуре

Глава 1. Введение к части I

Глава 2. Модерн и модернизм

Глава 3. Постмодернизм

Глава 4. Постмодернизм в большом городе: архитектура и городское проектирование

городское проектирование Глава 5. Модернизация

Глава 6. Постмодернизм или постмодернизм?

Часть II. Политико-экономическая трансформация капитализма конца ХХ века

Глава 7. Введение к части II

Глава 8. Фордизм

Глава 9. От фордизма к гибкому накоплению

Глава 10. Теоретическое осмысление перехода

Глава 11. Гибкое накопление - монументальная трансформация или временное решение?

Часть III. Опыт пространства и времени

Глава 12. Введение к части III

Глава 13. Индивидуальные пространства и времена в социальной жизни

Глава 14. Время и пространство как источники социальной власти

Глава 15. Время и пространство проекта Просвещения

Глава 16. Пространственно-временное сжатие и подъем модернизма как культурной силы

Глава 17. Пространственно-временное сжатие и состояние постмодерна

Глава 18. Время и пространство в постмодернистском кино

Часть IV. Состояние постмодерна

Глава 19. Постмодерн как историческое состояние

Глава 20. Экономика с зеркалами

Глава 21. Постмодернизм как зеркало зеркал

Глава 22. Фордистский модернизм против гибкого постмодернизма, или интерпретация противоположных тенденций капитализма в целом

Глава 23. Трансформативная и спекулятивная логика капитала

Глава 24. Произведение искусства в эпоху электронного воспроизводства и банков образов

Глава 25. Ответы на пространственно-временное сжатие

Глава 26. Кризис исторического материализма

Глава 27. Зеркала трескаются и оплавливаются по краям

Библиография