Азбука понятий

Некоторое время назад известный отечественный политолог Леонид Бляхер в своем блоге в сети Facebook опубликовал коротенькую заметку о восприятии понятия «авторитет» в среде российского криминалитета 90 - х годов. Она настолько созвучна моим нынешним размышлениям, что я позволю себе привести ее здесь полностью, в качестве своеобразного эпиграфа к дальнейшему повествованию. Итак: В 90-е годы увлекался исследованием бандитов. Всегда интересно исследовать закрытые сообщества. Так вот. Покоя мне не давал термин «авторитет». Это кто? Что делает его авторитетом? Стал расспрашивать информантов. Это - самый богатый? Да, нет. Богатый - это «баран», чтобы стричь, или «кошелек», чтоб хранить деньги. Это - самый сильный? Нет. Самый сильный - это «торпеда» или «бык». Самый умный? Ну, да. Авторитет должен быть умным, но это не главное. Так что же главное? Удача? Фарт? Ну, без этого авторитет... не очень. Но и это не главное. Что же главное? Оказалось, все просто. Авторитет - это тот, кто в любую минуту готов поставить на кон свою жизнь. Готов? Авторитет. Нет? Баран, торпеда, профессор... Кто угодно, только не авторитет. Что-то в этом есть. Вам не кажется? Из этого небольшого этюда можно выделить несколько основных моментов, которые помогают дать определение интересующему нас понятию. Прежде всего, очевидно, что авторитет никогда не существует сам по себе, но только в форме признания со стороны других людей. Человек становится авторитетом, лишь когда его признают таковым, если же этого не происходит, авторитет не возникает. Из этого следует, что авторитет - есть явление социальное и вне общества не существующее. Основной вопрос, однако же, заключается в сущности этого явления и в его источниках. Иначе говоря: что такое авторитет и откуда он берется? В англоязычной социально- и полити- ко - философской литературе выделяется два взгляда на понятие «авторитет» - его рассматривают либо как нормативное понятие (и, соответственно, означаемое им явление),либо как моральное . В первой из двух интерпретаций авторитет предельно сближается с властью и понимается как «право командовать и, соответственно, право требовать повиновения» . От власти, по мнению Р. П. Вольфа, в этом случае его отличает именно юридическая составляющая - если авторитет предстает «правом требовать», то власть определяется как «возможность требовать и подчинять», не всегда и не обязательно обеспеченная правом. В трактовке Р. Б. Фридмана это сближается с положением, которое он называет «быть в авторитете» (to be in authority). В данной интерпретации авторитетными считаются, например, полицейские, чиновники, судьи и армейские командиры, т. е. все, кто имеет право командовать и требовать подчинения не по причине каких бы то ни было своих качеств, но просто в силу занимаемой ими социальной позиции. По сути, авторитетом обладают не они сами, а система, которую они представляют. Система в этом случае предстоит личности, делегируя ей часть своего авторитета, облекая ее полномочиями. Альтернативой этой трактовке выступает вторая концепция, в которой авторитет рассматривается как понятие и явление моральной сферы. В уже упомянутой статье Р. Б. Фридмана это определяется как «быть авторитетом » В данном случае авторитет рассматривается как моральное влияние, формирующее образ мысли и мировосприятия тех, на кого оно распространяется. Такого рода авторитетом обладают учителя, родители, различные эксперты и т. д., т. е. все те, за кем мы признаем некое знание, недоступное нам самим. В этом случае авторитет, разумеется, лишен всякой нормативности и основным вопросом, связанным с ним, становится вопрос о его оправданности. Наиболее общую позицию по этой проблеме сформулировал Дж. Рац в своей статье 1985 года, написав, что «авторитет оправдан лишь тогда, когда в нем нуждаются те, кто готов ему подчиняться» В отечественной науке рассуждения об авторитете строятся похожим образом, за одним исключением.

Александр Марей - Авторитет - или Подчинение без насилия

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. - 148 с.: ил.

[Азбука понятий; вып. 4].

ISBN 978-5-94380-225-6

Александр Марей - Авторитет - или Подчинение без насилия - Cодержание

Введение

1. От сенатора до уголовника и обратно

2. Так что же такое авторитет?

I.От личного к общему, от авторитета к власти

1. Право решать за других

У истоков слова

Авторитет человека

Авторитет сената

Авторитет императора и авторитет чиновника

2. Авторитет и христианство: пересборка модели

Авторитет империи — авторитет Церкви?

Auctoritas, авторитет и власть в Средние века

3. Немного итогов

II. От общего к личному, или от власти к авторитету

1. «Власть от Бога, авторитет от народа»

Франсиско де Витория

Томас Гоббс

Бенедикт Спиноза

2. От политической власти к моральному влиянию

Дидро, Д'Аламбер и Руссо

Дэвид Юм

Кант и Гегель: мораль вместо политики

3. От века Просвещения к XX веку

III. XX век: авторитет или авторитаризм?

1. XX век начинается

2. По тонкому льду: Макс Вебер

3. Плач по авторитету: Ханна Арендт

4. Чрезвычайное положение и биополитика: Джорджио Агамбен

Вместо заключения.

Обратно в Россию, или Обладают ли депутаты авторитетом?

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Summary

Александр Марей - Авторитет - или Подчинение без насилия - Авторитет человека

Исследование употребления auctoritas в сочинениях Цицерона дает достаточно показательную картину. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие среди слов, наиболее часто встречающихся вместе с auctoritas, тех, которые обозначали бы власть, — например potestas и imperium. Они, безусловно, тоже использовались Цицероном, однако весьма редко пересекались с auctoritas. Подробнее к возможным сочетаниям этих слов мы обратимся позже, сейчас же поговорим о более масштабных вещах. Уже с самого начала здесь выделяются две большие смысловые группы, одну из которых образуют случаи употребления auctoritas применительно к конкретным людям,

вторую же - к сенату, обратимся к первой из них. Отметим, что подавляющая доля контекстов, включенных в нее, взята из речей Цицерона, а не из его трактатов. Причина этого вполне понятна, если обратить внимание на то, что речи Цицерон произносил по конкретным поводам в суде или в сенате, как правило, защищая или обвиняя одних людей, привле- кая в качестве свидетелей или приводя в пример других. Подобное привлечение речей в качестве источника для анализа понимания auctoritas Цицероном позволяет в значительной мере скорректировать представления об этом концепте, сложившиеся в политико философской литературе,

опиравшейся традиционно на политические трактаты великого оратора. Вопрос об auctoritas частных лиц логичным образом распадается на две важные составляющие. Во-первых, следует рассмотреть условия, необходимые для обладания auctoritas. Во-вторых, — эффекты, которые она порождает. Прежде всего, бросается в глаза, что ни в одном своем сочинении Цицерон не упоминает о наличии авторитета у женщин. Все, о ком он говорит и пишет, - это мужчины. Более того, это не просто мужчины, но, как правило, взрослые мужи и домовладыки.

Этот факт, в свою очередь, позволяет сблизить цицероновское понимание auctoritas с трактовкой этого понятия римскими юристами классического периода, обозначавшими словом auctoritas категорию дееспособности, определявшуюся по критериям возраста, пола и душевного здоровья. Вторая группа условий касается личных моральных качеств человека, претендующего на auctoritas. Здесь можно обратить внимание, что в рамках контекстов первой группы auctoritas наиболее часто сопровождается такими понятиями, как «достоинство» (dignitas), «разумность, благоразумие» (consilium), «серьезность, солидность» (grovitos), «честь» (honos).

Человек, обладающий этими качествами, обладает и auctoritas, и, наоборот, - не- благоразумный человек лишен и авторитета. В речи о предоставлении Гнею Помпею империя Цицерон заменяет приведенные выше достоинства одним коротким virtus (доблесть, добродетель): По моему мнению, выдающийся император должен обладать следующими четырьмя дарами: знанием военного дела, доблестью, авторитетом, удачливостью. В понятие virtus включаются: выдержка при трудностях, храбрость в опасностях, настойчивость в начинаниях, быстрота в действиях, разумная предусмотрительность, а также бескорыстие, воздержанность, честность, ум и человечность.

По всей видимости, можно утверждать, что в глазах Цицерона (а он, по распространенному мнению, был выразителем взглядов, типичных для римской знати) наличие auctoritas подразумевало в человеке целый ряд положительных качеств и взаимно обуславливалось ими. Эффекты auctoritas вполне логично вытекают из условий, необходимых для ее наличия. Прежде всего, человек, обладавший авторитетом, был полностью дееспособен: мог принимать решения, имевшие правовые последствия и нести ответственность за них. Но поскольку Цицерон наделяет этим качеством не просто мужчин, но домовладык, т. е. полностью правоспособных граждан Рима,

то они могли принимать решения не только за себя, но и за своих под- властных, компенсируя тем самым недостаток или порок их воли. Это отражается, в частности, во встречающихся у Цицерона контекстах auctoritas patris и auctoritas tutoris, т. е. авторитет отца и, соответственно, опекуна. Один из классических примеров авторитета опекуна: одобрение им сделки, совершенной его подопечным или подопечной. Без такового одобрения даже совершенная де-факто сделка не имела правовой силы и могла быть легко опротестована в суде. Забегая вперед, отмечу, что именно этот аспект auctoritas, эта способность принимать решения за других и,

что не менее важно, ратифицировать чужие решения, придавая им правовой эффект, станет основным фактором для формирования политического понятия авторитета. Помимо всего вышеперечисленного, можно обратить внимание и еще на один важный эффект auctoritas. Человек, обладавший ею, был уважаем среди сограждан, его слово в публичном собрании или на суде было весомым и значимым. Авторитет так же был необходим и полководцу, позволяя ему вести за собой легионеров, привлекать друзей и навлекать ужас на врагов. Наконец, высокий авторитет мог спасти человека от подозрения в преступлении и помешать выдвинуть против него обвинение.

Напротив, отсутствие авторитета могло низвести человека на низшую ступень полисного общества, лишить его доверия окружающих и, как следствие, сделать удобной мишенью для поношений или судебных преследований. Подводя промежуточный итог, можно заключить, что использование понятия auctoritas применительно к частным лицам, означало наличие у них определенных моральных качеств и характеризовало их как полноправных и дееспособных членов общества. Под авторитетом, таким образом, понималась признаваемая другими людьми способность человека принимать направленные к общему благу решения за себя и за своих подвластных и нести ответственность за их последствия.