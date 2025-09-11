Вникая в Книгу Бытия

Издать такую книгу уже давно пора; богословскому миру евангельских христиан она очень нужна. И закономерно, что посвящена она моему давнему другу и коллеге, доктору Джону Уиткому. Для меня большая честь писать предисловие к этой книге и советовать всем христианам читать ее, использовать в служении Богу и в свидетельстве о Нем. Пасторам евангельских церквей, преподавателям библейских дисциплин в семинариях и библейских колледжах я настоятельно рекомендую тщательно изучить приведенные в ней данные и аргументы. Слишком часто христианские лидеры идут на компромисс в вопросах, связанных с Сотворением и древнейшей историей. На протяжении почти полусотни лет призывы Джона Уиткома звучали как глас вопиющего в пустыне. Он призывал братьев-богословов вернуться к ясному библейскому учению в том, что касается этой важнейшей темы. Сейчас они действительно к нему возвращаются, и авторы этой книги хорошо объясняют, почему это происходит. Как специалист в области естествознания и непрофессионал в том, что касается Библии, я давно заметил аномалию: в современном возрождении буквального библейского креационизма (мне кажется, этот термин лучше, чем «креационизм молодой Земли») ведущую роль играют ученые, специализирующиеся в естествознании, а не богословы. К примеру, книга «Потоп из Книги Бытия» {The Genesis Flood), опубликованная в 1961 году,.уделяет больше внимания естественнонаучным темам, чем библейским. Общество креационных исследований (The Creation Research Society), созданное в 1963 году, было организацией ученых-креационистов. С тех пор появилось множество креационистских организаций и миссий, работают в них в основном ученые. Издано множество книг на тему «наука и сотворение», написанных преимущественно учеными.

Действительно, существует множество научных данных, свидетельствующих об уникальности творения, о молодой Земле и о глобальном Потопе. Ученые-креационисты убедительно рассказывают о них в ходе дебатов, семинаров и конференций. Они делают это годами и достигли замечательных результатов. Но наиболее убедительные данные, имеющие решающее значение, относятся к области Библии, а не естествознания. Наука и научный метод действительно поддерживают учение о Сотворении, но они никогда не смогут ни доказать Сотворение, ни опровергнуть эволюцию. С помощью научного метода невозможно определить возраст Земли или доказать, что в доисторическом прошлом всю землю покрыл Потоп. Но Библия отвечает на все эти вопросы ясно и недвусмысленно. В ней нет и намека на эволюцию или огромные периоды времени, необходимые для эволюционной теории. Нет в Библии и ни малейших указаний на то, что Потоп, о котором идет речь в Книге Бытия, был локальным или «спокойным», как предполагают богословские теории, пытающиеся найти компромисс с теорией эволюции. Чтобы увидеть все это, необязательно быть богословом или библеистом. Это очевидно всякому, кто просто читает Библию с верой в то, что она - богодухновенное Слово. Почему же этого не видят большинство богословов, прежде всего евангельских христиан и пасторов, учившихся в евангельских семинариях? Это аномалия. Ведь все они признают богодухновенность Библии, а в Библии запечатлены именно эти события.

Но даже ортодоксальные, консервативные, евангельские семинарии давно учат студентов эволюционному мировоззрению, или, по крайней мере, прививают идею о долгих эволюционных эпохах. Для этого используются теория разрыва, теория дней-эпох и даже крайне двусмысленная литературно-изобразительная теория. Но все это несовместимо с Библией и излишне с точки зрения науки. Я понимаю, что эти компромиссы вызваны желанием защитить Евангелие и привести людей ко Христу, несмотря на господство секуляризма в нашем обществе. Но в таких компромиссах нет никакой необходимости. В учебные программы семинарий естественнонаучные предметы, как правило, включаются в небольшом объеме, однако мнение большинства сводится к следующему: поскольку «наука» доказала, что эволюция и долгие эпохи - это факты, то эти концепции каким-то образом должны быть включены в наше богословие, каким бы искаженным или аллегорическим ни становилось при этом толкование Книги Бытия. Я пониманию, что официальные научные круги сохраняют сильную приверженность эволюционизму, несмотря на то, что сейчас без преувеличения можно говорить о тысячах «креационистов - сторонников молодой Земли» (как их называют), которые обладают полноценными научными степенями. Ведущие научные журналы и даже большинство газет отказываются печатать статьи креационистов, и во всех научных обществах главенствуют эволюционисты. Председатели этих обществ яростно сопротивляются попыткам включить в школьную программу креационизм (или хотя бы упоминания о данных, опровергающих эволюцию). Стбит только упомянуть эту тему, и они начинают твердить мантру: «Креационизм - это религия, а эволюция - это наука». Большинство богословов, видимо, настолько запугано, что подлинный буквальный библейский креационизм в христианских семинариях давно уже стали преподавать не чаще, чем в государственных университетах.

Но богословие евангельских христиан должно определяться Божьим Словом, а не суждениями ученых. Вот почему эта книга очень своевременна и необходима. Авторы ее глав обладают знаниями, достаточными для объяснения этой темы с библейской и богословской точки зрения. Все они единодушно заключают, что Божье Слово содержит учение об уникальности творения, о молодой Земле, о Всемирном Потопе и теоцентричное мировоззрение в целом. Для тех, кто верит в безошибочность и понятность Библии, результаты этих исследований должны решить проблему раз и навсегда. Но это решение не устроит секулярных эволюционистов. Скорее всего, эволюционное мировоззрение будет господствовать в мире и дальше, и библейское пророчество подтверждает, что будет так. Но это не оправдывает компромисс, на который идут евангельские христиане. В таких случаях следует помнить: «Бог вереи, а всякий человек лжив» (Рим. 3:4). На суде Христовом все будет определяться Его Словом, а не «наукой». Кроме того, подлинных научных свидетельств в пользу эволюции все равно нет, что подробно объясняется в работах многих ученых-креационистов. За тысячи лет известной нам истории никто никогда не наблюдал проявлений настоящей эволюции (макроэволюции), и она, конечно же, не относится к «наблюдательной» науке (а настоящая наука должна заниматься явлениями наблюдаемыми и повторяемыми). К тому же, несмотря на некоторые спорные утверждения, никому никогда не удавалось доказать, что существует подлинная эволюционная цепь изменений среди миллиардов ископаемых, сохранившихся в осадочных горных породах земной коры. Следовательно, эволюции не было и в прошлом, насколько можно судить по имеющимся данным. На самом деле, эволюция в значительном масштабе представляется невозможной с точки зрения науки. Закон энтропии отражает всеобщий принцип уменьшения организованной сложности. Этот принцип полностью исключает увеличение организованной сложности, приводящее к превращению молекулы в человека! Эти истины хорошо подтверждаются в книгах и статьях многих заслуженных ученых-креационистов. Богословы, придерживающиеся иного мнения, просто не изучали эти работы с тем вниманием, которого они заслуживают.

Теория эволюция фактически представляет собой религию. Это вообще не наука - это система убеждений, с помощью которой делаются попытки объяснить все сущее, не прибегая к Богу. Ее вполне можно назвать религией атеистического гуманизма или религией грядущего антихриста. Богословам, пасторам, преподавателям библейских предметов незачем подчиняться ей или идти с ней на компромисс. В последнем наставлении, обращенном к молодому пастору Тимофею, Апостол Павел писал: «Проповедуй слово» (2 Тим. 4:2) - истинное слово, без всяких компромиссов с ложным («лжеименным») знанием (1 Тим. 6:20). Сказанное применимо и к вопросу о возрасте Земли и о глобальном Потопе. Креационные науки указывают на десятки, без преувеличения, происходящих по всему миру природных процессов, свидетельствующих о том, что Земля слишком молода для настоящей эволюции. Проект RATE, недавно осуществленный учеными из Института креационных исследований (Institute for Creation Research) и Общества креационных исследований (Creation Research Society), показал, что даже радиоизотопные измерения времени (основанные на таких процессах, как распад урана и распад радиоуглерода) указывают на молодой возраст Земли. Раньше эти радиометрические системы выдавали за окончательные «доказательства» так называемого «глубокого времени» и старой Земли, на которой якобы происходят материалистические, униформистские процессы. Но дальнейшее использование таких «доказательств» уже нельзя считать оправданным. Библейские тексты (в особенности, 2 Пет. 3:3-6) ясно учат, что униформизм - совершенно несостоятельное допущение, если речь идет о событиях, происходивших до Потопа, который описан в Книге Бытия, а также во время самого Потопа. Но именно на этом допущении основаны громоздкие структуры геологических колонок и предполагаемых геологических эпох.

Но сейчас все большее число геологов отказывается от униформизма, хоть и сохраняют приверженность эволюционному материализму. Они понимают, что практически каждая геологическая формация, какими бы ни были ее размеры и значение, появилась в результате какой-либо «катастрофы», по меньшей мере локальной, а не медленно и постепенно на протяжении долгих периодов времени. То есть, главным принципом геологической интерпретации становится не униформизм («настоящее - ключ к прошлому», как говорили раньше), а «неокатастрофизм». Поскольку все признают, что «временного разрыва» в геологической колонне по всему миру нет и что каждая значимая часть колонны должна была появиться быстро и в результате катастрофы, неизбежным становится научный вывод о том, что вся колонна сформировалась быстро и в результате катастрофических событий, без каких-либо существенных перерывов. Есть также множество других научных данных, показывающих, что Всемирный потоп действительно был. Все это, конечно, нельзя считать подлинным доказательством. В любом случае, мы, христиане, должны искать окончательные ответы не в геологии. Единственное твердое доказательство содержится только в Слове Божьем. Для тех, кто действительно верит, что Библия - богодухновенное и безошибочное Слово, это доказательство должно быть исчерпывающим. Но многие евангельские богословы, видимо, не считают его достаточным. Они приложили немалые усилия, пытаясь объяснить библейские тексты таким образом, чтобы они не противоречили учению о геологических эпохах и о том, что Земле - миллиарды лет.

Но эта уловка больше не сработает- по крайней мере, с читателями этой книги. В ее главах убедительно показано, что Библия повествует о недавнем Сотворении и о Всемирном потопе. Ученые-креационисты находят все новые доказательства тому, что подлинная наука подтверждает библейское откровение. Нравится вам это или нет, истинное положение дел именно таково. Джон Уитком годами провозглашал эту великую истину. Замечательно и закономерно то, что столь много выдающихся ученых-библеистов теперь тоже убедились в ней и посвятили этот прекрасный сборник Уиткому и его служению, которое выдержало испытание временем и прославило Бога.