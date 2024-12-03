Вододіли секуляризації - Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи

Вододіли секуляризації
Ця книга, незважаючи на не дуже великий обсяг, має досить довгу історію. В її основі лежить задум, що сформувався в якості кафедрального дослідження факультету філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту. Головні ідеї та структура першого варіанту монографії формувалися навколо навчальних курсів, що були прочитані там у 2002-2010 рр. Але у 2011 році, стараннями місцевих та міністерських діячів університет, а разом з ним і єдиний в Донецьку і Донецькій області філософський факультет було знищено. Рештки колективу факультету – всі автори розвідки були або його працівниками, або студентами чи аспірантами, або спочатку студентами, потім аспірантами, а згодом працівниками – ще декілька років намагалися продовжити наукову справу в межах кафедри філософії Донецького національного технічного університету. Тут дослідження набуло певної конфігурації та знов інституціоналізувалося в наукову тему з перспективою монографічного результату.
Але сталося не так, як гадалося. Події кінця 2013 – 2014 рр. поставили хрест на філософських та релігієзнавчих дослідженнях в донецьких вишах, а вже створені тексти «зависли» в очікуванні кращих часів. Доля розкидала авторський колектив по різних куточках країни, а перебіг подій, здавалось, навіть не натякав на перспективи закінчення справи. Але на перший погляд суто академічна тематика монографії дивним чином не лише не втратила актуальності у воєнний час, а певною мірою передбачила актуальність того регіону життєсвіту, що був пов’язаний з долею релігійних сенсів у сьогоденні. Важко було не помітити ікон і хоругв, що майоріли то тут, то там у збуреному Донецьку, та не почути закликів до війни проти Заходу з його розбещенням та консьюмеризмом, що геть забув про вищі цінності; їх антисекулярний пафос свідчив не стільки про істинні наміри проголошувачів, скільки про значення релігійних настанов у головах тих, до кого промови були спрямовані. Ще менше сумнівів у важливості поставлених питань залишали нові декларації та дії іншого релігійно мотивованого руху – «Ісламської Держави» (ІД), що в той же час набирав обертів на Близькому Сході. Тобто розвиток подій лише підкреслював актуальність поставленої проблеми.
Тому, коли напрямок досліджень Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації, серед провідних фахівців якого були й декілька авторів текстів ще першого, донецького варіанту монографії, сутнісно зачепив тему секуляризації, було прийнято рішення про публікацію доопрацьованого варіанту книги. Декілька статей довелося виключити, щось переписати; дослідження Інституту склали три нових розділи монографії, тобто її левову частку. Внаслідок складної історії написання вона, мабуть, так і не перетворилася на монолітний текст – швидше наукові статті, пов’язані єдиним поглядом на теоретичний предмет. Де в чому підрозділи книги нагадують пунктир, що окреслює предмет, так би мовити, по периметру, надають його загальний вигляд та через те фіксують авторську теоретичну позицію – вичерпний аналіз, сподіваємося, є справою майбутнього. Початкова назва дослідження, як і головна ідея, залишилися незмінними: походження, сьогодення та майбутнє нашої цивілізації не можна зрозуміти без її релігійних коренів, долі ж окремих культур визначаються швидкістю, тривалістю та спрямованістю процесу секуляризації їх релігійних смислів. Вказуючи «вододіли» цього процесу – умовні лінії, які розводять потоки, що більше ніколи не перетнуться, – сподіваємось осмислити мапу власного сьогодення.
Вододіли секуляризації - Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи
монографія
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації
Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2017, 240 с.
ISBN 978-617-7565-01-6
Вододіли секуляризації - Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи - Зміст
Передмова
Розділ перший. ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ
- І.1. Дискурс про секуляризацію як шлях саморозуміння модерну
- І.2. Сучасні теорії секуляризації та їх укоріненість у модерній філософії
Розділ другий. «МАРКЕРИ» СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ
- ІІ.1 Маркер перший. Теологія та секуляризація. Парадокс Абеляра
- ІІ.2 Маркер другий. Новий тип раціональних обґрунтувань
- ІІ.3. Маркер третій. Народження університету
Розділ третій. ПРОСТІР ПЕРВИННОЇ (УНІКАЛЬНОЇ) СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ
- ІІІ.1 Народження релігійної традиції через раціоналізацію: приклад християнства
- ІІІ.2. Конциліарний механізм проголошення істини на cоборах та нова раціональність
- ІІІ.3 Боротьба з єресями в християнстві IV-VIII ст. та конциліарний механізм проголошення істини
- ІІІ.4 Трансформація християнської соціальної реальності та її наслідки для майбутнього Європи
- ІІІ.5 Трансформація соціальної реальності та її наслідки
Розділ четвертий. СВІТ ВТОРИННОЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ
- IV.1 Секуляризація та сучасний іслам
- IV.2 «Нерелігійна релігійність»: японський сценарій секуляризаційних процесів
- IV.3 «Ісламська Держава» як глобальна альтернатива модерну
- IV.4 Релігійні витоки та цивілізаційний потенціал доктрини «русского міра»
Розділ п’ятий. ГЛОБАЛЬНІ ЗІТКНЕННЯ ПОСТСЕКУЛЯРНОЇ ДОБИ
- V.1 Релігійне пробудження в сучасному європейському суспільстві
- V.2 Ризики західного суспільства. Східноукраїнський конфлікт як окремий випадок глобального зіткнення
Висновки
Література
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