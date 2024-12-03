Вододіли секуляризації - Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи

Ця книга, незважаючи на не дуже великий обсяг, має досить довгу історію. В її основі лежить задум, що сформувався в якості кафедрального дослідження факультету філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту. Головні ідеї та структура першого варіанту монографії формувалися навколо навчальних курсів, що були прочитані там у 2002-2010 рр. Але у 2011 році, стараннями місцевих та міністерських діячів університет, а разом з ним і єдиний в Донецьку і Донецькій області філософський факультет було знищено. Рештки колективу факультету – всі автори розвідки були або його працівниками, або студентами чи аспірантами, або спочатку студентами, потім аспірантами, а згодом працівниками – ще декілька років намагалися продовжити наукову справу в межах кафедри філософії Донецького національного технічного університету. Тут дослідження набуло певної конфігурації та знов інституціоналізувалося в наукову тему з перспективою монографічного результату.

Але сталося не так, як гадалося. Події кінця 2013 – 2014 рр. поставили хрест на філософських та релігієзнавчих дослідженнях в донецьких вишах, а вже створені тексти «зависли» в очікуванні кращих часів. Доля розкидала авторський колектив по різних куточках країни, а перебіг подій, здавалось, навіть не натякав на перспективи закінчення справи. Але на перший погляд суто академічна тематика монографії дивним чином не лише не втратила актуальності у воєнний час, а певною мірою передбачила актуальність того регіону життєсвіту, що був пов’язаний з долею релігійних сенсів у сьогоденні. Важко було не помітити ікон і хоругв, що майоріли то тут, то там у збуреному Донецьку, та не почути закликів до війни проти Заходу з його розбещенням та консьюмеризмом, що геть забув про вищі цінності; їх антисекулярний пафос свідчив не стільки про істинні наміри проголошувачів, скільки про значення релігійних настанов у головах тих, до кого промови були спрямовані. Ще менше сумнівів у важливості поставлених питань залишали нові декларації та дії іншого релігійно мотивованого руху – «Ісламської Держави» (ІД), що в той же час набирав обертів на Близькому Сході. Тобто розвиток подій лише підкреслював актуальність поставленої проблеми.

Тому, коли напрямок досліджень Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації, серед провідних фахівців якого були й декілька авторів текстів ще першого, донецького варіанту монографії, сутнісно зачепив тему секуляризації, було прийнято рішення про публікацію доопрацьованого варіанту книги. Декілька статей довелося виключити, щось переписати; дослідження Інституту склали три нових розділи монографії, тобто її левову частку. Внаслідок складної історії написання вона, мабуть, так і не перетворилася на монолітний текст – швидше наукові статті, пов’язані єдиним поглядом на теоретичний предмет. Де в чому підрозділи книги нагадують пунктир, що окреслює предмет, так би мовити, по периметру, надають його загальний вигляд та через те фіксують авторську теоретичну позицію – вичерпний аналіз, сподіваємося, є справою майбутнього. Початкова назва дослідження, як і головна ідея, залишилися незмінними: походження, сьогодення та майбутнє нашої цивілізації не можна зрозуміти без її релігійних коренів, долі ж окремих культур визначаються швидкістю, тривалістю та спрямованістю процесу секуляризації їх релігійних смислів. Вказуючи «вододіли» цього процесу – умовні лінії, які розводять потоки, що більше ніколи не перетнуться, – сподіваємось осмислити мапу власного сьогодення.

Вододіли секуляризації - Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи

монографія

Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації

Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2017, 240 с.

ISBN 978-617-7565-01-6

Вододіли секуляризації - Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи - Зміст

Передмова

Розділ перший. ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ

І.1. Дискурс про секуляризацію як шлях саморозуміння модерну

І.2. Сучасні теорії секуляризації та їх укоріненість у модерній філософії

Розділ другий. «МАРКЕРИ» СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

ІІ.1 Маркер перший. Теологія та секуляризація. Парадокс Абеляра

ІІ.2 Маркер другий. Новий тип раціональних обґрунтувань

ІІ.3. Маркер третій. Народження університету

Розділ третій. ПРОСТІР ПЕРВИННОЇ (УНІКАЛЬНОЇ) СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

ІІІ.1 Народження релігійної традиції через раціоналізацію: приклад християнства

ІІІ.2. Конциліарний механізм проголошення істини на cоборах та нова раціональність

ІІІ.3 Боротьба з єресями в християнстві IV-VIII ст. та конциліарний механізм проголошення істини

ІІІ.4 Трансформація християнської соціальної реальності та її наслідки для майбутнього Європи

ІІІ.5 Трансформація соціальної реальності та її наслідки

Розділ четвертий. СВІТ ВТОРИННОЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

IV.1 Секуляризація та сучасний іслам

IV.2 «Нерелігійна релігійність»: японський сценарій секуляризаційних процесів

IV.3 «Ісламська Держава» як глобальна альтернатива модерну

IV.4 Релігійні витоки та цивілізаційний потенціал доктрини «русского міра»

Розділ п’ятий. ГЛОБАЛЬНІ ЗІТКНЕННЯ ПОСТСЕКУЛЯРНОЇ ДОБИ

V.1 Релігійне пробудження в сучасному європейському суспільстві

V.2 Ризики західного суспільства. Східноукраїнський конфлікт як окремий випадок глобального зіткнення

Висновки

Література