В самом широком понимании эта книга посвящена вопросу о взаимоотношении между отдельным человеком и общиной в христианском богословии. Главным предметом исследования я избрал сообщество благодати, христианскую церковь.

В процессе написания этой книги я оказался в долгу у столь многих людей, что отплатить им я могу лишь искренней благодарностью. Первоначально рукопись книги была представлена в качестве Habilitationsschrift, докторской диссертации, на Евангелическом богословском факультете университета Тюбингена. Перед публикацией я заново отредактировал ее, сделав более доступной для широкого круга читателей. Мой научный руководитель, профессор Юрген Мольтман, не только охотно делился своими богословскими познаниями, но и позволил мне не ограничивать объем моего исследования.

В общем, я попытался показать, что типично протестантская - прежде всего, «Свободная» - форма церковного индивидуализма и классические католические и православные формы экклесиологического холизма не следует считать единственными достойными формами церковного устройства. Правильное понимание Троицы предполагает более сложную плодотворную модель взаимоотношений между церковным сообществом и его отдельными членами. Своей целью я считаю создание экклесиологии экуменической. Речь идет не об абстрактной теории, которая обращается ко всем традициям сразу и не принадлежит ни одной, а об учении, которое принимало бы во внимание то, что каждая из значительных тем этой очевидно протестантской экклесиологической симфонии обогащается, когда в нее вступают голоса католиков и православных.

Выбор темы и богословского основания книги обусловлен моим ранним церковным опытом. Содержание книги - ее темы, акценты, позиции и рассуждения - обусловлено моими экуменическими взглядами. Когда я впервые приобщился к экуменизму в середине восьмидесятых годов, понятие communio («общность», «единение») постепенно выходило на первый план в качестве главной экуменической идеи. С самого начала и, прежде всего, под влиянием католических и православных богословов, в экклесиологическом контексте это понятие стало рассматриваться в более широком смысле тринитарного communio. Эта книга о взаимосвязи между Троицей и сообществом верующих - плод экуменического диалога и моего собственного скромного вклада в этот диалог.

Пер. с англ. О. Розенберг - Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 424 стр.

ISBN 978-966-8957-38-3

Мирослав Вольф - По подобию Нашему - Церковь как образ Троицы - Содержание

Предисловие

Предисловие к американскому изданию

Введение

ЧАСТЬ I

Глава I. Ратцингер. Общинность и целое

Глава II. Зизиулас. Общение, один и многие

ЧАСТЬ II

Глава III. Что делает церковь церковью?

Глава IV. Вера, личность и церковь

Глава V. Троица и церковь

Глава VI. Церковные структуры

Глава VII. Соборность церкви

Библиография

Мирослав Вольф - По подобию Нашему - Церковь как образ Троицы - Церковь, наделенная духовными дарами

1. Поскольку церковь рождается благодаря присутствию Христа через Святого Духа, идея созидания церкви при участии всего призванного и наделенного духовными дарами Божьего народа, предполагает, что вознесшийся Христос сам действует в дарах Духа.

Согласно учению апостола Павла о духовных дарах, эта мысль вполне справедлива, поскольку, как подчеркивает Эрнст Кеземан, «дар Святого Духа - особая доля участия человека в господстве и славе Христа». Вот почему духовные дары нельзя отделять от конкретного присутствия Христа в людях, отдав их в наше полное распоряжение. Сам Христос присутствует в своих дарах и служениях, свидетельствующих о наличии этих даров и возможных благодаря им. Поскольку духовными дарами, как нам вскоре предстоит убедиться, наделены все христиане, Христос действует во всех членах церкви, а не только в ее официальных служителях.

Взаимосвязь между духовными дарами и созидательным присутствием Христа в церкви Духом также ясно указывает на тесную связь духовных даров с исповеданием веры как одним из факторов созидания церкви. Исповедание Христа Господом и Спасителем - одно из основных проявлений духовных даров. Это далеко не единственная, но чрезвычайно важная особенность, отличающая служение духовными дарами от всех остальных видов деятельности, осуществляемой христианами в церкви и в мире (см. 1 Кор. 12, 2-3). Иначе и быть не может. Чтобы действовать через духовные дары, Христос должен быть прямо или косвенно исповедан их носителями в своем истинном качестве Господа, и Спасителя. Подобно тому как каждый духовный дар представляет собой конкретное проявление благодати Христовой, наше служение друг другу этими дарами являет собой конкретную форму исповедания.

Хотя всякое служение дарами - это исповедание веры, не всякое исповедание связано с духовными дарами, поскольку христианин исповедует свою веру всю жизнь, чем бы он ни занимался и о чем бы ни говорил. Вся жизнь христианина проходит в Духе, не все в ней связано с духовными дарами. В более узком значении духовный дар можно рассматривать как конкретную способность, данную человеку Духом Христовым для осуществления того или иного служения в церкви и в мире. Если дело обстоит так, то идею созидания церкви Духом Божьим через служение духовными дарами, хотя и оправданную, следует считать излишним упрощением, гораздо более сложным упрощением, впрочем, чем мысль о том, что церковь созидается с помощью священнослужителей.

Дух Божий может побуждать к тем или иным служениям людей, не имеющих особых даров в этой области. Так, управитель может быть призван поддержать и укрепить чью-то веру, а богослов - даровать утешение страждущим. Вклад каждого из нас в жизнь церкви, будь то небольшие служения или даже живая духовная «аура», окружающая человека, выходит далеко за пределы конкретных духовных даров, которыми мы владеем. Поэтому имеет смысл говорить о созидании церкви через духовные дары, поскольку действие Духа в каждом члене церкви особенно сосредоточено именно в них.