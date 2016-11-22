Вольф - По подобию Нашему
В самом широком понимании эта книга посвящена вопросу о взаимоотношении между отдельным человеком и общиной в христианском богословии. Главным предметом исследования я избрал сообщество благодати, христианскую церковь.
Выбор темы и богословского основания книги обусловлен моим ранним церковным опытом. Содержание книги - ее темы, акценты, позиции и рассуждения - обусловлено моими экуменическими взглядами. Когда я впервые приобщился к экуменизму в середине восьмидесятых годов, понятие communio («общность», «единение») постепенно выходило на первый план в качестве главной экуменической идеи. С самого начала и, прежде всего, под влиянием католических и православных богословов, в экклесиологическом контексте это понятие стало рассматриваться в более широком смысле тринитарного communio. Эта книга о взаимосвязи между Троицей и сообществом верующих - плод экуменического диалога и моего собственного скромного вклада в этот диалог.
В общем, я попытался показать, что типично протестантская - прежде всего, «Свободная» - форма церковного индивидуализма и классические католические и православные формы экклесиологического холизма не следует считать единственными достойными формами церковного устройства. Правильное понимание Троицы предполагает более сложную плодотворную модель взаимоотношений между церковным сообществом и его отдельными членами. Своей целью я считаю создание экклесиологии экуменической. Речь идет не об абстрактной теории, которая обращается ко всем традициям сразу и не принадлежит ни одной, а об учении, которое принимало бы во внимание то, что каждая из значительных тем этой очевидно протестантской экклесиологической симфонии обогащается, когда в нее вступают голоса католиков и православных.
В процессе написания этой книги я оказался в долгу у столь многих людей, что отплатить им я могу лишь искренней благодарностью. Первоначально рукопись книги была представлена в качестве Habilitationsschrift, докторской диссертации, на Евангелическом богословском факультете университета Тюбингена.
Перед публикацией я заново отредактировал ее, сделав более доступной для широкого круга читателей. Мой научный руководитель, профессор Юрген Мольтман, не только охотно делился своими богословскими познаниями, но и позволил мне не ограничивать объем моего исследования.
Мирослав Вольф - По подобию Нашему - Церковь как образ Троицы
Пер. с англ. О. Розенберг - Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 424 стр.
ISBN 978-966-8957-38-3
ISBN 978-966-8957-38-3
Мирослав Вольф - По подобию Нашему - Церковь как образ Троицы - Содержание
Предисловие
Предисловие к американскому изданию
Введение
Предисловие к американскому изданию
Введение
- 1. Глас протеста и его судьба
- 2. Свободные церкви. Церкви будущего?
- 3. Экуменическое исследование
ЧАСТЬ I
Глава I. Ратцингер. Общинность и целое
-
1. Вера в таинство и общение
- 1.1. Вера и общение
- 1.2. Таинство и общение
- 2. Евхаристия и общение
- 3. Слово Божье и общение
- 4. Церковное служение и общение
- 5. Communio Fidelium
- 6. Тринитарное и церковное общение
Глава II. Зизиулас. Общение, один и многие
-
1. Онтология личности
- 1.1. Личностная природа Троицы
- 1.2. Личностная природа человека
-
2. Личностная природа церкви
- 2.1. Христос. Личность и община
- 2.2. Крещение
- 2.3. Истина
-
3. Церковное общение
- 3.1. Евхаристия и общение
- 3.2. Сообщество и общины
-
4. Структура церковного сообщества
- 4.1. Институт и событие
- 4.2. Епископ
- 4.3. Миряне
- 4.4. Апостольская преемственность и соборность
ЧАСТЬ II
Глава III. Что делает церковь церковью?
Глава III. Что делает церковь церковью?
-
1. Определение и самоопределение церкви
- 1.1. Что такое церковь?
- 1.2. Где находится церковь?
-
2. Церковь - это мы!
- 2.1. Церковь как собрание
- 2.2. Церковь и исповедание веры
- 3. Церковь и церкви
Глава IV. Вера, личность и церковь
-
1. Вера и церковь
- 1.1. Церковь - посредник в передаче веры
- 1.2. Индивидуализм веры?
-
2. Церковная природа спасения
- 2.1. Церковная сущность спасения
- 2.2. Происхождение конкретной церкви
-
3. Индивидуальность в церковном сообществе
- 3.1. Личность и жизнь христианина
- 3.2. Личность в общении Духа
Глава V. Троица и церковь
-
1. Соответствия и их границы
- 1.1. Соответствия
- 1.2. Границы аналогии
- 2. Троица, вселенская церковь и поместная община
-
3. Ипостаси Троицы и церковь
- 3.1. Личностная природа в отношениях
- 3.2. Перихоретическая природа личности
- 4. Структура тринитарных и церковных отношений
Глава VI. Церковные структуры
-
1. Духовные дары и участие в жизни церкви
- 1.1. Епископ или община?
- 1.2. Церковь, наделенная духовными дарами
-
2. Троица и церковные институты
- 2.1. Троица - модель церковной жизни
- 2.2. Дух, общественные институты и передача спасения
-
3. Рукоположение
- 3.1. Священнослужители и их рукоположение
- 3.2. Рукоположение и избрание
Глава VII. Соборность церкви
- 1. Вопрос соборности
- 2. Соборность и новое творение
-
3. Соборность поместной церкви
- 3.1. Соборность и благодать
- 3.2. Соборность и Божье творение
- 4. Соборность личности
Библиография
Мирослав Вольф - По подобию Нашему - Церковь как образ Троицы - Церковь, наделенная духовными дарами
1. Поскольку церковь рождается благодаря присутствию Христа через Святого Духа, идея созидания церкви при участии всего призванного и наделенного духовными дарами Божьего народа, предполагает, что вознесшийся Христос сам действует в дарах Духа.
Согласно учению апостола Павла о духовных дарах, эта мысль вполне справедлива, поскольку, как подчеркивает Эрнст Кеземан, «дар Святого Духа - особая доля участия человека в господстве и славе Христа». Вот почему духовные дары нельзя отделять от конкретного присутствия Христа в людях, отдав их в наше полное распоряжение. Сам Христос присутствует в своих дарах и служениях, свидетельствующих о наличии этих даров и возможных благодаря им. Поскольку духовными дарами, как нам вскоре предстоит убедиться, наделены все христиане, Христос действует во всех членах церкви, а не только в ее официальных служителях.
Взаимосвязь между духовными дарами и созидательным присутствием Христа в церкви Духом также ясно указывает на тесную связь духовных даров с исповеданием веры как одним из факторов созидания церкви. Исповедание Христа Господом и Спасителем - одно из основных проявлений духовных даров. Это далеко не единственная, но чрезвычайно важная особенность, отличающая служение духовными дарами от всех остальных видов деятельности, осуществляемой христианами в церкви и в мире (см. 1 Кор. 12, 2-3). Иначе и быть не может. Чтобы действовать через духовные дары, Христос должен быть прямо или косвенно исповедан их носителями в своем истинном качестве Господа, и Спасителя. Подобно тому как каждый духовный дар представляет собой конкретное проявление благодати Христовой, наше служение друг другу этими дарами являет собой конкретную форму исповедания.
Хотя всякое служение дарами - это исповедание веры, не всякое исповедание связано с духовными дарами, поскольку христианин исповедует свою веру всю жизнь, чем бы он ни занимался и о чем бы ни говорил. Вся жизнь христианина проходит в Духе, не все в ней связано с духовными дарами. В более узком значении духовный дар можно рассматривать как конкретную способность, данную человеку Духом Христовым для осуществления того или иного служения в церкви и в мире. Если дело обстоит так, то идею созидания церкви Духом Божьим через служение духовными дарами, хотя и оправданную, следует считать излишним упрощением, гораздо более сложным упрощением, впрочем, чем мысль о том, что церковь созидается с помощью священнослужителей.
Дух Божий может побуждать к тем или иным служениям людей, не имеющих особых даров в этой области. Так, управитель может быть призван поддержать и укрепить чью-то веру, а богослов - даровать утешение страждущим. Вклад каждого из нас в жизнь церкви, будь то небольшие служения или даже живая духовная «аура», окружающая человека, выходит далеко за пределы конкретных духовных даров, которыми мы владеем. Поэтому имеет смысл говорить о созидании церкви через духовные дары, поскольку действие Духа в каждом члене церкви особенно сосредоточено именно в них.
Читаем также по этой проблематике на Эсхатосе - Кюнг Г. Церковь
22.06.2013 добавлены все форматы книги
Comments (8 comments)