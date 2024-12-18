Волкова - Плотин о материи и зле

Книга посвящена проблеме зла в философии Плотина (205–270 н.э.). Исследование его мысли активно ведется, начиная с середины XIX в. По глубине и сложности этот философ считается одним из самых значительных и оригинальных мыслителей античности, создателем неоплатонизма. Сочинения Плотина оказали огромное влияние на последующую философскую традицию поздней античности и христианского Богословия как греческого Востока, так и латинского Запада. Одной из важнейших проблем, находящихся в фокусе внимания античной, а затем и христианской мысли, является проблема зла и его генезиса. Эта проблематика не утратила актуальности. Традиционный для античных авторов круг вопросов, связанных с проблемой зла: проблема свободы воли, теодицеи и др., который обсуждает в своем философском учении Плотин, по сей день значим в разных областях философской науки (истории философии, религиоведении, теологии).

В настоящее время проблеме зла в философии Плотина уделяется особое внимание как отечественными (Бородай), так и зарубежными историками философии (O’Brien, Corrigan, Opsomer, van Riel, Schäfer и другими). Причиной такого внимания является неоднозначность, которая имеет место в текстах философа. Если в позднем трактате I 8 (51)1 «О том, что такое зло и откуда оно» Плотин отождествляет со злом материю, то в более ранних трактатах (IV 8 (6) «О нисхождении души в тела» и IV 3 (27) «Об апориях [исследования] души») причиной зла оказывается не материя, а грех, или дерзость, индивидуальной души, вследствие которого она оказывается в телесном мире, где ей угрожают душевные пороки и физические страдания. Эта книга является попыткой представить учение Плотина о зле как последовательную и лишенную явных противоречий концепцию. В качестве гипотезы в ней предлагается рассматривать два источника зла, на которые указывает философ, не как исключающие друг друга, а как дополняющие, а именно: материю — как «сущность», или «ипостась», зла, а действия индивидуальной души — как причину появления зла в мире и в ней самой.

Доказательство этой гипотезы требовало нового подхода к истолкованию текстов Плотина, затрагивающих проблему зла. Суть подхода состоит в различении двух типов причин — основной и вспомогательной — отвечающих за появление вещей в телесном мире. Согласно платоническим воззрениям, любая вещь в мире существует благодаря причастности идее, или можно сказать иначе, благодаря тому, что идея реализует себя в вещах телесного мира. Но для того, чтобы вещь могла стать причастной идее, одной идеи недостаточно, необходимы определенные условия. Поэтому если идеи могут рассматриваться как основные, или онтологические, причины существования вещей, то условия, необходимые для реализации идей в телесном мире, — как вспомогательные. Основная и вспомогательная причины не являются взаимообусловленными, потому что вспомогательная причина для платоников не является причиной в подлинном смысле слова, она лишь условие возможности реализации идеи. В рамках этого противопоставления и будет рассмотрена концепция Плотина о зле. В приложении публикуются мои переводы трактатов Плотина I 8 «О том, что такое зло и откуда оно» и Плутарха «О возникновении души в Тимее».

Волкова Н.П. - Плотин о материи и зле

М.: Аквилон, 2017. - 160 с. (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах [Т. VI]: изд. с 2010 г.).

ISBN 978–5–906578–25–9

Волкова Н.П. - Плотин о материи и зле – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Порядок трактатов

Манускрипты

Издания и переводы

Краткий очерк метафизики Плотина

Путь «снизу вверх»

Путь «сверху вниз»

Ипостась или природа?

Единое и проблема эманации

Δύναμις τῶν πάντων

Δύναμις как начало у Платона

Два δύναμις’а у Аристотеля

Две энергии Единого

Бесформенное подлежащее

Причина творения Единым сущего

Проблема зла в платонизме до Плотина

Платон

Средние платоники

Плутарх Херонейский

Аттик

Нумений Апамейский

Кроний

Гарпократион

Модерат из Гадиры

Цельс

Максим Тирский

Проблема зла у Плотина в современных исследованиях

Бенжамин Фуллер

Кевин Корриган

Татьяна Бородай

Ян Опсомер

Андрей Серёгин

Джон Рист

Дэнис О’Браен

Два типа причин

Зло само-по-себе и зло как привходящее свойство

Платон о двух типах причин

Два типа причин в «Началах теологии» Прокла

Плотин о двух типах причин

Зло и его причины в трактате I 8

Первая материя как основная причина зла

Материя как «идея» зла

Восприемница форм из «Тимея»

Аристотель о материи

Начала физических вещей

«Первая материя» у Аристотеля

«Просто материя» у Плотина

Характеристики «просто материи»

Проблема мыслимости материи

Материя и лишенность: спор Плотина с Аристотелем

Лишенность как «сущность» материи

Существует ли просто материя?

Зло как противоположность блага

Душа как вспомогательная причина зла

Приобщение души к материи

Связь души с телом

Творение космоса

Забота Мировой души о космосе

Забота индивидуальной души о своем теле

Структура индивидуальной души

Низшее я

Падение души

Индивидуальная душа как логос Души самой-по-себе

Слабость души

Начало падения

Призраки душ в воздушном пространстве

«Охота к перемене мест»

«Узы обмана»: воплощение

Теодицея

Два обвинения против Бога

Холическая космодицея

Дерзость души

Апория свободы и необходимости

Спонтанность без выбора

Тождество свободы и знания

Вменение невольной вины

Решение парадокса

ПЛОТИН. «О том, что такое зло и откуда оно»

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ