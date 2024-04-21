Водоразделы секуляризации - западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы

Не стоит пытаться убедить человека в конкретности и актуальности философских построений: тот, кто способен видеть отпечатки философских абстракций на песке повседневных событий, не требует дополнительных объяснений, остальные вряд ли примут как доказательство то, что им больше напоминает формулы или заклинания. Но весьма абстрактная тема секуляризации находится на пересечении нескольких дисциплинарных сфер — кроме философов этой проблематикой занимаются социологи, религиоведы, историки и теологи. Поэтому очень важно понять тему секуляризации как проблему со значительным прагматическим подтекстом, более того — как проблему экзистенциальную.

Человек — как живое существо и личность — нуждается в некоем пространстве комфорта, которое позволяет ему сформироваться и реализоваться. Необходимым условием создания комфортной среды выступают не только (а возможно, и не столько) экологические факторы, а в первую очередь релевантность среды человеческому разуму и действию. Не так уж и много можно обнаружить ситуаций, трагический контекст которых превосходит трагизм пребывания в непонятном месте, из которого нет выхода. Этот тезис лучше всего иллюстрируют, например, фантасмагорические образы кафковских произведений, кошмарные сны или мифологические сюжеты. Человек, лишенный возможности постигать окружающий мир, по определению лишен и возможности быть адекватным, то есть лишен дара быть человеком.

С этой позиции можно понять, что важнейшей нашей способностью является способность быть собой, так сказать, совпадать с собственной сущностью. Успешность постижения себя, другого мира свидетельствует о глубине интегрированности в существующие культурные системы и способности влиять на их трансформации, то есть наличии социального потенциала, необходимого для личностных реали заций. Речь идет не только о функциональной полноценности человека — внешнем существовании в качестве живого существа, а о его экзи стенциальном бытии. Именно в этом измерении «толкование духовного» переживается как «непосредственная реальность», которую можно считать воплощением «полноты жизни» (Чарльз Тейлор).

Водоразделы секуляризации - западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы

монография

Под редакцией: А. Белокобыльского, В. Левицкого

М.: Академический проект, 2018, 215 с.

Философские технологии: Социальная философия

ISBN 978-5-8291-2297-3

Водоразделы секуляризации - западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы - Оглавление

Предисловие

Глава первая Ориентиры исследования

І.1. Дискурс о секуляризации как путь самопонимания Модерна

І.2. Современные теории секуляризации и их укорененность в философии Модерна

Глава вторая Маркеры секуляризации

ІІ.1. Маркер первый Теология и секуляризация. Парадокс Абеляра

ІІ.2. Маркер второй Новый тип рациональных обоснований

ІІ.3. Маркер третий Рождение университета

Глава третья Пространство первичной (уникальной) секуляризации

ІІІ.1. Роль рационализации в становлении религиозной традиции: пример христианства

ІІІ.2. Концилиарный механизм провозглашения истины на соборах и новая рациональность

ІІІ.3. Новый город как глокальная форма

ІІІ.4. Христианская трансформация социальной реальности IІІ.4.1. Рождение в «возрождении»: формирование пространства христианской культуры IІІ.4.2. Как происходят сломы реальности. Европа рубежа I–II тысячелетий IІІ.4.3. Понятие первичной и вторичной секуляризации



Глава четвертая Обратная волна

Новые формы бытия религии

IV.1. «Русский мир» как религиозная артикуляция русской идеи в глобальную эпоху

IV.2. Исламский проект: истоки, внутренняя конкуренция и глобальное влияние IV.2.1. Артикуляции проекта в дискурсе правительств и политических партий Иранский проект Арабский проект Турецкий проект IV.2.2. «Исламское государство» как несистемная глобальная альтернатива

IV.3. Мы христиане? Неизбежность конфликта идентичностей в постсекулярной Европе

ІV.4. Китайский глобальный проект

Глава пятая Глобальные риски постсекулярной эпохи

V.1. Почему стал возможен религиозный ренессанс Ошибка прошлого: Error fundamentalis Ошибка настоящего: конкистадоры и дикари Ошибка будущего: недооценка метафизики

V.2. Новая религиозность светского мира

V.3. Новейшая волна глобализации: конкуренция проектов глобального развития

Заключение

Литература