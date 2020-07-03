Когда чистилище утверждалось в качестве верования западного христианства примерно между 1150 и 1250 годом, что оно из себя представляло? Это был промежуточный загробный мир, где некоторые из умерших претерпевают испытание, которое может быть сокращено за счет поддержки — духовной помощи — живых.

Жак Ле Гофф - Рождение чистилища

Жак Ле Гофф; пер. с фр. В. Бабинцева, Т. Краевой. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT МОСКВА, 2009.-544 с.

ISBN 978-5-9757-0437-5 (ООО «Агентство прав «У-Фактория»)

ISBN 978-5-403-00513-5 (ООО Изд-во«АСТ МОСКВА»)

Рождение чистилища - Жак Ле Гофф - Содержание

Третье место

Часть первая. ПОТУСТОРОННИЕ МИРЫ ДО ЧИСТИЛИЩА Глава 1. Воображаемое древности Глава 2. Отцы чистилища Глава 3. Раннее Средневековье: доктринальная стагнация и избыток видений

Часть вторая. XII ВЕК: РОЖДЕНИЕ ЧИСТИЛИЩА Глава 4. Очистительный огонь Глава 5. «Locus purgatorius»: место для очищения Глава 6. Чистилище между Сицилией и Ирландией Глава 7. Логика чистилища

Часть третья. ТРИУМФ ЧИСТИЛИЩА Глава 8. Схоластическое упорядочение Глава 9. Социальный триумф: пастырское богословие и чистилище Глава 10. Поэтический триумф: «Божественная комедия»

Смысл чистилища

Рождение чистилища - Жак Ле Гофф - Третье место

В ожесточенных спорах с католиками XVI века протестанты активно упрекали противников за веру в чистилище, которое Лютер назвал «третьим местом». Эта «вымышленная» часть потустороннего мира отсутствовала в Писании.

Я намерен проследить столетнее формирование этого третьего места на основе античного иудеохристиан-ства, показать его рождение в момент расцвета средневекового Запада во второй половине XII века и быстрое утверждение в течение следующего столетия. Наконец, я попытаюсь объяснить его тесную связь с обозначенным великим моментом в истории христианского мира и, в конечном счете, значение его принятия — или отторжения еретиками — в системе нового общества, порожденного изумительным 250-летним подъемом, который последовал за тысячным годом.

Жак Ле Гофф - Рождение чистилища - Смысл чистилища

Редко удается проследить историческое развитие какого-либо верования, даже если оно — именно таков случай чистилища — включает элементы, идущие из той тьмы времен, где берет начало, по-видимому, большинство верований. С другой стороны, однако же, речь идет не о второстепенной пристройке к изначальному зданию христианской религии, продолжавшей эволюционировать в Средние века в своей католической форме. Потусторонний мир — это один из великих горизонтов всех религий и обществ. Жизнь верующего меняется, стоит ему подумать, что не все кончается со смертью.

Возникновение и столетнее формирование верования в чистилище предполагало и повлекло за собой существенную модификацию пространственно-временных рамок христианского представления. Ибо ментальные структуры пространства и времени образуют основу образа мысли и жизни всякого общества. Если общество, подобно христианскому миру на всем протяжении средневековья, от поздней Античности и до индустриальной революции, насквозь проникнуто религией, то изменение географии потустороннего мира, а стало быть, вселенной, модификация времени после жизни, а стало быть, сцепления времени земного, исторического и времени эсхатологического, времени бытия и времени ожидания, означает свершение медленной, но сущностной ментальной революции.

Это в буквальном смысле изменение жизни.

Очевидно, что рождение такого верования связано с глубокими переменами в том обществе, где оно заявило о себе. Какова связь этого нового представления о потустороннем мире с социальными изменениями, каковы были его идеологические функции? Строгий контроль, который установила над ним Церковь, доходивший даже до разделения власти над потусторонним миром между нею и Богом, доказывает великий смысл того, что произошло. Почему бы не предоставить мертвым возможности бродить или спать?

Это благо, что чистилище утвердилось в качестве «третьего места».

Христианство унаследовало географию потустороннего мира от предшествующих религий и цивилизаций; между концепциями неделимого мира мертвых — такого как иудаистский шеол (преисподняя) — и идеями двучастного загробного мира: одного страшного и другого блаженного, как Гадес и Элисий у римлян, оно выбрало дуалистическую модель. Оно ее даже значительно усилило. Вместо того чтобы водворить под землю оба вместилища мертвых (и хорошее и плохое) на все время от Творения до Страшного суда, оно поместило на небо пристанище праведников— во всяком случае, лучших из них, мучеников и святых — с момента смерти.

Оно даже локализовало на поверхности земли земной рай, тем самым до скончания веков определив пространство того золотого века, который для древних был лишь эпохой, ностальгическим горизонтом памяти. На средневековых картах его можно увидеть на Дальнем Востоке, за пределами Великой стены и беспокойных народов Гога и Магога, с рекой о четырех рукавах, которую Яхве создал «для орошения рая» (Быт. 2:10). Оппозиция «ад— рай» достигла своего апогея как противопоставление «земля — небо».

Несмотря на свое подземное местоположение, ад был землей, а инфернальный мир противостоял миру небесному так же, как мир хтонический у древних греков противостоял миру ураническому. Несмотря на благие порывы к небу, древние: вавилоняне и египтяне, иудеи и греки, римляне и язычники-варвары,— больше страшились земных глубин, нежели уповали на небесные бесконечности, населенные к тому же зачастую гневливыми богами. Христианство, по крайней мере в первые века и во времена средневековой варваризации, не дошло до полной инфернализации представления потустороннего мира.

Оно обратило общество к небу. Сам Иисус дал пример: будучи низвергнут в преисподнюю, он был вознесен на небеса. В системе символического пространства, там, где греко-римская античность отводила главное место оппозиции право — лево, христианство, полностью сохраняя важное значение этой антиномии, представленной и в Ветхом и в Новом Завете, очень рано отдало преимущество оппозиции верх — низ. В Средние века эта оппозиция, придавая мысли пространственные характеристики, будет определять основную диалектику христианских ценностей.