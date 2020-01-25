В Средние, века, когда в Испании и других европейских странах свирепствовала инквизиция, многим евреям под страхом смерти приходилось отказываться от своей веры и вынужденно переходить в христианство. Часто эти люди лишь притворялись христианами, втайне продолжая исповедовать иудаизм, они "из под полы" соблюдали традиции отцов. Их называли маранами. Далеко не всегда крест на шее спасал от костра, отъема имущества, изгнания без гроша в кармане... И все же это была попытка физически спастись. Поэтому еврейские мудрецы призывали терпимо относиться к выкрестам поневоле. В двадцатом веке российские евреи оказались в положении, в чем-то схожем с положением маранов. Чтобы выжить при коммунистах, многим пришлось мимикрировать. Какое там соблюдение субботы, бар мицва в синагоге, пасхальный седер с чтением "Агады"! За изучение иврита карали тюрьмой. Тот, кто не хотел неприятностей себе и детям, менял имена, подделывал "пятый пункт" в паспорте, обзаводился партбилетом. Опять же, не всегда помогало.

Михаил Вольпе - Еврейские традиции - Энциклопедия для детей и взрослых М.: Зебра Е: ACT, 2008. — 144 с.: ил. ISBN 978-5-17-053082-3 (ООО «Издательство АСГ») ISBN 978-5-94663-619-3 (ООО «Издательство Зебра Е») ISBN 978-985-16-5326-9 (ООО «Харвест»)

Михаил Вольпе - Еврейские традиции - Энциклопедия для детей и взрослых - Введение

Сейчас, похоже, наступили не самые плохие времена для российских евреев. У многих из оставшихся в стране возрождается интерес к культуре предков. В первую очередь для них написана эта книга. Как видно из материала, слово "традиции" в ее названии дано в широком смысле — не только быт и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности. Естественно, вошедшие в словник понятия, имена известных деятелей, наиболее драматические события истории, иные реалии еврейской жизни далеко не исчерпывают темы. Такая задача, разумеется, и не ставилась. Мне хотелось, чтобы дети и взрослые вспомнили о своих корнях, по возможности, получили наглядное (потому так много рисунков) представление о том, чем жили и живут евреи в разных странах, и что существенно подзабыто нами.