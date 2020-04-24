Вопросы Милинды - Milindapanha

Апологетика - Буддизм Адекватная оценка памятника духовной культуры предполагает знание идеологического, философского, эстетического и общекуль­турного контекста и фона, в которых он возник и функционировал и в связи с которыми только и можно оценить степень его своеобразия, заурядность или исключительность, традиционность или новизну. Применительно к «Вопросам Милинды» эта предпосылка в идеаль­ном случае означала бы: основательное знакомство с буддийской канонической литературой, от которой этот текст и содержательно, и стилистически весьма зависим; некоторое общее представление о стиле древнеиндийского философствования, бытовании мировоз­зренческих идей как в текстовой форме, так и в первоначальной, соб­ственной, неовнешненной ещё в виде текста форме профессиональ­но-специализированнойдеятельности, имеющей своё определённое место в обществе. Для неспециалиста выполнить первое из назван­ных требований было бы очень затруднительно, ибо число адекватно переведённых на русский язык важных палийских текстов пока что крайне невелико; равным образом скудна содержательных и компе­тентная вторичная обзорная литература. Частичным восполнением этой нехватки должны служить избранные переводы тех произведе­ний разных жанров из состава Типитаки, которые упоминаются или обсуждаются в ВМ (они приведены в Приложениях). Что же до второ­го требования, то здесь положение дел не менее неудовлетворитель­но, несмотря на видимое обилие литературы. Существуют литерату­роведческие исследования, но для них рассмотрение доктринального содержания буддийских и вообще религиозно-философских текстов - задача посторонняя. В специально-буддологических работ­ах внима­ние исследователей привлечено к содержанию текстов, но редко и не­достаточно чётко осознаётся необходимость издать его в единстве с функционально обусловленной формой изложения. Общие работы по индийской философии также не избежали азанного недостатка; кроме того, они в значительной степени устарели. Существуют, на­конец, труды по истории ДревнейИндии, и в ниx описывается социальный статус общин, являвшихся коллективными производителями и хранителями духовной культуры. Но всё же ясно, что некоторые важные выводы касательно особенностей содержания, предмета и формы идеологической деятельности древнеиндийского общества в их связи с присущей последнему спецификой духовного производ­ства, воспроизводства и обмена информацией могут быть сделаны только во взаимодействии исторической социологии и филологии. Подобных готовых выводов, на которые можно было бы опереться в анализе ВМ, и в самом деле ещё нет. Приходится поэтому рассмо­трению самого памятника предпослать поневоле предварительные описание и отчасти объяснение несомненно существовавшей взаи­мообусловленности социального положения творцакультуры, преи­мущественного предмета его размышлений и текстовой формы за­печатления результатов. Конечно, обстоятельное рассмотрение этого триединства потребовало бы специальной работы. Нас это единство в его особенной древнеиндийской форме будет интересовать в той мере, в какой связано с ВМ и, более конкретно, проявляется в функ­циональной форме и жанре данного текста.

Вопросы Милинды (Milindapanha) Пер. с пали, предисл., вступ. статья и ком. А. В. Парибка. М.: Буддадхарма, 2019. - 640 с. ISBN 978-5-907236-07-3

Вопросы Милинды (Milindapanha) - Содержание

Предисловие к первому изданию «Вопросы Милинды» и их место в истории буддийской мысли Предисловие ко второму изданию ВОПРОСЫ МИЛИНДЫ ПЕРЕВОД Книга первая. Внешнее повествование

Книга вторая. Вопросы о свойствах

Книга третья. Вопросы-рогатины

Книга четвёртая. Вопрос о выводе

Книга пятая. О пользе чистых обетов

Книга шестая. Сравнения ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Реконструкция книги 1 с учётом китайских версий

2. Сутра запуска колеса Учения

3. Сутра «Высшая благость»

4. Сутра "Врата погибели"

5. Случай с монахиней Ваджрой

6. Сутра «Колтун»

7. История якши) ударившего Шарипутру

8. Сутра "Алавийскаю"

9. «Малая сутра о Малункье»

10. Сутра «Чатумская»

11. Сутра «Верх знамени»

12. История обращения Нанды

13. Козни Мары

14. Беседа Нагасены с царём о душе, цитируемая в Абхидхармакошабхашье

Вопросы Милинды (Milindapanha) - «Вопросы Милинды» и их место в истории буддийской мысли

ВМ написаны в форме беседы или диалога (слово «диалог» обя­зывает к значительно большему, чем просто «беседа»). Но что такое в Древней Индии диалог? Каковы социальные позиции и ситуационные роли его участников? Каково соотношение диалога как литературной формы и реальной, хотя, быть может, и обобщённой, очищенной от случайного беседы людей? Каковы цели собеседников - или типо­логия целей, ибо нельзя исключить, что существовало общественно установленное членение бесед в зависимости от целей. Ведь разговор на столь важные, мировоззренческие темы, как те, что затрагиваются в ВМ, есть своего рода совместная духовная деятельность, и вполне вероятно, что у неё к данной эпохе уже выработались свои прави­ла.Даже слово "вопрос" в заглавии текста должно быть проверено на терминологичность. Без специального рассмотрения естественно ожидать неосознанной подстановки на место индийского жанра бо­лее привычной, культурно определённой формы диалога - например, сократического, как у Платона или Ксенофонта, или аристотелевско­го, как в произведениях Цицерона, - что было бы ошибкой.

Бросается в глаза изобилие повторов в речах собеседников, причём повторов буквальных и очень близко расположенных. В кн. 11 Нагасена, приводя требуемый Милиндой «пример» (или сравнение), считает почему-то необходимым и перед сравнением, и после него повторить описание того, что сравнивается, в совершенно неизмен­ных выражениях.

Необыкновенная интенсивность использования «примеров» (в принятом переводном эквиваленте, который не вполне соответствует термину подлинника; то, что называется в ВМ «примерами», не со­всем пример, но также и «сравнение)), «модель и пр.) нуждается в истолковании и ставит также вопрос о степени теоретичности текста. В ВМ имеются достаточные свидетельства весьма высокого уров­ня понятийного мышления; ер., например, рассмотрение процесса обработки чувственных данных, начинающихся с соприкосновения (кн. 11, гл. 3), или зрелую диалектику тождества и нетождества (кн. 11, гл. 2). Но как совместим такой уровень с постоянной отсылкой к обыденным представлениям?

Если повторы вызывают непосредственное впечатление из­лишества, то, с другой стороны, в тексте встречаются и предельно краткие, без расшифровки остающиеся загадочными и не всегда расшифровываемые перечни, которые) возможно, и обладают понятийной структурой, но наличествуют до объяснения не более как упорядоченные наборы слов. Расшифровка перечня, когда она даётся, оказывается пространным и содержательным текстом. Так, объяснение набора "других благих дхарм" занимает большую часть гл. 1 кн. 11; значительную часть гл. 3 этой же книги посвящена расшиф­ровке «группы дхарм, начинающихся с соприкосновения.