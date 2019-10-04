Вороницин - История атеизма

«История атеизма» первоначально была задумана в виде небольшой книжки, рассчитанной на читателя с малой антирелигиозной подготовкой, ж должна была служить почти исключительно агитационным целям. В процессе ее составления автору были сделаны указания о желательности подробнее остановиться на некоторых течениях новой философии, в большей или меньшей степени связанных с теми формами социальной борьбы, которые идеологически заострялись на религиозной критике. С другой стороны, как было, говоря об атеизме, умолчать о таких исторически ярких проявлениях религиозного свободомыслия, как коммунистическое сектантство конца средних веков, скептицизм во Франции XVI и XVII века, деизм в Англии, пантеизм Спинозы и Толанда. Социальное значение этих теорий для своего времени так же велико, как атеизм французских просветителей и деятелей Великой революции, не говоря уже о том, что эти теории были необходимыми этапами на пути развития атеизма, как мировоззрения, а иногда даже и просто стыдливо маскировали собою подлинный атеизм.

Дальше в лес, больше дров. Подготовка французского Просвещения и самый XVIII век во Франции представляют эпоху совершенно исключительную и во многих отношениях поучительна к для проходящего марксистскую выучку читателя. На значение французского материализма,—а следовательно и атеизма,—для развития научного социализма указывали еще Маркс и Энгельс. Г. В. Плеханов в свое время много и часто направлял указку марсиста-просветителя в сторону великих разрушителей духовных фетишей, а В. И. Ленин настойчиво советовал переводить, читать и распространять атеистическую литературу французов, отмечая ее ис- ключительные достоинства, как противоядия от религии. Между тем и досих пор мы очень мало и довольно плохо знаем этих замечательных людей и их писания и не отдаем себе полного отчета в том, с каким мастерством ковали они то оружие, которое в руках пролетариата очистит мир от религиозной и всякой иной скверны.

За философами-теоретиками на арену истории пришли учившиеся на их книжках революционеры-практики. «Век просвещения» завершился революционным кризисом, подобного которому мир не видал. Борьба с религией перестала быть только книжной, «идейной» борьбой, она превратилась в социально-политическое действие. Вряд ли нужно говорить о том, насколько важны для современного воинствующего атеизма, больше чем когда-либо ставшего, оружием классовой борьбы, те практические—или, если угодно, тактические—уроки, которые можно и стоит извлечь из немногих, но насыщенных событиями лет революции. Но и теоретическая мысль в интересующей нас области не замерла в эти годы. Эпигоны великих просветителей продолжают хотя и в иной обстановке, их дело, порей с пламенным порывом бросаясь в бурные т одни революции, но всегда верные антирелигиозным заветам своих прелшественниов. Теоретический атеизм эпохи революции, кроме того, подводит итоги тем достижениям, какие в этой области были возможны для буржуазной мысли.