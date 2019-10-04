Вороницин - История атеизма
«История атеизма» первоначально была задумана в виде небольшой книжки, рассчитанной на читателя с малой антирелигиозной подготовкой, ж должна была служить почти исключительно агитационным целям. В процессе ее составления автору были сделаны указания о желательности подробнее остановиться на некоторых течениях новой философии, в большей или меньшей степени связанных с теми формами социальной борьбы, которые идеологически заострялись на религиозной критике. С другой стороны, как было, говоря об атеизме, умолчать о таких исторически ярких проявлениях религиозного свободомыслия, как коммунистическое сектантство конца средних веков, скептицизм во Франции XVI и XVII века, деизм в Англии, пантеизм Спинозы и Толанда. Социальное значение этих теорий для своего времени так же велико, как атеизм французских просветителей и деятелей Великой революции, не говоря уже о том, что эти теории были необходимыми этапами на пути развития атеизма, как мировоззрения, а иногда даже и просто стыдливо маскировали собою подлинный атеизм.
Дальше в лес, больше дров. Подготовка французского Просвещения и самый XVIII век во Франции представляют эпоху совершенно исключительную и во многих отношениях поучительна к для проходящего марксистскую выучку читателя. На значение французского материализма,—а следовательно и атеизма,—для развития научного социализма указывали еще Маркс и Энгельс. Г. В. Плеханов в свое время много и часто направлял указку марсиста-просветителя в сторону великих разрушителей духовных фетишей, а В. И. Ленин настойчиво советовал переводить, читать и распространять атеистическую литературу французов, отмечая ее ис- ключительные достоинства, как противоядия от религии. Между тем и досих пор мы очень мало и довольно плохо знаем этих замечательных людей и их писания и не отдаем себе полного отчета в том, с каким мастерством ковали они то оружие, которое в руках пролетариата очистит мир от религиозной и всякой иной скверны.
За философами-теоретиками на арену истории пришли учившиеся на их книжках революционеры-практики. «Век просвещения» завершился революционным кризисом, подобного которому мир не видал. Борьба с религией перестала быть только книжной, «идейной» борьбой, она превратилась в социально-политическое действие. Вряд ли нужно говорить о том, насколько важны для современного воинствующего атеизма, больше чем когда-либо ставшего, оружием классовой борьбы, те практические—или, если угодно, тактические—уроки, которые можно и стоит извлечь из немногих, но насыщенных событиями лет революции. Но и теоретическая мысль в интересующей нас области не замерла в эти годы. Эпигоны великих просветителей продолжают хотя и в иной обстановке, их дело, порей с пламенным порывом бросаясь в бурные т одни революции, но всегда верные антирелигиозным заветам своих прелшественниов. Теоретический атеизм эпохи революции, кроме того, подводит итоги тем достижениям, какие в этой области были возможны для буржуазной мысли.
И. П. Вороницин - История атеизма
Рязгостипография 1930 г. - 908 стр.
И. П. Вороницин - История атеизма - Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Глава I.
- Атеизм в древности.
- Религиозная оппозиция католицизма в конце средних веков.
- Религиозное свободомыслие в эпоху возрождения.
- Религиозное свободомыслие на пороге нового времени.
- Подготовка французского просвещения.
- Деизм в Англии.
- Упадок английского деизма.
- Свободомыслие в Германии XVII и первой половины XVIII столетия.
Глава II.
- Борьба с религией во Франции в первую половину XVIII века.
- Начало философской битвы.
- Философская битва.
- Философская битва (апогей).
Глава III.
- Борьба с религией и атеизм в эпоху французской революции.
Глава IV.
- Немецкое просвещение в его зависимости от французского просвещения и революции.
- Религиозное свободомыслие в России в первой половине XVIII века.
- Религиозное свободомыслие в России.
- Вольтерианствс и вольтерианцы.
- Радищев и его современники.
Глава V.
- Утопический социализм и религия.
- Гегель и гегельянцы в их отношении к религии.
- Борьба с неверием в России в первую четверть XIX столетия.
- Тайные общества и религия.
- Декабристы неверующие.
- Атеисты 40-х годов.
И. П. Вороницин - История атеизма - Атеизм древности
Культура древнего мира представляет мало черт сходства с нашей культурой. Конечно, классовая борьба существовала и в Греции и в Риме, она приводила там к тем же результатам в развитии общественной жизни, что и в истории нового времени, но эти результаты всегда были незаконченными, они были скорее набросками, чем завершениями. Связь между материальной и духовной культурой намечается в общих и грубых чертах, и высшие формы идеологии отражают преимущественно общее на-правление и основной характер социального развития, но не дают ясно выраженных черт классовой идеологии. Борьба классов протекает в низах духовной жизни и не поднимается на ее вершины.
Атеизм древности поэтому не носит характера хорошо заостренного и метко направленного оружия освободительного движения. Он не претворяется, даже в самых смягченных своих формах, в массовое действие, а остается далеким от жизни философским учением. Можно даже сказать, и это говорилось, что об атеизме в нашем смысле слова говорить по отношению к тем временам следует лишь с оговорками и ограничениями.
Тем не менее, великие мудрецы Греции представляют для нас большой интерес. Их учения пережили гибель их общества, и когда Европа, изживая средневековье, испытала неодолимую потребность в замене застойных религиозных воззрений способными к развитию новыми взглядами, она нашла их готовыми в могилах классического мира. Благодаря этому не только получилось сбережение духовных сил, но в сокровищнице древне-греческой мысли нашлось много теорий, приобревших в новой обстановке освободительное значение. В ней оказались также все или почти все материалы для построения религиозного свободомыслия и атеизма.
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