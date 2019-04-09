Главные источники культурных влияний в регионе

Средневековая архитектура Далмации и Истрии

Памятники в городах с непрерывной градостроительной традицией

Памятники в городах с прерванной и впоследствии восстановленной на новом месте градостроительной традицией

Памятники без предшествующей строительной традиции

Античная традиция на сербских землях как основа для формирования средневековой архитектуры

Главные источники культурных влияний в регионе

Средневековая архитектура Сербии

Раннехристианские памятники в городах с непрерывной градостроительной традицией

Памятники с использованием раннехристианской традиции и включением элементов византийской и романской архитектуры

Памятники с интеграцией элементов византийской и романской архитектуры. Создание образцов собственного стиля

История изучения памятника

Архитектура церкви в Доньей Каменице

Происхождение фасадного декора церкви

Анализ происхождения архитектуры памятника

История Видинского княжества

Новая версия датировки церкви в Доньей Каменице

Место памятника в архитектуре региона

Заключение

Библиография

Воронова Ариадна Александровна - На границе Востока и Запада: Средневековая архитектура Сербии, Далмации и Истрии - Введение

В регионе условной границы, проходившей по реке Дрине и делившей Римскую империю на западную и восточную части, приморский Адриатический пояс играет особую роль. В силу исторических причин раннего формирования античной культуры Адриатического пояса как части средиземноморской культуры процессы взаимопроникновения различных традиций протекали на Адриатическом побережье наиболее интенсивно благодаря морским связям внутри относительно цельной средиземноморской культуры, а также благодаря более длительной истории данного региона но сравнению с регионами в глубине материка. В отличие от этих районов в Приморье никогда не прерывались традиции, но сохранялась преемственность античной культуры, которая постепенно трансформировалась в средневековую. В хронологическом развитии городов восточной Адриатики принято выделять четыре ступени развития города.



На первой ступени здесь существовали автохтонные поселения доисторических племен: либурны, хистры, делматы - это была так называемая пиратская тачассократия. Затем (на второй ступени развития) в местный мир вторглись античные цивилизации, причем сначала здесь поселились греки, основавшие на побережье свои полисы и не пытавшиеся ассимилировать и интегрировать местное население. Между ними не было конфронтации, но сложился такой симбиоз, при котором греческие города были культурными и экономическими центрами для местного населения. После первой иллирийской войны в последних десятилетиях III в. начинается внедрение в приморские города итальянского элемента, а во времена Цезаря уже эти имеющиеся римские муниципальные организмы полностью романизировали иллирийско-греческий субстрат в городах. Третьей ступенью развития приморских городов была римская оккупация, начавшаяся со II-I вв. до н. э. Римляне окончательно утвердились на Западных Балканах в правление Октавмана Августа (31 г. до н. э. - 14 г. н. э.). Далее началось расширение римской державы на центральных и восточных Балканах с целью завоевания всей территории к югу от Дуная. Одной из главных причин освоения римлянами этих земель была эксплуатация различных и весьма богатых рудных ископаемых. Всю территорию Иллирика покрывала система сухопутных и морских дорог, связывающих Дунай с Адриатикой и Италию с западными провинциями и востоком, что хорошо видно на Пейтингеровой таблице римских дорог. Это значительно ускорило римскую экспансию на Балканах и, в частности, распространение римской культуры.



По римскому нраву, все захваченные территории переходили под власть Рима, который имел право ими неограниченно располагать: эти земли считались «отнятыми у врага» и принадлежащими римскому народу, т. е. Империи4. В римские города-колонии на побережье Адриатики в последнее столетие существования Римской республики отправлялись в основном воины и ветераны, особо награжденные за службу этими землями. Но все же здесь оставались и местные автохтонные общины, ставшие по конституции Каракаллы 212 г. свободным и полноправным сословием римских граждан наряду со всеми жителями Империи. Этим ускорилась как романизация местного населения, так и варваризация Империи. Началась эпоха, когда провинциальные черты во многом стали настолько выражены, что римский или романский элемент был не в силах их ассимилировать. Четвертая ступень развития приморских городов связана с приходом в начале VII в. на эти земли славян и их различными способами освоения этих земель и городов, в чем решающую роль, безусловно, сыграло возникновение христианства, разделившегося впоследствии на две ветви. Зоны их влияния сталкивались здесь, пожалуй, наиболее остро.



Первоначальное формирование границы между западной и восточной частями Римской империи, начатое императором Диоклетианом (284-305), было связано с установлением новой системы правления - тетрархии, при которой Империей управляли два августа и два цезаря (август и цезарь в каждой части Империи). При этом трансформировалась система провинций: вместо 48 их стало около 100, сгруппированных в 12 диоцезов (илл. 2). Диоцезы в свою очередь были объединены в четыре префектуры: Галлия, Италия и Африка, Иллирик, Восток. На всех исторических картах граница восточной и западной частей Империи (для Европы) условно пролегает по руслу реки Дри-на и составляющих ее рек Нива и Тара и далее выходит к Адриатике в районе Котора и (или) Будвы3. Таким образом, к востоку от Дрины лежит префектура Иллирик (конкретно ее диоцез Дакия), а к западу ог Дрины - префектура Италия (а именно ее диоцезы Паннония и Далмация). После нового разделения Империи между сыновьями Феодосия (Аркадий получил в управление Восток, Гонорий - Запад) в 395 г. префектуры остались теми же, но Илл криком уже стал называться диоцез к западу от Дрины.