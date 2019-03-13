В истории русской литературы московского периода, особенно в области публицистики XVI в., имя Максима Грека бесспорно занимает самое важное место. Выдающееся значение его произведений для современного ему русского общества и для ближайших поколений признавали все русские книжники допетровского периода и все позднейшие историки русской литературы. Максим Грек прибыл на Русь во всеоружии не только византийской, но и западноевропейской образованности эпохи Возрождения.

В его лице русские люди встретили ученого-энциклопе- диета, который мог дать ответы на самые разнообразные вопросы жизни и книжной мудрости, волновавшие тогдашнее русское общество. Один из ранних исследователей трудов Максима Грека писал: «В многочисленных писаниях преп. Максима нельзя не удивляться разнообразию сведений его и талантов: он филолог и историк, поэт и оратор, философ и богослов; но дар, который более других имел в нем силу, был дар критики; везде и во всем он критик: излагает ли догмат, пишет ли нравоучение, изъясняет ли Писание, предлагает ли повествование (не говорим о его разборе книг церковных) — он все рассматривает критически».

Подчеркнутая здесь особенность литературных трудов Максима Грека не получила надлежащего освещения в позднейших работах об этом писателе. Только М. Н. Сперанский в своих «Лекциях по истории русской литературы» при характеристике Максима Грека как писателя XVI в. кратко остановился на его критических взглядах, указав их положительную сторону. Критицизм Максима Грека в большинстве его произведений отмечен печатью двойственности, что объясняется двойственностью тех влияний, под воздействием которых формировалось мироївоз- зрение нашего писателя в его молодые годы.

Алексей Иванов - Литературное наследие Максима Грека

Ленинград, 1969 г. - 248 с.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение

Академия Наук СССР

Алексей Иванов - Литературное наследие Максима Грека - Содержание

От автора

Вводные замечания

Библиография литературных трудов Максима Грека

I. Переводные труды

II. Труды по грамматике и лексикографии

III. Догматико-полемические сочинения

IV. Сочинения, направленные против астрологии, апокрифов и разных суеверий

V. Сочинения нравоучительные

VI. Сочинения публицистического характера

VII. Сочинения автобиографического содержания

VIII. Истолковательные статьи и сказания по разным недоуменным вопросам богословского, церковно-обрядового и бытового характера

IX. Церковно-исторические сочинения

X. Varia

Заключение

Библиография литературы о Максиме Греке

А. Русская литература

Б. Иностранная литература

Указатель имен

Список шифров важнейших использованных рукописей

Список сокращений

Список иллюстраций

Алексей Иванов - Литературное наследие Максима Грека - От автора

В литературе о Максиме Греке, как отечественной, так и зарубежной, неоднократно высказывались сожаления, что литературное наследие этого выдающегося русского писателя XVI в. в значительной своей части не выявлено и не изучено. Многие из его сочинений до сих пор не изданы, а хронология и обстоятельства написания большинства изданных неизвестны. Мы не знаем иногда даже, является ли то или иное сочинение собственным творением Максима Грека или переводом. Наконец, слабо выявлены источники, которые легли в основу целого ряда сочинений Максима Грека, что крайне затрудняет их справедливую оценку.

Изданное в начале 1860-х годов прошлого столетия Казанской духовной академией собрание сочинений Максима Грека в трех частях (Казань, 1859—1862) является, по единодушному признанию исследователей, неудовлетворительным как ввиду его неполноты, так и в научно-критическом отношении. Оно охватывает лишь около третьей части творений Максима Грека и построено на нескольких недостаточно авторитетных списках XVII в., без привлечения более древних и важных рукописей. После казанского издания ученые время от, времени продолжали извлекать из рукописных источников и опубликовывать новые произведения Максима Грека. Но и здесь не всегда соблюдались правила научной критики. В некоторых случаях вновь найденные сочинения писателя печатались на основании одного какого-либо списка без привлечения других и без надлежащего изучения обстоятельств и времени написания произведения. Поэтому иногда Максиму Греку приписывались в качестве ориги- нальных переводные сочинения.

Вполне понятно, что необходимость полного и научно комментированного выявления литературного наследия Максима Грека сознается ,всеми учеными, так как без такого выявления не представляется возможным не только дать исчерпывающую характеристику этого крупного культурно-исторического деятеля, но и выносить определенные суждения по многим отдельным вопросам, связанным с его жизнью и деятельностью. Предлагаемый нами библиографический очерк литературных трудов Максима Грека имеет целью посильно восполнить существующий до сих пор источниковедческий пробел. Эта работа предпринята нами по совету члена-корреспондента АН СССР Д. С. Лихачева.

Мы осмеливаемся думать, что в данном очерке нами установлено с максимальной полнотой все, что сохранилось из литературного наследия Максима Грека, в рукописных источниках и рассеяно в печатных изданиях. Всего мы перечисляем 365 произведений Максима Грека, из них 164 являются неизданными. Мы надеемся, что эта работа послужит источниковедческим пособием для всестороннего изучения творчества самого крупного русского писателя и публициста XVI в. Считаем своим долгом принести глубокую благодарность научным сотрудникам Сектора древней русской литературы Института русской литературы АН СССР — Ю. К. Бегунову за сведения о некоторых ценных рукописях и О. А. Белобровой за предоставление нескольких фотоснимков с древних изображений Максима Грека.