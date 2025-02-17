Воскобойников, Олег Сергеевич - Фридрих II и его интеллектуальный мир

В стихотворной хронике, озаглавленной «Книга в честь Августа, или О делах сицилийских», Петр Эболийский описал бурные события конца XII века, связанные с переходом Сицилийского королевства от власти норманнской династии Отвилей к германским Штауфенам. Южноитальянский поэт, начитанный в классической литературе, был хорошо принят при дворе прибывшего в Италию императора Генриха VI (1191–1197) и получил задачу восславить новую династию. Для этого поэту потребовалось очернить других претендентов, противников его новых покровителей, — прежде всего графа Лечче Танкреда, незаконнорожденного внука создателя королевства, Рожера II (1130–1154). На протяжении всей хроники этот «тиран», «узурпатор» и «карлик» описывается в карикатурных чертах.

Среди обыденных обидных кличек один выпад необычен: за научным объяснением телесных недостатков Танкреда наш вития обращается к прославленному тогда салернскому медику и натурфилософу Урсону Салернскому. Урсон закатывает целую лекцию по эмбриологии: физические недостатки узурпатора, мол, связаны со смешением благородных отцовских и неблагородных материнских кровей, не совпадающих по природным качествам. В результате мезальянса зародыш, abortivus, был сформирован лишь за счет «бедной материи матери», поэтому Танкред мог называться королем лишь по имени, но не по природе1. Соответствующая миниатюра, созданная при непосредственном участии поэта, достаточно верно следует тексту, показывая и ученую беседу, и падающего с коня короля, «затылком мальчика, а лицом старика», и ужас матери, видящей перед собой своего несчастного ребенка, и приводимый Урсоном пример из жизни овец.

Этот эпизод вводит нас в тот культурно-политический контекст, который остался в наследство от предшественников Фридриху II Гогенштауфену (или Штауфену), королю Сицилии (1198–1250) и императору Священной Римской империи (1220–1250). Почему придворному поэту понадобился авторитет салернского философа для того, чтобы очернить политического противника? Почему natura становится под его пером тем аргументом, который позволяет говорить о том, что узурпатор не достоин престола? Петр Эболийский обладал определенными медицинскими знаниями, которые он почерпнул в Салерно, скорее всего, у того же Урсона.

Особенность культуры Южной Италии XII–XIII веков состояла не только в активности научной жизни, одним из ярких очагов которой был знаменитый на всю Европу центр медицины, но и неразрывная связь этой научной жизни с центральной властью. Уже монархия Рожера II стала образцом для подражания. Унаследовав от мусульманских правителей богатую культуру и значительное арабоязычное население, норманнские короли смогли воспользоваться этим наследием для укрепления своей власти и ее международного престижа. Мусульмане работали в администрации, где делопроизводство велось на латинском, греческом и арабском. Ученые и переводчики, например Генрих Аристипп и адмирал Евгений Палермский, состояли в ближайшем окружении короля, входили в его «семью», familia. Благодаря им в Палермо собирались рукописи, покупались сочинения античных и мусульманских мыслителей. В середине XII века из Константинополя привезли «Альмагест» Птолемея и здесь впервые перевели на латынь. Волею судеб «Альмагест» стал учебником для астрономов на несколько столетий, но в другом переводе, сделанном с арабского в Толедо. Но это не принижает значения сицилийского начинания. Переводчик предпослал своему замечательному детищу предисловие, которое дышит очень чистой любовью к науке. И это — один из самых красивых средневековых текстов, какие мне доводилось читать и переводить1.

Воскобойников, Олег Сергеевич - Фридрих II и его интеллектуальный мир

Москва: Издательство АСТ, 2025. — 464 с. — ил. — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).

ISBN 978-5-17-154839-1

Воскобойников, Олег Сергеевич - Фридрих II и его интеллектуальный мир – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ФРИДРИХ II В ИГРЕ ЗЕРЦАЛ

2. НЕАПОЛИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

3. НЕЧЕСТИВЫЕ ОПЫТЫ И ПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ

4. СВОИ И ЧУЖИЕ: ФРИДРИХ II И МИР ИСЛАМА

5. СВОИ И ЧУЖИЕ: ИУДЕИ, НАУКА И БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

6. ГОСУДАРЕВА ОХОТА

7. ИЛЛЮСТРАЦИИ «КНИГИ ОБ ИСКУССТВЕ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ»

8. ИСКУССТВО И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЛАСТИ

9. АСТРОЛОГИЯ ПРИ ДВОРЕ ФРИДРИХА II

10. ТРУДЫ И ДНИ МИХАИЛА СКОТА

11. В ПОИСКАХ МИРОВОЙ ГАРМОНИИ

12. МАКРОКОСМОС

13. МИКРОКОСМОС

14. ТЕХНИКИ ТЕЛА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ