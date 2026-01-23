Снисаренко - Евангельский Петербург в портретах и биографиях

Когда-то на рубеже XVII и XVIII веков молодой царь Петр I задумал «прорубить окно» в Европу. И прорубил, хотя и ценой предельного напряжения целого народа: Северная война длилась двадцать один год... И вскоре, благодаря образовавшемуся «окну» в России появились иностранцы: архитекторы, аптекари, всевозможные мастера, гувернантки и гувернеры... В устье Невы вырос европейского вида город, а в нем - множество церквей, главным образом православных, но также и католических, лютеранских, реформатских, англиканских... Санкт-Петербург - новая столица Российской империи - был, пожалуй, самым многоконфессиональным городом в стране. Не случайно Александр Дюма, посетивший Петербург в середине XIX века, назвал Невскую перспективу «улицей Веротерпимости», а Николай Лесков называл Сергиевскую (ныне улица Чайковского) «Семиверной» - по обилию на ней «нововеров» различных толков. Однако неправославные церкви предназначались исключительно для иностранцев, прозелитизм же был строго запрещен. Тогда же, при Петре I, произошли существенные изменения в религиозной политике - отмена патриаршества и учреждение Синода во главе со светским чиновником - обер-прокурором, что было знаком еще большего подчинения церкви государству. Начался так называемый «синодальный период».

Спустя полвека, в последней четверти XVIII века, значительное количество немецких протестантов - меннонитов и лютеран - были приглашены правительством Екатерины II, а затем Павла I и Александра I в Россию для обрабатывания южно-западных земель. Вместе с землей немецкие колонисты получили ряд привилегий, в том числе свободу вероисповедания и освобождение от военной службы, но при одном условии - не «совращать» местных крестьян в свою веру. Однако со временем верующие немцы, пренебрегая запретом, стали проповедовать среди местного населения, приглашать на свои «библейские часы» или «штунды», и таким образом создался потенциал для будущего духовного пробуждения на юге Украины середины XIX века. Примерно в это же время в центральных российских губерниях, в Поволжье и на Кавказе получили распространение и исконно русские, но при этом схожие с протестантскими религиозные течения, такие как духоборы и молокане. Это были простые крестьяне, которые вечерами собирались по домам, читали Евангелие и пели Псалмы. И духоборы, и молокане сурово преследовались вплоть до царствования Александра I.

В целом, после крушения рационалистических надежд XVIII века в обществе возросло богоискательство, и александровская эпоха выделилась некоторой религиозной терпимостью. Одним из величайших достижений этого времени следует признать предпринятый перевод Библии на русский язык. Уже в 1820-е годы было напечатано первое полное русское издание Нового Завета с Псалтырью, а также Пятикнижие Ветхого Завета. Однако процесс перевода был прерван с воцарением Николая I. При нем же был завершен начатый Петром I процесс превращения православной церкви в подчиненный государству департамент. Нелегко приходилось в этот период и раскольникам. С точки зрения Николая I, неслучайно прозванного Палкиным, в делах церкви, как и в государстве, должны были царить жесткий порядок и дисциплина.

Т. А. Снисаренко - Евангельский Петербург в портретах и биографиях

В. А. Степанов, Μ. Р. Кузнецова, Т. А. Снисаренко ; под общ. ред. Т. А. Снисаренко. - Санкт-Петербург: ИД «Инкери», 2024. - 252 с.: ил. 242.

ISBN 978-5-6050921-7-9

ISBN 978-5-600-03941-4.

Т. А. Снисаренко - Евангельский Петербург в портретах и биографиях – Содержание

От составителя (Т. А. Снисаренко)

ПРЕДИСЛОВИЕ (Μ. Р. Кузнецова)

РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДВИЖЕНИЕ КНИГОНОШ (Μ. Р Кузнецова)

РЕДСТОК Гренвил Август Вильям Вальдегрейв (В. А. Степанов)

ЧЕРТКОВА Елизавета Ивановна (В. А. Степанов)

ЛИВЕН Наталья Федоровна (В. А. Степанов)

ГАГАРИНА Вера Федоровна (В. А. Степанов)

ПЕЙКЕР Мария Григорьевна и Александра Ивановна (В. А. Степанов)

ЗАСЕЦКАЯ Юлия Денисовна (В. А. Степанов)

ПАШКОВ Василий Александрович (В. А. Степанов)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЪЕЗД ЕВАНГЕЛЬСКИХ ВЕРУЮЩИХ (В. А. Степанов)

КОРФ Модест Модестович (В. А. Степанов)

БОБРИНСКИЙ Алексей Павлович (В. А. Степанов)

БЕДЕКЕР Фридрих Вильгельм (В. А. Степанов)

КАРГЕЛЬ Иван Вениаминович (В. А. Степанов)

ОФФЕНБЕРГ Владимир Христианович (В. А. Степанов)

ПЕЙСТИ Николай Иванович (В. А. Степанов)

ДЕТСКИЕ ПРИЮТЫ (В. А. Степанов)

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (Μ. Р. Кузнецова)

ШУВАЛОВА Елена Ивановна (В. А. Степанов)

НИКОЛАИ Павел Николаевич (В. А. Степанов)

МАРЦИНКОВСКИЙ Владимир Филимонович (В. А. Степанов)

ТЕНИШЕВСКОЕ УЧИЛИЩЕ (В. А. Степанов)

МАКСИМОВСКИЙ Александр Михайлович (В. А. Степанов)

ПРОХАНОВ Иван Степанович (В. А. Степанов)

ИВАНОВ Александр Иванович (В. А. Степанов)

ФЕТЛЕР Вильгельм Андреевич (В. А. Степанов)

УРЛАУБ Иван Яковлевич (В. А. Степанов)

МЯСОЕДОВА Мария Петровна (В. А. Степанов)

ДОМ ЕВАНГЕЛИЯ (В. А. Степанов)

Список литературы

Список источников иллюстраций