Снисаренко - Евангельский Петербург в портретах и биографиях
Когда-то на рубеже XVII и XVIII веков молодой царь Петр I задумал «прорубить окно» в Европу. И прорубил, хотя и ценой предельного напряжения целого народа: Северная война длилась двадцать один год... И вскоре, благодаря образовавшемуся «окну» в России появились иностранцы: архитекторы, аптекари, всевозможные мастера, гувернантки и гувернеры... В устье Невы вырос европейского вида город, а в нем - множество церквей, главным образом православных, но также и католических, лютеранских, реформатских, англиканских... Санкт-Петербург - новая столица Российской империи - был, пожалуй, самым многоконфессиональным городом в стране. Не случайно Александр Дюма, посетивший Петербург в середине XIX века, назвал Невскую перспективу «улицей Веротерпимости», а Николай Лесков называл Сергиевскую (ныне улица Чайковского) «Семиверной» - по обилию на ней «нововеров» различных толков. Однако неправославные церкви предназначались исключительно для иностранцев, прозелитизм же был строго запрещен. Тогда же, при Петре I, произошли существенные изменения в религиозной политике - отмена патриаршества и учреждение Синода во главе со светским чиновником - обер-прокурором, что было знаком еще большего подчинения церкви государству. Начался так называемый «синодальный период».
Спустя полвека, в последней четверти XVIII века, значительное количество немецких протестантов - меннонитов и лютеран - были приглашены правительством Екатерины II, а затем Павла I и Александра I в Россию для обрабатывания южно-западных земель. Вместе с землей немецкие колонисты получили ряд привилегий, в том числе свободу вероисповедания и освобождение от военной службы, но при одном условии - не «совращать» местных крестьян в свою веру. Однако со временем верующие немцы, пренебрегая запретом, стали проповедовать среди местного населения, приглашать на свои «библейские часы» или «штунды», и таким образом создался потенциал для будущего духовного пробуждения на юге Украины середины XIX века. Примерно в это же время в центральных российских губерниях, в Поволжье и на Кавказе получили распространение и исконно русские, но при этом схожие с протестантскими религиозные течения, такие как духоборы и молокане. Это были простые крестьяне, которые вечерами собирались по домам, читали Евангелие и пели Псалмы. И духоборы, и молокане сурово преследовались вплоть до царствования Александра I.
В целом, после крушения рационалистических надежд XVIII века в обществе возросло богоискательство, и александровская эпоха выделилась некоторой религиозной терпимостью. Одним из величайших достижений этого времени следует признать предпринятый перевод Библии на русский язык. Уже в 1820-е годы было напечатано первое полное русское издание Нового Завета с Псалтырью, а также Пятикнижие Ветхого Завета. Однако процесс перевода был прерван с воцарением Николая I. При нем же был завершен начатый Петром I процесс превращения православной церкви в подчиненный государству департамент. Нелегко приходилось в этот период и раскольникам. С точки зрения Николая I, неслучайно прозванного Палкиным, в делах церкви, как и в государстве, должны были царить жесткий порядок и дисциплина.
Т. А. Снисаренко - Евангельский Петербург в портретах и биографиях
В. А. Степанов, Μ. Р. Кузнецова, Т. А. Снисаренко ; под общ. ред. Т. А. Снисаренко. - Санкт-Петербург: ИД «Инкери», 2024. - 252 с.: ил. 242.
ISBN 978-5-6050921-7-9
ISBN 978-5-600-03941-4.
Т. А. Снисаренко - Евангельский Петербург в портретах и биографиях – Содержание
От составителя (Т. А. Снисаренко)
ПРЕДИСЛОВИЕ (Μ. Р. Кузнецова)
- РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДВИЖЕНИЕ КНИГОНОШ (Μ. Р Кузнецова)
- РЕДСТОК Гренвил Август Вильям Вальдегрейв (В. А. Степанов)
- ЧЕРТКОВА Елизавета Ивановна (В. А. Степанов)
- ЛИВЕН Наталья Федоровна (В. А. Степанов)
- ГАГАРИНА Вера Федоровна (В. А. Степанов)
- ПЕЙКЕР Мария Григорьевна и Александра Ивановна (В. А. Степанов)
- ЗАСЕЦКАЯ Юлия Денисовна (В. А. Степанов)
- ПАШКОВ Василий Александрович (В. А. Степанов)
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЪЕЗД ЕВАНГЕЛЬСКИХ ВЕРУЮЩИХ (В. А. Степанов)
- КОРФ Модест Модестович (В. А. Степанов)
- БОБРИНСКИЙ Алексей Павлович (В. А. Степанов)
- БЕДЕКЕР Фридрих Вильгельм (В. А. Степанов)
- КАРГЕЛЬ Иван Вениаминович (В. А. Степанов)
- ОФФЕНБЕРГ Владимир Христианович (В. А. Степанов)
- ПЕЙСТИ Николай Иванович (В. А. Степанов)
- ДЕТСКИЕ ПРИЮТЫ (В. А. Степанов)
- РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (Μ. Р. Кузнецова)
- ШУВАЛОВА Елена Ивановна (В. А. Степанов)
- НИКОЛАИ Павел Николаевич (В. А. Степанов)
- МАРЦИНКОВСКИЙ Владимир Филимонович (В. А. Степанов)
- ТЕНИШЕВСКОЕ УЧИЛИЩЕ (В. А. Степанов)
- МАКСИМОВСКИЙ Александр Михайлович (В. А. Степанов)
- ПРОХАНОВ Иван Степанович (В. А. Степанов)
- ИВАНОВ Александр Иванович (В. А. Степанов)
- ФЕТЛЕР Вильгельм Андреевич (В. А. Степанов)
- УРЛАУБ Иван Яковлевич (В. А. Степанов)
- МЯСОЕДОВА Мария Петровна (В. А. Степанов)
- ДОМ ЕВАНГЕЛИЯ (В. А. Степанов)
Список литературы
Список источников иллюстраций
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