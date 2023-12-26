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Гутнер Ульяна - Русское студенческое христианское движение - Истоки, возникновение и деятельность в 1923-1939 годах

Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, History, **History of Russian Orthodoxy
Русское студенческое христианское движение (PCX Д) зародилось в среде русской эмиграции Европы, оно внесло уникальный опыт в историю Русской православной церкви. История PCX Д неразрывно связана с религиозным возрождением России конца XIX — начала XX в. Руководители РСХД, среди которых на первом месте стоят профессора В. В. Зеньковский (председатель РСХД), о. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, являлись прямыми продолжателями идей А. С. Хомякова и славянофилов, и, что немаловажно, многие из них имели личный опыт подготовки и участия в Поместном соборе 1917-1918 гг. Возникновение РСХД в среде русской эмиграции стало возможным благодаря существованию в дореволюционной России предшественников Движения: студенческих библейских (евангельских) кружков Христианской ассоциации молодых людей (YMCA1) и Всемирной студенческой христианской федерации (ВСХФ), организованных в середине 1910-х гг. в крупных городах России. Руководители этих организаций, оказавшись в эмиграции, активно содействовали образованию РСХД.
Нужно сразу оговорить, что под названием РСХД изначально было зарегистрировано объединение студенческих христианских кружков в России в начале 1917 г., существовавшее до конца 1920-х гг., а в эмиграции возникла похожая, но все же принципиально отличавшаяся от него организация, которая также получила название РСХД, но с припиской «в Европе» или «Зарубежом» по месту жительства ее членов. Здесь и далее мы будем использовать название РСХД применительно к той организации, которая существовала в Европе, поскольку это название в настоящее время устойчиво закрепилось именно за ней.
Рождение РСХД произошло на Первом Пшеровском съезде, который прошел в октябре 1923 г. в Чехословакии. Он сыграл ключевую роль в жизни РСХД. На этом съезде был дан импульс к объединению студенческих кружков для воцерковления молодого поколения эмиграции. Именно тогда была определена главная цель РСХД — творческое возрождение православия, «оцерковление культуры и всех сфер жизни». Ответом на этот творческий призыв стало не столько возникновение новой организации, сколько более значительное событие — зарождение православного духовного движения.
Первое десятилетие своего существования PCX Д интенсивно развивалось и расширяло свою деятельность. Во всех странах, где жила русская эмиграция, в Чехословакии, Югославии, Франции, Германии, Англии, в Прибалтике3, создавались кружки, ежегодно проводились общие и местные съезды, организовывались поездки секретарей и лекторов, в 1925 г. было начато издание журнала «Вестник РСХД». PCX Д пережило свой расцвет на рубеже 1930-х гг. и после ряда кризисов и внутренних конфликтов пришло, как и вся жизнь русской эмиграции, к некоторому упадку, однако сохранило работу детско-юношеского отдела. Летние лагеря для детей и воскресная школа продолжали действовать даже в годы Второй мировой войны, а после ее окончания РСХД возобновило свою деятельность, однако только во Франции, где существует до сих пор.

Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение: истоки, возникновение и деятельность в 1923-1939 годах

Москва: Свято-Филаретовский институт, 2023. -432 с., ил.
ISBN 978-5-89100-286-9

Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение – Содержание

Предисловие
Введение
Глава 1. Истоки РСХД (1900-1923 годы)
  • 1.1. Влияние русского религиозного возрождения начала XX века на формирование идейных основ PCXД
  • 1.2. Опыт религиозной работы с молодежью протестантских организаций ИМКА и ВСХФ в России в 1900-1918 годах
  • 1.3. Христианские кружки молодежи русской эмиграции Европы начала 1920-х годов
Глава 2. Первый Пшеровский съезд и возникновение РСХД
  • 2.1. Подготовка первого съезда PCXД
  • 2.2. Проведение первого съезда РСХД
  • 2.3. Результаты первого съезда РСХД
Глава 3. РСХД в первые годы деятельности
  • 3.1. Деятельность РСХД в 1923-1925 годах
  • 3.2. РСХД как организация: цели, идеи, структура
  • 3.3. География РСХД
Глава 4. Молодежные кружки как основные формы деятельности РСХД
  • 4.1. Образование новых кружков РСХД среди молодежи русской эмиграции
  • 4.2. Организация, руководство и содержание работы студенческих кружков РСХД
  • 4.3. Содержание работы кружков РСХД
Глава 5. Общие и местные съезды РСХД
  • 5.1. Общие съезды РСХД
  • 5.2. Местные съезды РСХД
  • 5.3. Съезды РСХД как проявление соборности
Глава 6. Детско-юношеская деятельность PCXД в 1927-1939 годах
  • 6.1. Истоки и развитие детско-юношеской работы PCXД
  • 6.2. Формы детско-юношеской работы РСХД
  • 6.3. Деятельность Религиозно-педагогического кабинета
Глава 7. Границы РСХД в отношениях с Русской православной церковью и протестантскими организациями
  • 7.1. Положение РСХД в Русской православной церкви
  • 7.2. Отношения РСХД и протестантских организаций ИМКА и ВСХФ
Заключение
Приложения
  • Приложение 1. Список участников первого съезда РСХД за рубежом
  • Приложение 2. План конференции Русского Христианского Студенческого Движения в Европе
  • Приложение 3. Отчет Рут Рауз о Первом Пшеровском съезде
  • Приложение 4. Отчет Ральфа Холлингера о Первом Пшеровском съезде
  • Приложение 5. Отчет Густава Кульмана о Первом Пшеровском съезде
  • Приложение 6. Список участников Конференции Русских Студенческих Христианских кружков в Европе. Пшеров, Сентябрь 8-14,1924
  • Приложение 7. Обращение Бюро РСХД за рубежом к Архиерейскому собору 1926 года
  • Приложение 8. Письмо митр. Антония (Храповицкого) от 22 июля 1926 г. членам РСХД
  • Приложение 9. Ю. Степанов. Послание к К. М. Перешневой «Бьервиль»
  • Приложение 10. Основные положения Р. С. X. Движения за рубежом, принятые V Общим съездом, сентябрь, 1927 г.
  • Приложение 11. Задачи Русского Студенческого Христианского Движения (1933 г.)
  • Приложение 12. Определения Архиерейского синода Русской Православной Церкви
Список литературы
Список сокращений
Именной указатель
Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 26.12.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gurevich 8 months ago

Большое спасибо! Постараюсь выложить на этот портал свою книгу на эту тему, написанную по мотивам моей кандидатской диссертации.
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо!

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