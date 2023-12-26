Гутнер Ульяна - Русское студенческое христианское движение - Истоки, возникновение и деятельность в 1923-1939 годах
Русское студенческое христианское движение (PCX Д) зародилось в среде русской эмиграции Европы, оно внесло уникальный опыт в историю Русской православной церкви. История PCX Д неразрывно связана с религиозным возрождением России конца XIX — начала XX в. Руководители РСХД, среди которых на первом месте стоят профессора В. В. Зеньковский (председатель РСХД), о. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, являлись прямыми продолжателями идей А. С. Хомякова и славянофилов, и, что немаловажно, многие из них имели личный опыт подготовки и участия в Поместном соборе 1917-1918 гг. Возникновение РСХД в среде русской эмиграции стало возможным благодаря существованию в дореволюционной России предшественников Движения: студенческих библейских (евангельских) кружков Христианской ассоциации молодых людей (YMCA1) и Всемирной студенческой христианской федерации (ВСХФ), организованных в середине 1910-х гг. в крупных городах России. Руководители этих организаций, оказавшись в эмиграции, активно содействовали образованию РСХД.
Нужно сразу оговорить, что под названием РСХД изначально было зарегистрировано объединение студенческих христианских кружков в России в начале 1917 г., существовавшее до конца 1920-х гг., а в эмиграции возникла похожая, но все же принципиально отличавшаяся от него организация, которая также получила название РСХД, но с припиской «в Европе» или «Зарубежом» по месту жительства ее членов. Здесь и далее мы будем использовать название РСХД применительно к той организации, которая существовала в Европе, поскольку это название в настоящее время устойчиво закрепилось именно за ней.
Рождение РСХД произошло на Первом Пшеровском съезде, который прошел в октябре 1923 г. в Чехословакии. Он сыграл ключевую роль в жизни РСХД. На этом съезде был дан импульс к объединению студенческих кружков для воцерковления молодого поколения эмиграции. Именно тогда была определена главная цель РСХД — творческое возрождение православия, «оцерковление культуры и всех сфер жизни». Ответом на этот творческий призыв стало не столько возникновение новой организации, сколько более значительное событие — зарождение православного духовного движения.
Первое десятилетие своего существования PCX Д интенсивно развивалось и расширяло свою деятельность. Во всех странах, где жила русская эмиграция, в Чехословакии, Югославии, Франции, Германии, Англии, в Прибалтике3, создавались кружки, ежегодно проводились общие и местные съезды, организовывались поездки секретарей и лекторов, в 1925 г. было начато издание журнала «Вестник РСХД». PCX Д пережило свой расцвет на рубеже 1930-х гг. и после ряда кризисов и внутренних конфликтов пришло, как и вся жизнь русской эмиграции, к некоторому упадку, однако сохранило работу детско-юношеского отдела. Летние лагеря для детей и воскресная школа продолжали действовать даже в годы Второй мировой войны, а после ее окончания РСХД возобновило свою деятельность, однако только во Франции, где существует до сих пор.
Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение: истоки, возникновение и деятельность в 1923-1939 годах
Москва: Свято-Филаретовский институт, 2023. -432 с., ил.
ISBN 978-5-89100-286-9
Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение – Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Истоки РСХД (1900-1923 годы)
- 1.1. Влияние русского религиозного возрождения начала XX века на формирование идейных основ PCXД
- 1.2. Опыт религиозной работы с молодежью протестантских организаций ИМКА и ВСХФ в России в 1900-1918 годах
- 1.3. Христианские кружки молодежи русской эмиграции Европы начала 1920-х годов
Глава 2. Первый Пшеровский съезд и возникновение РСХД
- 2.1. Подготовка первого съезда PCXД
- 2.2. Проведение первого съезда РСХД
- 2.3. Результаты первого съезда РСХД
Глава 3. РСХД в первые годы деятельности
- 3.1. Деятельность РСХД в 1923-1925 годах
- 3.2. РСХД как организация: цели, идеи, структура
- 3.3. География РСХД
Глава 4. Молодежные кружки как основные формы деятельности РСХД
- 4.1. Образование новых кружков РСХД среди молодежи русской эмиграции
- 4.2. Организация, руководство и содержание работы студенческих кружков РСХД
- 4.3. Содержание работы кружков РСХД
Глава 5. Общие и местные съезды РСХД
- 5.1. Общие съезды РСХД
- 5.2. Местные съезды РСХД
- 5.3. Съезды РСХД как проявление соборности
Глава 6. Детско-юношеская деятельность PCXД в 1927-1939 годах
- 6.1. Истоки и развитие детско-юношеской работы PCXД
- 6.2. Формы детско-юношеской работы РСХД
- 6.3. Деятельность Религиозно-педагогического кабинета
Глава 7. Границы РСХД в отношениях с Русской православной церковью и протестантскими организациями
- 7.1. Положение РСХД в Русской православной церкви
- 7.2. Отношения РСХД и протестантских организаций ИМКА и ВСХФ
Заключение
Приложения
- Приложение 1. Список участников первого съезда РСХД за рубежом
- Приложение 2. План конференции Русского Христианского Студенческого Движения в Европе
- Приложение 3. Отчет Рут Рауз о Первом Пшеровском съезде
- Приложение 4. Отчет Ральфа Холлингера о Первом Пшеровском съезде
- Приложение 5. Отчет Густава Кульмана о Первом Пшеровском съезде
- Приложение 6. Список участников Конференции Русских Студенческих Христианских кружков в Европе. Пшеров, Сентябрь 8-14,1924
- Приложение 7. Обращение Бюро РСХД за рубежом к Архиерейскому собору 1926 года
- Приложение 8. Письмо митр. Антония (Храповицкого) от 22 июля 1926 г. членам РСХД
- Приложение 9. Ю. Степанов. Послание к К. М. Перешневой «Бьервиль»
- Приложение 10. Основные положения Р. С. X. Движения за рубежом, принятые V Общим съездом, сентябрь, 1927 г.
- Приложение 11. Задачи Русского Студенческого Христианского Движения (1933 г.)
- Приложение 12. Определения Архиерейского синода Русской Православной Церкви
Список литературы
Список сокращений
Именной указатель
Большое спасибо! Постараюсь выложить на этот портал свою книгу на эту тему, написанную по мотивам моей кандидатской диссертации.
Огромное спасибо!