Гутнер Ульяна - Русское студенческое христианское движение - Истоки, возникновение и деятельность в 1923-1939 годах

Русское студенческое христианское движение (PCX Д) зародилось в среде русской эмиграции Европы, оно внесло уникальный опыт в историю Русской православной церкви. История PCX Д неразрывно связана с религиозным возрождением России конца XIX — начала XX в. Руководители РСХД, среди которых на первом месте стоят профессора В. В. Зеньковский (председатель РСХД), о. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, являлись прямыми продолжателями идей А. С. Хомякова и славянофилов, и, что немаловажно, многие из них имели личный опыт подготовки и участия в Поместном соборе 1917-1918 гг. Возникновение РСХД в среде русской эмиграции стало возможным благодаря существованию в дореволюционной России предшественников Движения: студенческих библейских (евангельских) кружков Христианской ассоциации молодых людей (YMCA1) и Всемирной студенческой христианской федерации (ВСХФ), организованных в середине 1910-х гг. в крупных городах России. Руководители этих организаций, оказавшись в эмиграции, активно содействовали образованию РСХД.

Нужно сразу оговорить, что под названием РСХД изначально было зарегистрировано объединение студенческих христианских кружков в России в начале 1917 г., существовавшее до конца 1920-х гг., а в эмиграции возникла похожая, но все же принципиально отличавшаяся от него организация, которая также получила название РСХД, но с припиской «в Европе» или «Зарубежом» по месту жительства ее членов. Здесь и далее мы будем использовать название РСХД применительно к той организации, которая существовала в Европе, поскольку это название в настоящее время устойчиво закрепилось именно за ней.

Рождение РСХД произошло на Первом Пшеровском съезде, который прошел в октябре 1923 г. в Чехословакии. Он сыграл ключевую роль в жизни РСХД. На этом съезде был дан импульс к объединению студенческих кружков для воцерковления молодого поколения эмиграции. Именно тогда была определена главная цель РСХД — творческое возрождение православия, «оцерковление культуры и всех сфер жизни». Ответом на этот творческий призыв стало не столько возникновение новой организации, сколько более значительное событие — зарождение православного духовного движения.

Первое десятилетие своего существования PCX Д интенсивно развивалось и расширяло свою деятельность. Во всех странах, где жила русская эмиграция, в Чехословакии, Югославии, Франции, Германии, Англии, в Прибалтике3, создавались кружки, ежегодно проводились общие и местные съезды, организовывались поездки секретарей и лекторов, в 1925 г. было начато издание журнала «Вестник РСХД». PCX Д пережило свой расцвет на рубеже 1930-х гг. и после ряда кризисов и внутренних конфликтов пришло, как и вся жизнь русской эмиграции, к некоторому упадку, однако сохранило работу детско-юношеского отдела. Летние лагеря для детей и воскресная школа продолжали действовать даже в годы Второй мировой войны, а после ее окончания РСХД возобновило свою деятельность, однако только во Франции, где существует до сих пор.

Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение: истоки, возникновение и деятельность в 1923-1939 годах

Москва: Свято-Филаретовский институт, 2023. -432 с., ил.

ISBN 978-5-89100-286-9

Ульяна Гутнер - Русское студенческое христианское движение – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Истоки РСХД (1900-1923 годы)

1.1. Влияние русского религиозного возрождения начала XX века на формирование идейных основ PCXД

1.2. Опыт религиозной работы с молодежью протестантских организаций ИМКА и ВСХФ в России в 1900-1918 годах

1.3. Христианские кружки молодежи русской эмиграции Европы начала 1920-х годов

Глава 2. Первый Пшеровский съезд и возникновение РСХД

2.1. Подготовка первого съезда PCXД

2.2. Проведение первого съезда РСХД

2.3. Результаты первого съезда РСХД

Глава 3. РСХД в первые годы деятельности

3.1. Деятельность РСХД в 1923-1925 годах

3.2. РСХД как организация: цели, идеи, структура

3.3. География РСХД

Глава 4. Молодежные кружки как основные формы деятельности РСХД

4.1. Образование новых кружков РСХД среди молодежи русской эмиграции

4.2. Организация, руководство и содержание работы студенческих кружков РСХД

4.3. Содержание работы кружков РСХД

Глава 5. Общие и местные съезды РСХД

5.1. Общие съезды РСХД

5.2. Местные съезды РСХД

5.3. Съезды РСХД как проявление соборности

Глава 6. Детско-юношеская деятельность PCXД в 1927-1939 годах

6.1. Истоки и развитие детско-юношеской работы PCXД

6.2. Формы детско-юношеской работы РСХД

6.3. Деятельность Религиозно-педагогического кабинета

Глава 7. Границы РСХД в отношениях с Русской православной церковью и протестантскими организациями

7.1. Положение РСХД в Русской православной церкви

7.2. Отношения РСХД и протестантских организаций ИМКА и ВСХФ

Заключение

Приложения

Приложение 1. Список участников первого съезда РСХД за рубежом

Приложение 2. План конференции Русского Христианского Студенческого Движения в Европе

Приложение 3. Отчет Рут Рауз о Первом Пшеровском съезде

Приложение 4. Отчет Ральфа Холлингера о Первом Пшеровском съезде

Приложение 5. Отчет Густава Кульмана о Первом Пшеровском съезде

Приложение 6. Список участников Конференции Русских Студенческих Христианских кружков в Европе. Пшеров, Сентябрь 8-14,1924

Приложение 7. Обращение Бюро РСХД за рубежом к Архиерейскому собору 1926 года

Приложение 8. Письмо митр. Антония (Храповицкого) от 22 июля 1926 г. членам РСХД

Приложение 9. Ю. Степанов. Послание к К. М. Перешневой «Бьервиль»

Приложение 10. Основные положения Р. С. X. Движения за рубежом, принятые V Общим съездом, сентябрь, 1927 г.

Приложение 11. Задачи Русского Студенческого Христианского Движения (1933 г.)

Приложение 12. Определения Архиерейского синода Русской Православной Церкви

Список литературы

Список сокращений

Именной указатель