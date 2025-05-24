Вовк Андрей - Послание семи церквям - Руководствуясь истиной
Несмотря на то, что книга «Руководствуясь истиной» достаточно небольшая по своему объему и проста по содержанию, размышления над ней не покидали меня на протяжении нескольких лет. Какую книгу предложить для прочтения человеку после свидетельства о Христе? Как сделать так, чтобы он не только понимал Евангелие и мог проверить себя на наличие признаков спасения, но и получил возможность присоединиться к библейской церкви и последовать за благочестивыми наставниками, верными Писанию? Надеюсь, что книга, которую вы держите в руках, станет содействовать и спасению необращенных, и становлению верующих на путь более динамичного духовного развития. Не хотелось бы, чтобы кто-то стал рассматривать данную книгу с чрезмерно категоричных позиций: малейшее отступление от сказанного в ней - ересь, которую нельзя терпеть.
Признавая соответствие основных истин, изложенных в каждой главе, библейскому учению, следует покрывать любовью особенности, характерные для разных церквей, в которых они отличаются друг от друга по второстепенным вопросам. Например, подробное вероучение имеет большое значение для церкви, однако неправильным будет упрекать христианскую общину, которая твердо укоренена в доктринах Писания, но еще не оформила свои убеждения в вероучительный документ. То же самое можно сказать и о форме церковного управления, и о требованиях к служителям, и о многом другом. Хорошо, если христианская община руководима советом пресвитеров, но в истории известны случаи, когда и при других формах управления церковь могла развиваться, укрепляясь в Слове Божьем. Прекрасно, когда служители церкви соответствуют библейским требованиям, но не будет ничего доброго в применении этих требований без благодати и снисхождения к ошибкам людей. Уверен, что наибольшую пользу от прочтения данной книги получит именно тот, кто сможет уяснить ее уроки без доведения их до различных проявлений религиозных крайностей.
Вовк Андрей - Руководствуясь истиной
Ростов н/Д, 2023. -155 с.
Вовк Андрей - Руководствуясь истиной - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 Истинное Евангелие
ГЛАВА 2 Истинное спасение
ГЛАВА 3 Истинная церковь
ГЛАВА 4 Истинное богослужение
ГЛАВА 5 Истинные наставники
ГЛАВА 6 Истинное вероучение
ПРИЛОЖЕНИЕ Пример вероисповедания
БИБЛИОГРАФИЯ
Приступая к изучению посланий, адресованных семи церквям, необходимо отметить, что в первую очередь Господь Иисус обращается к ефесской церкви. Эта община являлась не только наиболее близко расположенной к острову Патмос, но и наиболее влиятельной среди всех семи церквей, потому что ее развитию содействовали апостол Павел и Тимофей. Ефесская церковь способствовала основанию других церквей, в том числе и шести близлежащих, упомянутых во 2-й и 3-й главах книги Откровение.
Число «семь» указывает на полноту. Таким образом, хотя послания семи церквям и обращены к определенным общинам провинции Асии, все же они описывают проблемы, сильные и слабые стороны, характерные для церкви в целом. На протяжении всей церковной истории появлялись и исчезали общины, в большей или меньшей степени подобные ефесской, смирнской, пергамской, фиатирской, сардийской, филадельфийской или лаодикийской.
В этой проповеди мы поговорим о церкви, охладевшей в любви, расположенной в Ефесе. Известно, что в некоторых случаях, замерзая, человек перестает чувствовать холод, по телу разливается тепло, и он начинает медленно и сладко засыпать. Медики считают, что такое состояние - предвестник смерти, причем самой незаметной и безболезненной. Нечто подобное происходило с ефесской церковью. Внешне все в ее служении оставалось на высоком уровне. Однако община охладевала в любви и незаметно для себя двигалась к концу своего существования. По сей день в зоне подобной духовной опасности находятся церкви, наиболее верные доктринам Писания, нетерпимые к греху и ереси. Дьявол активно атакует такие общины различными способами.
Им приходится противостоять противникам извне (миру, лжеучителям), а также противникам, восстающим изнутри (лжеверующим, действующим скрытно, или явным отступникам). Поэтому, служа в столь трудных условиях, легко уподобиться суровым воинам и утратить любовь к людям. Можно начать гордиться верностью истине, восхищаться собой и перестать восхищаться Богом, перестать гореть любовью к Нему. Христианам, чье богословие основано на Писании, чье сердце нетерпимо к любому компромиссу с грехом или ересью, необходимо быть очень осторожными, чтобы не оправдывать этим холод в отношениях с людьми и Господом.
Вовк Андрей - Послание семи церквям
Ростов н/Д, 2024. -152 с.
Вовк Андрей - Послание семи церквям - Оглавление
Эфес
Смирна
Пергам
Фиатира
Сардис
Филадельфия
Лаодикия
Благодарю!