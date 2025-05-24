Вовк Андрей - Послание семи церквям - Руководствуясь истиной

Несмотря на то, что книга «Руководствуясь истиной» достаточно небольшая по своему объему и проста по содержанию, размышления над ней не покидали меня на протяжении нескольких лет. Какую книгу предложить для прочтения человеку после свидетельства о Христе? Как сделать так, чтобы он не только понимал Евангелие и мог проверить себя на наличие признаков спасения, но и получил возможность присоединиться к библейской церкви и последовать за благочестивыми наставниками, верными Писанию? Надеюсь, что книга, которую вы держите в руках, станет содействовать и спасению необращенных, и становлению верующих на путь более динамичного духовного развития. Не хотелось бы, чтобы кто-то стал рассматривать данную книгу с чрезмерно категоричных позиций: малейшее отступление от сказанного в ней - ересь, которую нельзя терпеть.

Признавая соответствие основных истин, изложенных в каждой главе, библейскому учению, следует покрывать любовью особенности, характерные для разных церквей, в которых они отличаются друг от друга по второстепенным вопросам. Например, подробное вероучение имеет большое значение для церкви, однако неправильным будет упрекать христианскую общину, которая твердо укоренена в доктринах Писания, но еще не оформила свои убеждения в вероучительный документ. То же самое можно сказать и о форме церковного управления, и о требованиях к служителям, и о многом другом. Хорошо, если христианская община руководима советом пресвитеров, но в истории известны случаи, когда и при других формах управления церковь могла развиваться, укрепляясь в Слове Божьем. Прекрасно, когда служители церкви соответствуют библейским требованиям, но не будет ничего доброго в применении этих требований без благодати и снисхождения к ошибкам людей. Уверен, что наибольшую пользу от прочтения данной книги получит именно тот, кто сможет уяснить ее уроки без доведения их до различных проявлений религиозных крайностей.

Вовк Андрей - Руководствуясь истиной

Ростов н/Д, 2023. -155 с.

Вовк Андрей - Руководствуясь истиной - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 Истинное Евангелие

ГЛАВА 2 Истинное спасение

ГЛАВА 3 Истинная церковь

ГЛАВА 4 Истинное богослужение

ГЛАВА 5 Истинные наставники

ГЛАВА 6 Истинное вероучение

ПРИЛОЖЕНИЕ Пример вероисповедания

БИБЛИОГРАФИЯ