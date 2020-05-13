Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам

Общепризнанно значение усвоения накопленного обществом духовного наследия. Известно много крылатых мыслей на эту тему, в частности Плеханова - «Мысли или умирай». Перефразируем её к реалиям третьего тысячелетия положением «Философствуй или умирай». Именно философствование - наилучшее интеллектуальное основание всех форм творчества.

Наука - атрибут общества и главная его движущая или производительная сила. Она динамичная, кумулятивная. Современные её проблемы возникли 2500 лет назад, когда она породила философский проект как основание научной революции. И все это время лучшие умы общества работали над философским проектом. Он состоит в разработке науки о науке как основании ее теоретизации. Имеется много версий решения данной проблемы.

Одна из них - учебно-методический комплекс «Самоучитель философствования», выставленный на сайте и изданный книгами. При его разработке написано много не опубликованных материалов. Многие из них были нацелены на информирование общественности о возможном философском чуде. Как и Фихте готов сказать «Я устал постоянно повторять то, что было уже столько раз сказано» [т.1 с 577].

Тем не менее, проблема выживания общества не решена, а поэтому приходиться снова «штурмовать небо» (К Маркс о парижских коммунарах). Многообразны творцы, созидатели - новаторы, рационализаторы, изобретатели, исследователи и т. п. Одной из форм творчества является созидательный труд аспирантов и докторантов. Успешность их поиска истины зависит от многих факторов, в том числе и от случайности. И малая их доля достигает заветной цели - защиты диссертаций.

В повышении успешности их созидательного труда заинтересованы не только они сами, но и общество в целом. Поэтому многие стремятся помочь людям с творческим потенциалом реализовать свои способности и внести вклад в общественный прогресс. История такой помощи созидателям начинается с древнеегипетских поучений. Особенно ценны и не потеряли актуальности мысли средневековых философов, в частности, неоконченный труд Рене Декарта «Правила для руководства ума».

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам

Издательство – «Дашков и К» – 654 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-394-00900-6

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам – Содержание

Предисловие

Философское основание экономической теории

Общество спасет не освоенное интеллектуальное чудо предшественников

Проблема трактовки восприятия действительности

Инновационный иммунитет логиков

Спасем философию

II Российский философский конгресс

Философская болезнь науки

Универсальная эпистемология

Могущество мышления

Интеллектуальный вакуум

Диалектическая логика - метод интеграции теоретической науки

Какой философии учить аспирантов?

Интеллект и информация

Наукой победишь!

Интеллектуальное чудо

Проблемы культуры третьего тысячелетия

Философия, филодоксия и фобософия

Философия - наука наук

Философское основание возрождения общества

Проблемы обучения аспирантов философии науки

Сознание и общественное сознание

Вера «подвергай все сомнению»

Основания науки

Аспиранты всех наук, объединяйтесь!

Философия экзамена сдала!

Сориты и кладограммы

Обойдемся без философии?

Наука и антинаука

Любите науку как жизнь

Сознание

Филология и философия

«Острейшее оружие»

Что такое мышление?

«Друзья марксизма»

Философия для всех

Философский проект Р. Гукера

Экономика и философия

Технология философствования - главный исходный фактор решения проблем качества обучения

Проблема философии третьего тысячелетия

Ф и Ф

Философия сделает теорию идеологией прогресса

Могущество философии

Заметки к ФОТН

Эссенциализм

Проблема курса «Истории и философии науки»

Прошлое, история и ретроспектива науки

Рефлексия о логическом мышлении на VIII-й конференции по современной логике

Формализация мысли

Наука - атрибут общественной жизни

Оксюморон общественного прогресса

Принципы подхода

Отклик

Третий четверг ноября

Обойдемся без философии?

Академику

Заметки

Математика и философия

Математика как способ мышления

Проблема обучения школьников философствованию

Главному редактору газеты

Евклидова философия

Философия как наука и учебная дисциплина

Композиция теоретического текста

Идиотизм филодоксии

Редакции газеты «Перекресток»

Учитесь философствовать

Философия - неизлечимая болезнь мудрости

Философия: яблони и яблоки

Могущество философствования

Философская мудрость

Философия и филодоксия

Народная и философская мудрость

Философствование и социализация

Будем философствовать? Будем: иначе не выживем!

Философский проект науки

Главная проблема философского образования

Концептуальное познание

Технология обучения гуманитарным наукам

Философский ликбез общества начнется со школы

Эпистемология искусственного интеллекта

Философизация общественного сознания

Что такое философствование?

Самый страшный снаряд

Платон «Философия - высочайшая вершина мудрости»

Цитатник

Технология обучения философствованию

Философия и филодоксия

Возрождение философии как конкретно-научного метода познания

Инновационная природа университетов

Стратегия философского образования

Философия как основание теоретизации математики

Идейность - движущая сила прогресса общества в третьем тысячелетии

Культура философии

Как «переумнить» врагов

Культура, гуманизм, идейность

Главная технология третьего тысячелетия

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам – Философские основание экономической теории

1. С обучением экономике вообще, в том числе в вузах, сложилось тяжелое положение. Проблема не сводится только к одному фактору, а охватывает многие: дидактические, организационные, философские и т.п. Они возникли давно и обостряются в настоящее время. Их нельзя быстро решить, но нельзя откладывать начало их решения. Что может быть исходным для их решения?

2. Небезосновательно дискредитировано традиционное обучение теоретическим основам экономики в вузе. Не решает проблем экономического образования студентов вуза и простой перенос западных концепций общеэкономической науки. В этом убеждают учебные пособия не только западных авторов, переведенные на русский язык, но и российских авторов, пересказывающих западные версии. Переход к авторским курсам привел к изданию почти каждым вузом своих пособий, что порождает новые проблемы. Растет убежденность в необходимости прорыва в содержании экономической науки, организации обучения ей на основе синтеза достижений существующих её парадигм. Необходима система экономического образования на всех уровнях школьного обучения, как и совершенствование практики экономического образования в вузах.

3. Многообразие версий (парадигм) трактовки общей экономической науки свидетельствует о её дотеоретическом уровне. Экономическая наука находится на стадии учений и главные её проблемы могут быть решены переходом от учения к теории (парадигмы присущи учениям). Теоретизация экономической науки полностью зависит от лежащих вне её факторов, которые обычно относят к философии. "Беда" экономической науки проявляет "вину" философского её основания - недостаточность существующих когнитологии, эпистемологии, методологии, гносеологии, педагогики, дидактики, методики. Особая печаль - дискредитация диалектического мышления в виду отсутствия его технологии, алгоритма. Признавая адекватным такое утверждение многих современных логиков, исходим из наличия всего этого в трудах предшественников, необходимости их извлечения, синтеза в технологический алгоритм и превращения в норму мышления экономистов.

4. Методологией экономической науки фактически остаётся здравый смысл, арифметика, цитатничество. По этой причине она и не смогла стать настоящей теорией, а осталась на уровне учений. Определяющим фактором теоретизации экономической науки может быть только интеллект, поднятый на уровень технологии логического и диалектического мышления, то есть становления нормой мышления и обучаемых и обучающих логики и диалектики. Иначе надо преодолеть практическое отсутствие методологии у исследователей и педагогов экономической науки. Ранее и сейчас эта сфера науки - профессия философов, а экономисты выступали только её пользователями.

Убедившись в неадекватности современных идей философии для прагматического их использования экономической наукой, экономисты перешли к позитивистскому лозунгу - "обойдемся без философии". Возникшая в западной науке "философия экономике" пока не решила этих проблем. В связи с этим понятен нигилиста-ческий вывод Ульфа Гронквиста об отсутствии у экономической науки методологии вообще. Его можно считать истинным в целом, не отрицая использования экономистами хотя бы арифметики. Следует иметь в виду и то, что экономическая наука уже обычно излагается в качестве гипертекстов, то есть единства вербального, математического и графического способов выражения. Последнее качественно повышает потребность в философском основании и необходимости специального обучения ему студентов.