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Войтов – Философия: избранные эссе

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Sociology Political Science
Общепризнанно значение усвоения накопленного обществом духовного наследия. Известно много крылатых мыслей на эту тему, в частности Плеханова - «Мысли или умирай». Перефразируем её к реалиям третьего тысячелетия положением «Философствуй или умирай». Именно философствование - наилучшее интеллектуальное основание всех форм творчества.
Наука - атрибут общества и главная его движущая или производительная сила. Она динамичная, кумулятивная. Современные её проблемы возникли 2500 лет назад, когда она породила философский проект как основание научной революции. И все это время лучшие умы общества работали над философским проектом. Он состоит в разработке науки о науке как основании ее теоретизации. Имеется много версий решения данной проблемы.
Одна из них - учебно-методический комплекс «Самоучитель философствования», выставленный на сайте и изданный книгами. При его разработке написано много не опубликованных материалов. Многие из них были нацелены на информирование общественности о возможном философском чуде. Как и Фихте готов сказать «Я устал постоянно повторять то, что было уже столько раз сказано» [т.1 с 577].
Тем не менее, проблема выживания общества не решена, а поэтому приходиться снова «штурмовать небо» (К Маркс о парижских коммунарах). Многообразны творцы, созидатели - новаторы, рационализаторы, изобретатели, исследователи и т. п. Одной из форм творчества является созидательный труд аспирантов и докторантов. Успешность их поиска истины зависит от многих факторов, в том числе и от случайности. И малая их доля достигает заветной цели - защиты диссертаций.
В повышении успешности их созидательного труда заинтересованы не только они сами, но и общество в целом. Поэтому многие стремятся помочь людям с творческим потенциалом реализовать свои способности и внести вклад в общественный прогресс. История такой помощи созидателям начинается с древнеегипетских поучений. Особенно ценны и не потеряли актуальности мысли средневековых философов, в частности, неоконченный труд Рене Декарта «Правила для руководства ума».

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам

Издательство – «Дашков и К» – 654 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-394-00900-6

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам – Содержание

  • Предисловие
  • Философское основание экономической теории
  • Общество спасет не освоенное интеллектуальное чудо предшественников
  • Проблема трактовки восприятия действительности
  • Инновационный иммунитет логиков
  • Спасем философию
  • II Российский философский конгресс
  • Философская болезнь науки
  • Универсальная эпистемология
  • Могущество мышления
  • Интеллектуальный вакуум
  • Диалектическая логика - метод интеграции теоретической науки
  • Какой философии учить аспирантов?
  • Интеллект и информация
  • Наукой победишь!
  • Интеллектуальное чудо
  • Проблемы культуры третьего тысячелетия
  • Философия, филодоксия и фобософия
  • Философия - наука наук
  • Философское основание возрождения общества
  • Проблемы обучения аспирантов философии науки
  • Сознание и общественное сознание
  • Вера «подвергай все сомнению»
  • Основания науки
  • Аспиранты всех наук, объединяйтесь!
  • Философия экзамена сдала!
  • Сориты и кладограммы
  • Обойдемся без философии?
  • Наука и антинаука
  • Любите науку как жизнь
  • Сознание
  • Филология и философия
  • «Острейшее оружие»
  • Что такое мышление?
  • «Друзья марксизма»
  • Философия для всех
  • Философский проект Р. Гукера
  • Экономика и философия
  • Технология философствования - главный исходный фактор решения проблем качества обучения
  • Проблема философии третьего тысячелетия
  • Ф и Ф
  • Философия сделает теорию идеологией прогресса
  • Могущество философии
  • Заметки к ФОТН
  • Эссенциализм
  • Проблема курса «Истории и философии науки»
  • Прошлое, история и ретроспектива науки
  • Рефлексия о логическом мышлении на VIII-й конференции по современной логике
  • Формализация мысли
  • Наука - атрибут общественной жизни
  • Оксюморон общественного прогресса
  • Принципы подхода
  • Отклик
  • Третий четверг ноября
  • Обойдемся без философии?
  • Академику
  • Заметки
  • Математика и философия
  • Математика как способ мышления
  • Проблема обучения школьников философствованию
  • Главному редактору газеты
  • Евклидова философия
  • Философия как наука и учебная дисциплина
  • Композиция теоретического текста
  • Идиотизм филодоксии
  • Редакции газеты «Перекресток»
  • Учитесь философствовать
  • Философия - неизлечимая болезнь мудрости
  • Философия: яблони и яблоки
  • Могущество философствования
  • Философская мудрость
  • Философия и филодоксия
  • Народная и философская мудрость
  • Философствование и социализация
  • Будем философствовать? Будем: иначе не выживем!
  • Философский проект науки
  • Главная проблема философского образования
  • Концептуальное познание
  • Технология обучения гуманитарным наукам
  • Философский ликбез общества начнется со школы
  • Эпистемология искусственного интеллекта
  • Философизация общественного сознания
  • Что такое философствование?
  • Самый страшный снаряд
  • Платон «Философия - высочайшая вершина мудрости»
  • Цитатник
  • Технология обучения философствованию
  • Философия и филодоксия
  • Возрождение философии как конкретно-научного метода познания
  • Инновационная природа университетов
  • Стратегия философского образования
  • Философия как основание теоретизации математики
  • Идейность - движущая сила прогресса общества в третьем тысячелетии
  • Культура философии
  • Как «переумнить» врагов
  • Культура, гуманизм, идейность
  • Главная технология третьего тысячелетия

Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам – Философские основание экономической теории

1. С обучением экономике вообще, в том числе в вузах, сложилось тяжелое положение. Проблема не сводится только к одному фактору, а охватывает многие: дидактические, организационные, философские и т.п. Они возникли давно и обостряются в настоящее время. Их нельзя быстро решить, но нельзя откладывать начало их решения. Что может быть исходным для их решения?
2. Небезосновательно дискредитировано традиционное обучение теоретическим основам экономики в вузе. Не решает проблем экономического образования студентов вуза и простой перенос западных концепций общеэкономической науки. В этом убеждают учебные пособия не только западных авторов, переведенные на русский язык, но и российских авторов, пересказывающих западные версии. Переход к авторским курсам привел к изданию почти каждым вузом своих пособий, что порождает новые проблемы. Растет убежденность в необходимости прорыва в содержании экономической науки, организации обучения ей на основе синтеза достижений существующих её парадигм. Необходима система экономического образования на всех уровнях школьного обучения, как и совершенствование практики экономического образования в вузах.
3. Многообразие версий (парадигм) трактовки общей экономической науки свидетельствует о её дотеоретическом уровне. Экономическая наука находится на стадии учений и главные её проблемы могут быть решены переходом от учения к теории (парадигмы присущи учениям). Теоретизация экономической науки полностью зависит от лежащих вне её факторов, которые обычно относят к философии. "Беда" экономической науки проявляет "вину" философского её основания - недостаточность существующих когнитологии, эпистемологии, методологии, гносеологии, педагогики, дидактики, методики. Особая печаль - дискредитация диалектического мышления в виду отсутствия его технологии, алгоритма. Признавая адекватным такое утверждение многих современных логиков, исходим из наличия всего этого в трудах предшественников, необходимости их извлечения, синтеза в технологический алгоритм и превращения в норму мышления экономистов.
4. Методологией экономической науки фактически остаётся здравый смысл, арифметика, цитатничество. По этой причине она и не смогла стать настоящей теорией, а осталась на уровне учений. Определяющим фактором теоретизации экономической науки может быть только интеллект, поднятый на уровень технологии логического и диалектического мышления, то есть становления нормой мышления и обучаемых и обучающих логики и диалектики. Иначе надо преодолеть практическое отсутствие методологии у исследователей и педагогов экономической науки. Ранее и сейчас эта сфера науки - профессия философов, а экономисты выступали только её пользователями.
Убедившись в неадекватности современных идей философии для прагматического их использования экономической наукой, экономисты перешли к позитивистскому лозунгу - "обойдемся без философии". Возникшая в западной науке "философия экономике" пока не решила этих проблем. В связи с этим понятен нигилиста-ческий вывод Ульфа Гронквиста об отсутствии у экономической науки методологии вообще. Его можно считать истинным в целом, не отрицая использования экономистами хотя бы арифметики. Следует иметь в виду и то, что экономическая наука уже обычно излагается в качестве гипертекстов, то есть единства вербального, математического и графического способов выражения. Последнее качественно повышает потребность в философском основании и необходимости специального обучения ему студентов.
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Added 13.05.2020
Author brat librarian
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