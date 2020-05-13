Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам

Войтов – Философия: избранные эссе
Общепризнанно значение усвоения накопленного обществом духовного наследия. Известно много крылатых мыслей на эту тему, в частности Плеханова - «Мысли или умирай». Перефразируем её к реалиям третьего тысячелетия положением «Философствуй или умирай». Именно философствование - наилучшее интеллектуальное основание всех форм творчества.
Наука - атрибут общества и главная его движущая или производительная сила. Она динамичная, кумулятивная. Современные её проблемы возникли 2500 лет назад, когда она породила философский проект как основание научной революции. И все это время лучшие умы общества работали над философским проектом. Он состоит в разработке науки о науке как основании ее теоретизации. Имеется много версий решения данной проблемы.
Одна из них - учебно-методический комплекс «Самоучитель философствования», выставленный на сайте и изданный книгами. При его разработке написано много не опубликованных материалов. Многие из них были нацелены на информирование общественности о возможном философском чуде. Как и Фихте готов сказать «Я устал постоянно повторять то, что было уже столько раз сказано» [т.1 с 577].
Тем не менее, проблема выживания общества не решена, а поэтому приходиться снова «штурмовать небо» (К Маркс о парижских коммунарах). Многообразны творцы, созидатели - новаторы, рационализаторы, изобретатели, исследователи и т. п. Одной из форм творчества является созидательный труд аспирантов и докторантов. Успешность их поиска истины зависит от многих факторов, в том числе и от случайности. И малая их доля достигает заветной цели - защиты диссертаций.
В повышении успешности их созидательного труда заинтересованы не только они сами, но и общество в целом. Поэтому многие стремятся помочь людям с творческим потенциалом реализовать свои способности и внести вклад в общественный прогресс. История такой помощи созидателям начинается с древнеегипетских поучений. Особенно ценны и не потеряли актуальности мысли средневековых философов, в частности, неоконченный труд Рене Декарта «Правила для руководства ума».
Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам
Издательство – «Дашков и К» – 654 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-394-00900-6
Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам – Содержание
- Предисловие
- Философское основание экономической теории
- Общество спасет не освоенное интеллектуальное чудо предшественников
- Проблема трактовки восприятия действительности
- Инновационный иммунитет логиков
- Спасем философию
- II Российский философский конгресс
- Философская болезнь науки
- Универсальная эпистемология
- Могущество мышления
- Интеллектуальный вакуум
- Диалектическая логика - метод интеграции теоретической науки
- Какой философии учить аспирантов?
- Интеллект и информация
- Наукой победишь!
- Интеллектуальное чудо
- Проблемы культуры третьего тысячелетия
- Философия, филодоксия и фобософия
- Философия - наука наук
- Философское основание возрождения общества
- Проблемы обучения аспирантов философии науки
- Сознание и общественное сознание
- Вера «подвергай все сомнению»
- Основания науки
- Аспиранты всех наук, объединяйтесь!
- Философия экзамена сдала!
- Сориты и кладограммы
- Обойдемся без философии?
- Наука и антинаука
- Любите науку как жизнь
- Сознание
- Филология и философия
- «Острейшее оружие»
- Что такое мышление?
- «Друзья марксизма»
- Философия для всех
- Философский проект Р. Гукера
- Экономика и философия
- Технология философствования - главный исходный фактор решения проблем качества обучения
- Проблема философии третьего тысячелетия
- Ф и Ф
- Философия сделает теорию идеологией прогресса
- Могущество философии
- Заметки к ФОТН
- Эссенциализм
- Проблема курса «Истории и философии науки»
- Прошлое, история и ретроспектива науки
- Рефлексия о логическом мышлении на VIII-й конференции по современной логике
- Формализация мысли
- Наука - атрибут общественной жизни
- Оксюморон общественного прогресса
- Принципы подхода
- Отклик
- Третий четверг ноября
- Обойдемся без философии?
- Академику
- Заметки
- Математика и философия
- Математика как способ мышления
- Проблема обучения школьников философствованию
- Главному редактору газеты
- Евклидова философия
- Философия как наука и учебная дисциплина
- Композиция теоретического текста
- Идиотизм филодоксии
- Редакции газеты «Перекресток»
- Учитесь философствовать
- Философия - неизлечимая болезнь мудрости
- Философия: яблони и яблоки
- Могущество философствования
- Философская мудрость
- Философия и филодоксия
- Народная и философская мудрость
- Философствование и социализация
- Будем философствовать? Будем: иначе не выживем!
- Философский проект науки
- Главная проблема философского образования
- Концептуальное познание
- Технология обучения гуманитарным наукам
- Философский ликбез общества начнется со школы
- Эпистемология искусственного интеллекта
- Философизация общественного сознания
- Что такое философствование?
- Самый страшный снаряд
- Платон «Философия - высочайшая вершина мудрости»
- Цитатник
- Технология обучения философствованию
- Философия и филодоксия
- Возрождение философии как конкретно-научного метода познания
- Инновационная природа университетов
- Стратегия философского образования
- Философия как основание теоретизации математики
- Идейность - движущая сила прогресса общества в третьем тысячелетии
- Культура философии
- Как «переумнить» врагов
- Культура, гуманизм, идейность
- Главная технология третьего тысячелетия
Александр Войтов – Философия: избранные эссе: Пособие исследователям, аспирантам, докторантам – Философские основание экономической теории
1. С обучением экономике вообще, в том числе в вузах, сложилось тяжелое положение. Проблема не сводится только к одному фактору, а охватывает многие: дидактические, организационные, философские и т.п. Они возникли давно и обостряются в настоящее время. Их нельзя быстро решить, но нельзя откладывать начало их решения. Что может быть исходным для их решения?
2. Небезосновательно дискредитировано традиционное обучение теоретическим основам экономики в вузе. Не решает проблем экономического образования студентов вуза и простой перенос западных концепций общеэкономической науки. В этом убеждают учебные пособия не только западных авторов, переведенные на русский язык, но и российских авторов, пересказывающих западные версии. Переход к авторским курсам привел к изданию почти каждым вузом своих пособий, что порождает новые проблемы. Растет убежденность в необходимости прорыва в содержании экономической науки, организации обучения ей на основе синтеза достижений существующих её парадигм. Необходима система экономического образования на всех уровнях школьного обучения, как и совершенствование практики экономического образования в вузах.
3. Многообразие версий (парадигм) трактовки общей экономической науки свидетельствует о её дотеоретическом уровне. Экономическая наука находится на стадии учений и главные её проблемы могут быть решены переходом от учения к теории (парадигмы присущи учениям). Теоретизация экономической науки полностью зависит от лежащих вне её факторов, которые обычно относят к философии. "Беда" экономической науки проявляет "вину" философского её основания - недостаточность существующих когнитологии, эпистемологии, методологии, гносеологии, педагогики, дидактики, методики. Особая печаль - дискредитация диалектического мышления в виду отсутствия его технологии, алгоритма. Признавая адекватным такое утверждение многих современных логиков, исходим из наличия всего этого в трудах предшественников, необходимости их извлечения, синтеза в технологический алгоритм и превращения в норму мышления экономистов.
4. Методологией экономической науки фактически остаётся здравый смысл, арифметика, цитатничество. По этой причине она и не смогла стать настоящей теорией, а осталась на уровне учений. Определяющим фактором теоретизации экономической науки может быть только интеллект, поднятый на уровень технологии логического и диалектического мышления, то есть становления нормой мышления и обучаемых и обучающих логики и диалектики. Иначе надо преодолеть практическое отсутствие методологии у исследователей и педагогов экономической науки. Ранее и сейчас эта сфера науки - профессия философов, а экономисты выступали только её пользователями.
Убедившись в неадекватности современных идей философии для прагматического их использования экономической наукой, экономисты перешли к позитивистскому лозунгу - "обойдемся без философии". Возникшая в западной науке "философия экономике" пока не решила этих проблем. В связи с этим понятен нигилиста-ческий вывод Ульфа Гронквиста об отсутствии у экономической науки методологии вообще. Его можно считать истинным в целом, не отрицая использования экономистами хотя бы арифметики. Следует иметь в виду и то, что экономическая наука уже обычно излагается в качестве гипертекстов, то есть единства вербального, математического и графического способов выражения. Последнее качественно повышает потребность в философском основании и необходимости специального обучения ему студентов.
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