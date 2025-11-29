Время молчания прошло - Пять веков Реформации
2017 год стал особенным для многих историков. Среди ряда юбилеев, пришедшихся на этот год, крупнейшим в мировом и европейском масштабе событием стало празднование условной даты - «500-летия Реформации». По установленной сознательно в 1617 году традиции начало Реформации христианской церкви соотнесено с выступлением доктора Мартина Лютера: перед ученым диспутом в Виттенберге он обнародовал (по распространенной легенде, прибил гвоздями к двери собора) знаменитые 95 тезисов - утверждений, которые он готовился защищать в диспуте. Эти тезисы содержали некоторые положения, получившие в дальнейшем развитие в лютеранском богословии и церковной практике «протестующих».
Обнародование тезисов не было ни первым, ни самым значительным из событий ранней Реформации. В то же время, бесспорным является определенное значение его для эволюции взглядов самого Лютера. В обстановке сложившегося в начале XVII века почитания личности Лютера и всяческого превознесения его вклада в Реформацию произошла своего рода «трансляция важности». Ожидавшийся конец света (именно его провозвестником многие считали выступления Лютера в контексте катастроф второй половины XV и первой половины XVI века) всё не наступал, и отдельное событие переломной эпохи стало восприниматься как символ крутого поворота в судьбе всего христианского мира.
Другим лидерам протестного движения первой половины и середины XVI века повезло значительно меньше. Их деятельность часто описывалась как вторичная по отношению к лютеровской; десятки авторитетных религиозных лидеров, в первую очередь - германского мира от Страсбурга до Риги и от Копенгагена до Праги, оказались обреченными на длительное забвение. Важно, что у Реформации был определен день рождения, который - при всей условности этой даты позволял формализовать празднование и вести отчет лет и веков новых христианских конфессий.
На протяжении XVI столетия сложилась традиция отмечать торжественными заседаниями круглые (кратные 5) годовщины протестантских университетов. Эта традиция не имела ничего общего с «юбилейными годами» римской католической церкви, которые были введены в практику в XIV веке. Празднование первого столетнего юбилея Прибытия тезисов в 1617 году стало первым полномасштабным светским юбилеем в истории, праздновавшимся к тому же одновременно в нескольких государствах. Идея принадлежала двум протестантским курфюрстам Саксонии и Пфальца лютеранину Иоганну Георгу I и реформату Фридриху V. Геополитическая ситуация способствовала определенному сближению протестантских князей вокруг идеалов Евангелической унии, что стимулировало интерес к общему прошлому и подпитывалось им. Каждый из курфюрстов стремился превзойти другого масштабностью и географическим охватом мероприятий. Результатом стало впечатляющее празднование, врезавшееся в память современникам и оставившее неизгладимый след в политической и церковной мысли, ученых трактатах и публицистике.
Традиция укоренится и расцветет. Общеевропейские (позже - всемирные) празднования годовщины Прибитая тезисов будет отмечаться каждые сто лет, а менее масштабные мероприятия будут проводиться каждые 50 и даже 25 лет. В XIX веке традиция протестантских юбилеев вполне соответствовала утвердившемуся и доминировавшему в общественной мысли принципу историзма; стали отмечаться круглые годовщины великих открытий, переворотов, сражений, рождения и смерти выдающихся деятелей. Вполне можно утверждать, что и в наши дни каждое празднование круглой годовщины (в том числе российских революций 1917 года) является прямым наследником традиции, заложенной двумя протестантскими курфюрстами в далеком 1617 году.
«Время молчания прошло!» Пять веков Реформации в меняющемся мире: сборник научных статей
СПб.: Алетейя, 2019. - 352 с.
ISBN 978-5-907189-70-6
«Время молчания прошло!» Пять веков Реформации в меняющемся мире: сборник научных статей – Содержание
Вступительное слово
- X. Й. Зелдерхёйс. Юбилей Реформации в «постхристианской» Европе?
- Μ. В. Дмитриев. Почему Реформация остановилась на пороге православного мира?
- А. В. Тихомиров. «Но имей в виду: эта бестия умеет плавать». Покаяние как основная тема виттенбергской Реформации
- И. Е. Андронов. «Каталог свидетелей истины» Флация Иллирика (1556) в формировании протестантской историографической традиции
- Т. П. Гусарова. Реформация в Венгерском королевстве перед лицом закона в первой четверти XVI в.
- А. В. Лазарева. Метаморфозы наследия Реформации в Германии в эпоху Тридцатилетней войны (1618-1648)
- О. В. Дмитриева. Реформация и привилегия свободы слова в английском парламенте XVI - начала XVII в.
- Л. А. Пименова. Протестант на службе у христианнейшего короля: казус Жака Неккера
- 3. Ю. Метлицкая. Полемика по поводу «Потерянного рая» Джона Мильтона в XVII-XVIII вв.: история богословских и философских интерпретаций
- А. Г. Зоитакис. Протестантская миссия в Греции в XIX - первой половине XX в.: успех или провал?
- О. Е. Петрунина. Отношение христиан Османской империи к протестантам в XVII - начале XX в.
- И. Ю. Хрущева. «Из тьмы к божественному свету»: феномен массовых религиозных обращений в эпоху Первого «Великого Пробуждения» в колониях Новой Англии
- О. Е. Казьмина. Мегацерковь в США как феномен современного протестантизма
Ссылки на Degoo - увы, уже не работают.
Таки да... эх, война, что ты подлая сделала... (Б.Окуджава)
Спасибо!