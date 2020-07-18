В Православной Церкви мариология не является самостоятельной темой: она неотделима от христианского учения в целом, как своего рода его антропологический лейтмотив. Основанный на христологии догмат о Богоматери имеет ярко выраженный пневматологи- ческий характер и благодаря двойному домостроительству Сына и Святаго Духа неразрывно связан со всей экклезиологической реальностью. В сущности, если мы попытаемся говорить о Божией Матери, основываясь исключительно на догматических данных в самом строгом смысле слова, то есть на соборных определениях, то мы не найдем ничего, кроме именования Θεοτοκος (Богородица), которым Церковь торжественно подтвердила Богоматеринство Пресвятой Девы.

Догматическая тема Θεοτοκος, утвержденная в борьбе против несториан, есть тема прежде всего хрис- тологическая: в противоположность тем, кто отрицал Богоматеринство, здесь отстаивается ипостасное единство Сына Божия, соделавшегося Сыном Человеческим. Таким образом, здесь непосредственно все сосредоточено на христологии. Но в то же время косвенно получает догматическое подтверждение и почитание Церковью Той, Которая родила Бога по плоти, а из этого следует, что все те, кто восстает против именования «Богоматерь», все, кто отвергает это качество Марии, приписываемое Ей благочестием, не могут считаться подлинными христианами, ибо они тем самым восстают против догмата Воплощения Слова.

Всесвятая - Православное догматическое учение о почитании Божией Матери

Паломникъ, 2001

Сборник работ

ISBN 5-87468-102-7

Всесвятая - Православное догматическое учение о почитании Божией Матери - Содержание

Предисловие

Архимандрит Алексий (Ржаницын) О ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОЙ ДЕВЕ МАТЕРИ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Сущность и части вероучения о Преблагословенной Деве Матери

Важность учения о Богородице Приснодеве

Противники исповедания Святой Марии Богородицею и Приснодевою

I. Об исповедании и наименовании Преблагословенной Девы Богородицею Догматический смысл наименования План исследования Основания в Священном Писании к исповеданию и наименованию Преблагословенной Девы Богородицею В пророчестве Исаии В Евангелии Луки В Посланиях апостола Павла Исповедание Преблагословенной Девы Богородицею и употребление этого наименования в первенствующей Церкви Что сказать о происхождении наименования Девы Марии Богородицею? Торжественное провозглашение догмата в наименовании Преблагословенной Девы Богородицею на Ефесском Вселенском Соборе Предшествующие обстоятельства Соборное решение Опровержение возражений Примечание

II. О Приснодевстве Пресвятыя Богородицы Значение приснодевства Матери Божией Разделение учения о приснодевстве Богоматери 1. О девстве Ее прежде рождества и в рождестве Основные свидетельства Священного Писания Свидетельства Предания и древнейших Отцов Свидетельства Вселенских Соборов 2. О девстве Божией Матери по рождестве Некоторые свидетельства в Священном Писании Предание как источник верования Святой Церкви в приснодевство Матери Божией Письменные памятники Предания о приснодевстве Матери Божией Защищение истины приснодевства Матери Божией в писаниях Отцов Церкви Провозглашение догмата о приснодевстве на Вселенских Соборах Заключение



Святитель Игнатий Брянчанинов ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Митрополит Сергий ( Страгородский ) ПОЧИТАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПО РАЗУМУ СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В. И. Лососий ДОГМАТ О НЕПОРОЧНОМ ЗАЧАТИИ

Примечание к новому опубликованию статьи «Догмат о непорочном зачатии»

ВСЕСВЯТАЯ

Иеромонах Афанасий (Иевтич) УЧЕНИЕ О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ У СВ. ИОАННА ДАМАСКИНА

Протоиерей Алексий Князев ВЕЛИКОЕЗНАМЕНИЕ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО И ЕГО ПРИШЕСТВИЯ В СИЛЕ

Всесвятая - Православное догматическое учение о почитании Божией Матери - Предисловие

Для православного человека особое почитание и постоянное молитвенное обращение к Божией Матери совершенно естественно, ибо оно основывается на личном опыте Ее помощи и заступничества. Однако для неправославных людей основания для почитания Божией Матери непонятны и требуют разъяснений. Сделать это бывает сложно, потому что путь опытного познания помощи Царицы Небесной такими людьми отвергается и тогда приходится приводить им библейские, исторические, рациональные и др. аргументы. В данной книге эти аргументы в некоторой степени и изложены, и мы надеемся, что она поможет ищущим и вопрошающим выяснить причины особого почитания Божией Матери и узнать основы православного догматического учения о Ней. Книга состоит из семи небольших работ известных православных богословов. В каждой из них излагаются различные аспекты догматического учения о Пресвятой Богородице. Чтобы помочь читателю найти ответ на интересующие его вопросы, мы скажем несколько слов о каждой из них.

В первой работе «О Преблагословенной Деве Матери Господа нашего Иисуса Христа» архимандрита Алексия Ржаницына (ректор Московской Духовной академии с 1847 по 1853 гг.) достаточно подробно и тщательно излагаются библейские, исторические и догматические основания для почитания Девы Марии Богородицею и Приснодевою. Особое внимание в ней уделено ереси Нестория, который выступал против наименования Девы Марии Богородицею, и опровержению этого лжеучения святыми Отцами Церкви на III Вселенском Соборе в 431 г. Обилие аргументов из Священного Писания и Предания делает эту обстоятельную работу содержательной и весьма полезной с апологетической точки зрения. В отношении этого сочинения мы позволили себе сделать небольшую стилистическую правку, чтобы облегчить современному читателю понимание и восприятие текста и сделали несколько примечаний к тем местам, которые для читателя середины XIX в. не раскрывались, т. к. были общеизвестными, но в наше время таковыми не являются и требуют, как нам кажется, некоторых объяснений.

Второй работой в данной книге является «Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери» святителя Игнатия Брянчанинова. Причиной ее написания послужил «новый догмат папистов». Имеется в виду догмат о непорочном зачатии Девы Марии, который был провозглашен папой Пием IX в 1854 г. особой буллой гласит следующее: «Учение, которое содержит, что Преблагословенная Дева Мария от первого момента Своего зачатия по особой благодати и особенной привилегии Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Искупителя человеческого рода, была сохранена от всякого пятна первородного греха, есть учение Богооткровенное и потому должно быть твердо и решительно исповедуемо всеми верными». Работа святителя Игнатия — одна из самых интересных и важных среди сочинений по данной теме. Благоговение и живой молитвенный опыт общения с Божией Матерью ощущается в каждом слове святителя. Отсутствие академической «сухости» при изложении, использование богословских аргументов в меру необходимости и одухотворенность слова делают это небольшое сочинение ясным, живым и убедительным, поэтому эта работа переиздавалась многократно не только до 1917 г., но и в наши дни.