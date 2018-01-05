При изучении истории открытия русской иконописи в десятилетие между 1924 и 1934 годами невольно думается, что трудные времена способствовали хорошим делам. Интенсивность поиска памятников древнерусского искусства, их концентрация в разнообразных музейных хранилищах, глубина научных исследований характеризуют названную эпоху. Едва ли не половина наиболее выдающихся произведений русской иконописи была выявлена, расчищена и выставлена в музеях РСФСР именно в эти годы.

Средоточием всех работ, связанных с памятниками русской иконописи, осталась, как и ранее, Москва, а в Москве – Центральные Государственные реставрационные мастерские, явившиеся на смену первоначальной Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи. Поскольку Кремль, где с 1918 года размещалась Комиссия, окончательно превратился в закрытую для простых смертных крепость большевиков, реставрационным мастерским пришлось подыскивать новое помещение, и оно нашлось в палатах XVII века Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, напротив тогда еще не разрушенного храма Христа Спасителя.

В дореволюционные годы здесь размещалось Московское Археологическое общество, в задачи которого входили, в частности, охрана и реставрация древнерусской иконописи и стенописи. Так соединились два родственных научных учреждения, и мастерские стали как бы преемником Археологического общества.

Вздорнов Герольд - Реставрация и наука - Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи

М.: Индрик, 2006. 412 с., ил.

ISBN 5-85759-375-1

Вздорнов Герольд - Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. КРАТКИЕ ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ Дореволюционный период Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в России Центральные Государственные реставрационные мастерские

II. РЕСТАВРАЦИЯ И НАУКА Александр Иванович Анисимов Григорий Осипович Чириков в оценке А.И. Анисимова Юрий Александрович Олсуфьев

III. КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ И КОЛЛЕКЦИИ Коллекционеры и коллекции в дореволюционное время Частное коллекционирование икон в России. Двадцатый век О коллекциях, выставках и коллекционерах

IV. ЭТЮДЫ ОБ УЧЕНЫХ Никодим Павлович Кондаков в зеркале современной византинистики Письма Игоря Грабаря. Автопортрет художника, ученого и общественного деятеля О книге В.Н. Лазарева «История византийской живописи» Русская художественная культура в творчестве М.В. Алпатова



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОБ АВТОРЕ

Вздорнов Герольд - Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи - Предисловие

В 1986 году мною был издан первый том монографии «История открытия и изучения русской средневековой живописи», посвященный исключительно XIX веку. Тогда я предполагал, что в скором времени будет подготовлен к печати и второй том, куда бы вошли матер иалы, относящиеся к первой половине XX века. Планировалось, что изложение темы будет доведено до начала Великой Отечественной войны. Получилось, однако, так, что я стал писать краткие очерки по данному периоду, а также этюды по отдельным ключевым вопросам и биографии наиболее выдающихся ученых и реставраторов. В конечном результате получился сборник разных работ, дающий картину открытия древнерусской и византийской живописи в более широком историческом аспекте. В сборник вошли преимущественно ранее изданные тексты, но поскольку они публиковались в малотиражных отечественных и зарубежных изданиях, их вторичная публикация вполне оправданна.

За время, минувшее с момента публикации первого тома книги «История открытия и изучения русской средневековой живописи», научная литература вопроса пополнилась десятками новых статей и книг. Прямо либо косвенно их авторы затрагивают ту же тематику, которую разрабатывал и я. Это потребовало уточнения ряда сведений, сообщаемых в моих очерках, и обновления справочного аппарата. С другой стороны, я посчитал нужным сократить несколько прежних публикаций и не печатать, например, обширные списки изданных и архивных работ таких авторов, как А.И. Анисимов и Ю.А. Олсуфьев. Поскольку многие известные деятели искусства и науки оставили заметный след в истории дореволюционного и советского периода, их имена в равной мере присутствуют в разных частях настоящего сборника, что повело к дублированию некоторых сообщений. Это неизбежный недостаток всех сборников статей по однородной тематике, но так как очерки и не задумывались как части цельного изложения, автор приносит извинения читателям.

Книга «Реставрация и наука» не является второй частью «Истории открытия и изучения русской средневековой живописи». Это как бы «промежуточный» том, куда я поместил достаточно развернутые этюды о наиболее ярких деятелях XX века. и наиболее значительных фактах из художественной жизни двух эпох, одна из которых предшествовала Первой мировой войне и двум революциям 1917 года, а другая почти полностью связана с преобразованиями в России в послереволюционное время. Из очерков, правда, выпали характеристики двух деятелей, сыгравших выдающуюся роль в истории открытия древнерусской живописи: Павла Павловича Муратова и Василия Тимофеевича Георгиевского. С именем П.П. Муратова связано создание первой научной истории древнерусской живописи (1913), а с именем В.Т. Георгиевского – публикация шедевра русского изобразительного искусства прошлого: фресок Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря (1911). Само собою разумеется, что тому и другому будут посвящены обширные части текста второго тома «Истории».

В сборник включено более двухсот редких и даже уникальных фотоснимков, извлеченных из русских государственных и частных архивов, а также частично полученных мною из Германии, Англии и Франции. Возможный недостаток фотодокументов восполнен воспроизведениями переплетов и титульных листов из множества книг и брошюр, имеющих прямое отношение к теме открытия древнерусской живописи и которые сами по себе несут небесполезную для историков искусства научную информацию. В редких случаях мною приведены объявления и рекламные листки, относящиеся к единичным изданиям или сериям изданий, столь характерным для XIX и XX веков. Чтобы не загромождать основный текст массой побочного, но вместе с тем и ценного научного материала я избрал форму развернутых пояснений к иллюстрациям.

По общему своему объему они равны одной трети очерков в целом. Получилась своего рода книга в книге, которую можно читать и рассматривать параллельно с основным текстом или даже независимо от него. Собранные здесь графические материалы обладают еще одним свойством: они дают картину оформления научных и научно-популярных книг и журналов за полтора столетия и, следовательно, могут быть использованы при изучении искусства книги и при обучении молодых художников-полиграфистов, стремящихся овладеть мастерством книжного дизайна. Здесь представлены образцы книжного оформления таких художников как Е.Е. Лансере, И.Ф. Рерберг, И.Я. Билибин, И.Э. Грабарь, Н.П. Ульянов, Д.И. Митрохин, Ф.Б. Збарский, В.В. Лазурский, И.И. Фомина, М.Г. Жуков, Ю.А. Марков, А.Б. Коноплев, А.Т. Троянкер и многие-многие другие известные художники XX века.

Поскольку публикуемые очерки создавались мною с 1977 по 2004 год, то есть в течение почти тридцати лет, я имел возможность воспользоваться консультациями многих ныне уже ушедших в вечность, но дорогих мне людей: А.Л. Якобсона, Б.Б. Пиотровского, И.Г. Спасского, Д.С. Лихачева, А.В. Сусловой и Н.Г. Порфиридова в Петербурге, Мартина Винклера из Фельдафинга (Германия), В.И. Антоновой, А.Н. Свирина, Т.А. Сидоровой, В.С. Попова, Н.Н. Померанцева и Е.П. Васильчиковой в Москве, И.А. Пятницкой и Н.И. Федышина в Вологде, родственников Н.И. Брягина в Ярославле, М.С. Лаговского в Лондоне. Немало ценных сведений я получил и от здравствующих ныне Е.Н. Мнева, В.В. Филатова, внука отца Исаака Носова Ю.А. Каменского, Н.М. Привато, М.П. Юкиной в Москве и Петербурге, а также от М.Г. Малкина, Б.Н. Дудочкина, О.В. Лелековой, С.В. Ямщикова, Л.И. Лифшица, В.М. Рудченко, С.П. Масленицыной, М.Н. Шаромазова, М.С. и А.С. Трубачевых, Е.Н. Олсуфьевой, А.В. Ренжина.

Неизменно доброжелательное отношение к моей работе проявляли все архивные учреждения и отделы рукописных фондов в столичных и провинциальных музеях, прежде всего Институт истории материальной культуры Российской Академии наук, Государственный Русский музей, Санкт-Петербургское отделение Архива Российской Академии наук, Российская Национальная библиотека, Архив литературы и искусства и Институт русской литературы Российской Академии наук в Петербурге, Третьяковская галерея, Российская Государственная библиотека, Государственный Исторический музей, Музей архитектуры имени А.В. Щусева и Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева в Москве, Сергиево-Посадский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Вологодский областной музей, Государственный архив Владимирской области, Архив литературы и искусства Чешской Академии наук и искусств в Праге, реставрационные мастерские в Москве, Ярославле, Владимире и Вологде. Из этих же официальных источников получены и почти все (за немногими исключениями) архивные фотоснимки. В поисках редких зарубежных изданий русских и иностранных авторов, нужных для работы, неоценимая помощь была мною получена от моего друга профессора Райнера Штихеля (Мюнстер, Германия), профессора Мартина Винклера (Фельдафинг, Германия), профессора Франка Кемпфера (Мюнстер) и Ксении Михайловны Муратовой (Париж).

Считаю своим долгом выразить особую благодарность Российскому Гуманитарному Научному Фонду, эксперты которого нашли возможным финансирование издания сборника моих избранных работ по реставрационно-научному открытию древнерусской живописи, а также Н.Л. Подвигиной, взявшей на себя всю техническую компьютерную обработку текстов, директорату издательства «Индрик» в лице К.А. Ваха и С.Г. Григоренко, специалисту по компьютерному сканированию иллюстраций и сотруднику того же издательства А.С. Старчеусу, взявшемуся за нелегкий труд по художественному оформлению книги. И, наконец, эта книга не была бы осуществлена, если бы не исключительная терпеливость моей жены Фаины Ивановны Павловой, мирившейся с моей постоянной рабочей занятостью и частыми отъездами из дома в Петербург, Киев, Вологду, Ярославль, Владимир, Новгород, Ростов Великий и Ферапонтово.