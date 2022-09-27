С глубокой древности Греция неизменно несла свое искусство в беспредельные дали ойкумены. Византийский период существования греческой культуры не стал исключением. И поствизантийский (отсчет которого начинается с захвата Константинополя турками в 1453 году) - также. Последним крупнейшим вкладом Греции в искусство европейского мира стало творчество Доменикоса Теотокопулоса, родом с острова Крит, более известного как Эль Греко (1541-1614), едва ли не самого католического художника самой католической страны - Испании.

Ему предшествовала деятельность двух не менее великих художников-путешественников, просветителей поздневизантийского периода - Феофана Грека и кира ("отца", то есть монаха или священника) Мануила Евгеникоса , расписавшего между 1384 и 1395 годами по заказу крупного феодала храм в западногрузинском селе Цаленджиха. Из надписи на столбе храма следует, что Мануил Евгеникос был специально приглашен из Константинополя. За ним были посланы двое придворных местного правителя Вамека Дадиани. Это все, что известно о художнике. Но сохранилась, по крайней мере в своей основной части, его роспись, поразительный образец столичного искусства позднепалеологовского периода.

Геннадий Попов - Феофан Грек

Москва, АРТ-РОДНИК, 2002

ISBN 5-88896-102-7

Геннадий Попов - Феофан Грек - Отрывок из книги

О Феофане Греке мы знали бы немногим больше, если бы не знаменитое послание иеромонаха Епифания, адресованое "некоему другу своему Кириллу". Оно известно в единственном списке XVII века (Российская национальная библиотека, Соловецкое собрание, 15/1474. Лл. 130-132). Правда, московские летописи - а точнее, Троицкая, сгоревшая в пожаре 1812 года, и вслед за ней некоторые другие хронографы - упоминают о работах Феофана в храмах Кремля под 1395, 1399 и 1405 годами. В XVII столетии в одну из позднейших новгородских летописей попадает копия с ктиторской надписи из церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде Великом о создании ее росписей в 1378 году "повелением благородного и боголюбивого боярина Василия Даниловича и со ульчаны Илины улицы". Далее в летописном тексте следует: "А подписал мастер гречанин Феофан при великом княжении князя Дмитрия и при архиепископе Алексее Новгородском и Псковском". Росписи эти также частично сохранились и являются надежным источником для характеристики творческой индивидуальности мастера.