15. The Story ofPaul's Life and Ministry - 16. A Primer on Pauline Theology - 17. Galatians - 18. 1 and 2 Thessalonians - 19. Philippians - 20. Colossians, Philemon, and Ephesians - 21. 1 and 2 Corinthians - 22. Romans - 23. The Pastoral Epistles