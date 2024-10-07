Wright N. T. - The New Testament in Its World
Двое из самых плодовитых на сегодняшний день евангельских исследователей Нового Завета объединили свои знания для создания удивительного тома: отчасти введение и обзор, отчасти «заметки на скале» к четырем томам Райта, вышедшим на сегодняшний день в его серии «Христианские истоки и вопрос о Боге», отчасти предварительный просмотр того, что он мог бы сказать в оставшихся двух томах, и отчасти демонстрация всегда разумных суждений Берда, часто красиво аллитерированной прозы, а иногда и особенно забавного юмора. К особым особенностям относятся щедрые иллюстрации книги, боковые панели со ссылками на избранные древние первоисточники и веселые «электронные письма с краю» от сбитого с толку студента своему терпеливому профессору, который всегда отвечает мудро. В целом, жанр, как и качество, единственный в своем роде. - КРЕЙГ Л. БЛУМБЕРГ, профессор Нового Завета, Денверская семинария.
Это не только превосходное вступление к Новому Завету двух самых плодовитых и уравновешенных ученых Нового Завета на сегодняшний день, но и более продвинутые студенты найдут здесь доступный и зрелый синтез и учебник для объемной работы Райта. - КРЕЙГ С. КИНЕР, FM, и Ада Томпсон, профессор библейских исследований, Богословская семинария Эсбери, Уилмор, Кентукки, США
Это квинтэссенция многотомного проекта Райта, посвященного истокам христианства и вопросу о Боге за четверть века. Избранные фрагменты наиболее важных дискуссий Райта были отобраны и дополнены новыми материалами обоих авторов, дополнены наглядными пособиями, учебными пособиями и онлайн-ресурсами. Если вы хотите познакомить изголодавшихся студентов семинарии с Новым Заветом глазами Н.Т. Райта, но не можете назначить для чтения тысячи страниц, эта книга вам нужна. - Д-р Дж. П. Дэвис, преподаватель Нового Завета и руководитель магистерских курсов, Тринити-колледж, Бристоль, Англия
Те, кто впервые начинают изучать Новый Завет, могут легко оказаться пораженными огромным объемом того, что им нужно знать, прежде чем они начнут. Это великолепно ясное, но обширное введение - блестящий путь к серьезному изучению Нового Завета, и оно заслуженно станет учебником для большого числа читателей. - ПОЛА Р. ГУДЕР, канцлер, собор Святого Павла, Лондон
Идея этой книги возникла во время конференции в 2010 году. Майкл Берд предложил Филиппу Лоу из SPCK, чтобы кто-то поработал с Н.Т. Райтом и попытался объединить его массивную и все еще неполную серию «Христианские истоки и вопрос о Боге» в один том, таким образом, это своего рода введение в Новый Завет. Лоу понравилась эта идея, и он посоветовал самому Берду сделать это. Поначалу Берд сопротивлялся - предпочитая быть родоначальником, а не исполнителем идеи, - но когда Райт согласился на проект, Берд подписался с энтузиазмом. В последующие девять лет идея Берда разрасталась по размаху и выражению - и не в последнюю очередь потому, что в это время Райт продолжал писать новые произведения. Оба автора также проводили лекции на Святой Земле, в Греции и Риме, чтобы дополнить книгу.
Майкл Берд был первым ответственным за проработку значительного корпуса работ Райта, выбор ключевых отрывков, обобщение и дополнение материала. Н. Т. Райт принимал участие на всех этапах, руководя его планированием, написанием нового материала, редактированием, предлагая разнообразные предложения и влияя на построение тома от начала до конца. Это введение в Новый Завет - во многом совместная работа.
Эта книга уникальна во многих отношениях. Во-первых, это что-то вроде «читателя» или «семплера» Н. Т. Райта, написанного в жанре введения к Новому Завету. Непосредственно включены несколько разделов томов «Истоки христианства», а также различные абзацы из популярных книг Райта, таких как «Удивленные надеждой» и «Новый Завет для всех». Настоящая книга, таким образом, служит введением не только к Новому Завету, но и к корпусу Райта; мы надеемся, что она будет служить воротами для изучения его научных и популярных работ.
The New Testament might only be small, but it is a strange and powerful book. At one level, it tells the history ofJesus and the early church; at another level (and these two go closely together, as we shall see) it is regarded by churches around the world as inspired scripture, normative for the life of faith. For this to become a reality, for the New Testament to come alive, each generation of readers, and especially teachers and preachers, needs help, particularly in the form of thorough, user-friendly, and creative introductions to Jesus, his first followers, and the literature that emerged from that movement. That is what this book is hoping to provide.
The idea for this book came during a conference in 2010. Michael Bird suggested to Philip Law of SPCK that someone ought to work with N. T. Wright and try condensing his massive and still incomplete Christian Origins and the Question of God series into a single volume, thus forming a kind of introduction to the New Testament. Law loved the idea and suggested that Bird himself should be the one to do it. Bird was reluctant at first - preferring to be the progenitor rather than the executor of the idea - but when Wright agreed to the project, Bird signed up enthusiastically. In the following nine years, Bird's idea would soar and grow in scope and expression—and not least because Wright kept producing new writings during this time. Both authors also filmed lectures throughout the Holy Land, Greece, and Rome to complement the book, while careful attention and research was given to the book's rich visual and pedagogical features.
Nicholas Thomas Wright - Michael F. Bird - The New Testament in Its World
Published in North America by Zondervan Academic, 2019. - 992 р.
ISBN 978-0-310-49930-5 (hardcover)
ISBN 978-0-310-49932-9 (ebook)
Nicholas Thomas Wright - Michael F. Bird - The New Testament in Its World - Contents
List of Illustrations
Preface
Abbreviations
Part I READING THE NEW TESTAMENT
1. Beginning Study of the New Testament - 2. The New Testament as History - 3. The New Testament as Literature - 4. The New Testament as Theology
Part II THE WORLD OF JESUS AND THE EARLY CHURCH
5. The History of the Jews between the Persian and Roman Empires - 6. The Jewish Context ofjesus and the Early Church - 7. The Greco-Roman Context of the Early Church
Part III JESUS AND THE VICTORY OF GOD
8. The Study of the Historical Jesus - 9. The Profile and Praxis of a Prophet - 10. Who Did Jesus Think He Was? - 11. The Death of the Messiah
Part IV THE RESURRECTION OF THE SON OF GOD
12. The Afterlife in Greek, Roman, and Jewish Thought - 13. The Story of Easter according to the Apostle Paul - 14. The Story of Easter according to the Evangelists
Part V PAUL AND THE FAITHFULNESS OF GOD
15. The Story ofPaul's Life and Ministry - 16. A Primer on Pauline Theology - 17. Galatians - 18. 1 and 2 Thessalonians - 19. Philippians - 20. Colossians, Philemon, and Ephesians - 21. 1 and 2 Corinthians - 22. Romans - 23. The Pastoral Epistles
Part VI THE GOSPELS AND THE STORY OF GOD
24. The Gospel according to Mark - 25. The Gospel according to Matthew - 26. The Gospel according to Luke and Acts of the Apostles - 27. The Gospel according to John - 28. The Making of the Gospels
Part VII THE EARLY CHRISTIANS AND THE MISSION OF GOD
29. Introduction to Early Christian Letters - 30. The Letter to the Hebrews - 31. Letters by Jesus' Brothers: James and Jude - 32. Petrine Letters: 1 and 2 Peter - 33. Johannine Letters: 1, 2, and 3 John - 34. Revelation
Part VIII THE MAKING OF THE NEW TESTAMENT
35. Introduction to Textual Criticism of the New Testamen - 36. The Canonization of the New Testament
Part IX LIVING THE STORY OF THE NEW TESTAMENT
37. Bringing It All Together
Bibliography
Scripture and Other Ancient Literature Index
Subject Index
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