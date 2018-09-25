История Русской Церкви

Предлагаемый читателю атлас по истории Русской Церкви заполняет лакуну в учебных материалах в одном из базовых предметов по направлению «Теология» и может одновременно использоваться как учебное пособие и в бакалавриате, и в магистратуре. Историческая наука изучает события и явления прошлого, происходившие во времени и в пространстве, и если первое из упомянутых условий - время - неизменно присутствует в научных исследованиях, учебных пособиях и популярной литературе по истории хотя бы в виде более или менее выстроенной хронологической последовательности (а научные и учебные издания по хронологии, проблемам летоисчисления в отдельных памятниках прошлого, уточнению датировок событий достаточно многочисленны и разнообразны), то географическая составляющая практически не принимается во внимание ни исследователями, ни их читателями. Иной раз, читая статью или книгу по истории, невольно вспоминаешь слова из известной книги А. и Б. Стругацких: «Развернув карту Китежграда с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет». Исторические персонажи в некоторых книгах в считанные дни преодолевают сотни и тысячи километров бездорожья, не обращая внимания на реки, болота, леса, горы и иные естественные географические препятствия. Причиной тому является также фактическое отсутствие учебных пособий или научных разработок по исторической географии, что не только сказывается на качестве исторического знания, но также обусловило главную трудность в работе над атласом. Составленный Василием Олеговичем Яковлевым атлас является учебной работой, что имеет свои плюсы и минусы. Опыт картографической учебной работы является настолько новаторским, что в нем неизбежны ошибки, приблизительность и неполнота. Однако появление такого атласа уже позволит сделать получение исторического знания студентами более конкретным и точным. Тем более что речь идет о дисциплине, в рамках которой никогда до сих пор не издавались учебные атласы. Несомненным плюсом является то, что атлас составлен руками студента. Это тот редкий, но удачный случай, когда автор лучше других представлял, какие требования предъявляет целевая аудитория. С учетом искреннего старания и значительных усилий, которые употребил автор для создания атласа, он несомненно должен занять важное место среди учебных пособий по истории Русской Церкви. Планируется, что атлас станет одним из компонентов учебного пособия по истории Русской Церкви в Санкт-Петербургской Духовной Академии, наряду с учебными пособиями и хрестоматией для бакалавриата и магистратуры. Разумеется, атлас будет дорабатываться и расширяться. Пока же резонно обратиться к читателю с просьбой не пренебрегать им, ибо пространственный аспект исторического знания очень важен, а также: «господа отцы и братья, оже ся где буду описал, или переписал, или не дописал, чтите исправливая Бога деля, а не клените» (Лаврентьевская летопись).

Василий Яковлев - Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков

Учеб пособие

Изд. 2-е, испр. и доп.

Издательство — Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия — 40 с.

Санкт-Петербург — 2017 г.

ISBN 978-5-906627-41-4

Василий Яковлев - Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков - Содержание

Восточные славяне в VIII-IX вв.

Христианство в крыму в VIII в.. епископии константинопольского патриархата Возможные пути проникновения христианства на русь в IX - X вв.

Принятие христианства в ближайших к руси странах

Установление церковной организации на руси в X-XI вв.

Прославленные святые X-XI вв.

Монастыри русской церкви, основанные в XI в.

Развитие культуры в XI в.

Христианизация руси в Х-ХШ вв.

Епископии русской церкви в ХII-ХIII вв.

Прославленные святые XII в.

Монастыри русской церкви, основанные в XII в.

Путешествие игумена Даниила на святую землю (1104-1107)

Путешествие игумена Даниила по окрестностям Иерусалима

Путешествие игумена Даниила в Галилею во время похода крестоносцев на Дамаск

Путешествие игумена Даниила из Иерусалима в Константинополь

Основные направления путешествий русских паломников в ХII-XV вв. Монгольское нашествие на русь (1237-1241)

Прославленные святые XIII в.

Монастыри русской церкви, основанные в XIII в.

Жизненный путь преп. Сергия Радонежского (1314-1392)

Монастыри русской церкви, основанные в XIV в.

Монастыри русской церкви, основанные в XV в.

Галицкая и Киевская митрополии в XIV-XV вв.

Епископские кафедры русской церкви в XVI в.

Крупнейшие культурные центры XII-XV вв.

Важнейшие произведения древнерусской литературы XI-XV вв.

Приложение

Василий Яковлев - Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков

История Русской Церкви, как и любая историческая дисциплина, развивалась в географическом пространстве. Наглядное представление о нем может многое дать тому, кто занимается изучением прошлого. Национальные границы Церкви в целом совпадают как с национальными границами «Русского мира», так и с границами государства, которое в разные периоды своей истории называют Древней Русью, древнерусскими княжествами, Московским царством, Российской империей, Советской Россией, Советским Союзом, Российской Федерацией. Разумеется, Русская Церковь неотделима от национального носителя русской религиозности - русского народа.

Русский народ сформировался из слияния славянских племен с варягами, а также иными народами, населявшими в первом тысячелетии по Р.Х. Восточно-европейскую равнину . Основным источником христианства на Руси, независимо от того, была ли это в большей степени Византия или Болгария, было, по выражению Д. Оболенского, «Византийское содружество наций». Ближайшими же епархиями Константинопольского патриархата, связи с которыми были наиболее давними, и которые несомненно оказали влияние на появление Русской Церкви, были епархии Крыма и восточного Причерноморья . Некоторые из них впоследствии на более или менее длительный срок вошли в состав Русской митрополии - Тмутаракань (бывшая Таматарха), Корсунь (Херсонес).

Однако не только константинопольская церковная традиция оказала влияние на формирование Русской Церкви, но и большинство окружавших Русь христианских народов . Поэтому можно смело утверждать, что просвещение Руси светом новой веры напрямую зависело от христианизации соседних стран . Главным источником христианской культурной традиции Руси стали народы, говорившие с Русью на одном языке, т.е. славянские народы. Церковная организация возникшей Русской Церкви выстраивалась по оси «Киев-Новгород», поскольку эти два города играли роль «двух столиц» Руси.

Можно заметить, что первые епископии (а их нужно отличать от епархий, поскольку епархии имеют границы, а епископии - нет) возникли в важнейших княжеских центрах Руси эпохи князя Владимира и фактически опоясывали территорию Руси . Поскольку княжеская власть определяла жизнь Церкви на Руси, то и появление епископий, и их статус (можно вспомнить про митрополии Киева, Чернигова и Переяславля во второй половине XI века) определялся князьями. Скоро появились и первые русские святые , основы христианского подвига которых так ярко обозначил Г. П. Федотов. Монастыри домонгольской Руси находились почти только в городах и сильно зависели от своих ктиторов .

Принятие христианства обозначило также резкий взлет национальной русской культуры, мгновенно отбросившей примитивные языческие формы в тех жанрах искусства, которые касались элиты и государственного строительства , при этом в народной среде языческая культура слилась с христианской, образовав т.н. «двоеверие». Христианизация регионов была не столь простой и быстрой как крещение Киева, уже имевшего на 988 год мощную христианскую общину и крепкие связи с христианскими государствами. Кое-где язычество оказало короткое, но сильное сопротивление (Новгород, где был быстро найден компромисс), а кое-где христианизация растянулась на длительное время, хотя и проходила почти бесконфликтно (земли вятичей и муромы) .

В ХII-ХIII веках, несмотря на политический кризис и распад древнерусского государства (а возможно, и отчасти благодаря), сеть епископий несколько разрослась, хотя «монархического» главенства киевской митрополии поколебать уже было невозможно .Особое место в истории древнерусской церковной жизни занимали паломничества , и особенно письменные описания, сохранившиеся до наших дней - Хождения. В качестве примера в Атласе приведен маршрут передвижений знаменитого паломника начала XII века - игумена Даниила .

Монгольское нашествие и установившееся иго сильно изменили расклад сил в Древней Руси. Церковь, пострадавшая в ходе нашествия наравне со всей Русью , в годы ига получила массу льгот от монголов, поскольку давала им возможность войти во внешнеполитическую систему, выстроенную вокруг восточного Средиземноморья. Центр церковной жизни после появления монголов окончательно переместился в северо-восточную Русь, что особенно видно по территориальному расположению места подвига святых, прославившихся в XIII веке . О том же свидетельствует и распространение здесь монашеской жизни , причем теперь монастыри все чаще основывались не просто за городской стеной, а именно вдали от городов.

Ярчайшим примером стал жизненный путь одного из наиболее почитаемых преподобных Средневековой Руси - преподобного Сергия . По мере расширения Великого княжества Литовского церковная жизнь бывшей Киевской Руси разделилась как бы на две части - западную и восточную - и центром последней стала Москва. Достаточно взглянуть на карты, на которых расположены монастыри XIV-XV веков, чтобы понять причину, по которой киевские митрополиты стремились переселиться на север, где располагались Великое Владимирское княжение, Московское, Тверское, Рязанское, Ростовское княжества .

И только сильный самостоятельный Новгород, «волховское народоправство», всячески пытался продемонстрировать свое равенство, в какой-то мере независимость и даже превосходство в церковных делах над митрополитом, жившим в Москве. Южнорусские же епископии, находившиеся в Великом княжестве Литовском, потребовали независимого церковного управления, поскольку не только политические границы, не только различие политических курсов власть предержащих, но и огромные расстояния разделяли Москву и Галич (Киев потерял прежнее значение и стал городом, игравшим роль, в чем-то схожую с Владимиром-на-Клязьме - формальной столицы). В тяжелые годы монгольского ига русская христианская культура не утратила своих внешних связей с иными христианскими культурами .

Влияние стран латинской Европы, прекратившееся с началом ига, вскоре сменилось влиянием венгерским (на Киев) и южнославянским, сербским и болгарским (на северо-восточную Русь), а затем и европейским (итальянским). Итоги развития Русской Церкви на конец XV - начало XVI веков представлены картой, где отражено церковно-административное устройство эпохи Ивана Грозного , и картой, на которой отмечены крупнейшие произведения древнерусской литературы, ставшей плодом крещения Руси. Таким образом, можно видеть, какой путь проделала Русская Церковь за почти шесть веков.