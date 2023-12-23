Яковлев - Христианская философия чуда
Автор рад представить читателям эту работу. На её создание ушло несколько лет. Основные положения монографии апроби- ровались в ходе проведения в Тюменском государственном уни- верситете лекций и семинаров историко-философской, религиоведческой и историко-антропологической направленности. Автор постарался показать, что сущность философской мысли лучше не привязывать к формально выделяемым периодам истории и что такое привязывание, вообще, нередко вредит постижению этой сущности. Историко-философское знание нуждается в освобождении от эволюционистских клише - линейно-прогрессистских интерпретаций истории и трансформации философских идей. Реализовалась ли в монографии хотя бы отчасти эта потребность - судить, конечно, читателям. С жанровой точки зрения данная работа сочетает в себе чер- ты исследования в сфере истории философии и истории идей. Она носит характер конкретного источниковедческого и исто- риографического экскурса. В ней предпринята попытка достичь нового знания через весьма скрупулёзный источниковедческий и историографический поиск. Это предопределяет структуру текста, стиль и форму выводов. Однако в монографии не пред- ставлена история изучения идей Гоббса и Локка о чудесах или история отношения к этим идеям. Список философов, учёных и интеллектуалов, трактовавших идеи Гоббса и Локка о чудесах, несомненно, может быть сколь угодно расширен. Автор стремился найти актуальный ракурс освещения идей Гоббса и Локка о чудесах и обозначить магистральные, что называется, пути осмысления этих идей в историографии. Хочется надеяться, что особенный отклик это исследование вызовет у представителей отечественной историко-философской мысли, т. к. религиозно-философские идеи Гоббса и Локка, к сожалению, не часто сталовились и становятся предметом изучения отечественных специалистов.
Повышенное внимание автор уделил составлению Списка источников и литературы, так что этот список может использо- ваться как библиографический справочный перечень. Например, Список источников содержит описания большинства русскоязычных изданий задействованных в монографии сочинений Гоббса и Локка. Кроме того, в Список источников включены описания большинства западных изданий этих сочинений, с которых делались их русскоязычные переводы. Весьма широк по охвату проблематики Список литературы. Библиографические описания источников и литературы тщательно выверялись de visu и по электронным каталогам Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Bodleian Library, Library of Congress. Автор также выражает надежду, что предлагаемое исследование станет основой для других его изысканий в области истории философии и истории идей, а также найдёт отклик у широкой читательской аудитории.
Эволюционистское учение определяет тип как научного, так и тип повседневного, обывательского мышления современного человека. Всё воспринимается с точки зрения развития и совершенствования. Существует множество эволюционистских клише, даже обсуждать которые не принято в силу их (кажущейся) непревзойдённой очевидности. Среди них, например, гипотеза о космической и биологической эволюции, концепция демократии как исторически наилучшего и наивысшего вида государственного устройства; обиходным также является разработанное в историческом материализме эволюционистское понимание истории в виде прогрессивного чередования общественно-экономических формаций (якобы жёстко привязанных к определённым хронологическим эпохам): первобытнообщинной (дописьменная эпоха) - рабовладельческой (эпохи древних обществ, Античности) - феодальной (эпоха Средних веков) - капиталистической (эпохи Нового и Новейшего времени) - коммунистической (эпоха Новейшего времени, будущее).
При этом немногие задумываются над тем, что доказательная база универсального эволюционизма ничуть не надёжней доказательной базы, например, креационизма, что, например, классики античной философской и политической мысли - Платон и Аристотель не относили демократию к лучшим видам устройства государственной жизни, что указанные формации и эпохи - далеко не безупречные макроисторические понятийные конструкции.
Яковлев Валентин - Христианская философия чуда: Идеи Томаса Гоббса и Джона Локка
науч. ред. В. А. Суровцев
Томск : Издательский Дом ТГУ, 2019. 244 с.
ISBN 978-5-94621-822-1
Яковлев Валентин - Христианская философия чуда: Идеи Томаса Гоббса и Джона Локка - Оглавление
Вступительное слово
Благодарности
Введение
Примечания к Введению
Глава 1. Эпоха Гоббса и Локка: некоторые аспекты формационно-эволюционистского осмысления
- § 1.1. Западноевропейская наука XVI-XV11 вв
- Резюме к § 1.1
- § 1.2. Раннее Новое время
- Резюме к § 1.2
- Резюме к Главе 1
- Примечания к Главе 1
Глава 2. Гоббс о чудесах
- § 2.1. Идеи о чудесах в сочинениях Гоббса
- Резюме к § 2.1
- § 2.2. Религиозно-философские идеи Гоббса в формационно-эволюционистских трактовках
- Резюме к § 2.2
- § 2.3. Идеи Гоббса о чудесах в оценках исследователей
- Резюме к § 2.3
- Резюме к Главе 2
- Примечания к Главе 2
Глава 3. Локк о чудесах
- §3.1. Идеи о чудесах в сочинениях Локка
- Резюме к § 3.1
- § 3.2. Религиозно-философские идеи Локка в формационио-эволюционистских трактовках
- Резюме к §3.2 174
- § 3.3. Идеи Локка о чудесах в оценках исследователей
- Резюме к § 3.3
- Резюме к Главе 3
- Примечания к Главе 3
Заключение
Список условных сокращений названий сочинений Гоббса и Локка
Список источников и литературы
Список источников
Список литературы
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