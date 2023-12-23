Автор рад представить читателям эту работу. На её создание ушло несколько лет. Основные положения монографии апроби- ровались в ходе проведения в Тюменском государственном уни- верситете лекций и семинаров историко-философской, религиоведческой и историко-антропологической направленности. Автор постарался показать, что сущность философской мысли лучше не привязывать к формально выделяемым периодам истории и что такое привязывание, вообще, нередко вредит постижению этой сущности. Историко-философское знание нуждается в освобождении от эволюционистских клише - линейно-прогрессистских интерпретаций истории и трансформации философских идей. Реализовалась ли в монографии хотя бы отчасти эта потребность - судить, конечно, читателям. С жанровой точки зрения данная работа сочетает в себе чер- ты исследования в сфере истории философии и истории идей. Она носит характер конкретного источниковедческого и исто- риографического экскурса. В ней предпринята попытка достичь нового знания через весьма скрупулёзный источниковедческий и историографический поиск. Это предопределяет структуру текста, стиль и форму выводов. Однако в монографии не пред- ставлена история изучения идей Гоббса и Локка о чудесах или история отношения к этим идеям. Список философов, учёных и интеллектуалов, трактовавших идеи Гоббса и Локка о чудесах, несомненно, может быть сколь угодно расширен. Автор стремился найти актуальный ракурс освещения идей Гоббса и Локка о чудесах и обозначить магистральные, что называется, пути осмысления этих идей в историографии. Хочется надеяться, что особенный отклик это исследование вызовет у представителей отечественной историко-философской мысли, т. к. религиозно-философские идеи Гоббса и Локка, к сожалению, не часто сталовились и становятся предметом изучения отечественных специалистов.

Повышенное внимание автор уделил составлению Списка источников и литературы, так что этот список может использо- ваться как библиографический справочный перечень. Например, Список источников содержит описания большинства русскоязычных изданий задействованных в монографии сочинений Гоббса и Локка. Кроме того, в Список источников включены описания большинства западных изданий этих сочинений, с которых делались их русскоязычные переводы. Весьма широк по охвату проблематики Список литературы. Библиографические описания источников и литературы тщательно выверялись de visu и по электронным каталогам Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Bodleian Library, Library of Congress. Автор также выражает надежду, что предлагаемое исследование станет основой для других его изысканий в области истории философии и истории идей, а также найдёт отклик у широкой читательской аудитории.