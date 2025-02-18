Первая мировая война, унесшая с собой по самым приблизительным подсчетам 9 млн человеческих жизней, была, наверное, самым страшным событием XX века. Что касается потерь и разрушений, ее вскоре значительно превзошла и тем самым отодвинула как бы на «задний план» Вторая мировая война, «цена» которой оказалась гораздо выше. И, тем не менее, в каком-то, пусть даже чисто психологическом смысле, война, начавшаяся в 1914 г., была страшнее. Вторая — какой бы ужасной она ни оказалась — все-таки не была столь неожиданной и внезапной. В сущности к ней стали готовиться едва умолкли залпы Первой мировой. Хрупкий и непрочный мир, которого хватило ровно настолько, чтобы выросло и возмужало новое поколение солдат, воспринимался всеми как временное перемирие. Психологически люди были готовы к тому, что война не сегодня завтра начнется...

Если сравнить кризис европейской цивилизации с эпидемией, то, углубляя сравнение, можно сказать, что как разные люди по-разному переносят заболевание, в зависимости от физического и душевного состояния, так и разные страны по-своему переживают кризис и посвоему из него выходят. Одни болеют легко, чуть ли не на ногах, при этом еще и помогая другим больным, кто-то болеет очень тяжело, но все-таки выздоравливает, третьи — увы... К началу Первой мировой войны Россия оказалась самой слабой в ряду великих мировых держав, поэтому и начавшаяся война оказалась для нее фактически смертельной. Вот что нам следовало бы понять к началу XXI века: если бы Первой мировой войны не было, не было бы и никакой большевистской революции, не было бы ни Ленина, ни Сталина, ни ГУЛАГа, ни «оттепели». Разумеется, история не терпит «сослагательного наклонения», но при этом сторонники такой точки зрения (предполагающей, между прочим, целую мировоззренческую систему) упускают из виду, что в русском языке, да и во всех европейских, «историей» называется как сам процесс, так и наука, изучающая этот процесс.

В настоящий том вошли сборники статей «Судьба России», «Кризис искусства» и публицистические статьи Н.А. Бердяева, опубликованные в годы Первой мировой войны и Русской революции в различных периодических изданиях того времени. Хронологические рамки этих произведений - 1914-1922 гг. (до высылки Н.А. Бердяева из Советской России). В состав тома включен также сборник четырех авторов «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922), послуживший одной из причин депортации большой группы русской интеллигенции из страны. В Приложениях печатаются критические отзывы на статьи Н.А. Бердяева и сборник «Освальд Шпенглер и закат Европы».

Николай Александрович Бердяев - Падение священного русского царства - Публицистика 1914 -1922

вступительная статья, сост. и примеч. В.В. Санова. — М.: Астрель, 2007. — 1179, [5] с.

ISBN 5-271-14763-0 (Социальная мысль России)

ISBN 5-271-14764-9

Николай Александрович Бердяев - Падение священного русского царства - Публицистика 1914 - 1922 - Содержание

В.В. Сапов. Военно-революционная публицистика НА. Бердяева

Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности

Мировая опасность (вместо предисловия)

1. Психология русского народа

2. Проблема национальности. Восток и Запад

3. Души народов (параллели)

4. Психология войны и смысл войны

Кризис искусства

Футуризм на войне. Статьи 1914-1917 гг

Падение священного русского царства. Статьи 1917-1922 гг

Освальд Шпенглер и закат Европы

Приложения

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