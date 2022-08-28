Янтцен - Учение о Церкви: ее сущность
В теологически-историческом смысле вторую половину прошлого века можно назвать временем Церкви. Традиционно доктрина о Церкви не была столь важной для догматики и только в этом веке резко выступила на передний план в качестве теологического вопроса.
Альфред Кюн, который уделял этой теме много внимания, в 1974 г. заметил: «Несомненно, учение о Церкви — одна из самых важных и самых актуальных проблем настоящего времени... Мы стали свидетелями "нового открытия” Церкви (Плахт). Говорят о "длительных поисках Церкви” (Дробницкий). Еще в 1929 г. Отто Дибелиус предсказывал, что двадцатый век будет веком Церкви. События последних сорока лет полностью подтвердили его слова. О Церкви много говорят. В 1948 г. Карл Барс утверждал, что за тридцать лет после первой мировой войны о Церкви сказано больше, чем за вместе взятые XVIII и XIX века. А что бы он сказал сегодня?! Повсюду идут усердные поиски структур, испытываются оригинальные формы».1
В 1985 г. Дитер Бодденберг писал: «Нашему времени знаком совершенно новый подход к высказываниям Священного Писания о Церкви. Люди, сознающие, что их личная удовлетворенность жизнью заключается в том, чтобы знать волю Божью для себя, серьезно исследуют этот вопрос».2
Хорошо, когда, рассуждая об этой теме, люди задаются вопросом: «А что говорит Священное Писание?» — и не перестают искать ответ, даже если и полагают, что уже получили его, потому что, как об этом верно пишет Кюн, «Церкви, которые представлены в Деяниях Апостолов и в Посланиях,— это ...Церкви, построенные по Божественному плану, Церкви, соответствующие Его замыслу и Его воле. Церкви же, которые возникли в результате исторического развития древних церквей и приняли другую форму, не могут претендовать на то, что они так же соответствуют Божественному плану».3
Как Моисей построил скинию собрания по небесному образцу, так Бог ожидает, что мы будем трудиться в Его Церкви согласно Его плану, явленному нам в новозаветном Писании.
В данной серии учение о Церкви как общности людей и учение о христианах взаимосвязаны. Понятия Церкви и верующих в Новом Завете нередко взаимозаменяемы.
Обсуждаемая нами область догматики иногда называется экклесиологией. Это слово состоит из греческих слов «экклесия» и «логос». «Экклесия» просто означает «община». Иногда используют понятие «созванные», но это неверно. Хотя в некоторых греческих городах-государствах (полисах) члены свободных политических общин созывались вместе, это не должно означать, что к Церкви Иисуса применимо название «созванные». Понятия нередко меняются и порой принимают значение, отличное от первоначального. Дело не в том, что Церковь нельзя считать созванной и данное греческое слово здесь не подходит; просто не поэтому она названа «экклеси- ей». Мы не должны упускать из вида, что это слово употреблялось задолго до новозаветного времени и обозначало самые разные виды собраний. Лучшим переводом этого слова остается слово «община».
«Логос» переводится как «слово», но может означать и «рассмотрение». В этом случае оно подразумевает размышление над какой-то темой. «Теология» — это размышление о Боге, «пневматология» — размышление о Духе. «Экклесиология» - это размышление о Церкви (и обсуждение этой темы). Это учение о Церкви Божьей, о Церкви Иисуса Христа, а не просто о какой-то общине.
Герберт Янтцен - Учение о Церкви: ее сущность
Герберт Янтцен - Учение о Церкви: ее сущность - Содержание
Предисловие ко всей серии
Предисловие к тому 7/1
Часть первая. Вступление
1. Общие мысли о Церкви
2. Общие мысли о сущности Церкви
- 2.1. Церковь — это спорное понятие
- 2.2. Церковь — это древнее понятие
- 2.3. Церковь — это библейское понятие
- 2.4. Церковь — это важное понятие
Часть вторая. Характерные черты Церкви
3. Решающая особенность Церкви — спасение
- 3.1. Вступление
- 3.2. Другие имена спасенных
- 3.3. Имена, связанные со спасением
- 3.4. Новые отношения
- 3.5. Состав Церкви — множество спасенных
- 3.6. Спасение пока не полное
4. Церковь — это нечто духовное
- 4.1. Духовна ее сущность
- 4.2. Духовно ее жилище
- 4.3. В ней обитает Дух Святой
- 4.4. Ее жизненный источник — Дух Святой.
- 4.5. Ее жизненную ориентацию определяет Дух Святой
- 4.6. Ее поклонение в Духе
- 4.7. Она имеет дары Духа
- 4.8. Ее служение в Духе
- 4.9. Ее духовность обещана
5. Церкви также присуще учение Христово
- 5.1. Ее возникновение — результат слов Христа
- 5.2. Слово Божье пребывает в Церкви
- 5.3. Христово учение определяет и характеризует Церковь
6. Церковь лишь одна
- 6.1. Есть лишь один вид Церкви
- 6.2. Есть лишь один род членства
7. Необходимо разграничение
- 7.1. Настоящая Церковь и ложная церковь
- 7.2. Церковь и общение
- 7.3. Библейская Церковь и названия Церкви
- 7.4. Церковь и квази-церковь
- 7.5. Церковь и церковное помещение
- 7.6. Сущность Церкви и ее структура
- 7.7. Место Церкви в истории спасения
8. Из личного опыта
Часть третья. Церковь, представленная в образах
9. Образы из жизни людей
- 9.1. Церковь как новый человек
- 9.2. Церковь — это тело
- 9.3. Церковь — это возлюбленная
- 9.4. Церковь — это семья
- 9.5. Церковь — это священство
- 9.6. Церковь — это народ
- 9.7. Церковь — это Царство
- 9.8. Церковь — это множество борцов
- 9.9. Церковь — это множество слуг
10. Образы из мира природы
- 10.1. Церковь — это стадо
- 10.2. Церковь — это приносящее плод поле
- 10.3. Церковь — это растение
- 10.4. Сравнима ли Церковь с садом?
11. Образы из материального мира
- 11.1. Церковь — это жемчужина
- 11.2. Церковь — это строение
- 11.3. Церковь — это столп
- 11.4. Церковь — это свет
- 11.5. Церковь — это город
- 11.6. Церковь — это ряд сосудов.
- 11.7. Церковь — это соль
- 11.8. Церковь — это письмо
- 11.9. Сравнивается ли Церковь с хлебом?
- 11.10. Церковь как бесквасное тесто
Библиография
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