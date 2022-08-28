Янтцен - Учение о Церкви: ее сущность

В теологически-историческом смысле вторую половину прошлого века можно назвать временем Церкви. Традиционно доктрина о Церкви не была столь важной для догматики и только в этом веке резко выступила на передний план в качестве теологического вопроса.

Альфред Кюн, который уделял этой теме много внимания, в 1974 г. заметил: «Несомненно, учение о Церкви — одна из самых важных и самых актуальных проблем настоящего времени... Мы стали свидетелями "нового открытия” Церкви (Плахт). Говорят о "длительных поисках Церкви” (Дробницкий). Еще в 1929 г. Отто Дибелиус предсказывал, что двадцатый век будет веком Церкви. События последних сорока лет полностью подтвердили его слова. О Церкви много говорят. В 1948 г. Карл Барс утверждал, что за тридцать лет после первой мировой войны о Церкви сказано больше, чем за вместе взятые XVIII и XIX века. А что бы он сказал сегодня?! Повсюду идут усердные поиски структур, испытываются оригинальные формы».1

В 1985 г. Дитер Бодденберг писал: «Нашему времени знаком совершенно новый подход к высказываниям Священного Писания о Церкви. Люди, сознающие, что их личная удовлетворенность жизнью заключается в том, чтобы знать волю Божью для себя, серьезно исследуют этот вопрос».2

Хорошо, когда, рассуждая об этой теме, люди задаются вопросом: «А что говорит Священное Писание?» — и не перестают искать ответ, даже если и полагают, что уже получили его, потому что, как об этом верно пишет Кюн, «Церкви, которые представлены в Деяниях Апостолов и в Посланиях,— это ...Церкви, построенные по Божественному плану, Церкви, соответствующие Его замыслу и Его воле. Церкви же, которые возникли в результате исторического развития древних церквей и приняли другую форму, не могут претендовать на то, что они так же соответствуют Божественному плану».3

Как Моисей построил скинию собрания по небесному образцу, так Бог ожидает, что мы будем трудиться в Его Церкви согласно Его плану, явленному нам в новозаветном Писании.

В данной серии учение о Церкви как общности людей и учение о христианах взаимосвязаны. Понятия Церкви и верующих в Новом Завете нередко взаимозаменяемы.

Обсуждаемая нами область догматики иногда называется экклесиологией. Это слово состоит из греческих слов «экклесия» и «логос». «Экклесия» просто означает «община». Иногда используют понятие «созванные», но это неверно. Хотя в некоторых греческих городах-государствах (полисах) члены свободных политических общин созывались вместе, это не должно означать, что к Церкви Иисуса применимо название «созванные». Понятия нередко меняются и порой принимают значение, отличное от первоначального. Дело не в том, что Церковь нельзя считать созванной и данное греческое слово здесь не подходит; просто не поэтому она названа «экклеси- ей». Мы не должны упускать из вида, что это слово употреблялось задолго до новозаветного времени и обозначало самые разные виды собраний. Лучшим переводом этого слова остается слово «община».

«Логос» переводится как «слово», но может означать и «рассмотрение». В этом случае оно подразумевает размышление над какой-то темой. «Теология» — это размышление о Боге, «пневматология» — размышление о Духе. «Экклесиология» - это размышление о Церкви (и обсуждение этой темы). Это учение о Церкви Божьей, о Церкви Иисуса Христа, а не просто о какой-то общине.