Сомнение в бытии экзистенции. - Если мы отделяем экзистенцию от существования, мира и всеобщего, то кажется, будто ничего не остается. Если она не становится объектом, то желание схватить ее в мысли кажется совершенно безнадежным. Поскольку это мышление никогда не может получить результата и постоянства, попытка мыслить экзистенцию, кажется, с необходимостью уничтожает сама себя. Можно поэтому усомниться в бытии экзистенции в любом смысле слова и позволить здравому смыслу выдвинуть требование: строго держаться одного предметного как действительного и истинного. Значит, что же: эта попытка возникла вследствие какой-то химеры?

Сомнение в экзистенции неустранимо, потому что мы не можем знать о ней как о некотором существовании и потому, что она не существует как определенная значимость.

Экзистенция подлежит отрицанию так же как мы можем отрицать содержание любой философской мысли, в противоположность партикулярному предметному познанию, которое в состоянии предъявить свой предмет. Я никогда не могу сказать о самом себе, что я такое, - как если бы я был неким устойчивым составом (Bestand). Все, что можно объективируя сказать обо мне, относится к моей эмпирической индивидуальности, которая, правда, поскольку она может быть явлением меня самого как экзистенции, также не поддается выносящему окончательные определения психологическому анализу; эта граница моего знания о себе косвенно указывает на нечто иное, хотя и никогда не может вынудить созерцания этого иного.

Поэтому просветление экзистенции хотя и освобождает, но оно не наполняет нас знанием; оно обретает пространство для меня, но не создает субстанции, указывая на какое-либо объективно постижимое бытие (sie gewinnt Raum für mich, aber schafft nicht Substanz durch Aufweisen eines objektiv faßlichen Seins).

Карл Ясперс - Философия - Книга вторая - Просветление экзистенции

Перевод А.К. Судакова.

Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 448 с.

ISBN 978-5-88373-290-3

Карл Ясперс - Философия - Книга третья - Просветление экзистенции - Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Экзистенция

Мировое существование и экзистенция

Неудовлетворенность возможной экзистенции в мировом существовании

Методы просветления экзистенции

Многозначность явления экзистенции и возможность ложного понимания просветляющих экзистенцию высказываний

ПЕРВАЯ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Я сам в коммуникации и историчности

ГЛАВА ВТОРАЯ. Я сам

Я на границе мыслимого

Саморефлексия

Антиномии самобытия

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Коммуникация

Коммуникация как исток

Просветление экзистенциальной коммуникации

Недостаток в коммуникации

Обрыв коммуникации

Комммуникативные ситуации

Значение возможности экзистенциальной коммуникации

для философствования

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Историчность

Исток историчности

Историчность как явление экзистенции

Отграничение смысла историчности от объективирующих формул

Осуществления

Укланения

ВТОРАЯ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Самобытие как свобода

ГЛАВА ПЯТАЯ. Воля

Психология воли и ее граница

Вопрос о свободе воли

Злая воля

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Свобода

Просветление экзистенциальной свободы

Существование и бытие-свободным

Свобода и необходимость

Свобода и трансценденция

ТРЕТЬТЬЯ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Экзистенция как безусловность в ситуации, сознании и поступке

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Пограничные ситуации

I. Пограничная ситуация историчной определенности экзистенции

II. Отдельные пограничные ситуации

Смерть

Страдание

Борьба

Вина

III. Пограничная ситуация сомнительности всякого существования и историчности действительного вообще

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Абсолютное сознание

Движение в истоке

Исполненное абсолютное сознание

Охранение абсолютного сознания в существовании

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Безусловные действия

I. Безусловные действия, превосходящие существование

Самоубийство

Религиозная деятельность

II. Безусловная деятельность в существовании

Внутренняя деятельность

Деятельность в мире

ЧЕТВЕРТАЯ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Экзистенция в субъективности и объективности

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Полярность субъективности и объективности

Подразделение в раздвоении на субъект и объект

Экзистенция как движение разложения субъективности в объективность и объективности в субъективность

Незавершимость существования экзистенции

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Формы объективности

Требование долженствования

Требование действительности существования в государстве и обществе

А. Экзистенциальная существенность государства и общества

Б. Напряжение между индивидом и объективностью общества.

Требование возможности знания о человеке в его истории и личном величии

А. Исток исторического и форма его значимости

Б. Значимость историографии

В. Значимость образов человеческого величия

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Экзистенция среди экзистенций

Истина в бытии-друг-к-другу

Бытие как экзистенция и бытие для всех

Просветление экзистенции - не онтология

Вера против веры

Карл Ясперс - Философия - Книга третья — Просветление экзистенции — Глава первая — Экзистенция

Если «миром» я называю совокупность всего того, что через ориентирование познавания может сделаться доступным мне как содержание, которое мы можем знать убедительным для каждого образом, то возникает вопрос: исчерпывается ли мировым бытием и всякое вообще бытие и прекращается ли познающее мышление, когда заканчивается ориентирование в мире. То, что в мифическом способе выражения называется душой и Богом, а на философском языке - экзистенцией и трансценденцией, - не есть мир. Они не «есть» в таком же смысле, в каком есть вещи в мире как знаемости, но они могли бы быть неким иным образом. Хотя мы не знаем их, они все же не были бы в таком случае ничто, и хотя мы не познаем их, мы их все же мыслим.

Здесь принимается коренное философское решение в ответе на вопрос: что есть наряду с совокупностью мирового бытия (was gibt es dem gesamten Weltsein gegenüber)?

Бытие, которое - в явлении существования - не есть, но которое может быть и должно быть и которое поэтому во времени решает, вечно ли оно.

Это бытие есмь я сам как экзистенция. Я есмь она, поскольку я не становлюсь для себя самого объектом. В ней я знаю себя как независимого, хотя я и не в состоянии созерцать (schauen) то, что я называю своей самостью. Из возможности экзистенции я живу; лишь в ее осуществлении я бываю самим собой. Если я хочу схватить ее, она скрывается от меня, ибо она - не психологический субъект. В ее возможности я ощущаю себя укорененным глубже, нежели в том, в чем я, объективируясь для себя самого, постигаю себя как задаток и натуру (Artung). Она есть нечто, являющееся себе в полярности субъективности и объективности как существование; но она не есть явление чего-то, что было бы дано где-либо как предмет или было бы размокнуто для рассмотрения, как лежащее в основании. Она есть явление лишь для себя самой и для других экзистенций.

Итак, не мое существование есть экзистенция, но человек есть возможная экзистенция в существовании (Nicht mein Dasein also ist Existenz, sondern der Mensch ist im Dasein mögliche Existenz). Первое существует или не существует, экзистенция же, поскольку она возможна, делает в выборе и решении шаг за шагом к своему бытию - или прочь от бытия, в ничто. Мое существование, сравнительно с другим существованием, имеет различный объем, есть тесное или широкое мировое бытие, экзистенция же на основании своей свободы сущностно отличается от другой экзистенции. Существование как бытие живет и умирает; экзистенция не знает смерти, но относится к своему бытию в восхождении или отпадении (Aufschwung oder Abfall). Существование эмпирически наличествует (ist da), экзистенция налична лишь как свобода.

Существование абсолютно временно, экзистенция во времени есть больше, чем время (Dasein ist schlechthin zeitlich, Existenz ist in der Zeit mehr als Zeit). Мое существование конечно, поскольку оно не есть все существование, и все же для себя оно замкнуто в себе; экзистенция тоже существует не сама для себя и не есть все; ибо она есть лишь если она соотнесена с другой экзистенцией и с трансценденцией, пред которой как перед абсолютно иным она осознает, что она существует не только благодаря себе самой; но в то время как существование, как относительное закругленное завершение нескончаемости, можно назвать бесконечным, бесконечность экзистенции лишена закругленности и существует как открытая возможность. Для существования деятельность из возможной экзистенции представляется проблематичной, ибо забота существования о своей устойчивости во времени должна обращаться против безусловного, путь которого для нее сомнителен, потому что он может принести потери для существования и привести к его уничтожению. Забота о существовании хотела бы подчинить экзистенциальное делание условиям своей собственной устойчивости; но для возможной экзистенции безусловное избрание существования и наслаждение таковым уже есть отпадение, потому что экзистенция, со своей стороны, подчиняет действительность существования условиям, в которых постигает себя самое, как безусловную. Безусловная же воля к жизни как таковой, если ее существование выясняется перед нею как действительность непрерывного и совершенного краха, необходимо должна впасть в отчаяние.