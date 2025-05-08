Кем был Иисус из Назарета - Глеб Ястребов

У истоков её стоял Германн Самюэль Реймарус (1694–1768), профессор восточных языков в Гамбурге. Это был очень критично настроенный к христианству человек, и в своих исследованиях он во многом пытался опровергнуть христианство, показать, что реальный Иисус был совершенно не таким, каким его представляет церковь, и что христианство стоит на ошибке и даже обмане. Вслед за Реймарусом жизнью Иисуса стали интересоваться и другие учёные: поначалу светские и из среды либерального протестантства, а впоследствии — всё больше и больше историки традиционно верующие. Гиперкритические и предубеждённые выводы Реймаруса были забыты, но само направление исследований оказалось перспективным.

Существует, однако, и другой ракурс — исторический . Он основан на том, что Иисус был живым человеком из плоти и крови и что о его жизни существует целый ряд письменных свидетельств. Соответственно, историк вправе подойти к его биографии с теми же историческими мерками и методами, с помощью которых изучают жизни Сократа и Александра Македонского, Гаутамы Будды и Карла Великого, князя Владимира и Савонаролы. С началом нового времени, когда историческая наука стала освобождаться от диктата церковных условностей и догм, возникла целая научная дисциплина: изучение жизни Иисуса (или, как её впоследствии стали называть, «поиск исторического Иисуса» ; англ. Quest for the historical Jesus).

Кем был Иисус? И каким был Иисус? К ответам на эти вопросы можно подходить с разных точек зрения. Один возможный подход — это подход верующего и богослова. Так, во всех основных направлениях христианства Иисус исповедуется как Христос (Мессия), Сын Божий и даже Бог. Или в исламе об Иисусе говорят как о «духе от Бога» и «посланнике Бога». Подход верующего основан либо на личном, внутреннем опыте сердца, либо на изысканиях богословов, либо на откровениях тех, кого считают пророками и духовидцами, либо на всём этом сразу.

Сегодня существование Иисуса Христа - бесспорный факт даже для самых скептически настроенных ученых. Однако вопросов к личности и учению основателя христианства не становится меньше. Кем был Иисус? И каким был Иисус? Откуда мы о нем знаем?

Глеб Ястребов - Кем был Иисус из Назарета?

Эксмо; Москва; 2008 - 384 c.

Религия. Путеводители

ISBN 978-5-699-30637-4

Глеб Ястребов - Кем был Иисус из Назарета - Содержание

Предисловие

Глава 1. Источники

1. «Синоптические» Евангелия: Марк, Матфей, Лука

2. Евангелие от Иоанна

3. Евангелие от Фомы

4. Евангелие от Марии

5. «Гностические» Евангелия

6. «Иудеохристианские» Евангелия

7. «Евангелия детства»

8. Евангелие от Петра

9. Евангелие Иуды

10. «Папирус Эджертона»

11. Так называемый «оксиринхский папирус 840»

12. «Тайное Евангелие от Марка»

13. Анализ источников

14. Источники в свете исторических знаний

Глава 2. Рождение

1. Библейская версия: Евангелия от Матфея и Луки

2. Библейская версия: сходства и различия

3. Девственное зачатие

4. Вифлеем или Назарет?

5. Время рождения

6. Имена

7. Семья

Глава 3. Детство, юность, молодость

1. Обрывочные сведения в каноне

2. Был ли Иисус в Индии?

3. Назарет

4. Сепфорис: забытый город

5. Образование

6. Семья, брак

Глава 4. Иоанн Креститель: пророк и учитель Иисуса

1. Кем был Иоанн?

2. Весть Иоанна

3. Крещение Иисуса

4. Откровение при крещении

5. Испытание в пустыне

6. Совместный путь с Иоанном

7. Смерть пророка

Глава 5. Весть о царстве

1. Проблема: противоположные свидетельства и гипотезы

2. Факторы общего порядка

3. Царство Божие как будущая реальность

4. Царство Божие как нынешняя реальность

5. Сочетание двух аспектов Царства в проповеди Иисуса

Глава 6. Друзья и ученики

1. Двенадцать: значение символа

2. Двенадцать: три группы человек

3. Узкий круг

4. Группа Филиппа

5. Группа Иакова

6. Женщины

Глава 7. Этика и закон

1. Тора: основа

2. Нарушение Закона?

3. «Антитезы» Нагорной проповеди

4. Итоги: старое и новое в этике Иисуса

Глава 8. Притчи

1. Вызов

2. Притчи о покаянии

3. Притчи о суде

Глава 9. Чудеса

1. Экзорцизмы

2. Исцеления

3. Природные чудеса

Глава 10. Личность Иисуса

1. «Благой учитель»?

2. Бог — Отец

3. Сын (Божий)?

4. Сын Человеческий

5. Мессия

6. Господь

7. Выводы

Глава 11. Противостояние в Иерусалиме

1. Предсказания о смерти

2. Вход в Иерусалим

3. «Очищение» Храма

4. Пророчество о гибели Храма?

5. Споры в Иерусалиме

6. Помазание к погребению

Глава 12. Последний день

1. Тайная вечеря

2. Гефсимания

3. Суд Синедриона

4. Суд Пилата и пасхальная «амнистия»

5. Предательство и конец Иуды

6. Казнь

7. Погребение

Глава 13. Воскресение?

1. Свидетельство апостола Павла

2. Свидетельства евангелистов: проблемы и предание

3. Явления Воскресшего: Иерусалим и/или Галилея?

4. Первое явление: Петру или Марии Магдалине?

5. Пустая гробница: за и против

6. Объяснения пустой гробницы

Словарь

Краткая библиография

Указатель древних источников

Об авторе

Глеб Ястребов - Кем был Иисус из Назарета - Предисловие

В течение XIX–XX веков «поиск исторического Иисуса» всё больше и больше превращался из удела светских учёных и христианских ультралибералов в занятие историков всех мастей, от секулярных до консервативно христианских. В настоящее время «поиск исторического Иисуса» — вещь респектабельная не только в академической среде, но и в большинстве христианских конфессий, причём богословы смотрят весьма уважительно и с интересом на работы в данной области. Среди самих участников «поиска» можно найти представителей любых убеждений: католиков и англикан, методистов и православных, пятидесятников и иудаистов, агностиков и атеистов.

Почему же «поиск» привлёк благожелательное внимание богословов? Во-первых, в ходе развития библеистики (науки о Библии) большинство христианских и нехристианских исследователей осознали, что Евангелия — это не стенограммы, не журналистские репортажи и не беспристрастные исторические отчёты, но прежде всего свидетельство веры . Они — не фотография и даже не портрет, но икона. Соответственно, они представляют собой сочетание исторических фактов и их церковного осмысления. Если же мы хотим узнать, «как всё было на самом деле» (разумея под этим чисто земную канву фактов), мы должны научиться отделять в них историю от более позднего богословия и христианского творчества (см. подробнее ниже главу 1). Естественно, не только многим светским людям, но и многим христианам хочется прикоснуться к реальной земной истории жизни Иисуса.

Потому они занимаются «поиском». Во-вторых, христианские богословы увидели в «поиске исторического Иисуса» особую духовную ценность. По их мнению, хотя традиционная христианская догматика учит, что Иисус был не только на сто процентов Богом, но и на сто процентов человеком, внимание человечеству Иисуса уделялось пока мало. Слишком часто, говоря о человечестве Иисуса, имели в виду лишь то, что он мог испытывать голод и жажду, а также уставать. Между тем уставать и испытывать жажду могли и греческие боги — принадлежность же к человечеству есть нечто большее. Собственно, и традиционное христианство учит, что Иисус был подобен нам «во всём , кроме греха». Значит, говорят теологи, историческое исследование даёт нам возможность прикоснуться к тому, в чём именно Иисус был таким, как мы. В-третьих, всё более ясна становилась укоренённость раннего христианства в иудаизме.

Дело не только в том, что Иисус, его родственники и ученики были евреями, иудаистами по вере. Многие учения Иисуса (пожалуй, большинство) находят тесные аналоги в современном ему иудаизме: значит, это — учения, которые он и сам должен был слышать в юности и которые впоследствии передал (в своём собственном преломлении!) другим людям. «Поиск исторического Иисуса» позволил увидеть и осознать эти ранее затерянные корни христианства. Если для секулярных историков иудейство Иисуса интересно само по себе, то христианские богословы сделали из исторических исследований далеко идущие выводы: значительно улучшилось их отношение к иудаизму, который всё более и более считается ими равноправной и уважаемой религией.

Заметим, что постепенно «поиск исторического Иисуса» привлекал к себе всё большее внимание и историков иудейских. Ещё в Средние века раввины, используя нечто вроде исторического метода, пытались отслоить в Евангелиях исторические факты от позднего христианского богословия. Некоторые из них предвосхитили выводы науки XX–XXI веков, осознав глубокую принадлежность Иисуса иудаизму времён Второго Храма. Они поняли, что как последующие антииудейские интерпретации Иисуса в христианстве, так и антихристианские карикатуры на Иисуса в иудаизме являются искажением действительности.

Иисус был благочестивым иудеем, стоящим в традиции израильской веры. В настоящее время в «поиске исторического Иисуса» принимают участие десятки, если не сотни, учёных, исповедующих иудаизм. Многих из них эти исследования также подтолкнули к осознанию близости, общих корней иудаизма и христианства. Активное развитие иудео-христианского диалога в последние годы отчасти является следствием прогресса, который достигнут в «поиске исторического Иисуса».