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Языкова - Co-творение образа

Ирина Языкова - Co-творение образа - Богословие иконы
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Современное богословие
В православной традиции икона занимает исключительное место. В сознании многих людей во всем мире православие отождествляется прежде всего с византийскими и древне­русскими иконами.
Мало кто знаком с православным богослови­ем, мало кому известно социальное учение Православной церкви, немногие заходят в православные храмы. Но репродукции с ви­зантийских и русских икон можно увидеть как в православной, так и в католической, протестантской и даже нехристианской среде. Икона является безмолвным и красноречивым проповедником православия не только внутри Церкви, но и в чуждом для нее, а то и враждебном по отношению к ней мире. По словам Л. Успенско­го, «если в период иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время икона борется за Церковь». Икона борется за право­славие, за истину, за красоту. В конечном же итоге она борется за душу человеческую, потому что в спасении души заключается цель и смысл существования Церкви.
О богословии иконы к настоящему моменту написано нема­ло, сказать на эту тему что-либо принципиально новое трудно. «Открытие» иконы на рубеже XIX и XX веков, когда древние образы стали вынимать из-под окладов и расчищать, породило обширную литературу: к числу наиболее значимых иконовед-ческих работ первой половины XX века следует отнести «Три очерка о русской иконе» Е. Трубецкого и «Иконостас» свящ. Павла Флоренского. Во второй половине XX столетия «Русский Париж» дал фундаментальное исследование «Богословие ико­ны в Православной Церкви», принадлежащее перу Л. А. Успен­ского.
В числе наиболее значимых работ по богословию иконы, появившихся в последние десятилетия XX века, следует упомя­нуть также блестящее исследование кардинала Кристофа Шенборна «Икона Христа», книгу иеромонаха Габриэля Бунге «Дру­гой Утешитель», посвященную иконографии Святой Троицы, и «Беседы иконописца» архимандрита Зинона (Теодора). В этом же ряду находится и блестящее исследование И. К. Языковой «Co-творение образа. Богословие иконы», выходящее ныне вторым изданием.
Книга И. К. Языковой была написана как учебник для духов­ных школ и вышла большим тиражом, который уже весь разо­шелся, поскольку эта книга оказалась востребованной иконопис­цами, студентами светских учебных заведений и просто людьми, интересующимися православным искусством. И читательский интерес к ней не иссякает. Если десять лет назад внимание к теме было обусловлено потребностью читателя восполнить недоста­ток духовной информации, то сегодня интерес к теме иконы объясняется уже причинами более глубокого порядка. С каждым годом возрастает понимание необходимости сохранения традиционных христианских ценностей, которые утрачивает мир. На­ряду с этим растет понимание значимости Церкви и церковной культуры для России. Но современный человек нуждается в путе­водителе в мир традиции, язык которой, как и всякий язык, не­обходимо усвоить, прежде чем воспринять те богатства, что на­коплены православием за два тысячелетия его истории. В этом великом наследии икона занимает особое место.
Святые отцы называли икону Евангелием для неграмотных. Сегодня наши соотечественники при том, что практически все они грамотные, не всегда понимают, о чем говорит Еванге­лие, испытывают затруднения при чтении библейских текстов. Икона помогает в раскрытии глубокого смысла Священного Писания.
Конечно, икону нельзя воспринимать как простую иллю­страцию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. «Ико­на ничего не изображает, она являет», — говорит архимандрит Зинон. Прежде всего она являет людям Бога Невидимого — Бога, которого, по слову евангелиста, «не видел никто никог­да», но который был явлен человечеству в лице Богочеловека Иисуса Христа (Ин 1:18). И в этом смысле иконописное изо­бражение, апеллируя не только к разуму, но и к сердцу зрите­ля, призвано помочь через созерцание образа приблизиться к Первообразу. Образы иконы приучают наши глаза к видению не только вещей физических, а ум настраивают на созерцание горнего мира.
Православие понимает икону как один из видов богосло­вия. Так, Е. Трубецкой называл икону «умозрением в красках». В иконе при помощи художественных средств передаются основные догматы христианства: о Святой Троице, о Богово-площении, о спасении и обожении человека. Она являет то, что недоступно пониманию рационального сознания, но от­крывается за пределами слов.
Икона по своему назначению литургична, она является не­отъемлемой частью литургического пространства — храма — и непременным участником богослужения. «Икона по сущности своей... никак не является образом, предназначенным для лич­ного благоговейного поклонения, — пишет иеромонах Габриэль Бунге. — Ее богословское место — это прежде всего литургия, где благовестие Слова восполняется благовестием образа». Вне контекста храма и литургии икона в значительной степени утрачивает свой смысл. Но порой и в храм войти современному человеку помогает именно икона.

Языкова Ирина - Co-творение образа. Богословие иконы

Серия «Современное богословие». — М.: Издательство ББИ, 2012. —349 с: илл.
ISBN 978-5-89647-269-8


Ирина Языкова - Co-творение образа - Богословие иконы - Содержание

Предисловие
Предисловие ко второму изданию
  • Введение
  • Глава 1 Икона с точки зрения христианского мировоззрения и библейской антропологии
  • Глава 2. Слово и образ. Художественный и символический язык иконы
  • Глава 3. Новое небо и новая земля. Икона в литургическом пространстве
  • Глава 4. Торжество православия. Иконоборчество и иконопочитание
  • Глава 5. Иконография Иисуса Христа
  • Глава 6. Иконография Святой Троицы. Можно ли изображать Бога Отца?
  • Глава 7. Образ Богородицы в русской иконографии
  • Глава 8. Живопись исихазма. Учение о Фаворском свете и иконография
  • Глава 9. В поисках утраченного света. Пути богословия и эстетики в XVI-XVII веках
  • Глава 10. Пути неисповедимые. Церковное искусство в Синодальный период
  • Глава 11. Икона — благовестие современному миру
Библиография
Словарь терминов

Ирина Языкова - Co-творение образа - Богословие иконы - Предисловие

Всеми признано, что русская православная икона — одно из высочайших достижений человеческого духа. Сейчас трудно найти в Европе такой храм (католический или протестантский), где бы не было православной иконы, хотя бы хорошей репродукции на доске из обработанного дерева, по­мещенной на самом видном месте.
Вместе с тем русские иконы стали предметом спекуляции, контрабанды, подделок. Поразительно, что, несмотря на мно­голетнее расхищение такого достояния нашей национальной культуры, поток русских икон не иссякает. Это свидетельствует о грандиозном творческом потенциале русского народа, соз­давшего за минувшие века столь великое богатство.
Однако человеку при таком изобилии икон довольно трудно разобраться и понять, что является подлинно духоносным тво­рением религиозного чувства и веры, а что — неудачной попыт­кой создать образ Спасителя, Божьей Матери или святого. От­сюда неизбежная фетишизация иконы и снижение ее высокого духовного назначения до обычного почитаемого предмета.
При знакомстве с иконами разных веков нам необходимы объяснения специалистов, подобные рассказу экскурсовода, который укажет нам, рассматривающим древний собор, отли­чия древних частей здания от позднейших пристроек, обратит внимание на малозаметные на первый взгляд, но очень важные детали, характерные для того или иного времени или стиля.
В изучении икон, в стремлении лучше понимать эти творе­ния человеческого духа становится необычайно важным опыт людей, сочетающих профессиональное искусствоведческое об­разование со значительным стажем жизни в Церкви. Именно это и отличает автора предлагаемой вниманию уважаемого чи­тателя книги. В живой и доступной форме в книге рассказыва­ется о первых христианских изображениях. Вначале это были символы: рыба, якорь, крест. Затем наступил переход от симво­ла к иконе, если вспомнить образ доброго пастыря с ягненком на плечах. И наконец появились ранние иконы — синтез антич­ной живописи и христианского мировоззрения. Объяснение смысла иконного образа от раннего византийского до русского помогает понять, что такое икона, каковы ее стиль, символика, художественный язык. Зная этот язык, мы сможем понять ис­тинное значение подлинных шедевров и отличить их от неудач­ных попыток подражания.
Сегодня Россия вновь призвана к духовному возрождению. Осознание лучшего и наиболее ценного в христианской, и осо­бенно в православной традиции совершенно необходимо для создания плодотворной атмосферы, в которой станет возмож­ным возрождение старых и возникновение новых путей в рели­гиозном искусстве.
Протоиерей Александр Борисов
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Rating 4.9 / 5
Added 04.09.2017
Author esxatos
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