Ирина Языкова - Co-творение образа - Богословие иконы

Современное богословие В православной традиции икона занимает исключительное место. В сознании многих людей во всем мире православие отождествляется прежде всего с византийскими и древне­русскими иконами.

Мало кто знаком с православным богослови­ем, мало кому известно социальное учение Православной церкви, немногие заходят в православные храмы. Но репродукции с ви­зантийских и русских икон можно увидеть как в православной, так и в католической, протестантской и даже нехристианской среде. Икона является безмолвным и красноречивым проповедником православия не только внутри Церкви, но и в чуждом для нее, а то и враждебном по отношению к ней мире. По словам Л. Успенско­го, «если в период иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время икона борется за Церковь». Икона борется за право­славие, за истину, за красоту. В конечном же итоге она борется за душу человеческую, потому что в спасении души заключается цель и смысл существования Церкви.

О богословии иконы к настоящему моменту написано нема­ло, сказать на эту тему что-либо принципиально новое трудно. «Открытие» иконы на рубеже XIX и XX веков, когда древние образы стали вынимать из-под окладов и расчищать, породило обширную литературу: к числу наиболее значимых иконовед-ческих работ первой половины XX века следует отнести «Три очерка о русской иконе» Е. Трубецкого и «Иконостас» свящ. Павла Флоренского. Во второй половине XX столетия «Русский Париж» дал фундаментальное исследование «Богословие ико­ны в Православной Церкви», принадлежащее перу Л. А. Успен­ского.

В числе наиболее значимых работ по богословию иконы, появившихся в последние десятилетия XX века, следует упомя­нуть также блестящее исследование кардинала Кристофа Шенборна «Икона Христа», книгу иеромонаха Габриэля Бунге «Дру­гой Утешитель», посвященную иконографии Святой Троицы, и «Беседы иконописца» архимандрита Зинона (Теодора). В этом же ряду находится и блестящее исследование И. К. Языковой «Co-творение образа. Богословие иконы», выходящее ныне вторым изданием.

Книга И. К. Языковой была написана как учебник для духов­ных школ и вышла большим тиражом, который уже весь разо­шелся, поскольку эта книга оказалась востребованной иконопис­цами, студентами светских учебных заведений и просто людьми, интересующимися православным искусством. И читательский интерес к ней не иссякает. Если десять лет назад внимание к теме было обусловлено потребностью читателя восполнить недоста­ток духовной информации, то сегодня интерес к теме иконы объясняется уже причинами более глубокого порядка. С каждым годом возрастает понимание необходимости сохранения традиционных христианских ценностей, которые утрачивает мир. На­ряду с этим растет понимание значимости Церкви и церковной культуры для России. Но современный человек нуждается в путе­водителе в мир традиции, язык которой, как и всякий язык, не­обходимо усвоить, прежде чем воспринять те богатства, что на­коплены православием за два тысячелетия его истории. В этом великом наследии икона занимает особое место.

Святые отцы называли икону Евангелием для неграмотных. Сегодня наши соотечественники при том, что практически все они грамотные, не всегда понимают, о чем говорит Еванге­лие, испытывают затруднения при чтении библейских текстов. Икона помогает в раскрытии глубокого смысла Священного Писания.

Конечно, икону нельзя воспринимать как простую иллю­страцию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. «Ико­на ничего не изображает, она являет», — говорит архимандрит Зинон. Прежде всего она являет людям Бога Невидимого — Бога, которого, по слову евангелиста, «не видел никто никог­да», но который был явлен человечеству в лице Богочеловека Иисуса Христа (Ин 1:18). И в этом смысле иконописное изо­бражение, апеллируя не только к разуму, но и к сердцу зрите­ля, призвано помочь через созерцание образа приблизиться к Первообразу. Образы иконы приучают наши глаза к видению не только вещей физических, а ум настраивают на созерцание горнего мира.

Православие понимает икону как один из видов богосло­вия. Так, Е. Трубецкой называл икону «умозрением в красках». В иконе при помощи художественных средств передаются основные догматы христианства: о Святой Троице, о Богово-площении, о спасении и обожении человека. Она являет то, что недоступно пониманию рационального сознания, но от­крывается за пределами слов.

Икона по своему назначению литургична, она является не­отъемлемой частью литургического пространства — храма — и непременным участником богослужения. «Икона по сущности своей... никак не является образом, предназначенным для лич­ного благоговейного поклонения, — пишет иеромонах Габриэль Бунге. — Ее богословское место — это прежде всего литургия, где благовестие Слова восполняется благовестием образа». Вне контекста храма и литургии икона в значительной степени утрачивает свой смысл. Но порой и в храм войти современному человеку помогает именно икона.