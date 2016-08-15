Выго-Лексинское общежительство, возникшее в 1694 г. в Поморье,сыграло значительную роль не только в истории старообрядчества как один из крупнейших его центров; также заметна его роль как одной из составляющих частей русской культуры XVIII—XIX вв. в целом: созданные в северной обители памятники книжности, иконописи, декоративно-прикладного искусства помимо церковного имели несомненно высокое художественное значение.

На проходившем в 1912 г. в Москве Втором Всероссийском соборе старообрядцев поморского согласия Ф. А. Каликин (впоследствии известный реставратор живописи и коллекционер), рассказав о состоянии построек некогда процветавшего общежительсгва,закрытого государственными властями в 1854—1856 гг., говорил: «...Известно, что вещественные памятники Выгорецкого монастырского обихода имеют не только материальную ценность, но и научное значение: книги Даниловского письма ценятся не одними старообрядцами, а вследствие художественного исполнения и интересного содержания сочинения поморских отцов приобретаются государственными книгохранилищами и любителями. Даниловскими иконами и крестами-намогильничками украшаются лучшие русские музеи и частные собрания».

Изучение истории и культуры Выговского общежительсгва началось в 1860-х гг. с введения в научный оборот и публикации выговских литературных памятников. Среди исследовательских работ XIX—начала XX в. особо выделяются труды Е. В. Барсова и В. Г. Дружинина, пользовавшихся материалами своих богатейших рукописных собраний. Значительная часть письменного наследия пустыни нашла отражение в указателе В. Г. Дружинина «Писания русских старообрядцев».

В последнее время был значительно расширен круг документальных источников по истории Выга, выявлены неизвестные ранее сочинения, что существенно изменило наши представления о творчестве отдельных писателей, жанровых фаницах и стилистическом своеобразии литературной школы.



Е.М. Юхименко - Выговская Старообрядчевская пустынь - Духовная жизнь и литература - том I

Языки славянской культуры, 2002. — 544 с

ISBN 5-94457-033-4

Е.М. Юхименко - Выговская Старообрядчевская пустынь - Духовная жизнь и литература - том I - Содержание

Введение

Глава 1. Исторические корни и духовные истоки Выга

Глава 2. Культурное строительство: необходимые основы

1. Рукописно-книжное собрание Выго-Лексинского общежительства

2. Организация церковной жизни: слова на церковные праздники и Поморский Торжественник

3. Иконописание и литье медных икон

4. Историческая память о старообрядческих подвижниках:проблема достоверности выговских исторических сочинений

5. Местные святыни: начало почитания

Глава 3. Традиции духовной жизни и литературное творчество .

1. Родственные связи и духовное единство

2. Почитание наставников

3. Литературная культура надгробных слов

4. Первые киновиархи в агиографии

5. Отношения с другими поморскими общинами и прославление благодетелей

Заключение .

Список сокращений

Список иллюстраций

Указатель имен

Е.М. Юхименко - Выговская Старообрядчевская пустынь - Духовная жизнь и литература - том I - Предисловие

Возникновение и первые годы существования Выговской пустыни представляют собой наиболее важный и вместе с тем наименее изученный период в полуторавековой истории крупнейшего в России беспоповского центра. Основными источниками сведений о начале Выго-Лексинского общежительства служат созданные здесь литературные памятники, прежде всего Слово надгробное Петру Прокопьеву Андрея Денисова и «История Выговской пустыни» Ивана Филиппова, На эти источники в основном и опираются исследователи. Документальный материал по ранней истории Выга был почти неизвестен. Находки последних лет позволили восполнить этот пробел и воссоздать более детально предысторию, организацию и становление общежительства.

В последней четверти XVII в., с ужесточением преследований старообрядцев, Поморье стало местом прибежища для недовольных церковной реформой патриарха Никона: удаленность от центра, труднодоступность и малозаселенность этого края оставляли староверам надежду укрыться от «мира антихриста». Монахи, покинувшие Соловецкий монастырь во время его осады царскими войсками в 1668—1676 гг., стали главными проповедниками древнего благочестия в Поморье.

Соловецкие выходцы имели самое непосредственное отношение к Выговскому общежительсгву. Черный дьякон Игнатий часто посещал в Повенце дом Дионисия Евстафьева, отца основателей пустыни, и Андрей Денисов был его крестником (Барс—156, л. 14)2. По свидетельству Жития Семена Денисова, Игнатий «прихождаше же часто в дом родителей сего мужа Симеона, наставляя на пажить древлего благочестия оныя. <...> Сего аще за малолетство и не помняше сей Симеон, обаче брат его премудрый Андрей добре помъняше и всякаго от него медоточнаго учения насыщен бяше» (Барс—64, л. 16 об.). О тесных отношениях Даниила В икулина с соловецким иеромонахом сообщает выговский историк Иван Филиппов. Игнатий, «пришед ис каргополских предел, живяше близ Повенца в Выгонской пустыни и, выходя в село Повенецкое, и в Шунское, и в Толвуйское <...> часто с ним того Шуйского села церковной дьячек именем Даниил Викулов беседоваше»3. Даниил Викулин был собеседником и другого соловецкого выходца—чернеца Пимина; именно Пимин предсказал будущему выговскому киновиарху его судьбу (ИВП. С. 35).

Келейником Германа Соловецкого был каргополец Василий Быков, принявший постриг с именем Варлаама, позже духовный отец Андрея Денисова, Даниила Викулина и Петра Прокопьева (ИВП. С. 124—126, Зав—3, л. 86). Соборный старец Соловецкого монастыря Геннадий Качалов посещал Толвую и Повенец, а затем переселился на Выг, был особенно близок с такими известными впоследствии деятелями общежительства, как Захарий Стефанов Дровнин и Петр Ануфриев Кошелев (Ег—1137, л. 265—265 об.). Деятельное участие в организации внутренней жизни пустыни принял соловецкий священноинок Пафнутий (ИВП. С. 107).