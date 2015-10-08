...В мае 1373 года тридцатилетняя горожанка Нориджа тяжело заболела. По истечении третьего дня всякая надежда на ее выздоровление была потеряна, и призванный для соборования священник поставил перед ее лицом, по традиции того времени, распятие, поскольку женщина была парализована и могла смотреть только вперед, сидя на кровати. После этого взгляд ее остановился, она впала в оцепенение и пришла в себя только через день, после чего стала быстро поправляться. То, что происходило с ней в те часы – с вечера 13 (или 8) мая до ночи с 14 на 15 (или с 9 на 10) мая 1373 года, – она позднее описала в двух версиях своей книги, уже став затворницей под именем Юлианы при церкви Св. Юлиана в южном Норидже, к которой была пристроена ее келья. В тот момент, когда она, как ей тогда казалось, должна была умереть, распятие перед ее лицом внезапно ожило, и Христос явил ей шестнадцать откровений.

Содержание их было настолько важным, что их осмыслению и записи Юлиана посвятила остаток своей жизни, став, таким образом, первой женщиной-писательницей в истории английской литературы. Ее книга, известная как «Откровения (или Явления) Божественной Любви», много веков спустя завоевала звание одного из самых замечательных богословских произведений, принеся Юлиане мировое призвание и репутацию святой.

По-настоящему открытый немногим более века назад, труд Юлианы пользуется в мире заслуженной популярностью, только возросшей за последние двадцать лет. На сегодняшний момент существует двадцать пять изданий «Откровений» (и это только по-английски, не считая переводов на почти все европейские языки, а также на японский и корейский) в разном виде – публикации в виде среднеанглийского текста на основе той или иной рукописи, перевода адаптированного или неадаптированного, причем половина из них сделана после 1980 года, года официального включения Юлианы в список почитаемых святых Англиканской Церкви. В Америке уже более тридцати лет существует монашеский орден Юлианы Нориджской, адаптации ее сочинения используют в своих молитвенных практиках как протестанты, так и католики. Ей посвещены десятки монографий, статей, вебсайтов; о ней написано несколько романов.

Юлиана Нориджская - Откровения Божественной Любви

Пер., вступ. ст., примеч., подгот. среднеангл. текста Ю. Дресвиной.

М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 560 с.: ил.

Julian of Norwich. Revelations of Divine love / Edition, introduction, translation and commentaries by Juliana Dresvina

ISBN 978-5-91244-031-1

Юлиана Нориджская - Откровения Божественной Любви - Содержание

Предисловия к первому русскому переводу Юлианы Нориджской

Юлиана Дресвина «Откровения божественной любви» Юлианы Нориджской

Пространная редакция Long Version

Краткая редакция Short Version

Избранная библиография

Юлиана Нориджская - Откровения Божественной Любви - Предисловие

Большая часть обширного корпуса религиозной литературы, написанной на английском языке или переведенной на него перед протестантской Реформацией, была предназначена для женщин. Cамый ранний из сохранившихся религиозных трактатов на английском, «Правило для отшельниц», был составлен в начале XIII века неизвестным клириком где-то на северо-западе Англии для обучения и наставления группы набожных женщин, ведущих отшельнический образ жизни. В течение последующих трехсот лет увеличивающееся число таких отшельниц (известных также как «затворницы»), наряду с женскими монашескими общинами и более широкой аудиторией благочестивых жен и вдов, незнакомых с латынью, обеспечило растущий круг читателей, требовательных до поучений и наставлений на родном языке, – читателей, для удовлетворения духовных нужд которых трудились писатели-мужчины. Изрядная часть такого рода литературы погибла в процессе Реформации, а то, что осталось, в основном интересно только для специалистов. Но одна книга из этого потока наставительного многословия до сих пор живет как практический духовный текст, уже в наши дни завоевавший аудиторию более активную и более многочисленную, чем когда-либо с того самого времени, когда он был доверен пергамену, в последней четверти бурного английского XIV века.

«Откровения Божественной Любви» Юлианы Нориджской – первый религиозный трактат, написанный (или продиктованный) англичанкой. Кроме того, это, вне всяких сомнений, самый глубокий религиозный текст английского Средневековья. Тем не менее книга Юлианы – вовсе не пример упрощенного, «облегченного» благочестия. В ее основе лежит тринитарное и инкарнационное богословие, глубоко рациональное и вместе с тем дерзко самобытное; книга эта выдерживает сравнение с любым богословским произведением средневекового латинского Запада. «Откровения Божественной Любви» – это детальное размышление над смыслом визионерского опыта, переживания Страстей Христовых, началом которого стал момент, когда приходской священник, посетивший Юлиану на ее, как тогда казалось, смертном одре, поставил перед ее глазами распятие. Ей показалось, что распятие кровоточит, и этот кровоточащий образ стал для нее началом волнующего путешествия, исследования божественной воли и планов человеческого спасения. Подобные видения были распространены в религиозной литературе того времени, но Юлиана стоит особняком, с ее утверждением абсолютной Божьей благости по отношению к человечеству и с ее уверенностью, что даже грех однажды будет постигнут не как катастрофа, отчуждающая нас от Творца, но как часть спасительного Божьего замысла, возвышающего Его чад к большему блаженству. Она принимает учение Церкви о реальности греха, дьявола и ада, но, в отличие от других великих визионерок своего времени, таких как свв. Биргита Шведская и Екатерина Сиенская, сама она не может увидеть ада или кого-либо в нем. Вечные муки просто несовместимы с ее пониманием Бога, Который есть наша питающая Мать и наш творящий Отец и воля Которого – в спасении всех Его детей.

Свое углублявшееся понимание этого опыта божественного откровения Юлиана формулировала в период глубоких потрясений как для английской культуры в целом, так и для английской церкви в частности. В то самое время, в 1370-е годы, когда она впервые записывала свои видения, крупнейший религиозный поэт английского средневековья Уильям Ленгленд сочинял свою беспощадную религиозную сатиру «Петр Пахарь». Двадцать лет спустя, когда она переработала, расширила и углубила свою книгу, великий поэт Джеффри Чосер создавал «Кентерберийские рассказы». Но в это самое время английская церковь вступила в период богословского кризиса. Блестящий, но противоречивый оксфордский богослов и философ Джон Уиклиф бросил вызов авторитету Церкви, в частности ее учению о евхаристии. В конце концов его идеи были осуждены как ересь и местными иерархами, и папством, но взгляды Уиклифа просочились в английские приходы благодаря рвению его учеников, молодых выпускников Оксфорда. В результате их проповеди многие «некнижные» миряне, мужчины и женщины, отвергли реальность присутствия Христа в евхаристии и в других таинствах, потребовали доступа к Священному Писанию на английском, без посредничества Церкви, и отказали священникам в исключительном праве на проповедь Евангелия.

Реакцией на это стало усиливающееся раздражение английской церкви в адрес независимой религиозности мирян, тем более женской религиозности. Чтение и сочинение богословских трудов на английском было поставлено под строгий контроль, и с 1409 года английскую Библию можно было читать только по специальному разрешению епископа, а любые явные отклонения от проверенной доктрины вызывали растущее подозрение. Возможно, недавние исследования и преувеличили губительные последствия этих изменений для религиозности мирян, однако нет сомнений, что в XV веке в Англии наблюдался упадок духовного творчества и не было написано ничего сравнимого по силе и масштабу с трудами Ленгленда или Юлианы.

Юлиана, очевидно, была в курсе этих процессов и потому предусмотрительно подчеркивала свою верность Церкви и отрекалась от любых претензий на ученость и от амбиций учить других. Ее отречения достаточно искусны, чтобы запутать даже знатоков. Современные исследователи до сих пор не могут прийти к согласию, была ли Юлиана в действительности «простой и некнижной» женщиной, описывающей прежде всего собственный пережитый опыт, или же ее сочинения на самом деле отражают глубокое знание основных богословских и религиозных ресурсов латинского Запада. Издававшие Юлиану иезуиты сочли, что они выявили более тысячи узнаваемых аллюзий на внешние богословские и духовные произведения и около семисот ссылок на библейские тексты. Другие исследователи подвергли сомнению эти доводы в пользу ортодоксальной учености, в свою очередь подчеркивая связь текстов Юлианы с устной религиозной культурой мирян, и в особенности женщин.

Какого бы мнения мы ни придерживались относительно источника богословия Юлианы, нет никаких сомнений, что она была глубоко укоренена в духовной культуре своего времени, культуре обычных мужчин и женщин. Ее мистические озарения начались с простого жеста приходского священника, пришедшего утешить умирающую прихожанку изображением ее Спасителя; Юлиана сама упоминает впечатление, произведенное на нее чтением жития св. Сесилии в церкви, а также с любовью замечает о йоркширском святом Иоанне Беверлийском, что «он наш добрый сосед, и хорошо нам известен». И что бы церковные власти ни думали о несанкционированных религиозных инициативах мирян, среди своих соседей и современников Юлиана пользовалась устойчивой репутациией праведной женщины, мудрой в знании Божьих путей. Горожане Нориджа гордились ею: священники и миряне, мужчины и женщины оставляли для нее средства в своих завещаниях. Норфолкская домохозяйка, паломница и доморощенная визионерка Марджери Кемп знала Юлиану как «сведущую в подобных вещах, способную дать хороший совет» и оставила благодарное свидетельство о ее доброжелательном и дружеском духовном руководстве. В век мужского господства мудрейшим и лучшим духовным наставником была женщина. Величие и тонкость замечательной книги Юлианы – это, в итоге, квинтэссенция всего самого лучшего, что могла предложить вскормившая ее вера, а неослабевающая сила и влияние ее труда – свидетельство непреложного присутствия Божьего слова и мудрости среди малых сих.

ЭЙМОН ДАФФИ, профессор церковной истории Кембриджского университета, член Британской академии, официальный представитель католиков Англии в Ватикане