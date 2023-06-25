Юнг Карл Густав – Письма - Переписка - Книги о Юнге - Юнг и утерянные Евангелия

В мае 1956 г., когда Юнгу было почти 82 года, я обратился к нему с вопросом о публикации писем. Быстрое согласие Юнга означало, что этот проект уже давно у него на уме. Мое обращение состоялось в подходящий момент, и Юнг попросил своего секретаря миссис Аниэлу Яффе отобрать две папки писем к священникам, озаглавленных «Pfarrefbriefe» [«Письма к священникам» — нем.] рукой самого Юнга, по моему мнению, имея в виду целесообразность их публикации.

Много лет Юнг пользовался письмами, чтобы сообщать свои идеи внешнему миру и прояснять неверные толкования, которыми возмущался, не говоря уже об ответах людям, которые обращались к нему со своими проблемами, и о переписке с друзьями и коллегами. Таким образом, многие его письма содержали новые творческие идеи и непосредственные комментарии к работам.

В конце жизни он стал посылать копии писем, которые считал важными, людям, чьему суждению доверял. Частью он делал это для того, чтобы поделиться идеями, которые, ввиду возраста, не мог воплотить в книжной форме, а частью потому что вопрос публикации писем давно был у него на уме.

Изначально идея такой публикации зародилась у его друзей, которые осознавали уникальную литературную и психологическую ценность переписки Юнга. Сначала Юнг сильно возражал против самой идеи, потому что чувствовал, что спонтанность и непосредственность его писем не предназначалась для широкой публики; но в последние годы изменил свое мнение, и в одном письме даже упоминал, что оно предназначено не только для адресата, но и для последующей публикации.

Карл Густав Юнг – Письма – Часть I – 1906-1943

М.: Клуб Касталия, 2017. – 336 с.

Карл Густав Юнг – Письма – Часть I - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ХРОНОЛОГИЯ

ПИСЬМА

1906-1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

Ι938

1939

1940

1941

1942

1943

Карл Густав Юнг – Письма – Часть II – 1944-1951

М.: Клуб Касталия, 2017. – 292 с.

Карл Густав Юнг – Письма – Часть II - Содержание

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

Карл Густав Юнг – Письма – Часть III – 1952-1956

М.: Клуб Касталия, 2017. – 316 с.

Карл Густав Юнг – Письма – Часть III - Содержание

1952

1953

1954

1955

1956

Карл Густав Юнг – Письма – Часть IV – 1957-1961

М.: Клуб Касталия, 2017. – 300 с.

Карл Густав Юнг – Письма – Часть IV - Содержание