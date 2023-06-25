Юнг Карл Густав – Письма - Переписка - Книги о Юнге - Юнг и утерянные Евангелия
В мае 1956 г., когда Юнгу было почти 82 года, я обратился к нему с вопросом о публикации писем. Быстрое согласие Юнга означало, что этот проект уже давно у него на уме. Мое обращение состоялось в подходящий момент, и Юнг попросил своего секретаря миссис Аниэлу Яффе отобрать две папки писем к священникам, озаглавленных «Pfarrefbriefe» [«Письма к священникам» — нем.] рукой самого Юнга, по моему мнению, имея в виду целесообразность их публикации.
Много лет Юнг пользовался письмами, чтобы сообщать свои идеи внешнему миру и прояснять неверные толкования, которыми возмущался, не говоря уже об ответах людям, которые обращались к нему со своими проблемами, и о переписке с друзьями и коллегами. Таким образом, многие его письма содержали новые творческие идеи и непосредственные комментарии к работам.
В конце жизни он стал посылать копии писем, которые считал важными, людям, чьему суждению доверял. Частью он делал это для того, чтобы поделиться идеями, которые, ввиду возраста, не мог воплотить в книжной форме, а частью потому что вопрос публикации писем давно был у него на уме.
Изначально идея такой публикации зародилась у его друзей, которые осознавали уникальную литературную и психологическую ценность переписки Юнга. Сначала Юнг сильно возражал против самой идеи, потому что чувствовал, что спонтанность и непосредственность его писем не предназначалась для широкой публики; но в последние годы изменил свое мнение, и в одном письме даже упоминал, что оно предназначено не только для адресата, но и для последующей публикации.
Карл Густав Юнг – Письма – Часть I – 1906-1943
М.: Клуб Касталия, 2017. – 336 с.
Карл Густав Юнг – Письма – Часть I - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ХРОНОЛОГИЯ
ПИСЬМА
- 1906-1928
- 1929
- 1930
- 1931
- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1936
- 1937
- Ι938
- 1939
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
Карл Густав Юнг – Письма – Часть II – 1944-1951
М.: Клуб Касталия, 2017. – 292 с.
Карл Густав Юнг – Письма – Часть II - Содержание
- 1944
- 1945
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
Карл Густав Юнг – Письма – Часть III – 1952-1956
М.: Клуб Касталия, 2017. – 316 с.
Карл Густав Юнг – Письма – Часть III - Содержание
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
Карл Густав Юнг – Письма – Часть IV – 1957-1961
М.: Клуб Касталия, 2017. – 300 с.
Карл Густав Юнг – Письма – Часть IV - Содержание
- 1957
- 1958
- 1959
- I960
- 1961
Это издание писем проф. К. Г. Юнга и отца Виктора Уайта является третьим из публикуемых основных собраний корреспонденции К. Г. Юнга. Первым была известная переписка К. Г. Юнга и З.Фрейда (McGuire). Вторым была переписка К. Г. Юнга и Вольфганга Паули, редактированная врачом (Meier). Теперь в переписке с В. Уайтом мы видим К. Г. Юнга в диалоге с теологом.
Все три собрания писем говорят нам очень многое о человеческой матрице, лежащей за формальными теоретическими и научными работами, которые в некоторой мере происходят из этих важных отношений и глубоко ими опосредованы.
Что касается юнговской стороны уравнения, в каждом собрании мы также обнаруживаем другую сторону целостной личности и другую грань его блестящего ума. Важно отметить, что он мог поддерживать такие значимые обмены мнениями с тремя высокочтимыми фигурами в своей области знания, у каждого из которых была такая разная подготовка и специализация. Каждая группа писем показывает сложную личную человеческую связь между собеседниками, а также интеллектуальный диалог высочайшего уровня.
Переписка К. Г. Юнга и В. Уайта
Под редакцией Энн Конрад Ламмерс и Адриана Каннингема
Касталия, 2021. - 395 с.
Переписка К. Г. Юнга и В. Уайта - Содержание
Содержание
- Список иллюстраций
- Вступительное слово Мюррея Стайна
- Благодарности
- Список сокращений
- Введение Энн Ламмерс
- ПИСЬМА
- 1945 - 1954
- 1955 - 1958
- 1959 -1960
Приложение 1. Письма К.Юнга о В.Уайте
Приложение 2. Виктор Уайт, краткая биография
Приложение 3. «Гносеологический комментарий» К.Г. Юнга
Приложение 4. Замечания к книге «Психология и алхимия
Приложение 5. Примечания В. Уайта о добре и зле
Приложение 6. Юнг об Иове
ОТ РЕДАКТОРОВ
СПИСОК ПИСЕМ
Мысль К. Г. Юнга в настоящее время вызывает в западной культуре всё больше сочувствующего ей интереса. Это собрание человеческой мудрости редко открывается нам до того, как мы серьезно изучим труды, оставленные нам этим замечательным человеком. Начав свою практику в качестве врача, исследующего проблемы сознания, он открыл в своих пациентах и в своей собственной душе великую истину о реальности психэ, и он исследовал его феноменологию настолько глубоко, насколько никто другой не посмел бы и рискнуть.
Его систематическое наблюдение за работой самых глубоких слоев человеческой психики заставило с исключительным вниманием и пониманием относиться к великим силам человеческой культуры — мифам, религиям, искусству, философии и литературе.
В ходе этих наблюдений Юнг пришел к выводу, что все исконные и сильные символы и мифологемы, переживаемые и описываемые человечеством, являются результатом всеобщего глубинного нижнего слоя психики. Он назвал этот слой коллективным бессознательным, с которым каждый человек взаимодействует в течение своей духовной жизни. Открытие Юнгом коллективного бессознательного (сегодня все чаще и чаще называемого “объективным психэ”) позволило по-новому воспринять события и идеи, которые до настоящего времени понимались как религиозные или метафизические: его открытия навели мосты между традиционной верой в метафизическую реальность и современной психологией.
Стефан Хёллер - Юнг и утерянные Евангелия
Москва: Клуб Касталия, 2014 г. — 320 с.
ISBN 978-5-519-60731-5
Стефан Хёллер - Юнг и утерянные Евангелия – Содержание
Предисловие
Вступление
Пролог. Как был утерян Запад: Утрата и восстановление психологической духовности
ЧАСТЬ I. ИНАЯ ТРАДИЦИЯ
- Глава 1. Легенда о двух ересях: Наг-Хаммади и Кумран
- Глава 2. Святые мятежники: Люди Свитков
- Глава 3. Мессия ессеев и гностический Христос: от прототипа к архетипу
- Глава 4. Женская Премудрость и отход от одностороннего знания
- Глава 5. Одиссея Гнозиса
Часть II. ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
- Глава 6. Наследуемая Мудрость: Миф о Софии
- Глава 7. Танцующий Спаситель: Гностический миф о Христе
- Глава 8. Князья Мира: Миф об Ангелах-тиранах
- Глава 9. Небесный странник: Миф “Песни о жемчужине”
- Глава 10. Миф продолжается: Некоторые современные гностические мифы
Часть III. ИНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ
- Глава 11. Тайные изречения Иисуса: Евангелие от Фомы
- Глава 12. Способы трансформации: Евангелие от Филиппа
- Глава 13. Искупление и Экстаз: Евангелие Истины и Евангелие Египтян
- Эпилог. От Хиросимы до тайных Евангелий: Альтернативное будущее истории человечества...
ПРИЛОЖЕНИЕ. Гностический Юнг. Часть I. Глава 1. Наука рожденная мистикой
К сожалению, самые ранние из них, по-видимому, датируются всего лишь двадцатью-сорока тысячами лет, коротким периодом, если учесть два миллиона лет существования человека. Хотя, вполне приемлемо предположить, что религия существовала в той или иной форме, по крайней мере, до тех пор, пока люди обладали способностью мыслить. Большая часть этого периода не оставила никаких религиозных следов. Важность этого факта заключается в том, что там, где сохранились известные религиозные изображения и (в более поздние времена) письмена, вполне вероятно, имеют за собой до двух миллионов лет истории, о которой мы буквально ничего не знаем.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛИГИИ
Мы используем слово «религия» для обозначения ряда взаимосвязанных, но различных понятий. Достаточно небольшого чтения в литературе, чтобы обнаружить, например, дискуссии о том, есть ли религия у коренных групп, таких как традиционные кланы аборигенов в Австралии, или религии как таковые, поскольку в большинстве случаев среди них нет понятия Бога или богов. Подобные вопросы поднимались и в отношении того, имеют ли буддизм и конфуцианство право называться религиями, поскольку они не предполагают веры в Бога, хотя и допускают сосуществование с религиозными системами, основанными на Боге. Фрейд считал, что марксизм следует считать религией, хотя эта идея не была общепринятой. Фрейд пришел к этому выводу, рассмотрев роль, которую марксизм играет в сознании убежденных марксистов.
Дональд Броадриб - Мистический хор. Юнг и религиозное измерение
М.: «Касталия», 2021. — 380 с.
ISBN 978-5-521-16268-0
Дональд Броадриб - Мистический хор. Юнг и религиозное измерение - Содержание
- Вступление
- Собрание сочинений Карла Юнга
- Что такое религия?
- Буддизм
- Христианство
- Мистицизм
- Хор сил: вера американских индейцев (Мэрилин Холли)
- Священная земля: религия австралийских аборигенов (Норма Лайонс)
- Заключение
Паули сформулировал антинейтрино, «dieses narrische Kind meiner Lebenskrise» (это глупое дитя моего жизненного кризиса), после развода с первой женой, Кэти Деппнер, в декабре 1930. Физик хотел предупредить нарушение законов сохранения энергии, импульса, момента импульса (углового момента). Они, в свою очередь, основывались на важнейшем принципе симметрии, имевшей ключевое значение для Паули. Тем не менее в выводах своей книги я покажу, что возникший вопрос следующий: а не было ли бы лучше принять нарушение закона сохранения энергии, как это изначально сделал Нильс Бор?
С точки зрения глубинной психологии, у решения Паули сохранить симметрию вместо того, чтобы принять ее нарушения, могло быть причина: после постулирования нейтрино он стал очень невротичным. Это проявилось в его апифобии (боязнь ос). Он искал психологической помощи и связался с Юнгом, который жил поблизости, в Швейцарии, недалеко от Цюриха.
Терапевтическая работа довольно быстро переросла в научное сотрудничество. Это отразилось во множестве писем, опубликованных ныне в «Атом и Архетип». В данной работе я буду обращаться к наиболее важным местам их переписки, так же как и к другим письмам Паули, и покажу, что главным результатом сотрудничества Паули и Юнга стала идея о том, что физика и глубинная психология Юнга как науки дополняют друг друга. Это означает, что один и тот же исследуемый факт может быть рассмотрен снаружи посредством физики, в особенности квантовой, а изнутри с помощью глубинной психологии. Паули был уверен, что их представление о взаимозависимости между внешним и внутренним было результатом стремления к целостности, которую он рассматривал как новую форму мистицизма, выросшую из естественной науки. Он также верил, что однажды в будущем наука осознает свои пределы и посмотрит на то, что находится за ними, на так называемую психофизическую реальность или unus mundus (единого мира). С помощью нового мистицизма, вероятно, это станет возможно посредством не только (внешних) инструментов естественной науки, но и влияния внутриличностных аспектов на природу. Ее можно будет трансформировать или даже преобразовать. «Прямое воздействие сущности вещей» Шопенгауэра может стать правдой. Подобный феномен способен открыть двери для дальнейшей эволюции не только сознания, но и самой материи.
Ремо Рот - Возвращение Мировой Души: Вольфганг Паули, Карл Густав Юнг и вызов психофизической реальности
М: «Касталия», 2019. — 332 с.
ISBN 978-5-519-66879-8
Ремо Рот - Возвращение Мировой Души: Вольфганг Паули, Карл Густав Юнг и вызов психофизической реальности - Содержание
ЧАСТЬ 1. Битва гигантов
- Предисловие
- Глава 1. Некоторые из наиболее важных открытий Вольфганга Паули и К. Г. Юнга
- Глава 2
- Глава 3. Четверица Юнга, неоплатонизм и Потенциальное бытие Аристотеля 46
- Глава 4. Неоплатоническая и герметическая алхимии: вечное бесплодие против воплощения (инкарнации) 97
- Глава 5. Печать Соломона и нерешенная проблема комплементарного воплощения души 142
Приложение 1. Новый мистицизм и жизнь после смерти
ЧАСТЬ 1.
- 1. Что такое мистицизм?
- 2. Конфликт Мистиков и Священнослужителей
- З.Мистические течения мировых религий
- 4. Мистицизм отождествления и мистицизм отношения
ЧАСТЬ 2
- 5. Алхимический миф о преобразовании и освобождении Бога. Маскулинная Христианская *Троица как начальная материя Опуса
Приложение 2. Маг Вольфганга Паули и проблема психофизической реальности (unus mundus)
В первой главе мы рассмотрим, как сефирот Древа жизни представлены в иудаизме, христианстве, герметизме и западной эзотерической традиции. Вторая глава содежит анализ использования сефирот в работах К.Г. Юнга. В третьей главе даётся определение западной эзотерической традиции, а в четвёртой и пятой главе предлагается интерпретация Древа жизни с позиции аналитической психологии в качет-све возможного способа вовлечения западной эзотерической традиции и аналитической психологии во взаимно полезный диалог. Мы исследуем такие области, как связь между эго-комплексом и материальным миром, политеистическую и монотеистическую природу психе и синхронистичности, а также области двойственного и недвойственного трансперсонального опыта. Наконец, в шестой главе приводится несколько теоретических и практических примеров применения психологического толкования Древа жизни. Вывод из данной работы заключается в том, что аналитическая психология и западная эзотерическая традиция могут дополнять друг друга в различных областях.
В приложение включены четыре схемы, описания двух популярных ритуалов западной эзотерической традиции и глоссарий неюнгианских терминов.
Ллойд Кентон Кин - Пути целостности: оккультизм и глубинная психология Юнга
М. : Клуб Касталия. 2013. - 480 с.
Ллойд Кентон Кин - Пути целостности: оккультизм и глубинная психология Юнга - Содержание
Введение
- Глава 1. Пути порядка: развитие каббалистического Древа жизни
- Глава 2. Конъюнкция, самость и тридцать два пути: Карл Густав Юнг и сефирот
- Глава 3. Стрела и змея: определение западной эзотерической традиции и Древа жизни
- Глава 4. От эго к Бездне: юнгианская модель психе и западное эзотерическое Древо жизни
- Глава 5. Небесная триада и трансперсональные теории
- Глава 6. Начало и конец: Истоки, резюме и выводы
Список литературы
- Приложение А: Малый ритуал изгоняющей пентаграммы
- Приложение Б: Ритуал Срединного столпа
- Глоссарий неюнгианских терминов
Приложение
Magick/Liber АВА и Mysterium Conjunctionis: сравнение Алистера Кроули и К.Г. Юнга
- Глава I. Две теории о природе символа и его роли в личной трансформации
- Глава II. Алистер Кроули и западная эзотерическая традиция
- Глава III. Coniunctio Карла Густава Юнга
- Глава IV. Кроули и Юнг: сравнение
Психиатрический опыт, полученный в бургхольцской клинике, привел Юнга к убеждению, что симптомы психиатрических расстройств оказывались, по большей части, знаками, указывавшими на расстройство нормальной психической деятельности. Так что Юнг более сосредоточивался на здоровом функционировании, нежели на болезненных составляющих, образующих личность. Симптомы страдания и боль часто являются усилиями самой природы излечить, а значит восстановить правильную, нормальную работу разума. Но что в таком случае считать нормальным? Это-то и стало текущей проблемой, которую отчасти Юнг и попытался решить в своих дальнейших исследованиях.
Юнг Карл Густав Символы трансформации
Пер. с англ. В. Зеленского. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 527 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2883-8
Юнг Карл Густав Символы трансформации Содержание
Психомифология обыденной жизни (В. Зеленский)
Предисловие к четвертому (швейцарскому) изданию
Предисловие к третьему (немецкому) изданию
Предисловие ко второму (немецкому) изданию
Авторские замечания к первому американскому /английскому изданию
Часть первая I. Введение
II. О двух видах мышления.
III. Фантазии мисс Миллер: анамнез
IV. Гимн творению
V. Песня о мотыльке
Часть вторая I. Введение
II. Понятие либидо
III. Трансформация либидо
IV. Происхождение героя
V. Символы матери и возрождения
VI. Битва за освобождение от матери
VII. Двойственная мать
VIII. Жертва
IX. Эпилог
Приложение. Фантазии мисс МиллерБиблиография
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