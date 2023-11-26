Книга «Душевные омуты» была издана десять лет назад. Ни одна из написанных мною книг не вызвала столь большого количества откликов. Некоторым читателям книга показалась слишком пессимистичной, но гораздо больше людей написали о том, что она дала им поддержку в жизни, что они не только нашли в своих страданиях глубокий смысл, но и открыли для себя, что страдания стали толчком к их личностному развитию и самоутверждению.

Разумеется, человеку трудно даже подумать о личностном развитии и самоутверждении, если он находится в глубине душевного омута. Оказавшись в депрессии, он ощущает недостаток энергии, не видит ясного пути своего развития, теряет надежду на возможность перемен. Вместе с тем мы можем заметить, что в наших страданиях присутствует определенная логика. Депрессия, если она имеет эмоциональную основу, а не вызвана биологической предрасположенностью, оказывается важным сигналом нашей психики, что она не довольна нашим выбором. Юнг прекрасно понимал терапевтическое значение депрессии, он считал, что в самой глубине страданий человек может обнаружить для себя задачу. Осознание и решение этой задачи может привести к восстановлению уверенности, индивидуальной целостности и обретению смысла, который вызовет у нас ощущение личностного развития и обновления.

Джеймс Холлис - Душевные омуты - Возвращение к жизни после тяжелых потрясений

3-е стереотип. изд.

(Юнгианская психология)

М.: Когито-Центр, 2014. — 192 с.

ISBN 0-919123-74-0 (англ.)

ISBN 978-5-89353-312-5 (рус.)

Джеймс Холлис - Душевные омуты - Возвращение к жизни после тяжелых потрясений - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

Введение: Поиски смысла

Глава 1. Неизбывная вина

Глава 2. Печаль, потери и предательство

Глава 3. Сомнение и одиночество

Глава 4. Депрессия, отчаяние и ощущение ненужности

Глава 5. Одержимость и зависимость

Глава 6. Гнев

Глава 7. Страх и тревожность

Глава 8. Несколько слов о комплексах

Глава 9. Что такое «преодолеть» и «пережить»

Послесловие: Помарки и кляксы на уроке жизни

Глоссарий юнгианских терминов

Литература