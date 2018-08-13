Рассмотрение вопроса религиоведческой экспертизы представляется важным начать с раскрытия содержания свободы совести и вероисповедания, одной из гарантий которых и выступает данная экспертиза. При всей кажущейся простоте понятие «свобода совести и вероисповедания» сложное и многогранное. На протяжении веков философы, историки и юристы вкладывали различный смысл в его теоретическое понимание. При этом составляющие это понятие категории «свобода», «совесть» и «вероисповедание» всегда рассматривались как тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные.

Ключевым термином, раскрывающим содержание рассматриваемого правового института, является категория «совести». С точки зрения философии совесть выступает в качестве внутреннего нравственного критерия оценки собственных действий, регулирующего высказываемые мысли и действия, и тем самым ограничивающего свободу моральными рамками поведения. Иными словами, совесть есть нравственное сознание, чувство или знание того, что хорошо и что плохо, справедливо или несправедливо. Совесть определяется нравственными нормами.

Человек руководствуется ими во внешнем проявлении своих мыслей и чувств. Если человек поступает бессовестно, то он, как правило, несет ответственность прежде всего моральную, а иногда и правовую. Совесть как элемент нравственного сознания ориентирует человека в мире поступков. Способность к оценке своих поступков с точки зрения добра и зла — одна из основных черт человеческой натуры.

Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Екатерина Элбакян - Религиоведческая экспертиза

Учебник для бакалавриата и магистратуры

М.: Издательство Юрайт, 2017.

449 с.

Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-9044-7

Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Екатерина Элбакян - Религиоведческая экспертиза - Оглавление

Предисловие

Принятые сокращения

Глава 1. Содержание, основные характеристики и гарантии свободы вероисповедания в российском праве и внутренних установлениях религиозных объединений

1.1. Свобода совести и вероисповедания как правовой институт

Свобода совести и вероисповедания как правовой институт 1.2. Светскость государства как конституционно-правовая гарантия реализации свободы вероисповедания

Глава 2. Теоретико-правовой анализ религиоведческой экспертизы

2.1. Содержание, типы и функции религиоведческой экспертизы

Содержание, типы и функции религиоведческой экспертизы 2.2. Принципы религиоведческой экспертизы

Принципы религиоведческой экспертизы 2.3. Цель, задачи и основные подходы к их решению в религиоведческой экспертизе

Цель, задачи и основные подходы к их решению в религиоведческой экспертизе 2.4. Объект, предмет и субъект религиоведческой экспертизы

Глава 3. Методика проведения религиоведческой экспертизы

3.1. Религия и ее научное изучение

Религия и ее научное изучение 3.2. Методология проведения религиоведческой экспертизы

Методология проведения религиоведческой экспертизы 3.3. Основные этапы проведения религиоведческой экспертизы

Основные этапы проведения религиоведческой экспертизы 3.4. Процедурные основы проведения религиоведческой экспертизы

Глава 4. Правовые основы государственной религиоведческой экспертизы

4.1. Механизмы государственной религиоведческой экспертизы в законодательстве Российской Федерации как важнейшие гарантии конституционной свободы вероисповедания

Механизмы государственной религиоведческой экспертизы в законодательстве Российской Федерации как важнейшие гарантии конституционной свободы вероисповедания 4.2. Субъекты государственной религиоведческой экспертизы и их полномочия

Субъекты государственной религиоведческой экспертизы и их полномочия 4.3. Этапы проведения государственной религиоведческой экспертизы

Этапы проведения государственной религиоведческой экспертизы 4.4. Заключение государственной религиоведческой экспертизы и его правовое значение

Заключение государственной религиоведческой экспертизы и его правовое значение 4.5. Государственная экспертиза деятельности религиозных организаций: зарубежный опыт

Глава 5. Правовые основы судебной религиоведческой экспертизы

5.1. Содержание и основные характеристики судебной религиоведческой экспертизы

Содержание и основные характеристики судебной религиоведческой экспертизы 5.2. Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста

Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста 5.3. Заключение эксперта религиоведа: процессуальная форма, структура, содержание

Заключение эксперта религиоведа: процессуальная форма, структура, содержание 5.4. Судебная религиоведческая экспертиза: зарубежный опыт

Заключение

Вопросы и задания для самопроверки

Литература

Приложение 1

I. Образец государственной религиоведческой экспертизы

Образец государственной религиоведческой экспертизы II. Образец судебной религиоведческой экспертизы

Образец судебной религиоведческой экспертизы III. Образец заключения специалиста

Образец заключения специалиста IV. Образец заключения специалиста по уже имеющейся экспертизе

Приложение 2

Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2015 г

Описание религиозных направлений и религиозных организаций, зарегистрированных Минюстом России в Российской Федерации (на 1 января 2015 г.)

Христианство Православие Католицизм Ориентальные христианские церкви Протестантизм Другие христианские направления

Ислам

Буддизм

Иудаизм

Индуизм

Сикхизм

Зороастризм

Вера Бахай

Новые религиозные движения (новые религии)

Шаманизм

Языческие верования

Приложение 3

Сравнительная таблица особенностей вероучения и культовой практики мировых религий

Сравнительная таблица особенностей институционального существования мировых религий

Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Екатерина Элбакян - Религиоведческая экспертиза - Предисловие

Религиозная сфера жизни общества, несмотря на обыденность самого присутствия религии в жизни людей, в наши дни остается во многом областью мифологем. Знания соотечественников о религии, о многообразиии вероисповеданий не только в масштабах планеты, но и в нашей стране в целом представляются неудовлетворительными. Это относится не только к доктринальным сведениям о традиционных религиях в России, но и к представлениям о месте и роли религиозного сообщества в жизни страны, к достоверным сведениям о присутствующих в российском пространстве религиозных направлениях и организациях их последователей.

Однако еще более печально выглядят представления абсолютного большинства россиян о соотношении таких явлений, как «религия и...» — право, светская мораль, государство, законодательство. Гарантированная Конституцией РФ свобода совести включает в себя право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Жизненное пространство россиян в отличие от религиозного или атеистического является светским, т.е. включающим в себя все многообразие мировоззренческих (в том числе религиозных) позиций, регламентируемое нормами светского права и соответствующей уровню развития культуры общепринятой морали.

Работа эксперта в этой области — компетентное исследование всевозможных явлений, связанных с религией, и вынесения объективных заключений — требует знаний весьма широкого диапазона. В данном случае, учащимся предлагается учебно-методический материал, который содержит сведения, призванные дать наиболее полное и систематизированное представление о правовом регулировании религиоведческой экспертизы, возможностях ее использования как в уголовном судопроизводстве, так и в процессе деятельности органов исполнительной власти.