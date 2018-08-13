Загребина, Пчелинцев, Элбакян - Религиоведческая экспертиза
Рассмотрение вопроса религиоведческой экспертизы представляется важным начать с раскрытия содержания свободы совести и вероисповедания, одной из гарантий которых и выступает данная экспертиза. При всей кажущейся простоте понятие «свобода совести и вероисповедания» сложное и многогранное. На протяжении веков философы, историки и юристы вкладывали различный смысл в его теоретическое понимание. При этом составляющие это понятие категории «свобода», «совесть» и «вероисповедание» всегда рассматривались как тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Ключевым термином, раскрывающим содержание рассматриваемого правового института, является категория «совести». С точки зрения философии совесть выступает в качестве внутреннего нравственного критерия оценки собственных действий, регулирующего высказываемые мысли и действия, и тем самым ограничивающего свободу моральными рамками поведения. Иными словами, совесть есть нравственное сознание, чувство или знание того, что хорошо и что плохо, справедливо или несправедливо. Совесть определяется нравственными нормами.
Человек руководствуется ими во внешнем проявлении своих мыслей и чувств. Если человек поступает бессовестно, то он, как правило, несет ответственность прежде всего моральную, а иногда и правовую. Совесть как элемент нравственного сознания ориентирует человека в мире поступков. Способность к оценке своих поступков с точки зрения добра и зла — одна из основных черт человеческой натуры.
Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Екатерина Элбакян - Религиоведческая экспертиза
Учебник для бакалавриата и магистратуры
М.: Издательство Юрайт, 2017.
449 с.
Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.
ISBN 978-5-9916-9044-7
Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Екатерина Элбакян - Религиоведческая экспертиза - Оглавление
Предисловие
Принятые сокращения
Глава 1. Содержание, основные характеристики и гарантии свободы вероисповедания в российском праве и внутренних установлениях религиозных объединений
- 1.1. Свобода совести и вероисповедания как правовой институт
- 1.2. Светскость государства как конституционно-правовая гарантия реализации свободы вероисповедания
Глава 2. Теоретико-правовой анализ религиоведческой экспертизы
- 2.1. Содержание, типы и функции религиоведческой экспертизы
- 2.2. Принципы религиоведческой экспертизы
- 2.3. Цель, задачи и основные подходы к их решению в религиоведческой экспертизе
- 2.4. Объект, предмет и субъект религиоведческой экспертизы
Глава 3. Методика проведения религиоведческой экспертизы
- 3.1. Религия и ее научное изучение
- 3.2. Методология проведения религиоведческой экспертизы
- 3.3. Основные этапы проведения религиоведческой экспертизы
- 3.4. Процедурные основы проведения религиоведческой экспертизы
Глава 4. Правовые основы государственной религиоведческой экспертизы
- 4.1. Механизмы государственной религиоведческой экспертизы в законодательстве Российской Федерации как важнейшие гарантии конституционной свободы вероисповедания
- 4.2. Субъекты государственной религиоведческой экспертизы и их полномочия
- 4.3. Этапы проведения государственной религиоведческой экспертизы
- 4.4. Заключение государственной религиоведческой экспертизы и его правовое значение
- 4.5. Государственная экспертиза деятельности религиозных организаций: зарубежный опыт
Глава 5. Правовые основы судебной религиоведческой экспертизы
- 5.1. Содержание и основные характеристики судебной религиоведческой экспертизы
- 5.2. Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста
- 5.3. Заключение эксперта религиоведа: процессуальная форма, структура, содержание
- 5.4. Судебная религиоведческая экспертиза: зарубежный опыт
Заключение
Вопросы и задания для самопроверки
Литература
Приложение 1
- I. Образец государственной религиоведческой экспертизы
- II. Образец судебной религиоведческой экспертизы
- III. Образец заключения специалиста
- IV. Образец заключения специалиста по уже имеющейся экспертизе
Приложение 2
- Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2015 г
- Описание религиозных направлений и религиозных организаций, зарегистрированных Минюстом России в Российской Федерации (на 1 января 2015 г.)
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Христианство
- Православие
- Католицизм
- Ориентальные христианские церкви
- Протестантизм
- Другие христианские направления
- Ислам
- Буддизм
- Иудаизм
- Индуизм
- Сикхизм
- Зороастризм
- Вера Бахай
- Новые религиозные движения (новые религии)
- Шаманизм
- Языческие верования
Приложение 3
- Сравнительная таблица особенностей вероучения и культовой практики мировых религий
- Сравнительная таблица особенностей институционального существования мировых религий
Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Екатерина Элбакян - Религиоведческая экспертиза - Предисловие
Религиозная сфера жизни общества, несмотря на обыденность самого присутствия религии в жизни людей, в наши дни остается во многом областью мифологем. Знания соотечественников о религии, о многообразиии вероисповеданий не только в масштабах планеты, но и в нашей стране в целом представляются неудовлетворительными. Это относится не только к доктринальным сведениям о традиционных религиях в России, но и к представлениям о месте и роли религиозного сообщества в жизни страны, к достоверным сведениям о присутствующих в российском пространстве религиозных направлениях и организациях их последователей.
Однако еще более печально выглядят представления абсолютного большинства россиян о соотношении таких явлений, как «религия и...» — право, светская мораль, государство, законодательство. Гарантированная Конституцией РФ свобода совести включает в себя право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Жизненное пространство россиян в отличие от религиозного или атеистического является светским, т.е. включающим в себя все многообразие мировоззренческих (в том числе религиозных) позиций, регламентируемое нормами светского права и соответствующей уровню развития культуры общепринятой морали.
Работа эксперта в этой области — компетентное исследование всевозможных явлений, связанных с религией, и вынесения объективных заключений — требует знаний весьма широкого диапазона. В данном случае, учащимся предлагается учебно-методический материал, который содержит сведения, призванные дать наиболее полное и систематизированное представление о правовом регулировании религиоведческой экспертизы, возможностях ее использования как в уголовном судопроизводстве, так и в процессе деятельности органов исполнительной власти.
Спасибо!