Захаревич Виктор – Библейская текстология Нового Завета

Новый Завет является важнейшей частью Библии, раскрывающей положение человека перед Богом. В нем провозглашается Благая Весть о возможности каждого из нас наладить отношения со своим Творцом и иметь вечную жизнь. Известно, что оригинальные апостольские рукописи, называемые автографами, не сохранились, но вместо них до нас дошли тысячи копий различного возраста, которые, к сожалению, не являются полностью однородными. В этом контексте сложно переоценить роль текстологической науки, отвечающей за достоверность конечной формы новозаветного текста. Данная область науки состоит из двух основных школ: критической текстологии (текстуальная критика) и библейской текстологии (объективная текстология). Практически на протяжении всего XX века доминирующее положение занимала критическая текстология, породившая, с одной стороны, множество научных исследований и открытий, а с другой — большое количество заблуждений и мифов. Библейская текстология отражает современные научные достижения в области новозаветной текстологии; при этом учитывается исторический контекст возникновения и сохранности библейских текстов, а также тот факт, что весь этот процесс управляется самим Богом. Главной проблемой критической текстологии, в отличие от библейской, является то, что она во многом так и осталась на устаревших позициях конца XIX века.

Цель этой книги — ознакомить читателя с основами новозаветной текстологии, дать углубленные знания о современных научных достижениях в данной области, а также предостеречь от ряда заблуждений и мифов, которые до сих пор лежат в основе множества текстологических теорий. В этом смысле критическая текстология является более устаревшей и менее достоверной, но до сих пор сохраняющая популярность в текстологической науке. Поэтому в книге большое внимание уделяется анализу заблуждений и мифов текстуальной критики. С другой стороны, здесь можно ознакомиться с результатами современных текстологических исследований и с указаниями к их применению в изучении новозаветного текста. Данное исследование призвано не только раскрыть научную сторону новозаветной текстологии, но и отобразить позицию верующего человека, признающего, что текст Нового Завета дан Богом, и Он Сам сохранил Свой текст за период почти более двух тысяч лет. В отличие от критической текстологии, где неверующим людям позволяется работать с текстом, библейская текстология, основываясь на практике, описанной в Библии, допускает к работе с библейским текстом только возрожденных христиан, осознающих всю ответственность перед Богом.

Настоящая книга призвана раскрыть читателям Библии проблемы большинства современных переводов, которые заключаются не столько в качестве точной передачи смысла, сколько в выборе первоисточника для перевода. В связи с этим возникает необходимость показать разницу первоисточников новозаветных текстов, их происхождение, а также характерные особенности, играющие важнейшую роль в том, какой конечный библейский текст будет иметь читатель. Многие представители текстологической науки продолжают поиск первоначального новозаветного текста, хотя он известен в мире уже много столетий, и христиане практически всегда имели его под рукой, в чем читатель сможет убедиться в ходе изучения данной книги.

Захаревич Виктор – Библейская текстология Нового Завета

Ривне: Формат-А, 2025. – 380 с., ил.

ISBN 978-617-515-423-6

Захаревич Виктор – Библейская текстология Нового Завета – Содержание

ОБ АВТОРЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ОСНОВЫ ТЕКСТОЛОГИИ НОВОГО ЗАВЕТА

1. Суть и задачи текстологии Нового Завета

2. Материалы и формы книг древности

3. Древний процесс переписывания книг

4. Деление текста и пунктуация в древнегреческих манускриптах

II. КРАТКИЙ ОБЗОР ФОРМИРОВАНИЯ КАНОНА НОВОГО ЗАВЕТА

III. СВИДЕТЕЛИ ДРЕВНЕГО ТЕКСТА НОВОГО ЗАВЕТА

1. Древнегреческие манускрипты, их происхождение и классификация

2. Древние переводы библейских текстов

3. Труды и письма раннехристианских богословов и служителей церкви

4. Печатные издания греческого текста Нового Завета

IV. КРИТИЧЕСКАЯ НОВОЗАВЕТНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ

1. Появление и развитие современной критической новозаветной текстологии

2. Принципы оценки разночтений в критической текстологии

3. Синоптическая проблема

4. Мифы и ошибки критической текстологии Нового Завета

5. Некоторые особенности современных критических изданий текста Нового Завета

6. Критический текст — инструмент контрреформации

7. Особенности Александрийской группы текстов

V. БИБЛЕЙСКАЯ НОВОЗАВЕТНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ

1. Появление и развитие современной библейской текстологии

2. Генеалогическая связь типов текста

3. Языковой вопрос

4. Принципы оценки разночтений

VI. ОБЗОР СЛОЖНЫХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ РАЗНОЧТЕНИЙ

1. 1 Иоанна 5:7-8

2. Иоанна 7:53-8:11

3. Марка 16:9-20

4. Иоанна 1:18

5. 1 Тимофею 3:16

VII. КРАТКИЙ ОБЗОР НОВОЗАВЕТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

1. Суть и виды переводов

2. Переводы на украинский язык

3. Переводы на русский язык

4. Переводы на английский язык

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

БИБЛИОГРАФИЯ