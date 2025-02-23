Захаревич Виктор – Библейская текстология Нового Завета

Захаревич - Библейская текстология Нового Завета
Новый Завет является важнейшей частью Библии, раскрывающей положение человека перед Богом. В нем провозглашается Благая Весть о возможности каждого из нас наладить отношения со своим Творцом и иметь вечную жизнь. Известно, что оригинальные апостольские рукописи, называемые автографами, не сохранились, но вместо них до нас дошли тысячи копий различного возраста, которые, к сожалению, не являются полностью однородными. В этом контексте сложно переоценить роль текстологической науки, отвечающей за достоверность конечной формы новозаветного текста. Данная область науки состоит из двух основных школ: критической текстологии (текстуальная критика) и библейской текстологии (объективная текстология). Практически на протяжении всего XX века доминирующее положение занимала критическая текстология, породившая, с одной стороны, множество научных исследований и открытий, а с другой — большое количество заблуждений и мифов. Библейская текстология отражает современные научные достижения в области новозаветной текстологии; при этом учитывается исторический контекст возникновения и сохранности библейских текстов, а также тот факт, что весь этот процесс управляется самим Богом. Главной проблемой критической текстологии, в отличие от библейской, является то, что она во многом так и осталась на устаревших позициях конца XIX века.
Цель этой книги — ознакомить читателя с основами новозаветной текстологии, дать углубленные знания о современных научных достижениях в данной области, а также предостеречь от ряда заблуждений и мифов, которые до сих пор лежат в основе множества текстологических теорий. В этом смысле критическая текстология является более устаревшей и менее достоверной, но до сих пор сохраняющая популярность в текстологической науке. Поэтому в книге большое внимание уделяется анализу заблуждений и мифов текстуальной критики. С другой стороны, здесь можно ознакомиться с результатами современных текстологических исследований и с указаниями к их применению в изучении новозаветного текста. Данное исследование призвано не только раскрыть научную сторону новозаветной текстологии, но и отобразить позицию верующего человека, признающего, что текст Нового Завета дан Богом, и Он Сам сохранил Свой текст за период почти более двух тысяч лет. В отличие от критической текстологии, где неверующим людям позволяется работать с текстом, библейская текстология, основываясь на практике, описанной в Библии, допускает к работе с библейским текстом только возрожденных христиан, осознающих всю ответственность перед Богом.
Настоящая книга призвана раскрыть читателям Библии проблемы большинства современных переводов, которые заключаются не столько в качестве точной передачи смысла, сколько в выборе первоисточника для перевода. В связи с этим возникает необходимость показать разницу первоисточников новозаветных текстов, их происхождение, а также характерные особенности, играющие важнейшую роль в том, какой конечный библейский текст будет иметь читатель. Многие представители текстологической науки продолжают поиск первоначального новозаветного текста, хотя он известен в мире уже много столетий, и христиане практически всегда имели его под рукой, в чем читатель сможет убедиться в ходе изучения данной книги.
Захаревич Виктор – Библейская текстология Нового Завета
Ривне: Формат-А, 2025. – 380 с., ил.
ISBN 978-617-515-423-6
Захаревич Виктор – Библейская текстология Нового Завета – Содержание
ОБ АВТОРЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ОСНОВЫ ТЕКСТОЛОГИИ НОВОГО ЗАВЕТА
- 1. Суть и задачи текстологии Нового Завета
- 2. Материалы и формы книг древности
- 3. Древний процесс переписывания книг
- 4. Деление текста и пунктуация в древнегреческих манускриптах
II. КРАТКИЙ ОБЗОР ФОРМИРОВАНИЯ КАНОНА НОВОГО ЗАВЕТА
III. СВИДЕТЕЛИ ДРЕВНЕГО ТЕКСТА НОВОГО ЗАВЕТА
- 1. Древнегреческие манускрипты, их происхождение и классификация
- 2. Древние переводы библейских текстов
- 3. Труды и письма раннехристианских богословов и служителей церкви
- 4. Печатные издания греческого текста Нового Завета
IV. КРИТИЧЕСКАЯ НОВОЗАВЕТНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ
- 1. Появление и развитие современной критической новозаветной текстологии
- 2. Принципы оценки разночтений в критической текстологии
- 3. Синоптическая проблема
- 4. Мифы и ошибки критической текстологии Нового Завета
- 5. Некоторые особенности современных критических изданий текста Нового Завета
- 6. Критический текст — инструмент контрреформации
- 7. Особенности Александрийской группы текстов
V. БИБЛЕЙСКАЯ НОВОЗАВЕТНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ
- 1. Появление и развитие современной библейской текстологии
- 2. Генеалогическая связь типов текста
- 3. Языковой вопрос
- 4. Принципы оценки разночтений
VI. ОБЗОР СЛОЖНЫХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ РАЗНОЧТЕНИЙ
- 1. 1 Иоанна 5:7-8
- 2. Иоанна 7:53-8:11
- 3. Марка 16:9-20
- 4. Иоанна 1:18
- 5. 1 Тимофею 3:16
VII. КРАТКИЙ ОБЗОР НОВОЗАВЕТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
- 1. Суть и виды переводов
- 2. Переводы на украинский язык
- 3. Переводы на русский язык
- 4. Переводы на английский язык
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
БИБЛИОГРАФИЯ
Если бы это называлось апологетикой, или написано было большимим буквами КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ текстология.. вопросов бы не было. А по сути это попытки отстоять византийский тип текста в качестве оригинального. Это цель и суть этой книги. Автор предвзят, декларирует уставревшими взгляды текстологов (с которыми он не согласен), пытается размыть значимость критерия древности текста и т.д. В общем для баптистов очень подходящая книга. Людям знакомящимся с текстологией лучше читать что-то другое. И только потом почитать это и почувствовать разницу.
В таком случае книга Брюса Мецгера является апологетической текстологией, ведь он отстаивает Александрийский тип текста. А людям знакомящимся с текстологией лучше читать что-то другое, нежели книгу Мецгера, например, данную книгу Библейская Текстология Нового Завета, где в отличии от Мецгера указываются современные исследования современных ученых, и каждое утверждение подтверждается конкретными данными и цифрами.
П.С. Вам известно много других книг по новозаветной текстологии на русском или украинском языках?