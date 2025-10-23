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Захаров - История Древней Церкви IV — V века

Георгий Евгеньевич Захаров - История Древней Церкви: IV — первая половина V века: Учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, Educational
Церкви во все периоды ее истории присуще кафолическое единство, поскольку она являет собой Тело Христово. По мысли свт. Кирилла Иерусалимского (IV в.), понятие «кафолический» означает полноту во всех отношениях: «[Церковь] же называется кафолической, потому что она простирается по всей вселенной, от одного края земли до другого, и учит всецелому знанию и в полноте включает в себя все учения, которые должны стать частью человеческого знания, о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, потому что весь род человеческий подчиняет благочестию: начальников и подчиненных, ученых и простых людей, и потому что целостно врачует и исцеляет все виды душевных и телесных грехов и обладает всеми добродетелями в слове и в деле, какие могут быть мыслимы, и всеми духовными дарами». Обращаясь к церковной истории той или иной исторической эпохи, мы должны рассматривать каждую конкретную кафолическую церковную общину не только как земной институт, но усматривать в ней явление Церкви Христовой в ее таинственном единстве и полноте. Соотнесение конкретной христианской общины с Церковью как Телом Христовым является неотъемлемой особенностью церковного сознания, влияющей не только на мысли, но и на действия членов Церкви, поэтому игнорирование экклезиологической проблематики в церковной истории может привести к неверной или односторонней интерпретации тех или иных исторических процессов.
Несмотря на то что Церковь, благодаря неразрывному преемству своего таинственного опыта богообщения, в сущности, тождественна самой себе на всем протяжении своей истории, в каждую конкретную историческую эпоху вечные свойства Церкви находят свое уникальное выражение. Кафолическое единство Церкви во все периоды ее истории может быть описано с помощью трех понятий. Первое из них — святость — означает мистическое единство со Христом и во Христе, а также в личностном аспекте — следование за Христом. Второе понятие — общение. Данный термин в сущности описывает единство членов Церкви в их взаимной коммуникации, т. е. единство синхроническое, единство, являемое в конкретный момент церковной истории — здесь и сейчас. Третье понятие — предание. Оно подразумевает единство Церкви во времени, обращенность к истокам, верность изначальному апостольскому свидетельству, сохранение неповрежденной традиции его интерпретации. Разумеется, все эти аспекты кафолического единства неразрывно связаны между собой: предание живет и развивается в рамках общения, общение находит свои фундаментальные основания в предании, постоянно актуализируя его. И общение, и предание устремлены ко Христу, и, таким образом, именно через них святость являет себя в истории как жизнь во Христе. Неслучайно, в своем сочинении «Изъяснение символа» свт. Никита Ремесианский, иллирийский епископ рубежа IV и V вв., восклицает: «Что есть Церковь, если не собрание всех святых?» (Ecclesia quid aliud, quam sanctorum omnium congregatio?). Далее свт. Никита раскрывает свое определение Церкви: «От начала же века патриархи, Авраам, Исаак и Иаков, пророки, апостолы, мученики и другие праведники, которые были, есть и будут, суть единая Церковь, т. к. одной верой и образом жизни они освящены, запечатлены одним Духом, соделаны единым Телом, Главой же этого Тела является Христос, как утверждается и как написано». В то же время участие в жизни Церкви и общение со святыми, по свт. Никите, возможно для всех верующих: «Следовательно, ты веришь, что в этой одной Церкви ты достигнешь общения святых (communionem consecuturum esse sanctorum). Узнай, что есть одна эта Кафолическая Церковь, установленная во всем мире, держаться общения которой ты должен твердо».
В рамках настоящего учебного пособия мы попытаемся показать, какое выражение получили обозначенные выше элементы кафолического единства Церкви в один из переломных периодов церковной истории — в эпоху христианизации Римской империи (ГУ — первая половина V в.), когда христианство из религии гонимой превратилось в важнейшую духовную и общественную силу, во многом определявшую облик позднеантичного социума и культуры. В этот период получили развитие важнейшие инструменты межцерковного общения — церковные соборы, было канонически оформлено первенство митрополичьих кафедр, а также поставлен вопрос об универсальном примате Римского престола и втором месте после него в иерархии епископских кафедр престола Константинополя. Трения между восточным и западным епископатом привели к закреплению в церковном сознании оппозиции Запад-Восток, что будет иметь трагические последствия в истории Церкви последующих веков. Также перед церковным сознанием остро встал вопрос о роли императора-христианина в жизни Церкви и соотношении епископской и императорской власти. Арианские, пелагианские и несторианские споры, в ходе которых предметом обсуждения стали важнейшие в рамках кафолического вероучения догматы о Пресвятой Троице, Богочеловечестве Христа и человеческом спасении, будучи серьезной угрозой церковному единству, в то же время привели к небывалому взлету богословской мысли, обогатившему христианскую традицию и определившему вектор ее дальнейшего развития. И, наконец, святость проявилась в этот период также совершенно особым образом. Если в первые три века важнейшее значение в жизни Церкви имел подвиг мучеников, то теперь, в рамках обновленного христианством античного социума, на первый план выходит служение святых епископов, защитников православной веры и духовных лидеров городских общин, а также получает развитие новый вид христианского делания — монашество, основанием которого является строгая аскеза и удаление от мира.

Георгий Евгеньевич Захаров - История Древней Церкви: IV — первая половина V века: Учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. - 80 с.
ISBN 978-5-7429-1392-4

Георгий Евгеньевич Захаров - История Древней Церкви: IV — первая половина V века: Учебное пособие - Содержание

Предисловие
Глава I. Церковь и античный социум в IV в.
Глава II. Арианский кризис IV в.
Глава III. Церковная жизнь Византийского Востока и Латинского Запада в конце IV — первой половине V в.
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Views 379
Rating 5.0 / 5
Added 23.10.2025
Author brat Maksim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 4 years ago

Спасибо, положу в копилку. А вот для историков и патрологов - обязательное чтение.

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