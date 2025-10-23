Церкви во все периоды ее истории присуще кафолическое единство, поскольку она являет собой Тело Христово. По мысли свт. Кирилла Иерусалимского (IV в.), понятие «кафолический» означает полноту во всех отношениях: «[Церковь] же называется кафолической, потому что она простирается по всей вселенной, от одного края земли до другого, и учит всецелому знанию и в полноте включает в себя все учения, которые должны стать частью человеческого знания, о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, потому что весь род человеческий подчиняет благочестию: начальников и подчиненных, ученых и простых людей, и потому что целостно врачует и исцеляет все виды душевных и телесных грехов и обладает всеми добродетелями в слове и в деле, какие могут быть мыслимы, и всеми духовными дарами». Обращаясь к церковной истории той или иной исторической эпохи, мы должны рассматривать каждую конкретную кафолическую церковную общину не только как земной институт, но усматривать в ней явление Церкви Христовой в ее таинственном единстве и полноте. Соотнесение конкретной христианской общины с Церковью как Телом Христовым является неотъемлемой особенностью церковного сознания, влияющей не только на мысли, но и на действия членов Церкви, поэтому игнорирование экклезиологической проблематики в церковной истории может привести к неверной или односторонней интерпретации тех или иных исторических процессов.

Несмотря на то что Церковь, благодаря неразрывному преемству своего таинственного опыта богообщения, в сущности, тождественна самой себе на всем протяжении своей истории, в каждую конкретную историческую эпоху вечные свойства Церкви находят свое уникальное выражение. Кафолическое единство Церкви во все периоды ее истории может быть описано с помощью трех понятий. Первое из них — святость — означает мистическое единство со Христом и во Христе, а также в личностном аспекте — следование за Христом. Второе понятие — общение. Данный термин в сущности описывает единство членов Церкви в их взаимной коммуникации, т. е. единство синхроническое, единство, являемое в конкретный момент церковной истории — здесь и сейчас. Третье понятие — предание. Оно подразумевает единство Церкви во времени, обращенность к истокам, верность изначальному апостольскому свидетельству, сохранение неповрежденной традиции его интерпретации. Разумеется, все эти аспекты кафолического единства неразрывно связаны между собой: предание живет и развивается в рамках общения, общение находит свои фундаментальные основания в предании, постоянно актуализируя его. И общение, и предание устремлены ко Христу, и, таким образом, именно через них святость являет себя в истории как жизнь во Христе. Неслучайно, в своем сочинении «Изъяснение символа» свт. Никита Ремесианский, иллирийский епископ рубежа IV и V вв., восклицает: «Что есть Церковь, если не собрание всех святых?» (Ecclesia quid aliud, quam sanctorum omnium congregatio?). Далее свт. Никита раскрывает свое определение Церкви: «От начала же века патриархи, Авраам, Исаак и Иаков, пророки, апостолы, мученики и другие праведники, которые были, есть и будут, суть единая Церковь, т. к. одной верой и образом жизни они освящены, запечатлены одним Духом, соделаны единым Телом, Главой же этого Тела является Христос, как утверждается и как написано». В то же время участие в жизни Церкви и общение со святыми, по свт. Никите, возможно для всех верующих: «Следовательно, ты веришь, что в этой одной Церкви ты достигнешь общения святых (communionem consecuturum esse sanctorum). Узнай, что есть одна эта Кафолическая Церковь, установленная во всем мире, держаться общения которой ты должен твердо».

В рамках настоящего учебного пособия мы попытаемся показать, какое выражение получили обозначенные выше элементы кафолического единства Церкви в один из переломных периодов церковной истории — в эпоху христианизации Римской империи (ГУ — первая половина V в.), когда христианство из религии гонимой превратилось в важнейшую духовную и общественную силу, во многом определявшую облик позднеантичного социума и культуры. В этот период получили развитие важнейшие инструменты межцерковного общения — церковные соборы, было канонически оформлено первенство митрополичьих кафедр, а также поставлен вопрос об универсальном примате Римского престола и втором месте после него в иерархии епископских кафедр престола Константинополя. Трения между восточным и западным епископатом привели к закреплению в церковном сознании оппозиции Запад-Восток, что будет иметь трагические последствия в истории Церкви последующих веков. Также перед церковным сознанием остро встал вопрос о роли императора-христианина в жизни Церкви и соотношении епископской и императорской власти. Арианские, пелагианские и несторианские споры, в ходе которых предметом обсуждения стали важнейшие в рамках кафолического вероучения догматы о Пресвятой Троице, Богочеловечестве Христа и человеческом спасении, будучи серьезной угрозой церковному единству, в то же время привели к небывалому взлету богословской мысли, обогатившему христианскую традицию и определившему вектор ее дальнейшего развития. И, наконец, святость проявилась в этот период также совершенно особым образом. Если в первые три века важнейшее значение в жизни Церкви имел подвиг мучеников, то теперь, в рамках обновленного христианством античного социума, на первый план выходит служение святых епископов, защитников православной веры и духовных лидеров городских общин, а также получает развитие новый вид христианского делания — монашество, основанием которого является строгая аскеза и удаление от мира.

Георгий Евгеньевич Захаров - История Древней Церкви: IV — первая половина V века: Учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. - 80 с.

ISBN 978-5-7429-1392-4

Георгий Евгеньевич Захаров - История Древней Церкви: IV — первая половина V века: Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Глава I. Церковь и античный социум в IV в.

Глава II. Арианский кризис IV в.

Глава III. Церковная жизнь Византийского Востока и Латинского Запада в конце IV — первой половине V в.

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