Церковь общество и культура в Античности и Средневековье

Важной составляющей программ современного высшего образования являются элективные специальные курсы, которые выступают в роли связующего звена между двумя важнейшими гранями жизни университета: учебной и научно-исследовательской. Подобные курсы призваны вовлечь учащихся в сферу актуальных исследований и познакомить их с конкретными результатами научной работы как отдельных преподавателей, так и целых научных коллективов.

Настоящее учебное пособие призвано познакомить студентов историко-филологического факультета ПСТГУ, а также всех заинтересованных читателей, с материалами специальных курсов по истории Церкви, общества и культуры в эпоху Поздней Античности и Средневековья. Большинство авторов пособия являются членами преподавательского коллектива кафедры всеобщей истории ПСТГУ, в научных разработках которой данная проблематика занимает центральное место. Конечно, при подготовке данного труда не ставилась непосильная задача полного и всестороннего освещения проблем церковной и социокультурной истории Поздней Античности и Средневековья. Настоящее пособие скорее напоминает мозаику, позволяющую тем не менее составить, как нам кажется, достаточно яркое и многогранное представление о жизни Церкви и общества на протяжении первых 1,5 тысячелетий истории христианства.

Несмотря на то, что сборник материалов специальных курсов подготовлен кафедрой всеобщей истории впервые, тем не менее данное издание продолжает традицию публикации коллективных трудов в связи с юбилеями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (в этом году он отмечает тридцатилетие со дня своего основания) и нашего бессменного заведующего кафедрой всеобщей истории Дмитрия Витальевича Деопика, которому в этом году исполняется 90 лет.

Церковь, общество и культура в Поздней Античности и Средневековье : Учебное пособие

Сост. Г. Е. Захаров

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. -196 с.

ISBN 978-5-7429-1478-5

Церковь, общество и культура в Поздней Античности и Средневековье : Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Часть 1. Иерархический строй Древней Церкви

Г. Е. Захаров - Первенство в Древней Церкви: введение в проблематику

Иерей Андрей Постернак - Женские служения в Древней Церкви

Часть 2. Церковные конфликты и богословская полемика в позднеантичный и средневековый периоды

Диакон Сергий Кожухов - Халкидониты и монофизиты в первой половине VI в. и полемика между ними

П. А. Пашков - Греко-латинские церковные взаимоотношения IX—XV вв.

Часть 3. Повседневная жизнь и культура средневекового общества