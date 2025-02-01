В недавнее время стало ясно, что в Торе, которую еврейский народ принял тысячи лет назад, приведены астрономические данные исключительной точности, соответствующие тем, что были получены с использованием спутников и современных электронных средств американскими, а впоследствии и немецкими учеными лишь в последние годы.

Вот один из примеров. Как известно, луна в начале месяца появляется на небосклоне в виде узкого серпа, а потом «растет», так что в середине месяца она видима уже полностью, в виде круга, который затем начинает уменьшаться, так что в конце цикла луну уже нельзя увидеть на небе. А в начале лунного месяца она «рождается» снова. День появления «новорожденного» месяца называется на иврите рош ходеш — новолунием, а время от новолуния до новолуния определяет длительность лунного месяца.

Следует отметить, что даты еврейских праздников отмечаются по «лунному» календарю, то есть для этого учитывается длительность лунных месяцев. Например, Песах отмечают пятнадцатого нисана, Сукот — пятнадцатого тишрея, Йом Кипур — десятого тишрея, и так далее. Поэтому так важно, с точки зрения ’галахи (еврейского закона), правильно определить день новолуния.

Мы знаем, что несомненно Тора дана Творцом мира, и есть немало заповедей, открывающих нам тайны природы, ибо так хотел Тот, Кто даровал Тору, считая, что эти сведения нам необходимы для точного соблюдения Его закона. Об этом говорит и вышеприведенный пример (потому что на основе лунных месяцев, как уже говорилось, определяют даты праздников). Он, как и другие, свидетельствует для думающего читателя о том, что Тора Израиля не могла быть создана человеком.

(Из сказанного мы начинаем немного понимать, как мог рабан Гамлиэль бестрепетно выступить против свидетельского показания людей, которые своими глазами видели луну, — хотя именно на это должны были полагаться мудрецы Верховного Суда, объявляющие о начале нового месяца, — ведь, возражая им, он мог опереться лишь на предание отцов, которые прежде наблюдали новолуние не раньше указанного им срока. Теперь, когда у нас есть данные науки, мы понимаем, что свидетели не могли видеть луну двадцать девятого числа, а только что-то похожее на нее в облаках. Но для рабана Гамлиэля все ясно было уже тогда! Потому что он знал: источник его информации — Тора Творца вселенной, а Создатель мира не ошибается!)

Замир Коэн - Тора и наука Jerusalem: The Kest-Lebovits Jewish Heritage and Roots Library, 1999. – (Тора с небес.)

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