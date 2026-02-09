В разные периоды истории Иуда Искариот оставался многоликим, поскольку всегда существовали многообразные версии относительно его личности и его деяния.

Но в каждую эпоху превалирует какой-то один образ, остальные отступают на второй план. Несмотря на вариативность, библейский образ Иуды эволюционировал от гонимого и презираемого к почитаемому и вызывающему сочувствие. Не раз говорилось, что попытки реабилитировать апостола-предателя свидетельствуют о подсознательном влечении реабилитировать себя перед традиционной моралью. Однако, почему именно Новейшее время, а точнее – XX-XXI вв. – стало временем растущей потребности в самооправдании, и почему именно Иудин грех оказался в числе злодеяний современного человечества, должных быть оправданными, – на этот вопрос ответа дано не было. До сих пор не были названы объективные причины, по которым человечество оказалось вынуждено оправдываться именно сегодня и по которым именно сегодня Иуда Искариот стал актуальной и востребованной фигурой.

Миф об Иуде, в соответствии с которым Иуда не просто «амнистирован», но «реабилитирован», утвердился в XX в. во многом при помощи искусства. Искусство обладает огромной силой внушения. Но, кроме того, произведение искусства (музыкальная композиция, живописное изображение, нарративный текст) обладает свойством отображать мировоззрение, характерное для той или иной эпохи.

Предметом нашего исследования послужат тексты трудов богословов, писателей и философов XX - XXI вв., творчество которых не просто касается мифа об Иуде Искариоте, но содержит апологии апостола-предателя. Объектом – составляющие протомиф об Иуде Искариоте мифемы и мифологемы.

Издательство Москва, 2014 год – 272 с.

ISBN 978-5-4465-0327-8

Светлана Георгиевна Замлелова - Приблизился предающий – Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX-XXI вв. – Содержание

Введение

Глава 1. Пересмотр христианского мифа об Иуде Искариоте

Функциональные причины изменений мифа об Иуде Искариоте

Творчество как отображение социальных процессов

Миф об Иуде Искариоте в эпоху общества потребления

Глава 2. Современные теологические и философские апологии Иуды Искариота

Образ Иуды Искариота в Четвероевангелии и в «Евангелии от Иуды» из Кодекса Чакос

Философские, богословские и художественные интерпретации образа Иуды Искариота

Роль Иуды Искариота в судебном процессе над Иисусом

Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте

Заключение

Библиография

Приложение Иуда

Послесловие

Светлана Георгиевна Замлелова - Приблизился предающий – Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX-XXI вв. – Послесловие

Монография С.Г. Замлеловой написана на оригинальную тему, находящуюся в смежном предметном поле нескольких гуманитарных дисциплин, а именно: религиоведения, литературоведения, философии религии, теологии, библеистики, философии культуры, правоведения.

В первой главе ставится вопрос о реактуализации мифа об Иуде Искариоте в эпоху «общества потребления» и на основе анализа причин эволюции мифа делается вывод о соответствии образа библейского Иуды эгоистическим запросам «общества потребления», в первую очередь такого, каким оно предстает в философии постмодернизма, в частности, у Жана Бодрийяра.

Вторая глава посвящена изучению современных теологических и философских апологий поведения евангельского персонажа, для чего С.Г. Замлеловой сначала был осуществлен сравнительный анализ нарратива канонического христианского четвероевангелия и гностического «Евангелия от Иуды» (по переводу на русский язык Кодекса Чакос), а затем – многочисленных литературных, богословских и философских текстов российских и зарубежных авторов конца XIX – начала XXI вв. (среди которых – А.Франс, М.Д. Муретов, Л.Н. Андреев, С.Н. Булгаков, Д.С. Мережковский, Ю.М. Нагибин, А. Швейцер, Х.Д. Шонфилд, Д.Г. Флуссер, Э. Пейджелс, Х. Маккоби, Р. Джефферс, Х.Л. Борхес, Р. Грейвс, С. Жижек, С. Грубар и др.).

В ходе сущностного анализа удалось выявить спектр базовых предикатов, которыми названные авторы описывали главные – с их точки зрения – черты Иуды Искариота, повлиявшие на его нравственный выбор и дальнейшую судьбу как самого апостола-предателя, так и его Учителя (жертвенность, тщеславие, мятежность, патриотизм, слабоумие, сострадательность, любовь к Иисусу, разочарование, чувство собственной богоизбранности и т.п.). Способом наложения графика частоты употребления авторами того или иного предиката (характеристики личности Иуды) на хронологию публикаций их книг С.Г. Замлелова получила абсолютно новый и неожиданный результат – динамику изменения оценки (с отрицательной на положительную и наоборот) характеристик личности Иуды в среде западноевропейской, североамериканской и российской (в т.ч. советской) светской и религиозной интеллигенции с 1890-х по 2010-е гг.

Эта динамика была эксплицирована и проинтерпретирована автором в свете данных об экономических и социальных кризисах европейской и американской цивилизации ХХ в. Оказалось, что Иуда Искариот становится «героем нашего времени» и его поведение оценивается как подвиг во имя высшего всякий раз, когда обществу навязывается культура потребления вскорости после очередного экономического кризиса. Таким образом, С.Г. Замлелова проследила неочевидную локальную тенденцию в христианской аксиологии и на ее основе смогла сделать предположение, что нынешнее поколение христиан будет стремиться вновь оправдать «подвиг» апостола-предателя, поскольку его образ и даже образ мыслей в определенное время и в определенной среде не только «затмевает», но и способен подменять образ Христа.

Самостоятельную ценность работы имеет раздел, в котором исследуется роль Иуды Искариота в судебном процессе над Иисусом. Опираясь на труды Иосифа Флавия, Н.К. Маккавейского, С.С. Аверинцева, С. Грубар, рава Й. Телушкина и др. авторов, С.Г. Замлелова подтверждает этим материалом сделанные ею в предыдущих параграфах выводы. Завершает вторую главу вполне успешная попытка интерпретации мифа об Иуде Искариоте в свете теории трансгрессии мифа. Автору удалось наглядно показать эвристическую значимость и результативность теории трансгрессии мифа применительно к мифу об Иуде, поскольку трансформация евангельского мифа в религиозном сознании в ХХ в. свидетельствует об «опыте-пределе» (М. Бланшо) «смерти Бога» (Ф. Ницше, Ж. Делез, М. Фуко, Ж. Батай) и «ни-во-что-не-верия» (Ж. Бодрийяр).

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова И.П. Давыдов.