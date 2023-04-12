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Западная философия XX-XXI вв.

Западная философия XX-XXI вв. - Интеллектуальные биографии
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Немецкий историк культуры Вильгельм Дильтей как-то заметил, что в области философии любая большая теория, направление или система — только верхушка айсберга, подводную часть которого образуют конкретные обстоятельства и события творческой биографии их создателей, скрытые от взгляда непосвященных. Без реконструкции этого биографического подтекста понимание философских учений оказывается затруднительным. Игнорирование личности мыслителя - самое распространенное и фатальное заблуждение истории философии.

«Мыслить строго», в представлении многих современных философов и исследователей философии, — значит заниматься идеями, а не людьми, изучать тексты, а не авторов текстов. Но как провести границу между произведением и жизнью, отделив «“имманентное” содержание философских систем»1 (вычитываемое из текста или считываемое в него) от исторических фактов и биографии? Очерки творчества Габриэля Марселя, Уильяма Джеймса, Бенедетто Кроче, Эдуара Леруа, Альфреда Шюца и других мыслителей XX-XXI вв., представленные в нашем сборнике, доказывают, что это попросту невозможно.

История идей, оперирующая «измами», раскладывающая пасьянсы из философских систем и рядов оппозиций (рационализм — эмпиризм, идеализм — материализм, догматизм — критицизм, формализм — интуитивизм и т.д.), деперсонифицирует философию, подменяя ее конкретное содержание абстрактными схемами. Она «ранжирует» философов, выводит их генеалогии, распределяет по «отсекам» интеллектуальных традиций, периодов и эпох. В жертву упорядочивающей логике с ее идеализациями и обобщениями приносится жизненный нерв философии, само личностное начало мышления.

Западная философия XX-XXI вв. - Интеллектуальные биографии

Отв. ред. И.Д. Джохадзе. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. - 292 с. - (Серия «Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-353-9

Западная философия XX-XXI вв. - Интеллектуальные биографии - Содержание

Предисловие

  • И. И. Блауберг. ЭДУАР ЛЕРУА

  • И. Д. Джохадзе. УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

  • Ю.Г. Ростус. БЕНЕДЕТТО КРОЧЕ

  • В.П. Визгин. ГАБРИЭЛЬ МАРСЕЛЬ

  • Д.Н. Дроздова. АЛЕКСАНДР КОЙРЕ

  • О. И. Мачулъская. СИМОНА ДЕ БОВУАР

  • И. С. Онегин. ОЙГЕН ФИНК

  • Н.М. Смирнова. АЛЬФРЕД ШЮЦ

  • В. В. Старовойтов. ШАНДОР ФЕРЕНЦИ

  • Б.Д. Губман. ФРАНСУА ЛАРЮЭЛЬ

  • Д.В. Иванов. ДЖОН МАКДАУЭЛ

  • Г.А. Золотков. СТЭНЛИ КЭЙВЛ

  • Е.И. Коростиченко. ПИТЕР СИНГЕР

  • Н.Н. Сосна. ДЖЕЙН БЕННЕТ

Сведения об авторах

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Views 401
Rating 5.0 / 5
Added 12.04.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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