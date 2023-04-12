Немецкий историк культуры Вильгельм Дильтей как-то заметил, что в области философии любая большая теория, направление или система — только верхушка айсберга, подводную часть которого образуют конкретные обстоятельства и события творческой биографии их создателей, скрытые от взгляда непосвященных. Без реконструкции этого биографического подтекста понимание философских учений оказывается затруднительным. Игнорирование личности мыслителя - самое распространенное и фатальное заблуждение истории философии.

«Мыслить строго», в представлении многих современных философов и исследователей философии, — значит заниматься идеями, а не людьми, изучать тексты, а не авторов текстов. Но как провести границу между произведением и жизнью, отделив «“имманентное” содержание философских систем»1 (вычитываемое из текста или считываемое в него) от исторических фактов и биографии? Очерки творчества Габриэля Марселя, Уильяма Джеймса, Бенедетто Кроче, Эдуара Леруа, Альфреда Шюца и других мыслителей XX-XXI вв., представленные в нашем сборнике, доказывают, что это попросту невозможно.

История идей, оперирующая «измами», раскладывающая пасьянсы из философских систем и рядов оппозиций (рационализм — эмпиризм, идеализм — материализм, догматизм — критицизм, формализм — интуитивизм и т.д.), деперсонифицирует философию, подменяя ее конкретное содержание абстрактными схемами. Она «ранжирует» философов, выводит их генеалогии, распределяет по «отсекам» интеллектуальных традиций, периодов и эпох. В жертву упорядочивающей логике с ее идеализациями и обобщениями приносится жизненный нерв философии, само личностное начало мышления.

Западная философия XX-XXI вв. - Интеллектуальные биографии

Отв. ред. И.Д. Джохадзе. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. - 292 с. - (Серия «Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-353-9

Западная философия XX-XXI вв. - Интеллектуальные биографии - Содержание

Предисловие

И. И. Блауберг. ЭДУАР ЛЕРУА

И. Д. Джохадзе. УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

Ю.Г. Ростус. БЕНЕДЕТТО КРОЧЕ

В.П. Визгин. ГАБРИЭЛЬ МАРСЕЛЬ

Д.Н. Дроздова. АЛЕКСАНДР КОЙРЕ

О. И. Мачулъская. СИМОНА ДЕ БОВУАР

И. С. Онегин. ОЙГЕН ФИНК

Н.М. Смирнова. АЛЬФРЕД ШЮЦ

В. В. Старовойтов. ШАНДОР ФЕРЕНЦИ

Б.Д. Губман. ФРАНСУА ЛАРЮЭЛЬ

Д.В. Иванов. ДЖОН МАКДАУЭЛ

Г.А. Золотков. СТЭНЛИ КЭЙВЛ

Е.И. Коростиченко. ПИТЕР СИНГЕР

Н.Н. Сосна. ДЖЕЙН БЕННЕТ

Сведения об авторах

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова